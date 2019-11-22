Выпуск платформы webOS Open Source Edition 2

Представлена новая ветка открытой платформы webOS Open Source Edition 2, ориентированной на оснащение умных устройств. Платформа развивается в публичном репозитории под лицензией Apache 2.0, а разработку курирует сообщество, придерживаясь совместной модели управления разработкой. В качестве эталонной аппаратной платформы рассматриваются платы Raspberry Pi 4. Платформа webOS в 2013 году была выкуплена компанией LG у Hewlett-Packard и применяется на более чем 70 миллионах телевизоров и потребительских устройств LG. Проект webOS Open Source Edition был основан в 2018 году, после того как компания LG попыталась вернуться к открытой модели разработки для привлечения других участников и расширения спектра устройств, на которых может применяться webOS. Системное окружение webOS формируется с использованием инструментария и базовых пакетов OpenEmbedded, а также сборочной системы и набора метаданных от проекта Yocto. Ключевыми компонентами webOS являются менеджер системы и приложений (SAM, System and Application Manager), отвечающий за выполнение приложений и сервисов, и Luna Surface Manager (LSM), формирующий интерфейс пользователя. Компоненты написаны с использованием фреймворка Qt и браузерного движка Chromium. Отрисовка осуществляется через композитный менеджер, применяющий протокол Wayland. Для разработки пользовательских приложений предлагается использовать web-технологии (CSS, HTML5 и JavaScript) и фреймворк Enact, основанный на React, но возможно и создание программ на С и C++ с интерфейсом на базе Qt. Пользовательская облочка и встроенные графические приложения в основном реализованы как нативные программы, написанные с использованием технологии QML. Для хранения данных в структурированном виде с использованием формата JSON применяется хранилище DB8, использующее в качестве бэкенда БД LevelDB. Для инициализации используется bootd на основе systemd. Для обработки мультимедийного контента предлагаются подсистемы uMediaServer и Media Display Controller (MDC), в качестве звукового сервера применяется PulseAudio. Особенности webOS Open Source Edition 2: Предложен новый эталонный интерфейс пользователя - Home Launcher, оптимизированный для управления с сенсорных экранов и предлагающий усовершенствованную концепцию сменяющих друг друга карт (вместо окон). В интерфейс также добавлена панель быстрого запуска, на которой размещаются ярлыки для часто используемых функций, таких как доступ к настройкам и уведомлениям;

Платформа адаптирована для применения на автомобильных информационно-развлекательных системах. Например, обеспечена возможность работы в окружениях с двумя экранами, обычно используемыми в пассажирских мультимедийных системах;

Предложены средства для автоматического обновления прошивки (FOTA - Firmware-Over-the Air), основанные на применении OSTree и атомарного обновления системы. Весь образ системы пересобирается целиком, без разделения на отдельные пакеты. Система обновлений основана на использовании двух системных разделов, один из которых является активным, а второй используется для копирования обновления, после установки обновления разделы меняются ролями;

Добавлен режим SoftAP (Tethering), позволяющий организовать работу точки беспроводного доступа для подключения к сети других устройств;

Добавлена поддержка мандатного управления доступом на базе модуля ядра Smack (Simplified Mandatory Access Control Kernel);

Улучшена поддержка Bluetooth и WiFi;

Эталонная аппаратная платформа обновлена до платы Raspberry Pi 4 (ранее предлагалось использовать Raspberry Pi 3 Model B ), на которой можно подключать два экрана через HDMI, задействовать более совершенный GPU, использовать Gigabit Ethernet, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0/BLE и USB 3.0;

Для ведения логов по умолчанию задействован journald от systemd;

Обновлены версии сторонних компонентов, лежащих в основе платформы, включая Qt 5.12 и Chromium 72.



