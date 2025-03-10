Подмена зависимости в Python-библиотеке, насчитывающей 40 млн загрузок в месяц

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|1.1, Аноним (1), 20:01, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> не уведомив разработчиков зависимых пакетов
а должен был? это же опенсорс, детка, здесь и удалить своё репо могут
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|1.2, Ivan_83 (ok), 20:07, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> выявлена уязвимость (CVE-2025-27607)
В чём уязвимость то!?
Причём тут вообще какой то питон логер!?
Это проблема системы установки зависимостей самого питона допускающая атаку на цепочку поставок.
В общем репутация CVE скамеров помножается на ноль.
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|2.12, Аноним (1), 21:21, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тебе никогда не стать фрибзд комиттером, как бы ты не старался
цве нужен для того, чтобы когда человек прочёл заафекченные версии, мог сразу понять - он скорее всего заафекчен, а вот версия Х+1, где зависимость убрали\изменили - она уже безопасна
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|2.4, Ivan_83 (ok), 20:32, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да вот так.
Смотри какой прикол: я беру пачку денег которые охота сжечь ради лулзов, открываю топ этого вашего пипа, дальше пишу авторам: куплюк ваш проект прям сегодня за $10к.
Кто то с первой сотни по любому согласится.
Дальше я туда или коммичу фигню ломающую всё, ну типа оставляю только coc.md, или пихаю майнер или грохаю репу.
А дальше ловлю лулзы с телека про то как всё везде сломалось.
Притом с случае coc.md мне и предъявить то нечего: я честно купил, дальше делаю что хочу со своим проектом.
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|3.9, Аноним (9), 20:54, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подобная шляпа решается версионированием, а точнее запретом (платформы хостинга репозитария) на изменения\удаление архивных версий. Ну а что вы хотели, ваш проект зависимостями задействован в другом ПО.
Ну т.е. в кюррент "20250319_6.8.24" ты изменения писать конечно можешь, а вот подменить\удалить архив(20210101_01.1.1.) - ты уже не должен иметь прав вообще.
Вопрос лишь во времени заморозки - через день-два, или неделю.
Удивлен, если в Пипи это не реализовано. Хотя что с них взять, вечно думают в шлангах и гейтах, вместо безопасности.
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|2.5, Аноним (5), 20:35, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там ниже по тексту обсуждение запрета удаления в контексте защиты от повторного использования: If we remove project deletion, which is just one way to prevent name reuse, we should permit orphanage or something similar.
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|2.6, Аноним (6), 20:48, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Заходил Кэп, передавал что если нельзя будет удалить, то нельзя будет и повторно зарегистрировать.
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|1.8, Аноним (8), 20:53, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А я не использую PyPI. Ставлю через APT и через GitHub. Уже более 10 лет. Полёт нормальный. Шах и мат, подменщики зависимостей.
cat /etc/pip.conf
[global]
no-index = true
no-deps = true
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|2.11, Аноним (9), 20:56, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где тот отважный герой-мантейнер, который перепаковывает все проекты из пипи, в апт-репозитарий?
P.S. Сам я в CPAN тоже давно не заходил - все из портов ставлю.
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|1.16, Tron is Whistling (?), 22:18, 10/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ахах, ну вот как раз то, о чём я и писал. Каждому лефтпаду - по пакету непонятно где. И все вот эти вот язычки без динамической линковки, и вся эта практика сбора монолита автоматом - вот сюда вот и приводит.
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