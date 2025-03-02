The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Mozilla пояснила причину удаления обещаний не продавать данные пользователей

02.03.2025 12:21

Аджит Варма (Ajit Varma), вице-президент Mozilla по продукту Firefox, пояснил мотивы компании в ответ на негодование в сообществе, возникшее после введения в Firefox условий использования и изменения формулировок, связанных с обеспечением конфиденциальности. Аджит указал, что пункт о передаче Mozilla прав на данные пользователя был неправильно понят из-за недостаточно точной формулировки, а удаление упоминаний с обязательством не продавать данные пользователей связаны с юридическими тонкостями трактовки термина "продажа данных".

В настоящее время в текст соглашения об использовании внесены изменения и уточнения. Указано, что пользователь передаёт Mozilla права, необходимые для работы Firefox. Обработка данных производится в соответствии с уведомлением о соблюдении конфиденциальности. Пользователь предоставляет Mozilla не эксклюзивную, не требующую отчислений и действующую во всех странах лицензию на использование передаваемого в Firefox содержимого в целях обработки браузером пользовательских запросов. Отмеченные в соглашении права не дают Mozilla никаких прав собственности на пользовательский контент.

До внесения изменений, в соглашении была упомянута передача прав на использование информации для улучшения навигации, удобства работы и взаимодействия с online-контентом в браузере. Подобная размытая формулировка позволяла по разному трактовать возможность манипуляции пользовательскими данными.

Непонимание усилило то, что одновременно Mozilla удалила со страницы Firefox FAQ ответ на вопрос "Продаёт ли Firefox ваши личные данные?":

Нет. Никогда не продавал и никогда не будет. И мы защищаем вас от многих рекламодателей, которые это делают. Продукты Firefox предназначены для защиты вашей приватности. Наше Обещание.

Более того, с данной страницы были исключены и другие упоминания невозможности продажи данных пользователей. Например, раньше на странице показывались следующие ответы на вопросы "Что такое Firefox?" и "Firefox бесплатен?":

Браузер Firefox — единственный популярный браузер, поддерживаемый некоммерческой организацией, которая не продаёт ваши данные рекламодателям, при этом помогая вам защищать свою личную информацию.

Да! Браузер Firefox бесплатен. На самом деле. Никаких скрытых платежей или чего-то подобного. Вы не будете ничего платить за его использование, и мы не продаём ваши личные данные.

После исправления ответы теперь выглядят так:

Браузер Firefox, единственный крупный браузер, поддерживаемый некоммерческой организацией, помогает вам защищать вашу личную информацию.

Firefox не только безопасен в использовании, но также помогает защитить ваши данные и личную информацию. Браузер Firefox автоматически блокирует известные сторонние трекеры, трекеры социальных сетей, криптомайнеры и сборщики цифровых отпечатков.

Подобные изменения были восприняты как подготовка Mozilla к использованию данных пользователей в целях рекламы и обучения AI-моделей. Тем более, что за несколько дней до этого было объявлено об инвестировании Mozilla в продвижение собственной платформы показа рекламы и развитие технологий в области искусственного интеллекта.

Вице-президент Mozilla пояснил, что формулировки изменены, так как в некоторых юрисдикциях фраза "продажа данных" трактуется юристами значительно шире, чем бытовое понимание. Например, в действующем в штате Калифорния законе CCPA (California Consumer Privacy Act) термин "sale" описан как "продажа, аренда, раскрытие, разглашение, распространение, предоставление или передача личной информации потребителя из одной компанией в другую компанию или третьему лицу в обмен на денежное или иное вознаграждение". Похожие законы также действуют в штатах Вирджиния и Колорадо.

В контексте достаточно широких формулировок термина "продажа данных" у Mozilla возникло сомнение, что некоторые действия, совершаемые при попытке поддержать коммерческую жизнеспособность Firefox, могут расходится с обязательствами не продавать данные. Например, Mozilla собирает и передаёт коммерческим партнёрам сведения о показе рекламы на странице открытия новой вкладки и отображает спонсируемые рекомендации при поисковом вводе в адресной строке. Передача подобных данных явно отмечена в уведомлении об обеспечении конфиденциальности, а сами данные передаются обезличенными или в агрегированном представлении.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/en/pr...)
  2. OpenNews: Mozilla переходит к поставке Firefox с условиями использования
  3. OpenNews: Mozilla диверсифицирует бизнес через AI-продукты и платформу online-рекламы
  4. OpenNews: Mozilla Foundation увольняет 30% сотрудников и закрывает подразделение Mozilla Advocacy
  5. OpenNews: Mozilla объявила о развитии собственной платформы показа рекламы
  6. OpenNews: Сотрудники Mozilla по ошибке заблокировали дополнение uBlock Origin Lite
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62820-mozilla
Ключевые слова: mozilla, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:02, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    как признаться в виновности без признания виновности
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:11, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Виноваты в том что хотят денег? Это как пчелы должны призавать вину что любят мёд.
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 13:18, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > The Mozilla Foundation is an American **non-profit** organization that exists to support and collectively lead the open source Mozilla project. -- https://en.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Foundation
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 13:32, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > The Mozilla Corporation is a wholly owned subsidiary of the Mozilla Foundation that coordinates and integrates the development of Internet-related applications such as the Firefox web browser, by a global community of open-source developers, some of whom are employed by the corporation itself. The corporation also distributes and promotes these products. Unlike the non-profit Mozilla Foundation, and the Mozilla open source project, founded by the now defunct Netscape Communications Corporation, the Mozilla Corporation is a **taxable entity**.
     
  • 3.48, pashev.ru (?), 16:21, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пчёлы мёд вырабатывают.
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:52, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/62427-mozilla
     
  • 2.38, Конь (ok), 15:25, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так существование Мазиллы уже лет 10 как полностью зависит от гугла, щас еврочеловеки решили запретить гуглу быть поисковиком по умолчанию. Мазеле то что делать? Деньги то брать откуда-то нужно. Вот, собственно, план монетизации готовится. Если пользователь не платит за товар, то товаром является пользователь. Всё логично
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 15:33, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мазеле то что делать? Деньги то брать откуда-то нужно.

    😎>- Вы анархист-индивидуалист?

     
  • 3.45, Аноним (45), 15:50, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всё логично

    ну да с чего бы барашку становиться хищником, закон природы таков.

     

  • 1.2, Шарп (ok), 13:04, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Не прокатило.
     
     
  • 2.33, User (??), 15:09, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но пацаны решительно идут-к-успеху!
     

  • 1.4, Аноним (-), 13:09, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я английского не знаю но, похо же на что-то вроде этого:
    We not sale!
    Sale?
    We not sale!
    Sale?
    We not sale!
    Sale - ok.

    Так? Или фраза так не строиться. Не продаю, переводчики программные так не переводят.

     
     
  • 2.10, Аноним (-), 13:19, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или так We don’t sale. То есть везде только одно слово sale без We don’t. Тогда или глупость или запутывание намеренное. Или одно слово имеет 101 значение с разным набором слов в предложении?
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:25, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, а как еще можно понять фразу "продажа данных пользователя"?
     
     
  • 3.16, Аноним (-), 13:49, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перевёл в программном переводчике фразу "продажа данных пользователя" получил Selling user data. Больше чем одно слово Sale. Одно слово Sale видел в магазинах, sale имеется ввиду распродажу товаров по сниженным ценам. Одно слово Sale? Пользовательские договоры не пишут одним словом. Договор читать надо я его не читал.
     
  • 3.17, Аноним (13), 13:49, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вон у них в бложике написано что тупые калифорнийцы считают аренду за продажу например. Когда всем (а точнее им в Мозилле) очевидно что аренда - это не продажа.
     
  • 3.25, Аноним (12), 14:29, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Терминалогические споры заведут нас в метафизический тупик (с) Братья Стругацкие. Понедельник начинается в субботу.
     
     
  • 4.31, Аноним (-), 15:00, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не спорил я спрашивал ответа не получил. Чтобы давать ответ надо как минимум читать ту версию договора где есть то что в новости описано и знать хорошо английский язык, в данном случае американскую версию английского языка. А верить ответу или нет если он будет каждый решает сам.
     
     
  • 5.32, Аноним (32), 15:05, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знать надо, что в оригинале написано, там где упоминается слово sale. Я не читал.
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:18, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Терпим, карлики (ждем ladybird)
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:03, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего ждать, бери и пили
     
  • 2.29, Аноним (29), 14:52, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    ladybird - это пирамида, как только перестанут донатить, скажут: "Из-за нехватки донатов, вынуждены остановить проект". Невозможно в наше время написать полностью новый браузер, да еще со своим движком. Современная кодовая база браузера больше, чем у Винды. Иначе и Микрософт, Опера не переходили бы на Хромиум.

    Приватности в наше время нет, везде камеры, пользуйтесь любым быстрым браузером)

     
     
  • 3.30, Аноним (9), 15:00, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну поддержка у них огромная (среди больших компаний тоже), деньги вряд ли закончатся.
    Да и девелоперы фаерфокса тоже может подтянутся, ибо это беспредел совсем.
     
     
  • 4.36, Аноним (29), 15:16, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если участвуют в финансировании "Большие компании", то приватности точно не будет!
     
  • 2.51, Аноним (51), 16:34, 02/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:22, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В современных реалиях это не играет большой роли, но похоже на сигнал канарейки. Канарейка замолчала, а до этого чирикала о том, что не продаёт данные пользователей...
     
     
  • 2.23, Аноним (6), 14:13, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В шахтах канареек подкручивают чтобы увеличить норму прибыли.
     

  • 1.14, MinimumProfit (?), 13:43, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Продаёт ли Firefox ваши личные данные?":

    Нет. Никогда не продавал и никогда не будет.

    - Что, совсем никогда?
    - Ну, может, иногда ...

     
     
  • 2.21, Аноним (6), 14:12, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Похоже на разговор с женой. Или любой другой женщиной.
     

  • 1.22, NULL (??), 14:12, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну то есть законодательство не знает о приставке "нет" ибо им всегда все дозволено?
     
  • 1.24, Nochi (?), 14:15, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Все браузеры следят, мессенджеры, и любые пограммы разнообразные, если конечно доступ им не перекрыть в интернет, и давно следили, mozilla хочет тоже следить и рекламу продвигать, и учить ai, но придется смириться, ведь браузеры не основе хромиума, прекращают поддержку manifest 2, да и мозилла меньше следит, не против мозилле сливать, чем гуглу хрому или другим браузерам на хромиуме, у них слежка вообще не отключается, + у них код закрыт, в firefox можно отключать слежку, код открыт, да и есть другие браузеры на основе firefox, если что.
    Хотите вообще без слежки жить, то будет мучение, придется жертвовать всем, придется каждому свой браузер, мессенджер и другие разные под себя проги и приложения писать, это как с едой, ты ж не знаешь, как приготовленная чужая еда, и что в нее добавляли.
    Единственное странно, что Linux молчит, вроде у большинства дистрах, по умолчанию firefox предустановленный, хотя не разу тот же brave не в одному дистрибутиве не предустановленный, мб из за крипты и тд.
    Со временем, программы с открытым кодом, не все конечно, но часть будут иметь рекламу, слежку, и будут платные

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 14:30, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    К сожалению многим просто всёравно. Раньше удивлялся массе технически подкованных людей, которые внедряют слэк и дискорд для общения внутри фирмы. Позже узнал что даже военные переписываются через маццап, сливая своё расположение и планы.
     
  • 2.27, NULL (??), 14:32, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем все пересобирать, если достаточно иметь свой шкаф с dpi со своим набором правил))
     

  • 1.28, Аноним (-), 14:36, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    3% процента рынка (вполне заслуженные) о чём речь? Сейчас у них цель стоит выжать максимум и закрыться.
     
  • 1.34, Аноним (-), 15:10, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Все до сих пор в шоке, как Mozilla могла так поступить со своими пользователями?!
    Причём спокойно принимая от них донаты.
     
     
  • 2.44, Аноним (6), 15:45, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все нормальные люди всегда знали что будет только так и никак иначе. Это как верить что волк в овечьей шкуре на будет есть овец, потому что дал честное слово.
     

  • 1.35, Аноним (35), 15:15, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это как с "Don't be evil" у Гугла. Просто убрали и всё.
     
  • 1.37, Аноним (37), 15:18, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    есть форки фф, libreWolf, например, там то все норм
     
     
  • 2.50, Аноним (50), 16:34, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока не исследован весь код, утверждать ничего нельзя. Сдается мне мазилу приперли к стенке новыми законами. До этого они втихую всё это делали.
    Данные уходили на сервера? Кто сказал, что они уходили сразу в /dev/null?
     

  • 1.42, Аноним (40), 15:42, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Сейчас у них цель стоит выжать максимум и закрыться.

    Кем Гугл их заменит?

     
     
  • 2.43, Аноним (6), 15:43, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да хоть Ледибердом. Если им те же бабки скинуть что фы они сделают браузер ничем не хуже.
     

  • 1.46, Аноним (46), 16:01, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Вице-президент Mozilla пояснил, что формулировки изменены, так как в некоторых юрисдикциях фраза "продажа данных" трактуется юристами значительно шире, чем бытовое понимание

    Так и запишем: Мозилла легализовала статус кво - продажу данных.

     
  • 1.47, Аноним (50), 16:17, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Аджит Варма прежде всего непорядочный человек. Точка.
     
  • 1.49, Аноним (50), 16:30, 02/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.52, Аноним (52), 16:37, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всмысле, а как же таргетинговая реклама которой создателям браузера идет процент за показ пользователям.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру