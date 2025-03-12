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Обновление Firefox 136.0.1. Истечение действия подписи дополнений в старых версиях Firefox

12.03.2025 12:09

Доступен корректирующий выпуск Firefox 136.0.1, в котором устранена проблема с неверным ограничением размера Cookie (максимальный размер был задан в 1024 байт вместо 4096), приводившим к сбоям на сайтах, использующих API CookieStore для управления Cookie. Также устранена ошибка, из-за которой комбинация клавиш Ctrl+L не переводила фокус на адресную строку в новых окнах.

Компания Mozilla предупредила об истечении 14 марта срока действия корневого сертификата, используемого для заверения дополнений цифровой подписью. Для получения данных о новом сертификате пользователям следует обновить браузер до версий Firefox 136, 128 ESR или 115.13+ ESR. Пользователи более старых версий Firefox c 14 марта не смогут использовать уже установленные дополнения (дополнения будут деактивированы).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/addon...)
  2. OpenNews: Mozilla внедряет CRLite для проверки проблемных TLS-сертификатов
  3. OpenNews: Mozilla, Cloudflare и Facebook представили TLS-расширение для делегирования короткоживущих сертификатов
  4. OpenNews: Все дополнения к Firefox отключены из-за истечения срока сертификата Mozilla
  5. OpenNews: Chrome, Firefox и Safari ограничат время жизни TLS-сертификатов 13 месяцами
  6. OpenNews: Mozilla переходит к обязательной проверке Firefox-дополнений по цифровой подписи
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62863-firefox
Ключевые слова: firefox, cert, law
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 12:27, 12/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    В релиз нотах есть список непофикшенных багов, его тоже можно в новость добавлять для полноты картины.
     
     
  • 4, Аноним (4), 12:35, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое забавное что по факту ФФ добил Хром своей малой долей. И антимонопольщики все равно отделили хром от Гугла. Теперь ФФ не нужен совсем никому. Тем более законодательно запретили платить Мозилле за добавление Гугла в поиск.  
     

  • 2, nuclight (??), 12:30, 12/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    А впихнуть этот сертификат в более старые нельзя? Они как раз в 128 ESR (135 проверял, то же самое) сломали мне Tree Style Tab и вместе с ним половину UI табов (новый таб пуст, переоткрытие закрытого таба не работает, сессия не сохраняется и не восстанавливается и т.д.), собираю 126-й для проверки.
     
     
  • 5, пох. (?), 12:36, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можно но нет. В смысле - тебе нельзя а мразила не хочет.
     

  • 3, Аноним (4), 12:33, 12/03/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    ФФ просто самозакапывает себя по команде из Гугла. Гуглу ФФ уже не нужен потому что хром выделяют в отдельную компанию.
     
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