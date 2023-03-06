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Выпуск дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 11.0

06.03.2023 23:12

Представлен выпуск проекта LibreELEC 11.0, развивающего форк дистрибутива для создания домашних кинотеатров OpenELEC. Интерфейс пользователя построен на основе медиацентра Kodi. Для загрузки подготовлены образы для работы с USB-накопителя или SD-карты (32- и 64-разрядные x86, Raspberry Pi 2/3/4, различные устройства на чипах Rockchip, Allwinner, NXP и Amlogic). Размер сборки для архитектуры x86_64 - 226 МБ.

При помощи LibreELEC можно превратить любой компьютер в медиацентр, работать с которым не сложнее, чем с DVD-проигрывателем или телеприставкой. Основной принцип дистрибутива "всё просто работает", для получения полностью готового к работе окружения достаточно просто загрузить LibreELEC с Flash-накопителя. Пользователю нет необходимости заботиться о поддержании системы в актуальном состоянии - в дистрибутиве используется система автоматической загрузки и установки обновлений, активируемая при подключении к глобальной сети. Предусмотрена возможность расширения функциональности дистрибутива через систему дополнений, которые устанавливаются из отдельного репозитория, развиваемого разработчиками проекта.

Дистрибутив не использует пакетную базу других дистрибутивов и основывается на собственных разработках. Кроме штатных возможностей Kodi, дистрибутив предоставляет ряд дополнительных функций, нацеленных на максимальное упрощение работы. Например, развивается специальное конфигурационное дополнение, позволяющее настроить параметры сетевого подключения, управлять параметрами LCD-экранов, разрешать или запрещать автоматическую установку обновлений. Также предоставляются такие возможности, как использование пульта дистанционного управления (возможно управление как через инфракрасный порт, так и через Bluetooth), организация совместного доступа к файлам (встроен сервер Samba), встроенный BitTorrent-клиент Transmission, автоматический поиск и подключение локальных и внешних накопителей.

В новом выпуске:

  • Поставляемый в составе медиацентр Kodi обновлён до версии 20.0.
  • Обновлены версии пакетов, например, ядро Linux 6.1, mariadb 10.11.2, .NET 6.0.14, pipewire 0.3.66, systemd 252.6, mesa 22.3.4, Python 3.11.2.
  • Возобновлена поддержка устройств на старых чипах Amlogic S905, S905X/D и S912.
  • Обновлены прошивки для плат Raspberry Pi.
  • В базовой сборке для архитектуры x86_64 задействован новый стек GBM (Generic Buffer Management) и V4L2, такой же как в сборках для ARM-плат. Добавлена поддержка HDR на системах с новыми GPU AMD и Intel.
  • Добавлен образ для старого оборудования с видеокартами NVIDIA, поставляемый со старым графическим стеком на основе X11, который использовался в ветках LibreELEC 7-10.


  1. Главная ссылка к новости (https://libreelec.tv/2023/03/0...)
  2. OpenNews: Релиз открытого медиацентра Kodi 20.0
  3. OpenNews: Выпуск Lakka 4.3, дистрибутива для создания игровых консолей
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания домашних кинотеатров OpenELEC 8.0
  5. OpenNews: Первый выпуск проекта LibreELEC, ответвившегося от OpenELEC
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 10.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58756-libreelec
Ключевые слова: libreelec, kodi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:26, 06/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Всегда было интересно, кто эти люди, которые используют подобные "дистрибутивы для создания домашних кинотеатров"? У мебя дома использую медиаприставку. Дистрибутив не нужен.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:33, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сама парадигма лишняя. Единственное зачем он может быть нужен как референс того как по мнению автора это всё должно работать. Поставить Kodi и задать дефолтную сессию Коди вместо гнома или кде может почти кто угодно.  
     
     
  • 3.5, name (??), 23:39, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хардверное ускорение на arm из коробки.
     
  • 3.12, Аноним (12), 01:13, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скачал, записал на флешку, работает и есть не просит.
    Единственная причина самим собирать разве что в мультиназначении вроде kodi + retroarch и оно в принципе того стоит. Но если нужно что-то одно, то нет смысла переизобретать велосипед.
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 01:17, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой велосипед? Скачал любимый дистр, поставил пакет, готово. Даже меньше проблем будет. Велосипед - это как раз подобные деятели, которые продвигают деплой программ дистрибутивами, а не пакетами.
     
     
  • 5.23, Аноним (12), 01:29, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скачал любимый дистр, поставил пакет, готово

    Ещё дрова, автозапуск, конфиг под своё железо, ещё пару тройку пакетов которые здорово упрощают жизнь и хорошо бы ещё убрать все лишнее и получаем...librelec.
    > Велосипед - это как раз подобные деятели, которые продвигают деплой программ дистрибутивами, а не пакетами.

    С этим я в принципе согласен, но увы, не всё так просто. Если есть время и  желание, то почему бы и нет. Если их нет, а потребности весьма ограничены, то почему бы не сэкономить вечер и не воспользоваться готовым и протестированным образом?

     
  • 2.4, name (??), 23:36, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он для приставок, точнее, для твбоксов.
     
  • 2.7, Анонимадмин (?), 23:59, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А на чем твоя медиаприставка работатет? Вот на нее можно поставить сабж вместо тормозного андроида и будет "все просто работать"
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 00:27, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дюна на линуксе, тормозов не видно, работает как автомат калашникова - стабильно и надежно
     
     
  • 4.10, Ivan_83 (ok), 01:07, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эпоха таких плееров ушла, сейчас не 2010 год.
    В 2010 дюна и либой другой плеер это было круто, потому что тупой телек превращался в смарт с возможностью смотреть на нём цифровые фотки и видео и даже из инета смотреть, и иптв смотреть.
    Часто такие приставки подключали ещё к кинескопным телекам через аналоговые входы.
    А всякие плазмы и жк хоть и имели HDMI и иногда даже есть, максимум могли быть DLNA "клиентом".

    Нынче на фоне андройда любой такой плеер смотрится весьма уныло по функционалу.

    Я бы сказал что дюна просто нашла свою нишу, тех кто к ней привык и держится за неё. Примерно как с эфирным тв и проводным телефоном.

     
     
  • 5.14, Аноним (12), 01:15, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А андройд сам на фоне линуха смотрится уныло.
     
     
  • 6.29, Ivan_83 (ok), 02:57, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анйдройд это условно DE + огромный маркет + лёгкий вход.
    Чтобы противопоставлять андройд и линух - я даже не знаю что вы имеете ввиду, линукс с гуем против линуха с консолью или как?
     
  • 2.9, Аноним (12), 01:07, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это я. Распберри со своей прошивкой я как то больше доверяю чем странному ноунейм китайцу прошитого непойми чем.
    Последнего я бы например не пустил в домашнюю сеть.
    Бонусом расширяемость плагинами и дополнительными сервисами (тот же торрент). И с коди я более менее уверен что пока железо не устарело, у меня всегда будут обновления. С медиаприставкой же я уверен только в том что их не будет.
     
     
  • 3.13, Аноним (16), 01:13, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как, уже все домашние устройства пересобрал на расбери? Пылесос и умную колонку не забыл?
     
     
  • 4.17, Аноним (12), 01:18, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типичный неоправданным наброс от анонима. Только к телику и подключен. Одно из немногих мест где малинка удачно применяется.
     
     
  • 5.20, Аноним (16), 01:23, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоп. Ты говоришь, что ноунейм китайцам не доверяешь, а расбери доверяешь. Логичный вопрос - уже все электронные устройства заменил на расбери?
     
     
  • 6.24, Аноним (12), 01:35, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смартфоне прошивку заменил. Увы, но это больное место. В идеале посматриваю в сторону pinephone или librephone. Пока такой вот компромисс.
    На пк конечно свой линух, с железом увы тоже ничего не сделать - монополия amd-intel-nvidia. Остаётся уповать на risc-v.
    Все остальное максимально глупое и связи с внешним миром не имеет.
    Так что все что требуется заменил.
    Робопылесосы, умные телевизоры и колонки и даром не нужны.
     
  • 2.15, Ivan_83 (ok), 01:16, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И полагаю вам где то за 40 или около того :)

    Как я описал выше, на медиаправки народ подсаживался где то с 2010 по 2015 года, когда телеки были никакущие.
    Кто пришёл даже в 2012 к своему первому телеку и это был самсунг уже познал радость когда внешний мозг телеку не нужен и вопрос можно решить виджетами.
    Года с 2016-2018 начали массово пихать андройд и там всё решается установкой нужного софта из обычных маркетов, приставка опять же нафик не упала.
    Только самсунг и лыжа всё ещё думают что они слишком большие чтобы противостоять андройду.

    И да, нынче такие приставки нужны разве фонатам лыжи и самсунга, как способ получить андройд на экране :)

    У меня самосбор: коди на райзене, ОС - фря. Мне так удобнее.
    Правда сейчас всё (надеюсь временно, в виду походных условий) изменилось, и у меня проектор с андройдом а железо медиаплееров стало десктопом.

     
     
  • 3.21, Аноним (16), 01:25, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самсунг и лыжа - это 90% продаж лол. И андроид там нафиг не нужен.
     
     
  • 4.30, Ivan_83 (ok), 03:11, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы как и для чего это юзаете?

    В плане DVB и "монитора" все телеки более-менее одинаковы.
    В плане доп контента и тп, что лыжа что самсунг отстали от андройда уже давно и навсегда, плюс у них достаточно закрытая платформа и пихать туда свои виджеты проблематично мимо их маркета.

    У меня самсунг 2011 года, ещё на старой платформе, и он долгоработал в режим телек со встроенным медиаплеером, благодаря виджету для IPTV который я переписал и запихал туда, виджет лазал на наш домашний сервак и он генерировал ему плей листы из директорий и плейлистов, таким образом мы иптв и киношки с сервера смотрели.
    Потом у него флешка усохла и смарт часть накрылась, он ещё поработал DLNA клиентом и я собрал ему внешний мозг на х86, фре и коди.

    Лыжу 2019 года я вообще брал сразу как дисплей, и к сети и кабелю(антенне) подключал пару раз из интереса, соглашение не принимал, смарт/голос не запускал.

    В конце прошлого года решил купить проектор, была реклама самсунга фристайл.
    В итоге взял xgmi, на фоне самсунга сплошной профит:
    - андройд, куда я сразу поставил коди и получил доступ ко всей домашней медиатеке
    - яркость в 2+ раза выше
    - встроенный акк

    Может если потреблять исключительно нетфликсы с амазонами и ютубом то смарт от самсунга/лыжи и катит, но для чуть более требовательных запросов они становятся резко неудобны.
    Девайсы с андройдом за счёт кучи софта большую часть неудобств снимают.

     
  • 2.26, Аноним (26), 02:23, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, кому кинцо смотреть без лишнего гемора, а не ставить и настраивать что-то где-то. Оптимальный вариант.
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:51, 06/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >S912

    Оооо, достаю из кладовки свой tanix

     
     
  • 2.27, name (??), 02:37, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ты его в кладовку запихнул? Есть же армбиан.
    https://github.com/ophub/amlogic-s9xxx-armbian
     

  • 1.11, Аноним (16), 01:12, 07/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эталонное не нужно. Есть jellyfin, спец дистрибутивы не нужны.
     
     
  • 2.18, Аноним (12), 01:21, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то я не вижу своей машинки. В таком случае твой jellyfin сам является "ненужно".
     
     
  • 3.19, Аноним (12), 01:21, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *малинки
     
  • 3.22, Аноним (16), 01:26, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где ты там что не видишь? Ты че, медиаплеер собрался на малинке гонять? Ты здоров?
     
     
  • 4.25, Аноним (12), 01:37, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне успешно гоняю и не только его. Вполне здоров, даже справка есть.
     

  • 1.28, Аноним (28), 02:47, 07/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем вообще в век смартфонов и интернета нужен домашний кинотеатр? Тем более айтишникам у которых зрение дальше полметра ничего не вижу. Вот у меня в семье все со своим смартфоном, каждый на своей волне слушает и смотрит чё хочет.
     
     
  • 2.31, Ivan_83 (ok), 03:28, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забавно, вы просто не доросли. :)
    Не обижайтесь, я тоже дорос до телека (всмысле просмотра на большом экране) уже когда стал семейным человеком.

    Смотреть кино вдвоём и более за одним монитором, а уж тем более каждый на своём экране - не удобно.
    Большой экран может использоватся для игр.
    Большой экран снимает вопрос с плохим зрением :)
    Ещё есть варианты когда совсем мелкий ребёнок, проще ему проектором на стенку мультики включить, чем дать мобилку/планшет на раздербан.
    И потом большой экран (65+), особенно 100+ это красиво и прикольно, можно туда всякие природы/пляжи /клипы фоном включать.

    Сейчас можно взять xgmi проектор от 800 бачей за носимый 1080p и до 2к бачей за 4к и как бы стационарный (он просто без аккума и раза в два больше).
    Носимый влезает в рюкзак и легко даёт 65+ диагональ.
    Посмотрите на ютубе как это выглядит, заодно samsung freestyle, хотя цена этому самсунгу 500 бачей или меньше, как по мне, при его то скромных характеристиках.


    Отдельный кайф это когда у тебя саундбар 7.1 с долби декодером.
    Попробуйте в шоурумах какихнить послушать в живую.

     

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