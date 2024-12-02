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Выпуск платформы Lutris 0.5.18 для упрощения доступа к играм из Linux

02.12.2024 16:00

Опубликован выпуск игровой платформы Lutris 0.5.18, предоставляющей инструменты для упрощения установки, настройки и управления играми в Linux. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны в формате flatpak.

Проектом поддерживается каталог для быстрого поиска и установки игровых приложений, позволяющий через единый интерфейс одним щелчком мыши запускать в Linux игры, не заботясь об установке зависимостей и настройках. Runtime-компоненты для запуска игр поставляются проектом и не привязываются к используемому дистрибутиву. Runtime представляет собой независимый от дистрибутива набор библиотек, включающий компоненты из SteamOS и Ubuntu, а также различные дополнительные библиотеки.

Предоставляется возможность установки игр, распространяемых через сервисы GOG, Steam, Epic Games Store, Battle.net, Amazon Games, Origin и Uplay. При этом сам по себе Lutris выступает лишь в роли посредника и не продаёт игры, поэтому для коммерческих игр пользователь должен самостоятельно приобрести игру в соответствующем сервисе (бесплатные игры можно запускать одним кликом из графического интерфейса Lutris).

Каждая игра в Lutris привязывается к сценарию загрузки и обработчику, описывающему окружение для запуска игры. В том числе предоставляются готовые профили с оптимальными настройками для запуска игр под управлением Wine. Кроме Wine игры могут запускаться при помощи эмуляторов игровых консолей, таких как RetroArch, Dosbox, FS-UAE, ScummVM, MESS/MAME и Dolphin.

Среди изменений в новой версии:

  • По умолчанию активирована тёмная тема оформления.
  • По умолчанию включено отображение узких картинок с обложками игр вместо отдельно подготовленных широких баннеров.
  • В боковую панель добавлен режим просмотра без разделения на категории ('Uncategorized').
  • Предоставлена возможность использования уточняющих тегов при поиске, например, 'installed:yes' и 'source:gog'. В область поиска добавлена отдельная кнопка для фильтрации вывода при помощи данных тегов.
  • Улучшена интеграция с сервисами Itch.io, Flathub и Amazon. Для сервисов GOG и Itch.io реализована возможность выбора, какой из инсталляторов загружать при доступности для одной игры инсталляторов для Windows и Linux.
  • При наличии в системе любой версии Wine обеспечена загрузка свежей сборки пакета GE-Proton.
  • В конфигураторе на системах с Wayland скрыты опции, не работающие в подобных окружениях.
  • Добавлена поддержка эмулятора терминала foot.
  • Добавлена поддержка API DirectX 8, появившегося в DXVK v2.4.
  • Добавлена поддержка отображения в панели индиакторов Ayatana.
  • В конфигураторе во вкладке 'System' добавлена возможность просмотра лога работы Lutris.
  • Добавлен профиль AppArmor для выпусков Ubuntu, начиная с 23.10.
  • Добавлен runner для запуска игр с использованием Duckstation (эмулятор PlayStation 1). Обновлены ссылки для загрузки компонентов запуска игр (runner) с использованием эмуляторов Atari800 и MicroM8.

Дополнительно можно отметить, что для игровой консоли Steam Deck, основанной на Linux, подтверждена поддержка 17 тысяч игр (для сравнения рубеж в 13000 был преодолён в январе 2024 года, а 2000 - в апреле 2022 года). 5678 игр помечены как проверенные вручную сотрудниками Valve (Verified), 11323 - как поддерживаемые (Playable), а 4432 как не поддерживаемые.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/lutris/lutr...)
  2. OpenNews: Обновление дистрибутива Steam OS 3.6.19, используемого на игровой консоли Steam Deck
  3. OpenNews: Компания Valve запустила проект Frog для ускорения продвижения новых протоколов Wayland
  4. OpenNews: Проект SteamFork развивает вариант SteamOS для устройств, отличных от Steam Deck
  5. OpenNews: 75% протестированных игр из Steam могут использоваться для игры в окружении Linux
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Steam OS 3.4, используемого на игровой консоли Steam Deck
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62326-lutris
Ключевые слова: lutris, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Василий Топоров (?), 16:08, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Дополнительно можно отметить, что для игровой консоли Steam Deck, основанной на Linux, подтверждена поддержка 17 тысяч игр

    На самом дело больше, так как многие игры, у которых стоит серый запретительный значок (не поддерживается), на самом деле прекрасн играются (например, steam-версия Burnout Paradise). Смотреть честную совместимость можно на protondb.

     
  • 1.2, nume (ok), 16:09, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем Lutris лучше, чем portProton?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:18, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Свои нескучные зонды. От этих только кайф.
     
  • 2.4, НяшМяш (ok), 16:38, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У Lutris есть готовые рецепты для запуска игр, например https://lutris.net/games/cyberpunk-2077/
    Да и просто Lutris появился раньше, поэтому доверия к нему больше.
     

  • 1.5, ijuij (?), 16:40, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Почему нельзя просто разрабатывать игры для Linux? 🤷‍♂️🎮 Зачем нужны все эти промежуточные решения? 🤔💻😩 Это ведь так неудобно! 😤💔 Хочется, чтобы все работало без лишних заморочек! 🌟✨

     
     
  • 2.6, Слава Линуксу (?), 16:51, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Купи ссд на 128гб и поставь Винду. Делов то
     
  • 2.7, Аноним (7), 16:54, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мешают отсутствие DLL и цирк вокруг графической подсистемы.
     
  • 2.10, Аноним (10), 16:59, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждём принципиально новую ОС. Не хочешь заняться разработкой?
     
     
  • 3.17, ijuij (?), 17:22, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начну разрабатывать, как только накоплю больше знаний. 📚💪🚀💻
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 20:31, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Книжку по мотивации прочитай любую. Там написано что нельзя ждать будущего нужно жить здесь и сейчас. Так что ты вот прямо сейчас читая мой коммент идёшь писать ОС или вообще не напишешь её никогда сколько бы ты знаний не накопил.

    Билл Гейтс написал компилятор Бейсика не имея ни компьютера на котором он должен был работать ни образования.  И он не ждал когда у него появится этот компьютер и когда чего-то там выучит, он просто начал его писать здесь и сейчас.

     
  • 2.12, Аноним (12), 17:10, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему нельзя просто разрабатывать игры для Linux?

    кто сказал что нельзя? можно, разрабатывай!

    вон улитки разрабатывают и давно..

     
     
  • 3.13, ijuij (?), 17:15, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вон улитки разрабатывают и давно..
    > улитки

    Кто это? 🤔

     
     
  • 4.18, Аноним (12), 17:24, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гайдзин интертеймент
    извесные венгерские разработчики
     
  • 2.15, Аноним (12), 17:16, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем нужны все эти промежуточные решения? 🤔💻😩 Это ведь так неудобно! 😤💔 Хочется, чтобы все работало без лишних заморочек! 🌟✨

    ах вот почему Нинтенда банит эмуляторы а создателей по судам таскает!
    Просто Нинтенда против промежуточных решений! Они хотя чтоб всё работало без лишних заморочек!

     
  • 2.16, Аноним (16), 17:20, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапно, это работает не совсем так. Но, если речь о Линукс - если упрощённо - надо либо чтобы в них был вулкан, либо чтоб дх был опенсорсным. Консольные игры под виндой показывают на старте не самую лучшую производительность не по тому что в консоли какае-то убер железо, а на компе - нет, а ввиду того что они так же запускаются через слой совместимости, а потом это уже всё допиливается. А так - да куча игр идёт без проблем. Проблемы возникают при использовании дх12 (потеря фпс) и с античитом (не пускает).
     
  • 2.20, Аноним (20), 17:52, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://store.steampowered.com/hwsurvey/
     
  • 2.27, Аноним (27), 18:27, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разрабатывали нативные игры, а они через время переставали работать в новой версии дистра. И приходилось играть в виндовые версии игр
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 19:48, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо было в контейнер пихать.
     

  • 1.8, Аноним (12), 16:55, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О! Круто! Разработчики Lutris молодцы! Зарелизили Metroid Dread под линукс! Интересно, а в Nintendo уже  п̶р̶ы̶г̶а̶ю̶т̶ подскакивают от счастья по этому поводу
     
  • 1.19, Krtek (?), 17:51, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сколько шумихи вокруг игрушек. А ведь это всего лишь инструмент прокрастинации и деградации. Ладно если ещё ваша работа связана с физической деятельностью, но если вы целый день сидите в офисе, а потом приходите домой и продолжаете втыкать в монитор - это уже диагноз.
     
     
  • 2.22, Аноним (20), 18:12, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >А ведь это всего лишь

    Многомиллиардная индустрия:
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_best-selling_video_games

     
     
  • 3.24, Krtek (?), 18:24, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе-то какое дело до тех миллиардов?
     
     
  • 4.28, Аноним (20), 18:43, 02/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.30, Аноним (30), 19:22, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Золотые слова.
     
     
  • 3.32, МИСАКА (?), 19:23, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прям не слова, а золотуха
     
  • 2.34, Аноним (36), 19:46, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У маленьких детей игрушки тоже для деградации? Нет они для развития. Как мы видим ты развиться не смог.
     
     
  • 3.37, Krtek (?), 19:59, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Развития чего? Заболеваний сердечно-сосудистой системы, близорукости, ожирения, социофобии, бессонницы? С натяжкой это можно сказать, разве что, про квесты и пошаговые стратегии типа Героев. Всё остальное развивает человека не более, чем просмотр зомбоящика.
     
     
  • 4.38, Аноним (39), 20:26, 02/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Заболеваний сердечно-сосудистой системы, близорукости, ожирения, социофобии, бессонницы ты перечислил последствия пристрастия к чтентию книг. Только чтения не тренирует навык работы за ПК, не развивает реакцию, не развивает психомоторную функцию, не тренируют эмоциональную устойчивость, не развивают сетевое взаимодействие. А сетевое взаимодействие в наше время гораздо важнее оффлайн общения. Вот ты в игры не играл поэтому ты плохо развился и не можешь вписаться в современность.
     

  • 1.25, Аноним (25), 18:25, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Выпуск платформы Lutris 0.5.18 для упрощения доступа к играм из Linux

    Неужто сделали консольный клиент для рутрекера?

     
  • 1.29, Аноним (30), 19:21, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Настоящие линуксоиды коньпилируют с исходников игры, без всякого вайна. А это ненужно.
     
  • 1.33, Аноним (36), 19:44, 02/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну тут без поллитруса не разобраться.
     

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