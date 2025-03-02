Mozilla пояснила причину удаления обещаний не продавать данные пользователей

Аджит Варма (Ajit Varma), вице-президент Mozilla по продукту Firefox, пояснил мотивы компании в ответ на негодование в сообществе, возникшее после введения в Firefox условий использования и изменения формулировок, связанных с обеспечением конфиденциальности. Аджит указал, что пункт о передаче Mozilla прав на данные пользователя был неправильно понят из-за недостаточно точной формулировки, а удаление упоминаний с обязательством не продавать данные пользователей связаны с юридическими тонкостями трактовки термина "продажа данных". В настоящее время в текст соглашения об использовании внесены изменения и уточнения. Указано, что пользователь передаёт Mozilla права, необходимые для работы Firefox. Обработка данных производится в соответствии с уведомлением о соблюдении конфиденциальности. Пользователь предоставляет Mozilla не эксклюзивную, не требующую отчислений и действующую во всех странах лицензию на использование передаваемого в Firefox содержимого в целях обработки браузером пользовательских запросов. Отмеченные в соглашении права не дают Mozilla никаких прав собственности на пользовательский контент. До внесения изменений, в соглашении была упомянута передача прав на использование информации для улучшения навигации, удобства работы и взаимодействия с online-контентом в браузере. Подобная размытая формулировка позволяла по разному трактовать возможность манипуляции пользовательскими данными. Непонимание усилило то, что одновременно Mozilla удалила со страницы Firefox FAQ ответ на вопрос "Продаёт ли Firefox ваши личные данные?": Нет. Никогда не продавал и никогда не будет. И мы защищаем вас от многих рекламодателей, которые это делают. Продукты Firefox предназначены для защиты вашей приватности. Наше Обещание. Более того, с данной страницы были исключены и другие упоминания невозможности продажи данных пользователей. Например, раньше на странице показывались следующие ответы на вопросы "Что такое Firefox?" и "Firefox бесплатен?": Браузер Firefox — единственный популярный браузер, поддерживаемый некоммерческой организацией, которая не продаёт ваши данные рекламодателям, при этом помогая вам защищать свою личную информацию.

Да! Браузер Firefox бесплатен. На самом деле. Никаких скрытых платежей или чего-то подобного. Вы не будете ничего платить за его использование, и мы не продаём ваши личные данные. После исправления ответы теперь выглядят так: Браузер Firefox, единственный крупный браузер, поддерживаемый некоммерческой организацией, помогает вам защищать вашу личную информацию.

Firefox не только безопасен в использовании, но также помогает защитить ваши данные и личную информацию. Браузер Firefox автоматически блокирует известные сторонние трекеры, трекеры социальных сетей, криптомайнеры и сборщики цифровых отпечатков. Подобные изменения были восприняты как подготовка Mozilla к использованию данных пользователей в целях рекламы и обучения AI-моделей. Тем более, что за несколько дней до этого было объявлено об инвестировании Mozilla в продвижение собственной платформы показа рекламы и развитие технологий в области искусственного интеллекта. Вице-президент Mozilla пояснил, что формулировки изменены, так как в некоторых юрисдикциях фраза "продажа данных" трактуется юристами значительно шире, чем бытовое понимание. Например, в действующем в штате Калифорния законе CCPA (California Consumer Privacy Act) термин "sale" описан как "продажа, аренда, раскрытие, разглашение, распространение, предоставление или передача личной информации потребителя из одной компанией в другую компанию или третьему лицу в обмен на денежное или иное вознаграждение". Похожие законы также действуют в штатах Вирджиния и Колорадо. В контексте достаточно широких формулировок термина "продажа данных" у Mozilla возникло сомнение, что некоторые действия, совершаемые при попытке поддержать коммерческую жизнеспособность Firefox, могут расходится с обязательствами не продавать данные. Например, Mozilla собирает и передаёт коммерческим партнёрам сведения о показе рекламы на странице открытия новой вкладки и отображает спонсируемые рекомендации при поисковом вводе в адресной строке. Передача подобных данных явно отмечена в уведомлении об обеспечении конфиденциальности, а сами данные передаются обезличенными или в агрегированном представлении.



