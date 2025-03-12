Обновление Firefox 136.0.1. Истечение действия подписи дополнений в старых версиях Firefox

Доступен корректирующий выпуск Firefox 136.0.1, в котором устранена проблема с неверным ограничением размера Cookie (максимальный размер был задан в 1024 байт вместо 4096), приводившим к сбоям на сайтах, использующих API CookieStore для управления Cookie. Также устранена ошибка, из-за которой комбинация клавиш Ctrl+L не переводила фокус на адресную строку в новых окнах.

Компания Mozilla предупредила об истечении 14 марта срока действия корневого сертификата, используемого для заверения дополнений цифровой подписью. Для получения данных о новом сертификате пользователям следует обновить браузер до версий Firefox 136, 128 ESR или 115.13+ ESR. Пользователи более старых версий Firefox c 14 марта не смогут использовать уже установленные дополнения (дополнения будут деактивированы).



