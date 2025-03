Подмена зависимости в Python-библиотеке, насчитывающей 40 млн загрузок в месяц

2.4 , Ivan_83 ( ok ), 20:32, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да вот так.

Смотри какой прикол: я беру пачку денег которые охота сжечь ради лулзов, открываю топ этого вашего пипа, дальше пишу авторам: куплюк ваш проект прям сегодня за $10к.

Кто то с первой сотни по любому согласится. Дальше я туда или коммичу фигню ломающую всё, ну типа оставляю только coc.md, или пихаю майнер или грохаю репу. А дальше ловлю лулзы с телека про то как всё везде сломалось.

Притом с случае coc.md мне и предъявить то нечего: я честно купил, дальше делаю что хочу со своим проектом.

3.9 , Аноним ( 9 ), 20:54, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подобная шляпа решается версионированием, а точнее запретом (платформы хостинга репозитария) на изменения\удаление архивных версий. Ну а что вы хотели, ваш проект зависимостями задействован в другом ПО.

Ну т.е. в кюррент "20250319_6.8.24" ты изменения писать конечно можешь, а вот подменить\удалить архив(20210101_01.1.1.) - ты уже не должен иметь прав вообще.

Вопрос лишь во времени заморозки - через день-два, или неделю.

Удивлен, если в Пипи это не реализовано. Хотя что с них взять, вечно думают в шлангах и гейтах, вместо безопасности.

2.5 , Аноним ( 5 ), 20:35, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там ниже по тексту обсуждение запрета удаления в контексте защиты от повторного использования: If we remove project deletion, which is just one way to prevent name reuse, we should permit orphanage or something similar.

2.6 , Аноним ( 6 ), 20:48, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Заходил Кэп, передавал что если нельзя будет удалить, то нельзя будет и повторно зарегистрировать.

3.10 , Аноним ( 10 ), 20:55, 10/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но всегда можно перепродать