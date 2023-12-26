Выпуск дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 11.0.4

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|1.1, jt3k (ok), 09:45, 26/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Жуткий интерфейс в стиле 90х и похоже перестало развиваться как надо.
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|2.19, Аноним (19), 11:20, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В каком смысле? Я купился на эти разговоры и приобрел современный Samsung с Tizen, я думал увижу что-то супер-интерактивное, быстрое, удобное, а в реальности наблюдаешь статический интерфейс с очень сомнительным UX. Samsung имеет только два заметных плюса: скринкастинг и приложение youtube несколько удобнее чем у Kodi . Но минус игровые эмуляторы.
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|3.25, Аноним (25), 12:14, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> приложение youtube
Которое протухнет по желанию задней пятки самсунга.
Научены, знаем. Только андроид, при всех его недостатках.
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|1.2, Аноним (2), 09:52, 26/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Конечно, на вкус и цвет, но все таки десктоп - универсальное решение:
к телику обычный десктопный дебиан подцепил и у тебя все есть.
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|3.7, abu (?), 10:18, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Подключите мультимедийный пульт к десктопу и все будет норм.
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|3.37, _kp (ok), 14:11, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В топку пульты и другие бабушкины технологии. :)
После аэромыши с микрофоном и/или голосового управления через Алису, Вы забудете где лежит пульт.
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|4.46, Аноним (19), 17:35, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это конечно мои загоны, но... блин как же я бось микрофонов в устройствах которые постоянно подключены к сети, и тем более передают записи на облачные сервера.
У меня даже в линуксе по дефолтку выгружен модуль камеры (uvcvideo), подгружаю только когда нужен видеозвонок.
Вот только телефоны и планшет не контралируются, хотя если вдруг на роутере начинают интенсивно мигать лампочки то я могу даже tcpdump запустить который у меня всегда в наличии на руотере прошитым OpenWRT. Но всегда ловил какое-нибудь обновление, не поймал такого момента чтоб на китайский или гугловские сервера валились данные от меня. Хотя мог запросто упустить.
Доктор это только я такой странный? Нормальным людям на это напливать?
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|1.6, timur.davletshin (ok), 10:16, 26/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Типичный дистрибутив для линуксоводов. Если уметь:
1. ставить и настраивать Elementum addon для просмотра torrent'ов без скачивания...
2. настраивать YouTube addon через запрос кода разработчика от Google (без этого только 720p) и подключать списки истории просмотров и Watch Later...
3. прописывать 1.1.1.1 или 9.9.9.9 в кач-ве DNS сервера (без это The Movie DB, с которого подгружается инфа о фильмах и миниатюры, блокирует запросы с русских IP)...
4. ставить эзотерический Widevine для просмотра DRM...
5. поставить приложение пульта ДУ для Android и смириться с его глюками...
... то жить можно даже вполне себе неплохо.
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|2.9, Аноним (9), 10:30, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самое главное максимально кривой и тяжелый стандартный фронт Youtube не использовать.
в нем смена темы перезагружает страницу. это вообще как? )
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|3.10, timur.davletshin (ok), 10:38, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это вы просто не видели Netscape Navigator 3.х. Там изменение геометрии окна браузера перезагружало страницу )))
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|4.12, Аноним (9), 10:58, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо не особо заинтересованы в том чтобы это все работало нормально.
Понимаю нежелание разгребать свалку кода, когда необходимо рожать* новые фичи. Кстати, зачастую стало прослеживаться в коммерческих проектах. Можно проследить как менялся Youtube и как менялась Wikipedia. Последнее работает везде.. и на самых древних браузерах.
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|3.17, Аноним (4), 11:14, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что не так с перезагрузкой страницы. У вас что дайлап 33600?
Вы живёте в старой парадигме.
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|4.26, Аноним (25), 12:19, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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На 33600 сайты были такие, что грузились быстрее, чем сейчас.
Алсо, старая парадигма не подразумевала понятия «контекст».
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|7.35, Аноним (4), 14:06, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ниет. Тогда одно маленькая картинка грузилась медленнее чем сайт сейчас.
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|3.24, Fyjy (?), 12:00, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это нормально)
И часто пользователю приходится переключать тему?
Ладно, можно представить, что у него по времени 2 раза в сутки переключается (как на macos), но сомневаюсь, что этот дистрибутив так умеет.
Но чтобы человек сидел и переключал туда-сюда....
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|5.32, Аноним (4), 13:25, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тебе же уже несколько раз сказали что не криво. Перейди на другой тариф мобильного оператора если трафа нет. Хотя зачем тебе Ютуб если трафика нет.
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|2.13, Аноним (13), 11:06, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>3. прописывать 1.1.1.1 или 9.9.9.9 в кач-ве DNS сервера (без это The Movie DB, с которого подгружается инфа о фильмах и миниатюры, блокирует запросы с русских IP)...
А DNS с этого ресурса https://www.opennic.org/ годятся?
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|3.20, timur.davletshin (ok), 11:37, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробуй и расскажешь. Из тех, что я знаю, ECS не поддерживают только два вышеобозначенных. Это позволяет владельцу сайта выдавать разные ответы на DNS запросы в зависимости от IP запрашивающего. Вообще задумка была хорошая, т.к. позволяет оптимизировать нагрузку при выборе ближайшего для клиента датацентра, но некоторые злоупотребляют. Для российских IP The Movie DB выдаёт 127.0.0.1 в кач-ве IP своего сайта (проверить: nslookup www.themoviedb.org). Вот такое вот мудачество.
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|4.22, нах. (?), 11:54, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не сможешь посмотреть кеношку - точно пойдешь терана свергать!
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|5.29, timur.davletshin (ok), 12:50, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, кто-то тирана за киношку готов свергать, а кто-то и за запрет оппозиционных ТВ, церкви и насильный отлов призывников от 18 и до 60 не готов. У всех свои проблему - кому жрать нечего, а кому-то икра мелковата.
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|5.47, фнон (?), 17:46, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, предыдущие попытки закончились на бумажных самолетикаи и фонариках.
Ну еще был видос, где толпа в 50 носов убегает от одной фисташки с палкой..
Так что таким убогим можно вообще все отключить, они все проглотят.
Я бы еще порнхаб отключил, мне их жалко не будет, у них есть фождь, вяличие и самооправдания/отрицание своей вины - каждый найдет, что ему по душе.
А ютуб бы оставил - чтоб там был всего один фильм The Good German ;-)
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|1.23, Аноним (25), 11:55, 26/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Основной принцип дистрибутива "всё просто работает", для получения полностью готового к работе окружения достаточно просто загрузить LibreELEC с Flash-накопителя.
Решил скосплеить нормального пользователя и сломался уже на этапе создания флешки, сразу по нескольким причинам. Загрузил SD-креатор, в надежде, что он сам выкачает, что надо, ан нет — по нажатию «загрузить» он предлагает выбрать файл, а по нажатию «выбрать файл» он тоже предлагает выбрать файл.
Ладно, поиграем в продвинутого пользователя. Для ПК с HD7770 что выбирать — «Generic PC (no NVIDIA support)» или «Legacy Generic PC (for older PCs and NVIDIA GPUs)»? Будь я трижды продвинутый пользователь — я не телепат, не знаю, что в понимании авторов означает «older PC». Ладно, будем считать, что он не сильно older.
Грузимся. И наблюдаем картину маслом — предложение УСТАНОВИТЬ сей продукт. Товарищи! Ставить в медиа-центр полноценный накопитель с целью загрузить дистрибутив в ≈300 Мб — это как называется? А мы знаем, как это называется. ПЕРДОЛИНГ.
Дальше смотреть не стал, извините.
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|2.30, timur.davletshin (ok), 12:52, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дебиан в русской локали всё так же прибивает русскую раскладку гвоздями в GDM без возможности сменить на английскую? У всех свои проблемы. Я не думаю, что Kodi изначально на "нормального пользователя" ориентирован.
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|3.38, Карлос Сношайтилис (ok), 14:18, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дебиан всё так же прибивает русскую раскладку гвоздями в GDM?
Прибивает )
Я не понимаю что простой пользователь будет в этом случае делать. "Ну нахер этот ваш линукс", скажет он и будет прав.
> не думаю, что Kodi изначально на "нормального пользователя" ориентирован
Ну почему же. Для "нормального пользователя" - простая установка приложения из плэй-маркета в Android-телевизоре. А если тебе чо-то-эдакова надобно, то ты уже не "нормальный пользователь" )
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|3.39, _kp (ok), 14:23, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно. А при автоблокировке экрана может не быть переключения клавиатуры, то есть если в момент автоблокировки стояла русская раскладка - нажмите ресет.
И в консоли по умолчанию исключительно кракозябры.
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|2.40, Аноним (2), 14:31, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще по сути любой прогрессивный дистр умеет в Live и с таким же успехом может в медиа-центр. Тот же Antix c набором программ.
С этим проблем нет.
Проблема заключается в самом контенте. Что именно тебя интересует: Википедию сможешь скачать и смело юзать хоть в медицентре на даче ftp://ftp.fau.de/
Есть торрент-индексаторы фильмов, музыки.
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|1.41, Аноним (41), 15:01, 26/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Каждый раз читая название, думаю что это софтина для электриков или электронщиков, ан нет, домашний кинотеатр
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|1.42, Аноним (42), 15:28, 26/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Домашний кинотеатр это Дюна или Зида, аэто поделка сомнительного качества
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|2.43, Аноним (43), 15:38, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Была дюна, через три года уже ничего не обновлялось из плагинов, ютуб разве только ещё года два обновлялся прежде чем перестал окончательно работать. В общем, быстро превратилась она в тыкву. Коди и либреэлек же на третьей малине уже три мажорных апдейта пережили с 2016 года и по прежнему у меня в строю.
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|3.44, Аноним (42), 15:49, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Исключительно ложные утверждения. Дюна стандарт де факто в премиальных кинозалах за десятки миллионов рублей. Для пруфов гуглить канал блекрум. У самого дюна - работает как автомат калашникова. Ни единого сбоя за 3 года
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|4.45, Аноним (43), 16:13, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот года через четыре приходите, обсудим догонит ли по жизненному циклу мою третью малину или сойдет с дистанции. Я вот лично не смог даже smb3 в ту свою дюну втащить. Ну и возможно, вы плагины не очень используете и не в курсе, что там уже половина перестала работать. Все эти премиальности мало интересуют, если честно, мне лично важнее, могу ли я из node-red/homeassistant ею рулить, прикрутить раснознавание речи, показ оверлея с камеры наблюдения при дверном звонке, всякие там плей/стоп/громкость повесить на дополнительные кнопки мыши на рабочем компе, переключать аудио профайлы на разный вывод при прослушивании музыки и просмотре кино, повесить на кнопки аэромыши выключение света в комнате и т.д. и т.п.
Ну и софт дюны вроде бы начинался тоже с xbmc, предка коди, так что, какая там у дюн элитарность, отставание скорее, все уже дальше эволюционировали. Я самые свежие дюны не видел, модет они и нагнали, но когда у меня обе экосистемы в актуальном состоянии были - дюна кардинально отставала.
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