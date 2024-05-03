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Число дополнений для Android-версии Firefox превысило 1000

03.05.2024 07:57

Компания Mozilla сообщила о преодолении рубежа в 1000 дополнений, доступных для Android-версии Firefox в каталоге AMO (addons.mozilla.org). В декабре 2023 года, после введения в строй инфраструктуры дополнений для Android-версии Firefox, в каталоге насчитывалось 489 дополнений. Менее чем за пять месяцев число дополнений, портированных для Android-версии Firefox, удвоилось.

Разработчики дополнений, уже поставляемых для настольной версии Firefox, могут адаптировать свои продукты для работы в мобильной версии, переведя дополнение с модели постоянного фонового выполнения (extension.getBackgroundPage) на режим обработки событий (browser.runtime.onMessage.addListener), а также задействовав методы адаптивной компоновки элементов интерфейса.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/addon...)
  2. OpenNews: Mozilla ввела в строй каталог дополнений для Android-версии Firefox
  3. OpenNews: В Firefox реализована возможность импорта дополнений из других браузеров
  4. OpenNews: Mozilla анонсировала полноценную экосистему дополнений для Android-версии Firefox
  5. OpenNews: Релиз Firefox 125
  6. OpenNews: Обновление Firefox 125.0.3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61106-firefox
Ключевые слова: firefox, android
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:54, 03/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    И сколько из них зонды уровня xz?
     
  • 2, Spoofing (?), 08:55, 03/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Доктор Стрейндж, где-то в мультивселенной:

    -- я вижу 1000 дополнений для Firefox/Android

    -- и сколько из них нужно?

    -- лишь одно.

     
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