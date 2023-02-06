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Релиз медиацентра MythTV 33

06.02.2023 13:12

После года разработки состоялся релиз платформы для создания домашнего медиацентра MythTV 33, позволяющей превратить настольный ПК в телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, альбом с фотографиями, станцию для записи и просмотра DVD. Код проекта распространяется в рамках лицензии GPL. Одновременно сформирован выпуск отдельно развивающегося web-интерфейса MythWeb для управления медиацентром через web-браузер.

Архитектура MythTV базируется на разделении бэкенда для хранения или захвата видео (IPTV, DVB-карты и т.п.) и фронтэнда для отображения и формирования интерфейса. Фронтэнд может работать одновременно с несколькими бэкендами, которые могут быть запущены как на локальной системе, так и на внешних компьютерах. Функциональность реализуется через плагины. В настоящее время доступно два набора плагинов - официальный и неофициальный. Спектр возможностей, охватываемых плагинами достаточно широк - от интеграции с различными online-сервисами и реализации web-интерфейса для управления системой по сети до средств для работы с web-камерой и организации видеосвязи между ПК.

В новой версии в кодовую базу внесено около 1000 изменений, среди которых:

  • Предложен новый web-интерфейс для настройки.
  • В MythMusic реализована новая визуализация звуковой волны.
  • В реализацию SAT>IP добавлена поддержка протокола DiSEqC.
  • Обеспечена автоматическая группировка каналов для источников видео.
  • Обновлена версия FFmpeg.
  • Проведена реструктуризация кода.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mythtv.org/news/17...)
  2. OpenNews: Релиз открытого медиацентра Kodi 20.0
  3. OpenNews: Релиз медиацентра MythTV 32.0
  4. OpenNews: Не исключена подмена MetalKettle, популярного репозитория для медиацентра Kodi
  5. OpenNews: Выпуск LinHES 8.4, дистрибутива для создания медиацентров
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58609-mythtv
Ключевые слова: mythtv
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:18, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Потоковое телесмотрение умирает, а как медиацентр - kodi (ex-xbmc) - лучше.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:26, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Mедиацентры отмирают, Neuralink - лучше
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 13:30, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нейролинк это тот же телек за тебя будут выбирать что тебе послать в мозг.  
     
  • 2.27, Аноним (27), 17:03, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если коди лучше, то на это даже смотреть не стоит, наверное.
    movian - был оптимумом...
     

  • 1.4, Аноним (3), 13:31, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Артефакты из 2002 года. Кому сейчас нужен телек.  
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:42, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тем кто сморит фильмы-сериалы не за компом/с телефона?
     
     
  • 3.8, Аноним (3), 13:51, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда зачем нужен сабж чтобы делать из компа телек? Если у тебя уже есть комп.
     
  • 3.10, Ivan_83 (ok), 14:08, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь не про устройство а про формат.

    Устройство - это дисплей с тюнером. Дисплей нынче имеют многие, но тюнер не юзают в принципе, и смотрят ютуп, смотрят с пристаовк, нетфликсов или вообще гамают с приставок.

    Формат - это когда идёт стриминг контента по заранее известной программе передач.
    Вот формат и стал не актуален, потому что там обычно то что интересно среднему зрителю, да ещё и нужно ползти к определённому времени и в туалет/на кухню бегать строго по расписанию, когда рекламу включают.
    Это был безальтернативный вариант пока не было инета или пока он был медленны, фактический каждый канал лил пару мегабит инфы.
    С появлением инета стало возможно смотреть то что конкретно тебе интересно и тогда когда тебе хочется/удобно. Ну а про то что там планшеты/мобилки с которыми это где угодно смотрится - это приятный бонус.

     
     
  • 4.12, Аноним (5), 14:24, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, тупанул, сначала про устройство подумал. Извиняюсь.

    Так да, формат - мягко говоря такой себе.

    Хотя количество "пользователей" формата все ещё высоко.

     
     
  • 5.19, rshadow (ok), 15:10, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это просто инертность поколений. Сейчас растут те, кто не знают что такое телевизор. Зато с удовольствием подписываются и ставят лайки.
     
     
  • 6.24, Ivan_83 (ok), 16:04, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну тут как посмотреть.

    Я тоже рос на телике, в 2007 даже осуществил мечту всей своей жизни - купил и сам поставил себе спутниковую тарелку :)
    Но телека (девайса) у меня не было, я уже всё через комп смотрел, и там в добавок к аналоговому тюнеру (года с 2004) добавился DVB-S.
    Через 2 года я переехал и там тарелка уже не ловила абс75 с 2х2, а ловила какую то фигню на 140.
    Ещё где то через 2 года я замутил на работе иптв и забирал домой сигнал с тарелок.
    А где то после 2015 года тв как формат стало всё менее интересным (за счёт наличия реклам и прочих вставок и не возможности промотки) и я его забросил окончательно.
    Наверное ещё было стрёмно смотреть на мыло 576P в котором почти все каналы шли.
    Да и расписание + отсутствие паузы из коробки бесило.

    Отдельно "доставляли" анонсы: смотрите завтра/в выходные/праздники... после чего я открывал торрент клиент и смотрел прямо щас.
    И рекламной паузы мне хватало чтобы тоже его открыть и скачать с HD/4K качестве.


    В общем не все из 30+ залипают на формате телека, ИМХО многие соскочили :)

     
  • 3.18, Аноним (18), 14:40, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Тем кто сморит фильмы-сериалы не за компом/с телефона?

    такие люди смотрят c видиков/на портативных dvd-плеерах, иногда с ноутбуков

     
  • 2.6, Аноним (5), 13:45, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если про телевидение - то на случай ЧС пусть остается, радиоприемник есть не у всех.
     
     
  • 3.7, Аноним (3), 13:50, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В случае ЧС интернет отвалиться раньше телека.
     
  • 3.9, Ivan_83 (ok), 14:03, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мечтать не вредно.
    По факту будут неделю молчать чтобы не вызывать панику и самим с родными и шмотками спокойно свалить по дальше а потом скажут что месяц назад был маленький хлопок.

    Для чп/чс в цивильном мире давно придумано:
    - специальные каналы для FM радио и приёмники которые туда умеют сами переключатся когда есть трансляция. Популярная опция в автомагнитолах, как минимум раньше была.
    - cell broadcasting - когда сота посылает особые сообщения в мобилу. В РФ правда зачем то обычные смс шлют и бабло отваливают операторам ещё за это, пипильщики-неосиляторы.
    - специальные частоты у радиогубителей

     
     
  • 4.17, Аноним (18), 14:37, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кроме этого по городам разбросаны сирены
     
     
  • 5.29, Ivan_83 (ok), 18:53, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже если они работают - что толку?
    Всмысле вот у тебя щас сирена включится, у тебя план есть?
     
     
  • 6.32, Аноним (5), 21:19, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Даже если они работают - что толку?
    > Всмысле вот у тебя щас сирена включится, у тебя план есть?

    Забавно (на самом деле нет): ищу заметки в местной интернет прессе, что будет учебная тревога n-сятого m-тября (-:

    По ящику за все годы ни разу не помню, что бы прерывали эфир и хоть что-то говорили про тревогу. И это, кмк, фигово.

     
  • 2.11, Ivan_83 (ok), 14:10, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было хотел написать что дисплей от телека нужен многим, но сам недавно купил xgmi halo+ проектор и теперь думаю что и дисплей то не нужен :)
     
     
  • 3.14, ryoken (ok), 14:33, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подскажите, с целью повышения уровня образованности. Читал, что у проектора основной ресурс - лампа. А как с этим вопросом у вашего аппарата?
     
     
  • 4.25, Ivan_83 (ok), 16:08, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Месяц - полёт нормальный :)
    Там уже светодиоды стоят, насколько я знаю.
    Лучше смотрите отзывы по конкретным моделям.

    Но тут ещё нюанс цены/диагонали.
    У проектора этот показатель более выигрышный, я могу и на всю стену спроецировать, в темноте ему яркости хватает.
    А днём на 40-65 дюймов тоже хватает яркости. При этом он обошёлся в примерно 1к евро с растоможкой, а телек на 65 я брал один раз за 120+ руб другой за 89к руб, что при тогдашних курсах больше 1к евро.

     
  • 2.16, Аноним (16), 14:37, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Кому сейчас нужен телек.

    Если мы говорим о самом устройстве, то многим. На большом экране смотреть удобнее.
    Я лично говорю про YouTube. Но, а в новых тв и так есть webOS, Tizen или Android TV:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57894
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58247

     
     
  • 3.28, Ivan_83 (ok), 18:51, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После проектора большой экран это когда люди хотя бы в полный рост :)

    Тизен и вебос - мусор, просто потому что платформа не популярна и достаточно закрыта.
    На андройд я поставил коди и мне пофиг, а в тизене и вебос жри что дают.

     
     
  • 4.31, pofigist (?), 20:37, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ТВ на ведроиде это обычно феерично глючное г-но.
     

  • 1.15, Аноним (18), 14:34, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я бы назвал это "промышленный дизайн"
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 16:57, 06/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кстати, данная техническая эстетика набирает обороты
     

  • 1.30, mos87 (ok), 20:36, 06/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    годно, нужно. Спутник рулит.
     

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