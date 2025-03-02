Mozilla пояснила причину удаления обещаний не продавать данные пользователей

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|2.6, Аноним (6), 13:11, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Виноваты в том что хотят денег? Это как пчелы должны призавать вину что любят мёд.
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|4.13, Аноним (13), 13:32, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> The Mozilla Corporation is a wholly owned subsidiary of the Mozilla Foundation that coordinates and integrates the development of Internet-related applications such as the Firefox web browser, by a global community of open-source developers, some of whom are employed by the corporation itself. The corporation also distributes and promotes these products. Unlike the non-profit Mozilla Foundation, and the Mozilla open source project, founded by the now defunct Netscape Communications Corporation, the Mozilla Corporation is a **taxable entity**.
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|2.38, Конь (ok), 15:25, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так существование Мазиллы уже лет 10 как полностью зависит от гугла, щас еврочеловеки решили запретить гуглу быть поисковиком по умолчанию. Мазеле то что делать? Деньги то брать откуда-то нужно. Вот, собственно, план монетизации готовится. Если пользователь не платит за товар, то товаром является пользователь. Всё логично
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|3.40, Аноним (40), 15:33, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мазеле то что делать? Деньги то брать откуда-то нужно.
😎>- Вы анархист-индивидуалист?
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|3.45, Аноним (45), 15:50, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Всё логично
ну да с чего бы барашку становиться хищником, закон природы таков.
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|1.4, Аноним (-), 13:09, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я английского не знаю но, похо же на что-то вроде этого:
We not sale!
Sale?
We not sale!
Sale?
We not sale!
Sale - ok.
Так? Или фраза так не строиться. Не продаю, переводчики программные так не переводят.
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|2.10, Аноним (-), 13:19, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Или так We don’t sale. То есть везде только одно слово sale без We don’t. Тогда или глупость или запутывание намеренное. Или одно слово имеет 101 значение с разным набором слов в предложении?
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|2.12, Аноним (12), 13:25, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интересно, а как еще можно понять фразу "продажа данных пользователя"?
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|3.16, Аноним (-), 13:49, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Перевёл в программном переводчике фразу "продажа данных пользователя" получил Selling user data. Больше чем одно слово Sale. Одно слово Sale видел в магазинах, sale имеется ввиду распродажу товаров по сниженным ценам. Одно слово Sale? Пользовательские договоры не пишут одним словом. Договор читать надо я его не читал.
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|3.17, Аноним (13), 13:49, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вон у них в бложике написано что тупые калифорнийцы считают аренду за продажу например. Когда всем (а точнее им в Мозилле) очевидно что аренда - это не продажа.
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|3.25, Аноним (12), 14:29, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Терминалогические споры заведут нас в метафизический тупик (с) Братья Стругацкие. Понедельник начинается в субботу.
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|4.31, Аноним (-), 15:00, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не спорил я спрашивал ответа не получил. Чтобы давать ответ надо как минимум читать ту версию договора где есть то что в новости описано и знать хорошо английский язык, в данном случае американскую версию английского языка. А верить ответу или нет если он будет каждый решает сам.
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|5.32, Аноним (32), 15:05, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Знать надо, что в оригинале написано, там где упоминается слово sale. Я не читал.
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|2.29, Аноним (29), 14:52, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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ladybird - это пирамида, как только перестанут донатить, скажут: "Из-за нехватки донатов, вынуждены остановить проект". Невозможно в наше время написать полностью новый браузер, да еще со своим движком. Современная кодовая база браузера больше, чем у Винды. Иначе и Микрософт, Опера не переходили бы на Хромиум.
Приватности в наше время нет, везде камеры, пользуйтесь любым быстрым браузером)
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|3.30, Аноним (9), 15:00, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну поддержка у них огромная (среди больших компаний тоже), деньги вряд ли закончатся.
Да и девелоперы фаерфокса тоже может подтянутся, ибо это беспредел совсем.
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|4.36, Аноним (29), 15:16, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если участвуют в финансировании "Большие компании", то приватности точно не будет!
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|1.11, Аноним (11), 13:22, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В современных реалиях это не играет большой роли, но похоже на сигнал канарейки. Канарейка замолчала, а до этого чирикала о том, что не продаёт данные пользователей...
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|1.14, MinimumProfit (?), 13:43, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Продаёт ли Firefox ваши личные данные?":
Нет. Никогда не продавал и никогда не будет.
- Что, совсем никогда?
- Ну, может, иногда ...
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|1.22, NULL (??), 14:12, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну то есть законодательство не знает о приставке "нет" ибо им всегда все дозволено?
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|1.24, Nochi (?), 14:15, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Все браузеры следят, мессенджеры, и любые пограммы разнообразные, если конечно доступ им не перекрыть в интернет, и давно следили, mozilla хочет тоже следить и рекламу продвигать, и учить ai, но придется смириться, ведь браузеры не основе хромиума, прекращают поддержку manifest 2, да и мозилла меньше следит, не против мозилле сливать, чем гуглу хрому или другим браузерам на хромиуме, у них слежка вообще не отключается, + у них код закрыт, в firefox можно отключать слежку, код открыт, да и есть другие браузеры на основе firefox, если что.
Хотите вообще без слежки жить, то будет мучение, придется жертвовать всем, придется каждому свой браузер, мессенджер и другие разные под себя проги и приложения писать, это как с едой, ты ж не знаешь, как приготовленная чужая еда, и что в нее добавляли.
Единственное странно, что Linux молчит, вроде у большинства дистрах, по умолчанию firefox предустановленный, хотя не разу тот же brave не в одному дистрибутиве не предустановленный, мб из за крипты и тд.
Со временем, программы с открытым кодом, не все конечно, но часть будут иметь рекламу, слежку, и будут платные
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|2.26, Аноним (26), 14:30, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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К сожалению многим просто всёравно. Раньше удивлялся массе технически подкованных людей, которые внедряют слэк и дискорд для общения внутри фирмы. Позже узнал что даже военные переписываются через маццап, сливая своё расположение и планы.
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|2.27, NULL (??), 14:32, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем все пересобирать, если достаточно иметь свой шкаф с dpi со своим набором правил))
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|1.28, Аноним (-), 14:36, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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3% процента рынка (вполне заслуженные) о чём речь? Сейчас у них цель стоит выжать максимум и закрыться.
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|1.34, Аноним (-), 15:10, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Все до сих пор в шоке, как Mozilla могла так поступить со своими пользователями?!
Причём спокойно принимая от них донаты.
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|2.44, Аноним (6), 15:45, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все нормальные люди всегда знали что будет только так и никак иначе. Это как верить что волк в овечьей шкуре на будет есть овец, потому что дал честное слово.
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|2.50, Аноним (50), 16:34, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока не исследован весь код, утверждать ничего нельзя. Сдается мне мазилу приперли к стенке новыми законами. До этого они втихую всё это делали.
Данные уходили на сервера? Кто сказал, что они уходили сразу в /dev/null?
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|1.42, Аноним (40), 15:42, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Сейчас у них цель стоит выжать максимум и закрыться.
Кем Гугл их заменит?
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|2.43, Аноним (6), 15:43, 02/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да хоть Ледибердом. Если им те же бабки скинуть что фы они сделают браузер ничем не хуже.
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|1.46, Аноним (46), 16:01, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Вице-президент Mozilla пояснил, что формулировки изменены, так как в некоторых юрисдикциях фраза "продажа данных" трактуется юристами значительно шире, чем бытовое понимание
Так и запишем: Мозилла легализовала статус кво - продажу данных.
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|1.52, Аноним (52), 16:37, 02/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всмысле, а как же таргетинговая реклама которой создателям браузера идет процент за показ пользователям.
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