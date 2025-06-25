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Изменение правил в каталоге дополнений к Firefox

25.06.2025 08:11

Компания Mozilla представила обновлённые правила размещения дополнений в каталоге AMO (addons.mozilla.org), которые начнут действовать 4 августа. Наиболее заметным изменением стало снятие запрета на ограничение доступа к дополнениям - авторы дополнений теперь могут на своё усмотрение ограничивать доступ к дополнениям, размещаемым в AMO. Например, допускается размещение дополнений только для внутреннего использования или для закрытых групп пользователей.

Другие изменения:

  • Изменена терминология в отношении сбора и передачи вовне данных, полученных от пользователя или связанных с его деятельностью. Общий принцип не изменился - дополнениям разрешено передавать только данные, напрямую связанные с выполняемыми функциями и с явного согласия пользователя. Термин "сбор данных" (collection) воспринимался некоторыми разработчиками как отдельная категория, не идентичная передаче данных и связанная с накоплением информации, в то время как в обоих случаях подразумевалась только передача данных за пределы браузера. В новых правилах все упоминания сбора данных заменены на "передачу данных".
  • Авторам дополнений разрешено размещение правил обеспечения конфиденциальности на внешних серверах, а не только в самом каталоге AMO.
  • Добавлены правила в отношении использования API userScripts, который теперь можно использовать только в дополнениях с менеджерами скриптов (user script manager), специально созданных для подстановки скриптов-обработчиков на страницы, и запрещено применять для изменения поведения самого менеджера скриптов.
  • Расширены требования к предоставлению исходного кода дополнения, пригодного для рецензирования (без обфусцирования и минимизирования). Код используемых в дополнениях зависимостей теперь должен включаться в состав пакета с исходным кодом или подобные зависимости должны загружаться при сборке при помощи официальных пакетных менеджеров.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/addon...)
  2. OpenNews: Истечение действия подписи дополнений в старых версиях Firefox
  3. OpenNews: Число дополнений для Android-версии Firefox превысило 1000
  4. OpenNews: Планы в отношении поддержки в Firefox второй и третьей версий манифеста Chrome
  5. OpenNews: Mozilla начнёт принимать дополнения на базе третьей версии манифеста Chrome
  6. OpenNews: Mozilla представила новые возможности по продвижению дополнений к Firefox
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63462-firefox
Ключевые слова: firefox, addon, mozilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 08:34, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А какой % рынка у браузера?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:40, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его назначение не в захвате рынка. Гугл ему отстегивает бабосик, чтобы был минимальный конкурент, чтоб антимонопольщики не возбудились.
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:51, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По одним данным — 2,4% https://gs.statcounter.com/browser-market-share
    по другим – 5,3% https://www.amiunique.org/fingerprints-global-statistics
    по третьим — около 4%

    Но, по всей видимости, все три статистики раз в семь привирают в сторону уменьшения доли Firefox. Причины могут быть вполне явные — денежные приплаты от Google. Могут быть и неявные – заточенность на мобильные системы, где простенькая публика жрёт что дают, а разработчики алгоритмов подсчёта не утруждают себя необходимостью некоторого ранжирования по платформам.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:13, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Очень распространённое когнитивное искажение — не верю, потому что не нравится.
     
     
  • 4.10, Аноним (5), 09:26, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне похер, что мне нравится, что не нравится. Равно как и твоё мнение о моём тексте. Есть холодные факты, косвенные признаки и наблюдение мира.
     
     
  • 5.15, Аноним (7), 10:18, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У вас нет никаких фактов, а из косвенных признаков можно вывести всё, что угодно. Я вот не удивлюсь, если гугл приплачивает за _повышение_ доли FF.
     
  • 4.21, Аноним (21), 11:05, 25/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.6, Аноним (5), 08:54, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... по платформам и на предмет выпиливания приложений на базе Chrome, имеющим к браузерам весьма опосредованное отношение.

    Третий источник: https://www.w3schools.com/browsers

     
  • 2.14, Аноним (14), 10:15, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По статистике Wikipedia https://analytics.wikimedia.org/dashboards/browsers/ 4-5%.
     
  • 2.16, аролп5 (?), 10:29, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я лет 15 пользуюсь. Лучший браузер с беспроблемной установкой дополнений и отладки get/post запросов. С 2022 для России была блокировка загрузки обновлений, но вроде уже пол года как снова работают.
     
  • 2.18, Ощипыватель Гусей (-), 10:34, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Около 4%.
    Ну как у десктопного линукса.

    Основная проблема - то что их финансирование сильно завязано на гугл: он дает большую часть денег, а сообщество примерно по 5 центов с пользователя.

     
  • 2.20, Ося Бендер (?), 11:02, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По моим данным - 100%. Хромого, яшу, идж и прочую нечисть я везде истребляю как класс?
     
     
  • 3.22, Аноним (7), 11:17, 25/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, 12yoexpert (ok), 08:43, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    что имеется ввиду под официальными пакетными менеджерами? npm-мусор или настоящие пакетные менеджеры?
     
  • 1.11, L10N (?), 09:43, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Упорядочивание работы с дополнениями. Уточнение политик, направленность на конфиденциальность пользователей. Кто-то кричит мантры об Условиях использования, когда политика конфиденциальности не поменялась и больше данных собираться не стало (даже наоборот и контроль стал лучше). А кто-то продолжает работать над тем, чтобы пользователи могли лучше контролировать используемые дополнения, а AMO удобнее и качественнее проверять выкладываемые дополнения на отсутствие вредоносной составляющей.
     
     
  • 2.19, Аноним (-), 10:37, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю они просто подстраиваются под изменения законов.
    И в ЕС и в штатах за последние пару лет были серьезные изменения.
    А нормальный браузер должен им соответствовать.
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:06, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ребята! А в этих ваших дополнениях Firefox, есть дополнение консольный броузер, ну чтобы как для супер GNU хаки ров, там в стиле lynks и т.п.
     
     
  • 2.17, аролп5 (?), 10:30, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жмёте f12 и читаете консоль
     

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