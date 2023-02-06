Релиз медиацентра MythTV 33

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|1.1, Аноним (1), 13:18, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Потоковое телесмотрение умирает, а как медиацентр - kodi (ex-xbmc) - лучше.
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|3.3, Аноним (3), 13:30, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нейролинк это тот же телек за тебя будут выбирать что тебе послать в мозг.
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|2.27, Аноним (27), 17:03, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если коди лучше, то на это даже смотреть не стоит, наверное.
movian - был оптимумом...
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|3.8, Аноним (3), 13:51, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда зачем нужен сабж чтобы делать из компа телек? Если у тебя уже есть комп.
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|3.10, Ivan_83 (ok), 14:08, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Речь не про устройство а про формат.
Устройство - это дисплей с тюнером. Дисплей нынче имеют многие, но тюнер не юзают в принципе, и смотрят ютуп, смотрят с пристаовк, нетфликсов или вообще гамают с приставок.
Формат - это когда идёт стриминг контента по заранее известной программе передач.
Вот формат и стал не актуален, потому что там обычно то что интересно среднему зрителю, да ещё и нужно ползти к определённому времени и в туалет/на кухню бегать строго по расписанию, когда рекламу включают.
Это был безальтернативный вариант пока не было инета или пока он был медленны, фактический каждый канал лил пару мегабит инфы.
С появлением инета стало возможно смотреть то что конкретно тебе интересно и тогда когда тебе хочется/удобно. Ну а про то что там планшеты/мобилки с которыми это где угодно смотрится - это приятный бонус.
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|4.12, Аноним (5), 14:24, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Угу, тупанул, сначала про устройство подумал. Извиняюсь.
Так да, формат - мягко говоря такой себе.
Хотя количество "пользователей" формата все ещё высоко.
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|5.19, rshadow (ok), 15:10, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это просто инертность поколений. Сейчас растут те, кто не знают что такое телевизор. Зато с удовольствием подписываются и ставят лайки.
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|6.24, Ivan_83 (ok), 16:04, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну тут как посмотреть.
Я тоже рос на телике, в 2007 даже осуществил мечту всей своей жизни - купил и сам поставил себе спутниковую тарелку :)
Но телека (девайса) у меня не было, я уже всё через комп смотрел, и там в добавок к аналоговому тюнеру (года с 2004) добавился DVB-S.
Через 2 года я переехал и там тарелка уже не ловила абс75 с 2х2, а ловила какую то фигню на 140.
Ещё где то через 2 года я замутил на работе иптв и забирал домой сигнал с тарелок.
А где то после 2015 года тв как формат стало всё менее интересным (за счёт наличия реклам и прочих вставок и не возможности промотки) и я его забросил окончательно.
Наверное ещё было стрёмно смотреть на мыло 576P в котором почти все каналы шли.
Да и расписание + отсутствие паузы из коробки бесило.
Отдельно "доставляли" анонсы: смотрите завтра/в выходные/праздники... после чего я открывал торрент клиент и смотрел прямо щас.
И рекламной паузы мне хватало чтобы тоже его открыть и скачать с HD/4K качестве.
В общем не все из 30+ залипают на формате телека, ИМХО многие соскочили :)
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|3.18, Аноним (18), 14:40, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тем кто сморит фильмы-сериалы не за компом/с телефона?
такие люди смотрят c видиков/на портативных dvd-плеерах, иногда с ноутбуков
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|2.6, Аноним (5), 13:45, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если про телевидение - то на случай ЧС пусть остается, радиоприемник есть не у всех.
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|3.9, Ivan_83 (ok), 14:03, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мечтать не вредно.
По факту будут неделю молчать чтобы не вызывать панику и самим с родными и шмотками спокойно свалить по дальше а потом скажут что месяц назад был маленький хлопок.
Для чп/чс в цивильном мире давно придумано:
- специальные каналы для FM радио и приёмники которые туда умеют сами переключатся когда есть трансляция. Популярная опция в автомагнитолах, как минимум раньше была.
- cell broadcasting - когда сота посылает особые сообщения в мобилу. В РФ правда зачем то обычные смс шлют и бабло отваливают операторам ещё за это, пипильщики-неосиляторы.
- специальные частоты у радиогубителей
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|5.29, Ivan_83 (ok), 18:53, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже если они работают - что толку?
Всмысле вот у тебя щас сирена включится, у тебя план есть?
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|6.32, Аноним (5), 21:19, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Даже если они работают - что толку?
> Всмысле вот у тебя щас сирена включится, у тебя план есть?
Забавно (на самом деле нет): ищу заметки в местной интернет прессе, что будет учебная тревога n-сятого m-тября (-:
По ящику за все годы ни разу не помню, что бы прерывали эфир и хоть что-то говорили про тревогу. И это, кмк, фигово.
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|2.11, Ivan_83 (ok), 14:10, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Было хотел написать что дисплей от телека нужен многим, но сам недавно купил xgmi halo+ проектор и теперь думаю что и дисплей то не нужен :)
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|3.14, ryoken (ok), 14:33, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подскажите, с целью повышения уровня образованности. Читал, что у проектора основной ресурс - лампа. А как с этим вопросом у вашего аппарата?
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|4.25, Ivan_83 (ok), 16:08, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Месяц - полёт нормальный :)
Там уже светодиоды стоят, насколько я знаю.
Лучше смотрите отзывы по конкретным моделям.
Но тут ещё нюанс цены/диагонали.
У проектора этот показатель более выигрышный, я могу и на всю стену спроецировать, в темноте ему яркости хватает.
А днём на 40-65 дюймов тоже хватает яркости. При этом он обошёлся в примерно 1к евро с растоможкой, а телек на 65 я брал один раз за 120+ руб другой за 89к руб, что при тогдашних курсах больше 1к евро.
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|3.28, Ivan_83 (ok), 18:51, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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После проектора большой экран это когда люди хотя бы в полный рост :)
Тизен и вебос - мусор, просто потому что платформа не популярна и достаточно закрыта.
На андройд я поставил коди и мне пофиг, а в тизене и вебос жри что дают.
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