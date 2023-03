Выпуск дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 11.0

2.3 , Аноним ( 3 ), 23:33, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Сама парадигма лишняя. Единственное зачем он может быть нужен как референс того как по мнению автора это всё должно работать. Поставить Kodi и задать дефолтную сессию Коди вместо гнома или кде может почти кто угодно.

3.5 , name ( ?? ), 23:39, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хардверное ускорение на arm из коробки.

3.12 , Аноним ( 12 ), 01:13, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скачал, записал на флешку, работает и есть не просит.

Единственная причина самим собирать разве что в мультиназначении вроде kodi + retroarch и оно в принципе того стоит. Но если нужно что-то одно, то нет смысла переизобретать велосипед.

4.16 , Аноним ( 16 ), 01:17, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какой велосипед? Скачал любимый дистр, поставил пакет, готово. Даже меньше проблем будет. Велосипед - это как раз подобные деятели, которые продвигают деплой программ дистрибутивами, а не пакетами.

5.23 , Аноним ( 12 ), 01:29, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Скачал любимый дистр, поставил пакет, готово Ещё дрова, автозапуск, конфиг под своё железо, ещё пару тройку пакетов которые здорово упрощают жизнь и хорошо бы ещё убрать все лишнее и получаем...librelec.

> Велосипед - это как раз подобные деятели, которые продвигают деплой программ дистрибутивами, а не пакетами. С этим я в принципе согласен, но увы, не всё так просто. Если есть время и желание, то почему бы и нет. Если их нет, а потребности весьма ограничены, то почему бы не сэкономить вечер и не воспользоваться готовым и протестированным образом?

2.4 , name ( ?? ), 23:36, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так он для приставок, точнее, для твбоксов.

2.7 , Анонимадмин ( ? ), 23:59, 06/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А на чем твоя медиаприставка работатет? Вот на нее можно поставить сабж вместо тормозного андроида и будет "все просто работать"

3.8 , Аноним ( 1 ), 00:27, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Дюна на линуксе, тормозов не видно, работает как автомат калашникова - стабильно и надежно

4.10 , Ivan_83 ( ok ), 01:07, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эпоха таких плееров ушла, сейчас не 2010 год.

В 2010 дюна и либой другой плеер это было круто, потому что тупой телек превращался в смарт с возможностью смотреть на нём цифровые фотки и видео и даже из инета смотреть, и иптв смотреть.

Часто такие приставки подключали ещё к кинескопным телекам через аналоговые входы.

А всякие плазмы и жк хоть и имели HDMI и иногда даже есть, максимум могли быть DLNA "клиентом". Нынче на фоне андройда любой такой плеер смотрится весьма уныло по функционалу. Я бы сказал что дюна просто нашла свою нишу, тех кто к ней привык и держится за неё. Примерно как с эфирным тв и проводным телефоном.

5.14 , Аноним ( 12 ), 01:15, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А андройд сам на фоне линуха смотрится уныло.

6.29 , Ivan_83 ( ok ), 02:57, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Анйдройд это условно DE + огромный маркет + лёгкий вход.

Чтобы противопоставлять андройд и линух - я даже не знаю что вы имеете ввиду, линукс с гуем против линуха с консолью или как?

2.9 , Аноним ( 12 ), 01:07, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это я. Распберри со своей прошивкой я как то больше доверяю чем странному ноунейм китайцу прошитого непойми чем.

Последнего я бы например не пустил в домашнюю сеть.

Бонусом расширяемость плагинами и дополнительными сервисами (тот же торрент). И с коди я более менее уверен что пока железо не устарело, у меня всегда будут обновления. С медиаприставкой же я уверен только в том что их не будет.

3.13 , Аноним ( 16 ), 01:13, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И как, уже все домашние устройства пересобрал на расбери? Пылесос и умную колонку не забыл?

4.17 , Аноним ( 12 ), 01:18, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Типичный неоправданным наброс от анонима. Только к телику и подключен. Одно из немногих мест где малинка удачно применяется.

5.20 , Аноним ( 16 ), 01:23, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Стоп. Ты говоришь, что ноунейм китайцам не доверяешь, а расбери доверяешь. Логичный вопрос - уже все электронные устройства заменил на расбери?

6.24 , Аноним ( 12 ), 01:35, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В смартфоне прошивку заменил. Увы, но это больное место. В идеале посматриваю в сторону pinephone или librephone. Пока такой вот компромисс.

На пк конечно свой линух, с железом увы тоже ничего не сделать - монополия amd-intel-nvidia. Остаётся уповать на risc-v.

Все остальное максимально глупое и связи с внешним миром не имеет.

Так что все что требуется заменил.

Робопылесосы, умные телевизоры и колонки и даром не нужны.

2.15 , Ivan_83 ( ok ), 01:16, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И полагаю вам где то за 40 или около того :) Как я описал выше, на медиаправки народ подсаживался где то с 2010 по 2015 года, когда телеки были никакущие.

Кто пришёл даже в 2012 к своему первому телеку и это был самсунг уже познал радость когда внешний мозг телеку не нужен и вопрос можно решить виджетами.

Года с 2016-2018 начали массово пихать андройд и там всё решается установкой нужного софта из обычных маркетов, приставка опять же нафик не упала.

Только самсунг и лыжа всё ещё думают что они слишком большие чтобы противостоять андройду. И да, нынче такие приставки нужны разве фонатам лыжи и самсунга, как способ получить андройд на экране :) У меня самосбор: коди на райзене, ОС - фря. Мне так удобнее.

Правда сейчас всё (надеюсь временно, в виду походных условий) изменилось, и у меня проектор с андройдом а железо медиаплееров стало десктопом.

3.21 , Аноним ( 16 ), 01:25, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Самсунг и лыжа - это 90% продаж лол. И андроид там нафиг не нужен.

4.30 , Ivan_83 ( ok ), 03:11, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вы как и для чего это юзаете? В плане DVB и "монитора" все телеки более-менее одинаковы.

В плане доп контента и тп, что лыжа что самсунг отстали от андройда уже давно и навсегда, плюс у них достаточно закрытая платформа и пихать туда свои виджеты проблематично мимо их маркета. У меня самсунг 2011 года, ещё на старой платформе, и он долгоработал в режим телек со встроенным медиаплеером, благодаря виджету для IPTV который я переписал и запихал туда, виджет лазал на наш домашний сервак и он генерировал ему плей листы из директорий и плейлистов, таким образом мы иптв и киношки с сервера смотрели.

Потом у него флешка усохла и смарт часть накрылась, он ещё поработал DLNA клиентом и я собрал ему внешний мозг на х86, фре и коди. Лыжу 2019 года я вообще брал сразу как дисплей, и к сети и кабелю(антенне) подключал пару раз из интереса, соглашение не принимал, смарт/голос не запускал. В конце прошлого года решил купить проектор, была реклама самсунга фристайл.

В итоге взял xgmi, на фоне самсунга сплошной профит:

- андройд, куда я сразу поставил коди и получил доступ ко всей домашней медиатеке

- яркость в 2+ раза выше

- встроенный акк Может если потреблять исключительно нетфликсы с амазонами и ютубом то смарт от самсунга/лыжи и катит, но для чуть более требовательных запросов они становятся резко неудобны.

Девайсы с андройдом за счёт кучи софта большую часть неудобств снимают.

2.26 , Аноним ( 26 ), 02:23, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тем, кому кинцо смотреть без лишнего гемора, а не ставить и настраивать что-то где-то. Оптимальный вариант.