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Выпуск дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 11.0.4

26.12.2023 09:24

Опубликован выпуск проекта LibreELEC 11.0.4, развивающего форк дистрибутива для создания домашних кинотеатров OpenELEC. Интерфейс пользователя построен на основе медиацентра Kodi. Для загрузки подготовлены образы для работы с USB-накопителя или SD-карты (32- и 64-разрядные x86, Raspberry Pi 2/3/4/5, различные устройства на чипах Rockchip, Allwinner, NXP и Amlogic). Размер сборки для архитектуры x86_64 - 227 МБ.

При помощи LibreELEC можно превратить любой компьютер в медиацентр, работать с которым не сложнее, чем с DVD-проигрывателем или телеприставкой. Основной принцип дистрибутива "всё просто работает", для получения полностью готового к работе окружения достаточно просто загрузить LibreELEC с Flash-накопителя. Пользователю нет необходимости заботиться о поддержании системы в актуальном состоянии - в дистрибутиве используется система автоматической загрузки и установки обновлений, активируемая при подключении к глобальной сети. Предусмотрена возможность расширения функциональности дистрибутива через систему дополнений, которые устанавливаются из отдельного репозитория, развиваемого разработчиками проекта.

Дистрибутив не использует пакетную базу других дистрибутивов и основывается на собственных разработках. Кроме штатных возможностей Kodi, дистрибутив предоставляет ряд дополнительных функций, нацеленных на максимальное упрощение работы. Например, развивается специальное конфигурационное дополнение, позволяющее настроить параметры сетевого подключения, управлять параметрами LCD-экранов, разрешать или запрещать автоматическую установку обновлений. Также предоставляются такие возможности, как использование пульта дистанционного управления (возможно управление как через инфракрасный порт, так и через Bluetooth), организация совместного доступа к файлам (встроен сервер Samba), встроенный BitTorrent-клиент Transmission, автоматический поиск и подключение локальных и внешних накопителей.

В новом выпуске:

  • Добавлена экспериментальная поддержка платы Raspberry Pi 5.
  • Поставляемый в составе медиацентр Kodi обновлён до версии 20.2. Ядро Linux обновлено до версии 6.1.68. Обновлены пакеты Samba 4.17.12, .NET 6.0.20, OpenSSL 3.0.12, libretro 20.2.6.
  • Улучшена работа на платах на базе SoC Allwinner, таких как Orange Pi 3.
  • Внесены исправления, связанные с поддержкой плат Raspberry Pi.
  • Утилита dstat заменена на dool (форк dstat, совместимый с Python 3).


  1. Главная ссылка к новости (https://libreelec.tv/2023/12/2...)
  2. OpenNews: Релиз открытого медиацентра Kodi 20.0
  3. OpenNews: Взлом форума проекта Kodi
  4. OpenNews: Релиз медиацентра MythTV 33
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания домашних кинотеатров OpenELEC 8.0
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 11.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60351-libreelec
Ключевые слова: libreelec, kodi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, jt3k (ok), 09:45, 26/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Жуткий интерфейс в стиле 90х и похоже перестало развиваться как надо.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:03, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Строгий и стильный, а не вот это вот всё.
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:05, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но лучше, чем у гуглтв
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:07, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >интерфейс в стиле 90х

    Явно лучше чем современный.

     
  • 2.19, Аноним (19), 11:20, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В каком смысле? Я купился на эти разговоры и приобрел современный Samsung с Tizen, я думал увижу что-то супер-интерактивное, быстрое, удобное, а в реальности наблюдаешь статический интерфейс с очень сомнительным UX. Samsung имеет только два заметных плюса: скринкастинг и приложение youtube несколько удобнее чем у Kodi . Но минус игровые эмуляторы.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 12:14, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > приложение youtube

    Которое протухнет по желанию задней пятки самсунга.
    Научены, знаем. Только андроид, при всех его недостатках.

     
  • 2.21, Anonim (??), 11:40, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так смени его. Там их много.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:52, 26/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Конечно, на вкус и цвет, но все таки десктоп - универсальное решение:
    к телику обычный десктопный дебиан подцепил и у тебя все есть.
     
     
  • 2.3, Аноним (4), 10:02, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надо управление с пульта, а не клавиатуры.
     
     
  • 3.7, abu (?), 10:18, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подключите мультимедийный пульт к десктопу и все будет норм.
     
  • 3.8, Грудная Жаба (?), 10:26, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    аеро пульт купите, пригодится даже с простым компом - кинцо с дивана смотреть
     
     
  • 4.15, Аноним (4), 11:10, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дебиан им не поуправляешь. Нужен интерфейс ака телек.
     
  • 3.37, _kp (ok), 14:11, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В топку пульты и другие бабушкины технологии. :)
    После аэромыши с микрофоном и/или голосового управления через Алису, Вы забудете где лежит пульт.
     
     
  • 4.46, Аноним (19), 17:35, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это конечно мои загоны, но... блин как же я бось микрофонов в устройствах которые постоянно подключены к сети, и тем более передают записи на облачные сервера.  
    У меня даже в линуксе по дефолтку выгружен модуль камеры (uvcvideo), подгружаю только когда нужен видеозвонок.
    Вот только телефоны и планшет не контралируются, хотя если вдруг на роутере начинают интенсивно мигать лампочки то я могу даже tcpdump запустить который у меня всегда в наличии на руотере прошитым OpenWRT. Но всегда ловил какое-нибудь обновление, не поймал такого момента чтоб на китайский или гугловские сервера валились данные от меня. Хотя мог запросто упустить.  

    Доктор это только я такой странный? Нормальным людям на это напливать?

     

  • 1.6, timur.davletshin (ok), 10:16, 26/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Типичный дистрибутив для линуксоводов. Если уметь:

    1. ставить и настраивать Elementum addon для просмотра torrent'ов без скачивания...
    2. настраивать YouTube addon через запрос кода разработчика от Google (без этого только 720p) и подключать списки истории просмотров и Watch Later...
    3. прописывать 1.1.1.1 или 9.9.9.9 в кач-ве DNS сервера (без это The Movie DB, с которого подгружается инфа о фильмах и миниатюры, блокирует запросы с русских IP)...
    4. ставить эзотерический Widevine для просмотра DRM...
    5. поставить приложение пульта ДУ для Android и смириться с его глюками...

    ... то жить можно даже вполне себе неплохо.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:30, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое главное максимально кривой и тяжелый стандартный фронт Youtube не использовать.
    в нем смена темы перезагружает страницу. это вообще как? )

     
     
  • 3.10, timur.davletshin (ok), 10:38, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вы просто не видели Netscape Navigator 3.х. Там изменение геометрии окна браузера перезагружало страницу )))
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 10:58, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видосиков онлайн тогда всё равно не было.
     
  • 4.12, Аноним (9), 10:58, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо не особо заинтересованы в том чтобы это все работало нормально.
    Понимаю нежелание разгребать свалку кода, когда необходимо рожать* новые фичи. Кстати, зачастую стало прослеживаться в коммерческих проектах. Можно проследить как менялся Youtube и как менялась Wikipedia. Последнее работает везде.. и на самых древних браузерах.
     
  • 3.17, Аноним (4), 11:14, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что не так с перезагрузкой страницы. У вас что дайлап 33600?
    Вы живёте в старой парадигме.
     
     
  • 4.18, Аноним (9), 11:18, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все нормально если это считать нормативом
     
  • 4.26, Аноним (25), 12:19, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На 33600 сайты были такие, что грузились быстрее, чем сейчас.
    Алсо, старая парадигма не подразумевала понятия «контекст».
     
     
  • 5.31, Аноним (4), 13:24, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     
     
  • 6.34, Аноним (34), 13:35, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
     
     
  • 7.35, Аноним (4), 14:06, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ниет. Тогда одно маленькая картинка грузилась медленнее чем сайт сейчас.
     
  • 3.24, Fyjy (?), 12:00, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это нормально)
    И часто пользователю приходится переключать тему?
    Ладно, можно представить, что у него по времени 2 раза в сутки переключается (как на macos), но сомневаюсь, что этот дистрибутив так умеет.
    Но чтобы человек сидел и переключал туда-сюда....
     
     
  • 4.27, Аноним (2), 12:33, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Полностью согласен
    но это не повод так криво делать
     
     
  • 5.32, Аноним (4), 13:25, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тебе же уже несколько раз сказали что не криво. Перейди на другой тариф мобильного оператора если трафа нет. Хотя зачем тебе Ютуб если трафика нет.
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:06, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >3. прописывать 1.1.1.1 или 9.9.9.9 в кач-ве DNS сервера (без это The Movie DB, с которого подгружается инфа о фильмах и миниатюры, блокирует запросы с русских IP)...

    А DNS с этого ресурса https://www.opennic.org/ годятся?

     
     
  • 3.20, timur.davletshin (ok), 11:37, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй и расскажешь. Из тех, что я знаю, ECS не поддерживают только два вышеобозначенных. Это позволяет владельцу сайта выдавать разные ответы на DNS запросы в зависимости от IP запрашивающего. Вообще задумка была хорошая, т.к. позволяет оптимизировать нагрузку при выборе ближайшего для клиента датацентра, но некоторые злоупотребляют. Для российских IP The Movie DB выдаёт 127.0.0.1 в кач-ве IP своего сайта (проверить: nslookup www.themoviedb.org). Вот такое вот мудачество.
     
     
  • 4.22, нах. (?), 11:54, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не сможешь посмотреть кеношку - точно пойдешь терана свергать!

     
     
  • 5.29, timur.davletshin (ok), 12:50, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, кто-то тирана за киношку готов свергать, а кто-то и за запрет оппозиционных ТВ, церкви и насильный отлов призывников от 18 и до 60 не готов. У всех свои проблему - кому жрать нечего, а кому-то икра мелковата.
     
     
  • 6.36, Аноним (4), 14:10, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так им поэтому и жрать и нечего.
     
  • 5.47, фнон (?), 17:46, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, предыдущие попытки закончились на бумажных самолетикаи и фонариках.
    Ну еще был видос, где толпа в 50 носов убегает от одной фисташки с палкой..
    Так что таким убогим можно вообще все отключить, они все проглотят.

    Я бы еще порнхаб отключил, мне их жалко не будет, у них есть фождь, вяличие и самооправдания/отрицание своей вины - каждый найдет, что ему по душе.
    А ютуб бы оставил - чтоб там был всего один фильм The Good German ;-)

     

  • 1.23, Аноним (25), 11:55, 26/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Основной принцип дистрибутива "всё просто работает", для получения полностью готового к работе окружения достаточно просто загрузить LibreELEC с Flash-накопителя.

    Решил скосплеить нормального пользователя и сломался уже на этапе создания флешки, сразу по нескольким причинам. Загрузил SD-креатор, в надежде, что он сам выкачает, что надо, ан нет — по нажатию «загрузить» он предлагает выбрать файл, а по нажатию «выбрать файл» он тоже предлагает выбрать файл.
    Ладно, поиграем в продвинутого пользователя.  Для ПК с HD7770 что выбирать — «Generic PC (no NVIDIA support)» или «Legacy Generic PC (for older PCs and NVIDIA GPUs)»? Будь я трижды продвинутый пользователь — я не телепат, не знаю, что в понимании авторов означает «older PC». Ладно, будем считать, что он не сильно older.
    Грузимся. И наблюдаем картину маслом — предложение УСТАНОВИТЬ сей продукт. Товарищи! Ставить в медиа-центр полноценный накопитель с целью загрузить дистрибутив в ≈300 Мб — это как называется? А мы знаем, как это называется. ПЕРДОЛИНГ.
    Дальше смотреть не стал, извините.

     
     
  • 2.30, timur.davletshin (ok), 12:52, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дебиан в русской локали всё так же прибивает русскую раскладку гвоздями в GDM без возможности сменить на английскую? У всех свои проблемы. Я не думаю, что Kodi изначально на "нормального пользователя" ориентирован.
     
     
  • 3.38, Карлос Сношайтилис (ok), 14:18, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Дебиан всё так же прибивает русскую раскладку гвоздями в GDM?

    Прибивает )
    Я не понимаю что простой пользователь будет в этом случае делать. "Ну нахер этот ваш линукс", скажет он и будет прав.

    > не думаю, что Kodi изначально на "нормального пользователя" ориентирован

    Ну почему же. Для "нормального пользователя" - простая установка приложения из плэй-маркета в Android-телевизоре. А если тебе чо-то-эдакова надобно, то ты уже не "нормальный пользователь" )

     
  • 3.39, _kp (ok), 14:23, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно. А при автоблокировке экрана может не быть переключения клавиатуры, то есть если в момент автоблокировки стояла русская раскладка - нажмите ресет.
    И в консоли по умолчанию исключительно кракозябры.
     
  • 2.40, Аноним (2), 14:31, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще по сути любой прогрессивный дистр умеет в Live и с таким же успехом может в медиа-центр. Тот же Antix c набором программ.
    С этим проблем нет.
    Проблема заключается в самом контенте. Что именно тебя интересует: Википедию сможешь скачать и смело юзать хоть в медицентре на даче ftp://ftp.fau.de/
    Есть торрент-индексаторы фильмов, музыки.
     

  • 1.41, Аноним (41), 15:01, 26/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Каждый раз читая название, думаю что это софтина для электриков или электронщиков, ан нет, домашний кинотеатр
     
  • 1.42, Аноним (42), 15:28, 26/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Домашний кинотеатр это Дюна или Зида, аэто поделка сомнительного качества
     
     
  • 2.43, Аноним (43), 15:38, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Была дюна, через три года уже ничего не обновлялось из плагинов, ютуб разве только ещё года два обновлялся прежде чем перестал окончательно работать. В общем, быстро превратилась она в тыкву. Коди и либреэлек же на третьей малине уже три мажорных апдейта пережили с 2016 года и по прежнему у меня в строю.
     
     
  • 3.44, Аноним (42), 15:49, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исключительно ложные утверждения. Дюна стандарт де факто в премиальных кинозалах за десятки миллионов рублей. Для пруфов гуглить канал блекрум. У самого дюна - работает как автомат калашникова. Ни единого сбоя за 3 года
     
     
  • 4.45, Аноним (43), 16:13, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот года через четыре приходите, обсудим догонит ли по жизненному циклу мою третью малину или сойдет с дистанции. Я вот лично не смог даже smb3 в ту свою дюну втащить. Ну и возможно, вы плагины не очень используете и не в курсе, что там уже половина перестала работать. Все эти премиальности мало интересуют, если честно, мне лично важнее, могу ли я из node-red/homeassistant ею рулить, прикрутить раснознавание речи, показ оверлея с камеры наблюдения при дверном звонке, всякие там плей/стоп/громкость повесить на дополнительные кнопки мыши на рабочем компе, переключать аудио профайлы на разный вывод при прослушивании музыки и просмотре кино, повесить на кнопки аэромыши выключение света в комнате и т.д. и т.п.
    Ну и софт дюны вроде бы начинался тоже с xbmc, предка коди, так что, какая там у дюн элитарность, отставание скорее, все уже дальше эволюционировали. Я самые свежие дюны не видел, модет они и нагнали, но когда у меня обе экосистемы в актуальном состоянии были - дюна кардинально отставала.
     

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