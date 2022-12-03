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Компания LG опубликовала платформу webOS Open Source Edition 2.19

03.12.2022 08:05

Опубликован выпуск открытой платформы webOS Open Source Edition 2.19, которая может применяться на различных портативных устройствах, платах и автомобильных информационно-развлекательных системах. В качестве эталонной аппаратной платформы рассматриваются платы Raspberry Pi 4. Платформа развивается в публичном репозитории под лицензией Apache 2.0, а разработку курирует сообщество, придерживаясь совместной модели управления разработкой.

Платформа webOS была изначально разработана компанией Palm в 2008 году и использовалась на смартфонах Palm Pre и Pixie. В 2010 году после поглощения компании Palm платформа перешла в руки Hewlett-Packard, после чего HP пыталась использовать данную платформу в своих принтерах, планшетах, ноутбуках и ПК. В 2012 году компания HP анонсировала перевод webOS в независимый открытый проект и в 2013 году начала открытие исходных текстов его компонентов. В 2013 году платформа была выкуплена у Hewlett-Packard компанией LG и теперь применяется на более чем 70 миллионах телевизоров и потребительских устройств LG. В 2018 году был основан проект webOS Open Source Edition, через который компания LG попыталась вернуться к открытой модели разработки, привлечь других участников и расширить спектр поддерживаемых в webOS устройств.

Системное окружение webOS формируется с использованием инструментария и базовых пакетов OpenEmbedded, а также сборочной системы и набора метаданных от проекта Yocto. Ключевыми компонентами webOS являются менеджер системы и приложений (SAM, System and Application Manager), отвечающий за выполнение приложений и сервисов, и Luna Surface Manager (LSM), формирующий интерфейс пользователя. Компоненты написаны с использованием фреймворка Qt и браузерного движка Chromium.

Отрисовка осуществляется через композитный менеджер, применяющий протокол Wayland. Для разработки пользовательских приложений предлагается использовать web-технологии (CSS, HTML5 и JavaScript) и фреймворк Enact, основанный на React, но возможно и создание программ на С и C++ с интерфейсом на базе Qt. Пользовательская оболочка и встроенные графические приложения в основном реализованы как нативные программы, написанные с использованием технологии QML. По умолчанию предлагается оболочка Home Launcher, оптимизированная для управления с сенсорных экранов и предлагающая концепцию сменяющих друг друга карт (вместо окон).

Для хранения данных в структурированном виде с использованием формата JSON применяется хранилище DB8, использующее в качестве бэкенда БД LevelDB. Для инициализации используется bootd на основе systemd. Для обработки мультимедийного контента предлагаются подсистемы uMediaServer и Media Display Controller (MDC), в качестве звукового сервера применяется PulseAudio. Для автоматического обновления прошивки применяется OSTree и атомарная замена разделов (создаются два системных раздела, один из которых является активным, а второй используется для копирования обновления).

Основные изменения в новом выпуске:

  • Улучшен домашний экран (Home App), в котором появилась строка состояния с подборкой наиболее часто вызываемых возможностей. Предоставлена поддержка свободного редактирования содержимого панели с приложениями. Добавлены новые экранные жесты.
  • В состав включено приложение Video Call для осуществления видеовызовов и проведения виртуальных видеовстреч. В текущем виде пока поддерживается только установка связи через Cisco Webex и Microsoft Teams.
  • Предоставлено окружение командной строки для создания собственных приложений с блокчейн-кошельками (Blockchain Wallet), которое упрощает выполнение таких операций, как подпись транзакций и журналирование этих транзакций в блокчейне.
  • В Enact Browser добавлена поддержка сервиса определения вредоносного ПО и реализовано всплывающее окно с запросом полномочий у пользователя.
  • В звуковом сервере audiod добавлена поддержка определения встроенных и внешних звуковых устройств. В системном сервисе (Sys Service) добавлена поддержка вторичных звуковых устройств (subdevices), встроенных звуковых карт и MIPI-камер. В PulseAudio задействован механизм подавления эха ECNR (Echo Cancellation Noise Reduction).
  • Компоненты платформы для создания встраиваемых Linux-систем Yocto обновлены до выпуска 4.0.
  • Браузерный движок обновлён до выпуска Chromium 94 (ранее использовался Chromium 91). Для web-приложений webOS добавлена возможность использования геймпадов.
  • Обновлены шрифты Noto (добавлена поддержка символов Unicode 15.0.0).
  • Осуществлён переход на Qt 6.4. Web-фреймворк Enact обновлён до версии 4.5.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.webosose.org/blog/...)
  2. OpenNews: Уязвимости в webOS, позволяющие перезаписать файлы на телевизорах LG
  3. OpenNews: Выпуск платформы webOS Open Source Edition 2
  4. OpenNews: Компания LG опубликовала операционную систему webOS Open Source Edition
  5. OpenNews: Обновление мобильной платформы LuneOS, продолжившей развитием webOS
  6. OpenNews: Компания LG представит первый телевизор на базе открытой платформы webOS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58247-webos
Ключевые слова: webos
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 09:17, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Представляю сколько ресурсов будет пожирать эта шляпа.. Если бы не было вебни, то вполне годно, а так ненужно. Сразу с грустью вспоминается начало нулевых и какими тогда были интернеты.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:26, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    а какими были? открываешь один сайт - а он шуршит диском A:\. или например открываешь другой - а там грузится-грузится-долго-грузится ЯВА АППЛЕТ, который потом тебе еще нагрузит систему. открываешь третий сайт - а там ╪шЁюър ¤ыхъЄЁшЇшърЎш. А в четвертом автор говорит, что "этот сайт надо просматривать на таком-то браузере и с такими-то шрифтами". Ты точно хочешь в "начало нулевых"? И был ли ты там вообще?
     
     
  • 3.6, жявамэн (ok), 09:41, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Жалкий юзер интернет эксплодера не палится.
    Норм пасаны уже тогда в lynx серфили.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 10:32, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Брехня, пасаны с lynx пытались найти дрова к своей сетевой карте и 56к модему
     
  • 4.12, Аноним (-), 11:26, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без Нетскейпа интернет был бесполезен, давайте уже признаем что в интернет лезли смотреть картинки и если повезет гифку. Хотяя.. что поменялось ?
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:54, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Согласен. Не понимаю зачем тебя заминусовали, сегодняшние браузеры это целые операционные системы.
     
  • 2.8, ИмяХ (?), 10:15, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Очень немного она "пожирает". Она предназначена для встраиваемых систем. В ней нет тонны легаси. В ней нет миллионов драйверов для всего подряд на все случаи жизни.
     
  • 2.11, Alex (??), 11:04, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все дело в сложности и стоимости разработки, а также давлению рынка который хочет новых фич.
    Можно написать все с нуля, на чистом си сотней инженеров, но такой будет проигрывать школьникам которые будут использовать готовые решения для сбора того же самого.
    В итоге на инженеров будет потрачены миллионы долларов, а школьник до вечера выкатит что-то используя готовые компоненты. И будет выглядеть гораздо лучше и стабильнее чем у этой сотни инженеров.

    Потому сейчас, в разработке По, даже в электровелосписипед пихают двигатель от круизного лайнера, который сначала жгет тысячи литров топлива, крутит огромный генератор, от которого идёт тонкий проводок к электродвигателю велосипеда. И главное пользователь доволен ему не важно, что там под капотом двигатель от корабля или минидвигатель с маленьким аккумулятором. Он хочет чтобы велосипед ехал и он едет.

     

  • 1.13, name (??), 11:29, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На телек-то можно поставить? И адблок для ютуба прикрутить?
     
  • 1.14, Spoofing (?), 11:38, 03/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    по внешнему виду интерфейса можно догадаться что это open source даже не читая.
     
     
  • 2.15, Анонус (?), 12:09, 03/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно. На первой каринке как раз все по-проприетарному аккуратно. Все отступы одинаковые, ничего не рсползается, элементы не налезают друг на друга, цвета не кислотно-4битные. Пропорции шрифтов разве что немного подкачали.
     

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