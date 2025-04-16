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Инциденты с безопасностью в репозиториях PyPI и crates.io

16.04.2025 14:57

Разработчики репозитория Python-пакетов PyPI (Python Package Index) сообщили о выявлении проблемы с безопасностью в реализации функции "Organization Team", позволяющей сформировать команду из нескольких разработчиков, совместно работающих над проектом в PyPI. Суть выявленных проблем в том, что привилегии, делегированные пользователю как участнику "Organization Team", сохранялись после удаления пользователя из состава организации. Уязвимость в PyPI была устранена спустя 2 часа после сообщения о наличии проблемы. Проведённый аудит не выявил несанкционированных действий, связанных с использованием не отозванных прав доступа.

О связанном с безопасностью инциденте также сообщили разработчики репозитория crates.io, через который распространяются пакеты на языке Rust. В инфраструктуре crates.io при возникновении ошибок на стороне бэкенда информация о обрабатываемых в момент возникновения проблемы запросах отправляется в сервис мониторинга Sentry. Проблема связана с тем, что среди отправляемых данных присутствовало поле с содержимым Cookie "cargo_session", в котором находился сессионный ключ, идентифицирующий пользователя. Посторонний, получивший данный ключ, мог осуществлять любые действия в незавершённом сеансе пользователя.

Отмечается, что доступ к серверу мониторинга Sentry имели только отдельные участники команд, обслуживающих инфраструктуру проекта и репозиторий crates.io, которые и без того имеют привилегированный доступ к рабочим серверам crates.io. Свидетельств о том, что осевшие в логах сессионные ключи использовались кем-то, не выявлено. После устранения проблемы подобные Cookie были удалены из всех записей о событиях в Sentry, а связанные с ними активные сеансы пользователей завершены.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.pypi.org/posts/20...)
  2. OpenNews: Подмена зависимости в Python-библиотеке, насчитывающей 40 млн загрузок в месяц
  3. OpenNews: 46% Python-пакетов в репозитории PyPI содержат потенциально небезопасный код
  4. OpenNews: Ошибка в обработчике GitHub Actions привела к публикации вредоносных релизов Ultralytics
  5. OpenNews: Утечка токена для полного доступа к GitHub-репозиториям проекта Python
  6. OpenNews: GitHub и Twitter по ошибке сохраняли открытые пароли в логе
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63086-pypi
Ключевые слова: pypi, crate, python, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 15:29, 16/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.3, Аноним (3), 15:33, 16/04/2025 [ответить]  
    		• +2 +/
    А у нас даже пароли в логи пишутся, начальник в курсе и ему всё равно.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:36, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а нечего работать в спортлото
     

  • 1.4, Аноним (4), 15:34, 16/04/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Раст безопаснее
     
     
  • 2.6, супер утка (?), 15:37, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таких дебилов как ты, надо банить по ip
     

  • 1.7, супер утка (?), 15:38, 16/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    И кстати, где шигорин?
     

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