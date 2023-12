Выпуск дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 11.0.4

2.9 , Аноним ( 9 ), 10:30, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Самое главное максимально кривой и тяжелый стандартный фронт Youtube не использовать.

в нем смена темы перезагружает страницу. это вообще как? ) 3.10 , timur.davletshin ( ok ), 10:38, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это вы просто не видели Netscape Navigator 3.х. Там изменение геометрии окна браузера перезагружало страницу )))

4.11 , Аноним ( 11 ), 10:58, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Видосиков онлайн тогда всё равно не было.

4.12 , Аноним ( 9 ), 10:58, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Видимо не особо заинтересованы в том чтобы это все работало нормально.

Понимаю нежелание разгребать свалку кода, когда необходимо рожать* новые фичи. Кстати, зачастую стало прослеживаться в коммерческих проектах. Можно проследить как менялся Youtube и как менялась Wikipedia. Последнее работает везде.. и на самых древних браузерах.

3.17 , Аноним ( 4 ), 11:14, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что не так с перезагрузкой страницы. У вас что дайлап 33600?

Вы живёте в старой парадигме.

4.18 , Аноним ( 9 ), 11:18, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – все нормально если это считать нормативом

4.26 , Аноним ( 25 ), 12:19, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – На 33600 сайты были такие, что грузились быстрее, чем сейчас.

Алсо, старая парадигма не подразумевала понятия «контекст».

5.31 , Аноним ( 4 ), 13:24, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет.

6.34 , Аноним ( 34 ), 13:35, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да.

7.35 , Аноним ( 4 ), 14:06, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ниет. Тогда одно маленькая картинка грузилась медленнее чем сайт сейчас.

3.24 , Fyjy ( ? ), 12:00, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это нормально)

И часто пользователю приходится переключать тему?

Ладно, можно представить, что у него по времени 2 раза в сутки переключается (как на macos), но сомневаюсь, что этот дистрибутив так умеет.

Но чтобы человек сидел и переключал туда-сюда....

4.27 , Аноним ( 2 ), 12:33, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Полностью согласен

но это не повод так криво делать

5.32 , Аноним ( 4 ), 13:25, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Тебе же уже несколько раз сказали что не криво. Перейди на другой тариф мобильного оператора если трафа нет. Хотя зачем тебе Ютуб если трафика нет.

2.13 , Аноним ( 13 ), 11:06, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >3. прописывать 1.1.1.1 или 9.9.9.9 в кач-ве DNS сервера (без это The Movie DB, с которого подгружается инфа о фильмах и миниатюры, блокирует запросы с русских IP)... А DNS с этого ресурса https://www.opennic.org/ годятся?

3.20 , timur.davletshin ( ok ), 11:37, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Попробуй и расскажешь. Из тех, что я знаю, ECS не поддерживают только два вышеобозначенных. Это позволяет владельцу сайта выдавать разные ответы на DNS запросы в зависимости от IP запрашивающего. Вообще задумка была хорошая, т.к. позволяет оптимизировать нагрузку при выборе ближайшего для клиента датацентра, но некоторые злоупотребляют. Для российских IP The Movie DB выдаёт 127.0.0.1 в кач-ве IP своего сайта (проверить: nslookup www.themoviedb.org). Вот такое вот мудачество.

4.22 , нах. ( ? ), 11:54, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – не сможешь посмотреть кеношку - точно пойдешь терана свергать! 5.29 , timur.davletshin ( ok ), 12:50, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, кто-то тирана за киношку готов свергать, а кто-то и за запрет оппозиционных ТВ, церкви и насильный отлов призывников от 18 и до 60 не готов. У всех свои проблему - кому жрать нечего, а кому-то икра мелковата.

6.36 , Аноним ( 4 ), 14:10, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так им поэтому и жрать и нечего.

5.47 , фнон ( ? ), 17:46, 26/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, предыдущие попытки закончились на бумажных самолетикаи и фонариках.

Ну еще был видос, где толпа в 50 носов убегает от одной фисташки с палкой..

Так что таким убогим можно вообще все отключить, они все проглотят. Я бы еще порнхаб отключил, мне их жалко не будет, у них есть фождь, вяличие и самооправдания/отрицание своей вины - каждый найдет, что ему по душе.

А ютуб бы оставил - чтоб там был всего один фильм The Good German ;-)