Релиз медиацентра MythTV 33

2.5 , Аноним ( 5 ), 13:42, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тем кто сморит фильмы-сериалы не за компом/с телефона?

3.8 , Аноним ( 3 ), 13:51, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тогда зачем нужен сабж чтобы делать из компа телек? Если у тебя уже есть комп.

3.10 , Ivan_83 ( ok ), 14:08, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Речь не про устройство а про формат. Устройство - это дисплей с тюнером. Дисплей нынче имеют многие, но тюнер не юзают в принципе, и смотрят ютуп, смотрят с пристаовк, нетфликсов или вообще гамают с приставок. Формат - это когда идёт стриминг контента по заранее известной программе передач.

Вот формат и стал не актуален, потому что там обычно то что интересно среднему зрителю, да ещё и нужно ползти к определённому времени и в туалет/на кухню бегать строго по расписанию, когда рекламу включают.

Это был безальтернативный вариант пока не было инета или пока он был медленны, фактический каждый канал лил пару мегабит инфы.

С появлением инета стало возможно смотреть то что конкретно тебе интересно и тогда когда тебе хочется/удобно. Ну а про то что там планшеты/мобилки с которыми это где угодно смотрится - это приятный бонус.

4.12 , Аноним ( 5 ), 14:24, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Угу, тупанул, сначала про устройство подумал. Извиняюсь. Так да, формат - мягко говоря такой себе. Хотя количество "пользователей" формата все ещё высоко.

5.19 , rshadow ( ok ), 15:10, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это просто инертность поколений. Сейчас растут те, кто не знают что такое телевизор. Зато с удовольствием подписываются и ставят лайки.

6.24 , Ivan_83 ( ok ), 16:04, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну тут как посмотреть. Я тоже рос на телике, в 2007 даже осуществил мечту всей своей жизни - купил и сам поставил себе спутниковую тарелку :)

Но телека (девайса) у меня не было, я уже всё через комп смотрел, и там в добавок к аналоговому тюнеру (года с 2004) добавился DVB-S.

Через 2 года я переехал и там тарелка уже не ловила абс75 с 2х2, а ловила какую то фигню на 140.

Ещё где то через 2 года я замутил на работе иптв и забирал домой сигнал с тарелок.

А где то после 2015 года тв как формат стало всё менее интересным (за счёт наличия реклам и прочих вставок и не возможности промотки) и я его забросил окончательно.

Наверное ещё было стрёмно смотреть на мыло 576P в котором почти все каналы шли.

Да и расписание + отсутствие паузы из коробки бесило. Отдельно "доставляли" анонсы: смотрите завтра/в выходные/праздники... после чего я открывал торрент клиент и смотрел прямо щас.

И рекламной паузы мне хватало чтобы тоже его открыть и скачать с HD/4K качестве.

В общем не все из 30+ залипают на формате телека, ИМХО многие соскочили :)

3.18 , Аноним ( 18 ), 14:40, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Тем кто сморит фильмы-сериалы не за компом/с телефона? такие люди смотрят c видиков/на портативных dvd-плеерах, иногда с ноутбуков

2.6 , Аноним ( 5 ), 13:45, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А если про телевидение - то на случай ЧС пусть остается, радиоприемник есть не у всех.

3.7 , Аноним ( 3 ), 13:50, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В случае ЧС интернет отвалиться раньше телека.

3.9 , Ivan_83 ( ok ), 14:03, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мечтать не вредно.

По факту будут неделю молчать чтобы не вызывать панику и самим с родными и шмотками спокойно свалить по дальше а потом скажут что месяц назад был маленький хлопок. Для чп/чс в цивильном мире давно придумано:

- специальные каналы для FM радио и приёмники которые туда умеют сами переключатся когда есть трансляция. Популярная опция в автомагнитолах, как минимум раньше была.

- cell broadcasting - когда сота посылает особые сообщения в мобилу. В РФ правда зачем то обычные смс шлют и бабло отваливают операторам ещё за это, пипильщики-неосиляторы.

- специальные частоты у радиогубителей

4.17 , Аноним ( 18 ), 14:37, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – кроме этого по городам разбросаны сирены

5.29 , Ivan_83 ( ok ), 18:53, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Даже если они работают - что толку?

Всмысле вот у тебя щас сирена включится, у тебя план есть?

6.32 , Аноним ( 5 ), 21:19, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Даже если они работают - что толку?

> Всмысле вот у тебя щас сирена включится, у тебя план есть? Забавно (на самом деле нет): ищу заметки в местной интернет прессе, что будет учебная тревога n-сятого m-тября (-: По ящику за все годы ни разу не помню, что бы прерывали эфир и хоть что-то говорили про тревогу. И это, кмк, фигово.

2.11 , Ivan_83 ( ok ), 14:10, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Было хотел написать что дисплей от телека нужен многим, но сам недавно купил xgmi halo+ проектор и теперь думаю что и дисплей то не нужен :)

3.14 , ryoken ( ok ), 14:33, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подскажите, с целью повышения уровня образованности. Читал, что у проектора основной ресурс - лампа. А как с этим вопросом у вашего аппарата?

4.25 , Ivan_83 ( ok ), 16:08, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Месяц - полёт нормальный :)

Там уже светодиоды стоят, насколько я знаю.

Лучше смотрите отзывы по конкретным моделям. Но тут ещё нюанс цены/диагонали.

У проектора этот показатель более выигрышный, я могу и на всю стену спроецировать, в темноте ему яркости хватает.

А днём на 40-65 дюймов тоже хватает яркости. При этом он обошёлся в примерно 1к евро с растоможкой, а телек на 65 я брал один раз за 120+ руб другой за 89к руб, что при тогдашних курсах больше 1к евро.

2.16 , Аноним ( 16 ), 14:37, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Кому сейчас нужен телек. Если мы говорим о самом устройстве, то многим. На большом экране смотреть удобнее.

Я лично говорю про YouTube. Но, а в новых тв и так есть webOS, Tizen или Android TV:

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57894

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58247

3.28 , Ivan_83 ( ok ), 18:51, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – После проектора большой экран это когда люди хотя бы в полный рост :) Тизен и вебос - мусор, просто потому что платформа не популярна и достаточно закрыта.

На андройд я поставил коди и мне пофиг, а в тизене и вебос жри что дают.

4.31 , pofigist ( ? ), 20:37, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ТВ на ведроиде это обычно феерично глючное г-но.