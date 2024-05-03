Число дополнений для Android-версии Firefox превысило 1000

Компания Mozilla сообщила о преодолении рубежа в 1000 дополнений, доступных для Android-версии Firefox в каталоге AMO (addons.mozilla.org). В декабре 2023 года, после введения в строй инфраструктуры дополнений для Android-версии Firefox, в каталоге насчитывалось 489 дополнений. Менее чем за пять месяцев число дополнений, портированных для Android-версии Firefox, удвоилось.

Разработчики дополнений, уже поставляемых для настольной версии Firefox, могут адаптировать свои продукты для работы в мобильной версии, переведя дополнение с модели постоянного фонового выполнения (extension.getBackgroundPage) на режим обработки событий (browser.runtime.onMessage.addListener), а также задействовав методы адаптивной компоновки элементов интерфейса.



