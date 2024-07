Выпуск DXVK 2.4, реализации Direct3D 8/9/10/11 поверх API Vulkan

Доступен выпуск прослойки DXVK 2.4, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 8, 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.3, таких как Mesa RADV 22.0, NVIDIA 510.47.03, Intel ANV 22.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL. Основные изменения: Интегрированы наработки проекта D8VK, обеспечивающего трансляцию Direct3D 8 в API Vulkan. Разработчиками протестирована поддержка более 200 старых игр, завязанных на Direct3D 8, среди которых GTA III, The Elder Scrolls III: Morrowind, Freelancer, Postal 2, Warcraft III, Another World 15, Need for Speed: High Stakes, Need for Speed III: Hot Pursuit, Red Faction II, Max Payne 2, Unreal II: The Awakening, Silent Hill 3.

В dxvk-native, вариант DXVK, способный работать обособленно без Wine, добавлена возможность использования WSI-бэкендов (Window System Integration) для различных оконных систем. В настоящий момент предложены бэкенды для SDL2 и GLFW, которые могут загружаться динамически во время работы, а не во время связывания.

Добавлена поддержка эмуляции не поддерживаемой в системе частоты обновления экрана, что может быть использовано на системах, не позволяющих менять видеорежимы.

Снижено потребление памяти, благодаря задействованию Vulkan-расширения VK_NV_descriptor_pool_overallocation и улучшению управления пулом дескрипторов.

Устранены проблемы, проявляющиеся в играх: Battlefield 2 Dead Space 2 Dragonshard Fallout 4 Fallout New Vegas Ghostbusters Remastered Gothic 3 Guild Wars 2 Prototype Red Faction Guerrila Remastered Rise of Nations Star Citizen The Sims 2 Tomb Raider Legend Watch Dogs Watch Dogs 2 WRC 4