Изменение правил в каталоге дополнений к Firefox

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|2.3, Аноним (3), 08:40, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Его назначение не в захвате рынка. Гугл ему отстегивает бабосик, чтобы был минимальный конкурент, чтоб антимонопольщики не возбудились.
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|3.7, Аноним (7), 09:13, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Очень распространённое когнитивное искажение — не верю, потому что не нравится.
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|4.10, Аноним (5), 09:26, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне похер, что мне нравится, что не нравится. Равно как и твоё мнение о моём тексте. Есть холодные факты, косвенные признаки и наблюдение мира.
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|5.15, Аноним (7), 10:18, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У вас нет никаких фактов, а из косвенных признаков можно вывести всё, что угодно. Я вот не удивлюсь, если гугл приплачивает за _повышение_ доли FF.
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|2.16, аролп5 (?), 10:29, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я лет 15 пользуюсь. Лучший браузер с беспроблемной установкой дополнений и отладки get/post запросов. С 2022 для России была блокировка загрузки обновлений, но вроде уже пол года как снова работают.
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|2.18, Ощипыватель Гусей (-), 10:34, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Около 4%.
Ну как у десктопного линукса.
Основная проблема - то что их финансирование сильно завязано на гугл: он дает большую часть денег, а сообщество примерно по 5 центов с пользователя.
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|2.20, Ося Бендер (?), 11:02, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По моим данным - 100%. Хромого, яшу, идж и прочую нечисть я везде истребляю как класс?
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|1.4, 12yoexpert (ok), 08:43, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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что имеется ввиду под официальными пакетными менеджерами? npm-мусор или настоящие пакетные менеджеры?
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|1.11, L10N (?), 09:43, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Упорядочивание работы с дополнениями. Уточнение политик, направленность на конфиденциальность пользователей. Кто-то кричит мантры об Условиях использования, когда политика конфиденциальности не поменялась и больше данных собираться не стало (даже наоборот и контроль стал лучше). А кто-то продолжает работать над тем, чтобы пользователи могли лучше контролировать используемые дополнения, а AMO удобнее и качественнее проверять выкладываемые дополнения на отсутствие вредоносной составляющей.
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|2.19, Аноним (-), 10:37, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаю они просто подстраиваются под изменения законов.
И в ЕС и в штатах за последние пару лет были серьезные изменения.
А нормальный браузер должен им соответствовать.
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|1.13, Аноним (13), 10:06, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ребята! А в этих ваших дополнениях Firefox, есть дополнение консольный броузер, ну чтобы как для супер GNU хаки ров, там в стиле lynks и т.п.
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