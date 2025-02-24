Выпуск платформы Lutris 0.5.19 для упрощения доступа к играм из Linux

Опубликован выпуск игровой платформы Lutris 0.5.19, предоставляющей инструменты для упрощения установки, настройки и управления играми в Linux. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны в формате flatpak. Проектом поддерживается каталог для быстрого поиска и установки игровых приложений, позволяющий через единый интерфейс одним щелчком мыши запускать в Linux игры, не заботясь об установке зависимостей и настройках. Runtime-компоненты для запуска игр поставляются проектом и не привязываются к используемому дистрибутиву. Runtime представляет собой независимый от дистрибутива набор библиотек, включающий компоненты из SteamOS и Ubuntu, а также различные дополнительные библиотеки. Предоставляется возможность установки игр, распространяемых через сервисы GOG, Steam, Epic Games Store, Battle.net, Amazon Games, Origin и Uplay. При этом сам по себе Lutris выступает лишь в роли посредника и не продаёт игры, поэтому для коммерческих игр пользователь должен самостоятельно приобрести игру в соответствующем сервисе (бесплатные игры можно запускать одним кликом из графического интерфейса Lutris). Каждая игра в Lutris привязывается к сценарию загрузки и обработчику, описывающему окружение для запуска игры. В том числе предоставляются готовые профили с оптимальными настройками для запуска игр под управлением Wine. Кроме Wine игры могут запускаться при помощи эмуляторов игровых консолей, таких как RetroArch, Dosbox, FS-UAE, ScummVM, MESS/MAME и Dolphin. Среди изменений в новой версии: Улучшена интеграция с Proton, пакетом для запуска Windows-игр. При использовании Proton прекращена установка DXVK, VKD3D, D3D Extras и DDXVK-NVAPI, которые уже предоставляются в Proton. Обеспечена передача в Proton настроек "Enable Esync" и "Enable Fsync". Включена прослойка D8VK, выполняющая трансляцию Direct3D 8 в API Vulkan.

Добавлена поддержка импорта ПЗУ от компьютеров Commodore 64.

В настройки добавлена опция для выставления файлового пути к BIOS для эмулятора, используемого в libretro.

Обеспечено определение информации о релизах через сервисы GOG и Itch.io.

В настройках платформы MAME для выбора типа эмулируемого устройства вместо огромного выпадающего списка реализовано поле с поиском.



