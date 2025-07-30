Фишинг-атака на сопровождающих Python-пакеты в репозитории PyPI

Администраторы репозитория Python-пакетов PyPI (Python Package Index) предупредили о выявлении фишинг-атаки, напоминающей недавнюю атаку на сопровождающих пакеты в репозитории NPM. Злоумышленники рассылали сообщения от имени PyPI с уведомлением о необходимости подтвердить свой email.

Сообщения отправлялись с адреса "noreply@pypj.org" и содержали ссылку на форму верификации email, ведущую на сайт pypj.org (от официального сайта pypi.org домен отличается буквой "j" вместо "i" с расчётом на невнимательность получателя). Содержимое сайта pypj.org повторяло сайт pypi.org. Пока нет сведений, удалось ли атакующим получить контроль над какими-либо проектами в PyPI. В ходе похожей атаки на NPM злоумышленники подобным образом обманули сопровождающих нескольких крупных JavaScript-проектов и выпустили обновления с вредоносным кодом для семи NPM-пакетов, в сумме насчитывающих более 100 млн загрузок в неделю.



