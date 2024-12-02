Выпуск платформы Lutris 0.5.18 для упрощения доступа к играм из Linux

Опубликован выпуск игровой платформы Lutris 0.5.18, предоставляющей инструменты для упрощения установки, настройки и управления играми в Linux. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны в формате flatpak. Проектом поддерживается каталог для быстрого поиска и установки игровых приложений, позволяющий через единый интерфейс одним щелчком мыши запускать в Linux игры, не заботясь об установке зависимостей и настройках. Runtime-компоненты для запуска игр поставляются проектом и не привязываются к используемому дистрибутиву. Runtime представляет собой независимый от дистрибутива набор библиотек, включающий компоненты из SteamOS и Ubuntu, а также различные дополнительные библиотеки. Предоставляется возможность установки игр, распространяемых через сервисы GOG, Steam, Epic Games Store, Battle.net, Amazon Games, Origin и Uplay. При этом сам по себе Lutris выступает лишь в роли посредника и не продаёт игры, поэтому для коммерческих игр пользователь должен самостоятельно приобрести игру в соответствующем сервисе (бесплатные игры можно запускать одним кликом из графического интерфейса Lutris). Каждая игра в Lutris привязывается к сценарию загрузки и обработчику, описывающему окружение для запуска игры. В том числе предоставляются готовые профили с оптимальными настройками для запуска игр под управлением Wine. Кроме Wine игры могут запускаться при помощи эмуляторов игровых консолей, таких как RetroArch, Dosbox, FS-UAE, ScummVM, MESS/MAME и Dolphin. Среди изменений в новой версии: По умолчанию активирована тёмная тема оформления.

По умолчанию включено отображение узких картинок с обложками игр вместо отдельно подготовленных широких баннеров.

В боковую панель добавлен режим просмотра без разделения на категории ('Uncategorized').

Предоставлена возможность использования уточняющих тегов при поиске, например, 'installed:yes' и 'source:gog'. В область поиска добавлена отдельная кнопка для фильтрации вывода при помощи данных тегов.

Улучшена интеграция с сервисами Itch.io, Flathub и Amazon. Для сервисов GOG и Itch.io реализована возможность выбора, какой из инсталляторов загружать при доступности для одной игры инсталляторов для Windows и Linux.

При наличии в системе любой версии Wine обеспечена загрузка свежей сборки пакета GE-Proton.

В конфигураторе на системах с Wayland скрыты опции, не работающие в подобных окружениях.

Добавлена поддержка эмулятора терминала foot.

Добавлена поддержка API DirectX 8, появившегося в DXVK v2.4.

Добавлена поддержка отображения в панели индиакторов Ayatana.

В конфигураторе во вкладке 'System' добавлена возможность просмотра лога работы Lutris.

Добавлен профиль AppArmor для выпусков Ubuntu, начиная с 23.10.

Добавлен runner для запуска игр с использованием Duckstation (эмулятор PlayStation 1). Обновлены ссылки для загрузки компонентов запуска игр (runner) с использованием эмуляторов Atari800 и MicroM8. Дополнительно можно отметить, что для игровой консоли Steam Deck, основанной на Linux, подтверждена поддержка 17 тысяч игр (для сравнения рубеж в 13000 был преодолён в январе 2024 года, а 2000 - в апреле 2022 года). 5678 игр помечены как проверенные вручную сотрудниками Valve (Verified), 11323 - как поддерживаемые (Playable), а 4432 как не поддерживаемые.



