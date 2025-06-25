Изменение правил в каталоге дополнений к Firefox

Компания Mozilla представила обновлённые правила размещения дополнений в каталоге AMO (addons.mozilla.org), которые начнут действовать 4 августа. Наиболее заметным изменением стало снятие запрета на ограничение доступа к дополнениям - авторы дополнений теперь могут на своё усмотрение ограничивать доступ к дополнениям, размещаемым в AMO. Например, допускается размещение дополнений только для внутреннего использования или для закрытых групп пользователей. Другие изменения: Изменена терминология в отношении сбора и передачи вовне данных, полученных от пользователя или связанных с его деятельностью. Общий принцип не изменился - дополнениям разрешено передавать только данные, напрямую связанные с выполняемыми функциями и с явного согласия пользователя. Термин "сбор данных" (collection) воспринимался некоторыми разработчиками как отдельная категория, не идентичная передаче данных и связанная с накоплением информации, в то время как в обоих случаях подразумевалась только передача данных за пределы браузера. В новых правилах все упоминания сбора данных заменены на "передачу данных".

Авторам дополнений разрешено размещение правил обеспечения конфиденциальности на внешних серверах, а не только в самом каталоге AMO.

Добавлены правила в отношении использования API userScripts, который теперь можно использовать только в дополнениях с менеджерами скриптов (user script manager), специально созданных для подстановки скриптов-обработчиков на страницы, и запрещено применять для изменения поведения самого менеджера скриптов.

Расширены требования к предоставлению исходного кода дополнения, пригодного для рецензирования (без обфусцирования и минимизирования). Код используемых в дополнениях зависимостей теперь должен включаться в состав пакета с исходным кодом или подобные зависимости должны загружаться при сборке при помощи официальных пакетных менеджеров.



