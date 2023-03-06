Выпуск дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 11.0

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|1.1, Аноним (1), 23:26, 06/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всегда было интересно, кто эти люди, которые используют подобные "дистрибутивы для создания домашних кинотеатров"? У мебя дома использую медиаприставку. Дистрибутив не нужен.
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|2.3, Аноним (3), 23:33, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сама парадигма лишняя. Единственное зачем он может быть нужен как референс того как по мнению автора это всё должно работать. Поставить Kodi и задать дефолтную сессию Коди вместо гнома или кде может почти кто угодно.
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|3.12, Аноним (12), 01:13, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скачал, записал на флешку, работает и есть не просит.
Единственная причина самим собирать разве что в мультиназначении вроде kodi + retroarch и оно в принципе того стоит. Но если нужно что-то одно, то нет смысла переизобретать велосипед.
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|4.16, Аноним (16), 01:17, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой велосипед? Скачал любимый дистр, поставил пакет, готово. Даже меньше проблем будет. Велосипед - это как раз подобные деятели, которые продвигают деплой программ дистрибутивами, а не пакетами.
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|5.23, Аноним (12), 01:29, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Скачал любимый дистр, поставил пакет, готово
Ещё дрова, автозапуск, конфиг под своё железо, ещё пару тройку пакетов которые здорово упрощают жизнь и хорошо бы ещё убрать все лишнее и получаем...librelec.
> Велосипед - это как раз подобные деятели, которые продвигают деплой программ дистрибутивами, а не пакетами.
С этим я в принципе согласен, но увы, не всё так просто. Если есть время и желание, то почему бы и нет. Если их нет, а потребности весьма ограничены, то почему бы не сэкономить вечер и не воспользоваться готовым и протестированным образом?
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|2.7, Анонимадмин (?), 23:59, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А на чем твоя медиаприставка работатет? Вот на нее можно поставить сабж вместо тормозного андроида и будет "все просто работать"
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|3.8, Аноним (1), 00:27, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дюна на линуксе, тормозов не видно, работает как автомат калашникова - стабильно и надежно
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|4.10, Ivan_83 (ok), 01:07, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эпоха таких плееров ушла, сейчас не 2010 год.
В 2010 дюна и либой другой плеер это было круто, потому что тупой телек превращался в смарт с возможностью смотреть на нём цифровые фотки и видео и даже из инета смотреть, и иптв смотреть.
Часто такие приставки подключали ещё к кинескопным телекам через аналоговые входы.
А всякие плазмы и жк хоть и имели HDMI и иногда даже есть, максимум могли быть DLNA "клиентом".
Нынче на фоне андройда любой такой плеер смотрится весьма уныло по функционалу.
Я бы сказал что дюна просто нашла свою нишу, тех кто к ней привык и держится за неё. Примерно как с эфирным тв и проводным телефоном.
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|6.29, Ivan_83 (ok), 02:57, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Анйдройд это условно DE + огромный маркет + лёгкий вход.
Чтобы противопоставлять андройд и линух - я даже не знаю что вы имеете ввиду, линукс с гуем против линуха с консолью или как?
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|2.9, Аноним (12), 01:07, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это я. Распберри со своей прошивкой я как то больше доверяю чем странному ноунейм китайцу прошитого непойми чем.
Последнего я бы например не пустил в домашнюю сеть.
Бонусом расширяемость плагинами и дополнительными сервисами (тот же торрент). И с коди я более менее уверен что пока железо не устарело, у меня всегда будут обновления. С медиаприставкой же я уверен только в том что их не будет.
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|3.13, Аноним (16), 01:13, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И как, уже все домашние устройства пересобрал на расбери? Пылесос и умную колонку не забыл?
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|4.17, Аноним (12), 01:18, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Типичный неоправданным наброс от анонима. Только к телику и подключен. Одно из немногих мест где малинка удачно применяется.
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|5.20, Аноним (16), 01:23, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стоп. Ты говоришь, что ноунейм китайцам не доверяешь, а расбери доверяешь. Логичный вопрос - уже все электронные устройства заменил на расбери?
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|6.24, Аноним (12), 01:35, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В смартфоне прошивку заменил. Увы, но это больное место. В идеале посматриваю в сторону pinephone или librephone. Пока такой вот компромисс.
На пк конечно свой линух, с железом увы тоже ничего не сделать - монополия amd-intel-nvidia. Остаётся уповать на risc-v.
Все остальное максимально глупое и связи с внешним миром не имеет.
Так что все что требуется заменил.
Робопылесосы, умные телевизоры и колонки и даром не нужны.
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|2.15, Ivan_83 (ok), 01:16, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И полагаю вам где то за 40 или около того :)
Как я описал выше, на медиаправки народ подсаживался где то с 2010 по 2015 года, когда телеки были никакущие.
Кто пришёл даже в 2012 к своему первому телеку и это был самсунг уже познал радость когда внешний мозг телеку не нужен и вопрос можно решить виджетами.
Года с 2016-2018 начали массово пихать андройд и там всё решается установкой нужного софта из обычных маркетов, приставка опять же нафик не упала.
Только самсунг и лыжа всё ещё думают что они слишком большие чтобы противостоять андройду.
И да, нынче такие приставки нужны разве фонатам лыжи и самсунга, как способ получить андройд на экране :)
У меня самосбор: коди на райзене, ОС - фря. Мне так удобнее.
Правда сейчас всё (надеюсь временно, в виду походных условий) изменилось, и у меня проектор с андройдом а железо медиаплееров стало десктопом.
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|3.21, Аноним (16), 01:25, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самсунг и лыжа - это 90% продаж лол. И андроид там нафиг не нужен.
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|4.30, Ivan_83 (ok), 03:11, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вы как и для чего это юзаете?
В плане DVB и "монитора" все телеки более-менее одинаковы.
В плане доп контента и тп, что лыжа что самсунг отстали от андройда уже давно и навсегда, плюс у них достаточно закрытая платформа и пихать туда свои виджеты проблематично мимо их маркета.
У меня самсунг 2011 года, ещё на старой платформе, и он долгоработал в режим телек со встроенным медиаплеером, благодаря виджету для IPTV который я переписал и запихал туда, виджет лазал на наш домашний сервак и он генерировал ему плей листы из директорий и плейлистов, таким образом мы иптв и киношки с сервера смотрели.
Потом у него флешка усохла и смарт часть накрылась, он ещё поработал DLNA клиентом и я собрал ему внешний мозг на х86, фре и коди.
Лыжу 2019 года я вообще брал сразу как дисплей, и к сети и кабелю(антенне) подключал пару раз из интереса, соглашение не принимал, смарт/голос не запускал.
В конце прошлого года решил купить проектор, была реклама самсунга фристайл.
В итоге взял xgmi, на фоне самсунга сплошной профит:
- андройд, куда я сразу поставил коди и получил доступ ко всей домашней медиатеке
- яркость в 2+ раза выше
- встроенный акк
Может если потреблять исключительно нетфликсы с амазонами и ютубом то смарт от самсунга/лыжи и катит, но для чуть более требовательных запросов они становятся резко неудобны.
Девайсы с андройдом за счёт кучи софта большую часть неудобств снимают.
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|2.26, Аноним (26), 02:23, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем, кому кинцо смотреть без лишнего гемора, а не ставить и настраивать что-то где-то. Оптимальный вариант.
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|2.18, Аноним (12), 01:21, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то я не вижу своей машинки. В таком случае твой jellyfin сам является "ненужно".
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|3.22, Аноним (16), 01:26, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где ты там что не видишь? Ты че, медиаплеер собрался на малинке гонять? Ты здоров?
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|4.25, Аноним (12), 01:37, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вполне успешно гоняю и не только его. Вполне здоров, даже справка есть.
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|1.28, Аноним (28), 02:47, 07/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Зачем вообще в век смартфонов и интернета нужен домашний кинотеатр? Тем более айтишникам у которых зрение дальше полметра ничего не вижу. Вот у меня в семье все со своим смартфоном, каждый на своей волне слушает и смотрит чё хочет.
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|2.31, Ivan_83 (ok), 03:28, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Забавно, вы просто не доросли. :)
Не обижайтесь, я тоже дорос до телека (всмысле просмотра на большом экране) уже когда стал семейным человеком.
Смотреть кино вдвоём и более за одним монитором, а уж тем более каждый на своём экране - не удобно.
Большой экран может использоватся для игр.
Большой экран снимает вопрос с плохим зрением :)
Ещё есть варианты когда совсем мелкий ребёнок, проще ему проектором на стенку мультики включить, чем дать мобилку/планшет на раздербан.
И потом большой экран (65+), особенно 100+ это красиво и прикольно, можно туда всякие природы/пляжи /клипы фоном включать.
Сейчас можно взять xgmi проектор от 800 бачей за носимый 1080p и до 2к бачей за 4к и как бы стационарный (он просто без аккума и раза в два больше).
Носимый влезает в рюкзак и легко даёт 65+ диагональ.
Посмотрите на ютубе как это выглядит, заодно samsung freestyle, хотя цена этому самсунгу 500 бачей или меньше, как по мне, при его то скромных характеристиках.
Отдельный кайф это когда у тебя саундбар 7.1 с долби декодером.
Попробуйте в шоурумах какихнить послушать в живую.
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