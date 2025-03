Mozilla пояснила причину удаления обещаний не продавать данные пользователей

2.6 , Аноним ( 6 ), 13:11, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Виноваты в том что хотят денег? Это как пчелы должны призавать вину что любят мёд.

> The Mozilla Foundation is an American **non-profit** organization that exists to support and collectively lead the open source Mozilla project. -- https://en.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Foundation

> The Mozilla Corporation is a wholly owned subsidiary of the Mozilla Foundation that coordinates and integrates the development of Internet-related applications such as the Firefox web browser, by a global community of open-source developers, some of whom are employed by the corporation itself. The corporation also distributes and promotes these products. Unlike the non-profit Mozilla Foundation, and the Mozilla open source project, founded by the now defunct Netscape Communications Corporation, the Mozilla Corporation is a **taxable entity**.

Пчёлы мёд вырабатывают.

https://opennet.ru/62427-mozilla

Так существование Мазиллы уже лет 10 как полностью зависит от гугла, щас еврочеловеки решили запретить гуглу быть поисковиком по умолчанию. Мазеле то что делать? Деньги то брать откуда-то нужно. Вот, собственно, план монетизации готовится. Если пользователь не платит за товар, то товаром является пользователь. Всё логично

> Мазеле то что делать? Деньги то брать откуда-то нужно.
😎>- Вы анархист-индивидуалист?

> Всё логично
ну да с чего бы барашку становиться хищником, закон природы таков.