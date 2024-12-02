Выпуск платформы Lutris 0.5.18 для упрощения доступа к играм из Linux

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|1.1, Василий Топоров (?), 16:08, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Дополнительно можно отметить, что для игровой консоли Steam Deck, основанной на Linux, подтверждена поддержка 17 тысяч игр
На самом дело больше, так как многие игры, у которых стоит серый запретительный значок (не поддерживается), на самом деле прекрасн играются (например, steam-версия Burnout Paradise). Смотреть честную совместимость можно на protondb.
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|1.5, ijuij (?), 16:40, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Почему нельзя просто разрабатывать игры для Linux? 🤷♂️🎮 Зачем нужны все эти промежуточные решения? 🤔💻😩 Это ведь так неудобно! 😤💔 Хочется, чтобы все работало без лишних заморочек! 🌟✨
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|2.7, Аноним (7), 16:54, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мешают отсутствие DLL и цирк вокруг графической подсистемы.
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|4.39, Аноним (39), 20:31, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Книжку по мотивации прочитай любую. Там написано что нельзя ждать будущего нужно жить здесь и сейчас. Так что ты вот прямо сейчас читая мой коммент идёшь писать ОС или вообще не напишешь её никогда сколько бы ты знаний не накопил.
Билл Гейтс написал компилятор Бейсика не имея ни компьютера на котором он должен был работать ни образования. И он не ждал когда у него появится этот компьютер и когда чего-то там выучит, он просто начал его писать здесь и сейчас.
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|2.12, Аноним (12), 17:10, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему нельзя просто разрабатывать игры для Linux?
кто сказал что нельзя? можно, разрабатывай!
вон улитки разрабатывают и давно..
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|2.15, Аноним (12), 17:16, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем нужны все эти промежуточные решения? 🤔💻😩 Это ведь так неудобно! 😤💔 Хочется, чтобы все работало без лишних заморочек! 🌟✨
ах вот почему Нинтенда банит эмуляторы а создателей по судам таскает!
Просто Нинтенда против промежуточных решений! Они хотя чтоб всё работало без лишних заморочек!
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|2.16, Аноним (16), 17:20, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Внезапно, это работает не совсем так. Но, если речь о Линукс - если упрощённо - надо либо чтобы в них был вулкан, либо чтоб дх был опенсорсным. Консольные игры под виндой показывают на старте не самую лучшую производительность не по тому что в консоли какае-то убер железо, а на компе - нет, а ввиду того что они так же запускаются через слой совместимости, а потом это уже всё допиливается. А так - да куча игр идёт без проблем. Проблемы возникают при использовании дх12 (потеря фпс) и с античитом (не пускает).
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|2.27, Аноним (27), 18:27, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разрабатывали нативные игры, а они через время переставали работать в новой версии дистра. И приходилось играть в виндовые версии игр
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|1.8, Аноним (12), 16:55, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О! Круто! Разработчики Lutris молодцы! Зарелизили Metroid Dread под линукс! Интересно, а в Nintendo уже п̶р̶ы̶г̶а̶ю̶т̶ подскакивают от счастья по этому поводу
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|1.19, Krtek (?), 17:51, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сколько шумихи вокруг игрушек. А ведь это всего лишь инструмент прокрастинации и деградации. Ладно если ещё ваша работа связана с физической деятельностью, но если вы целый день сидите в офисе, а потом приходите домой и продолжаете втыкать в монитор - это уже диагноз.
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|2.34, Аноним (36), 19:46, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У маленьких детей игрушки тоже для деградации? Нет они для развития. Как мы видим ты развиться не смог.
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|3.37, Krtek (?), 19:59, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Развития чего? Заболеваний сердечно-сосудистой системы, близорукости, ожирения, социофобии, бессонницы? С натяжкой это можно сказать, разве что, про квесты и пошаговые стратегии типа Героев. Всё остальное развивает человека не более, чем просмотр зомбоящика.
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|4.38, Аноним (39), 20:26, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Заболеваний сердечно-сосудистой системы, близорукости, ожирения, социофобии, бессонницы ты перечислил последствия пристрастия к чтентию книг. Только чтения не тренирует навык работы за ПК, не развивает реакцию, не развивает психомоторную функцию, не тренируют эмоциональную устойчивость, не развивают сетевое взаимодействие. А сетевое взаимодействие в наше время гораздо важнее оффлайн общения. Вот ты в игры не играл поэтому ты плохо развился и не можешь вписаться в современность.
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|1.25, Аноним (25), 18:25, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Выпуск платформы Lutris 0.5.18 для упрощения доступа к играм из Linux
Неужто сделали консольный клиент для рутрекера?
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|1.29, Аноним (30), 19:21, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Настоящие линуксоиды коньпилируют с исходников игры, без всякого вайна. А это ненужно.
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