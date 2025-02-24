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Выпуск платформы Lutris 0.5.19 для упрощения доступа к играм из Linux

24.02.2025 08:33

Опубликован выпуск игровой платформы Lutris 0.5.19, предоставляющей инструменты для упрощения установки, настройки и управления играми в Linux. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны в формате flatpak.

Проектом поддерживается каталог для быстрого поиска и установки игровых приложений, позволяющий через единый интерфейс одним щелчком мыши запускать в Linux игры, не заботясь об установке зависимостей и настройках. Runtime-компоненты для запуска игр поставляются проектом и не привязываются к используемому дистрибутиву. Runtime представляет собой независимый от дистрибутива набор библиотек, включающий компоненты из SteamOS и Ubuntu, а также различные дополнительные библиотеки.

Предоставляется возможность установки игр, распространяемых через сервисы GOG, Steam, Epic Games Store, Battle.net, Amazon Games, Origin и Uplay. При этом сам по себе Lutris выступает лишь в роли посредника и не продаёт игры, поэтому для коммерческих игр пользователь должен самостоятельно приобрести игру в соответствующем сервисе (бесплатные игры можно запускать одним кликом из графического интерфейса Lutris).

Каждая игра в Lutris привязывается к сценарию загрузки и обработчику, описывающему окружение для запуска игры. В том числе предоставляются готовые профили с оптимальными настройками для запуска игр под управлением Wine. Кроме Wine игры могут запускаться при помощи эмуляторов игровых консолей, таких как RetroArch, Dosbox, FS-UAE, ScummVM, MESS/MAME и Dolphin.

Среди изменений в новой версии:

  • Улучшена интеграция с Proton, пакетом для запуска Windows-игр. При использовании Proton прекращена установка DXVK, VKD3D, D3D Extras и DDXVK-NVAPI, которые уже предоставляются в Proton. Обеспечена передача в Proton настроек "Enable Esync" и "Enable Fsync". Включена прослойка D8VK, выполняющая трансляцию Direct3D 8 в API Vulkan.
  • Добавлена поддержка импорта ПЗУ от компьютеров Commodore 64.
  • В настройки добавлена опция для выставления файлового пути к BIOS для эмулятора, используемого в libretro.
  • Обеспечено определение информации о релизах через сервисы GOG и Itch.io.
  • В настройках платформы MAME для выбора типа эмулируемого устройства вместо огромного выпадающего списка реализовано поле с поиском.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/lutris/lutr...)
  2. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5.18 для упрощения доступа к играм из Linux
  3. OpenNews: Взлом сборочного сервера и компрометация репозиториев сообщества Libretro, развивающего RetroArch
  4. OpenNews: Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.16
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 11.0.4
  6. OpenNews: Доступен Lakka 5.0, дистрибутив для создания игровых консолей
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62788-lutris
Ключевые слова: lutris, game
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:43, 24/02/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше уж поллитрус чем это.
     
  • 1.2, Аноним (1), 08:46, 24/02/2025 [ответить]  
    		• +/
    А так для игр есть специальная ос.
     
     
  • 2.4, Имя (?), 09:24, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 09:29, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спорим что не угадаешь?
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:31, 24/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Андроид,мобильный "геминг")
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:23, 24/02/2025 [ответить]  
    		• +/
    Удалось запустить?
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:41, 24/02/2025 [ответить]  
    		• +/
    Кстати скоро два интересных dlc выходят:
    1) https://store.steampowered.com/app/2677580/Railway_Empire_2__Bella_Italia/
    2) https://store.steampowered.com/app/3391380/Tropico_6__Return_to_Nature/
     
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