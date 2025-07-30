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Фишинг-атака на сопровождающих Python-пакеты в репозитории PyPI

30.07.2025 22:01

Администраторы репозитория Python-пакетов PyPI (Python Package Index) предупредили о выявлении фишинг-атаки, напоминающей недавнюю атаку на сопровождающих пакеты в репозитории NPM. Злоумышленники рассылали сообщения от имени PyPI с уведомлением о необходимости подтвердить свой email.

Сообщения отправлялись с адреса "noreply@pypj.org" и содержали ссылку на форму верификации email, ведущую на сайт pypj.org (от официального сайта pypi.org домен отличается буквой "j" вместо "i" с расчётом на невнимательность получателя). Содержимое сайта pypj.org повторяло сайт pypi.org. Пока нет сведений, удалось ли атакующим получить контроль над какими-либо проектами в PyPI. В ходе похожей атаки на NPM злоумышленники подобным образом обманули сопровождающих нескольких крупных JavaScript-проектов и выпустили обновления с вредоносным кодом для семи NPM-пакетов, в сумме насчитывающих более 100 млн загрузок в неделю.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.pypi.org/posts/20...)
  2. OpenNews: Инциденты с безопасностью в репозиториях PyPI и crates.io
  3. OpenNews: ИИ как новый вектор атаки на разработчиков ПО
  4. OpenNews: Подмена зависимости в Python-библиотеке, насчитывающей 40 млн загрузок в месяц
  5. OpenNews: Фишинг позволил получить контроль над несколькими популярными NPM-пакетами
  6. OpenNews: NPM-пакет Stylus был по ошибке заблокирован из-за подозрений в наличии вредоносного кода
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63647-pypi
Ключевые слова: pypi, phishing
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Самый Лучший Гусь (?), 23:00, 30/07/2025 [ответить]  
    		• +3 +/
    В принципе от такого никто не застрахован так что просто надо это принять
     

  • 2, Аноним (2), 23:20, 30/07/2025 [ответить]  
    		• +/
    Што, опять?
     
  • 3, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 00:11, 31/07/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    > ведущую на сайт pypj.org (от официального сайта pypi.org домен отличается буквой "j" вместо "i" с расчётом на невнимательность получателя)

    А ведь могли ɪ или í использовать еще, например и кучу других похожих букв
    Ну если рассчитано на тех кто один фиг не смотрит
    В латинице вообще(в расширенной) десятка полтора производных от i

     

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