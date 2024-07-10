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Выпуск DXVK 2.4, реализации Direct3D 8/9/10/11 поверх API Vulkan

10.07.2024 19:22

Доступен выпуск прослойки DXVK 2.4, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 8, 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.3, таких как Mesa RADV 22.0, NVIDIA 510.47.03, Intel ANV 22.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL.

Основные изменения:

  • Интегрированы наработки проекта D8VK, обеспечивающего трансляцию Direct3D 8 в API Vulkan. Разработчиками протестирована поддержка более 200 старых игр, завязанных на Direct3D 8, среди которых GTA III, The Elder Scrolls III: Morrowind, Freelancer, Postal 2, Warcraft III, Another World 15, Need for Speed: High Stakes, Need for Speed III: Hot Pursuit, Red Faction II, Max Payne 2, Unreal II: The Awakening, Silent Hill 3.
  • В dxvk-native, вариант DXVK, способный работать обособленно без Wine, добавлена возможность использования WSI-бэкендов (Window System Integration) для различных оконных систем. В настоящий момент предложены бэкенды для SDL2 и GLFW, которые могут загружаться динамически во время работы, а не во время связывания.
  • Добавлена поддержка эмуляции не поддерживаемой в системе частоты обновления экрана, что может быть использовано на системах, не позволяющих менять видеорежимы.
  • Снижено потребление памяти, благодаря задействованию Vulkan-расширения VK_NV_descriptor_pool_overallocation и улучшению управления пулом дескрипторов.
  • Устранены проблемы, проявляющиеся в играх:
    • Battlefield 2
    • Dead Space 2
    • Dragonshard
    • Fallout 4
    • Fallout New Vegas
    • Ghostbusters Remastered
    • Gothic 3
    • Guild Wars 2
    • Prototype
    • Red Faction Guerrila Remastered
    • Rise of Nations
    • Star Citizen
    • The Sims 2
    • Tomb Raider Legend
    • Watch Dogs
    • Watch Dogs 2
    • WRC 4


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doitsujin/d...)
  2. OpenNews: В состав DXVK добавлена поддержка Direct3D 8
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Представлен новый видеодрайвер для чипа Apple M1, поддерживающий Vulkan 1.3
  5. OpenNews: Релиз Mesa 24.1, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  6. OpenNews: Новые версии DXVK 2.3.1 и vkd3d-proton 2.12 c реализацией Direct3D поверх API Vulkan
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61518-dxvk
Ключевые слова: dxvk, direct3d
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Zenitur (ok), 19:57, 10/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    > В dxvk-native, вариант DXVK, способный работать обособленно без Wine

    Можно удалять код OpenGL и Direct3D из дров, оставив только Vulkan + DXVK + Zinc.

     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.2, Аноним (2), 19:57, 10/07/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    А как правильно его устанавливать?
     
     
  • 2.3, Zenitur (ok), 20:07, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Либо скрипт типа "install.sh" запускаешь, либо вручную распихиваешь ddl-ки по System32 и SysWOW64 в WINEPREFIX. А потом в winecfg прописываешь эти либы как native.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 20:10, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как его потом удалить?
     
     
  • 4.5, Zenitur (ok), 20:12, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выставить эти либы как builtin. Файлы физически удалять не обязательно, достаточно сказать Wine "используй свои библиотеки".
     
  • 2.9, Ivan_83 (ok), 20:39, 10/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    winetricks dxvk
    дальше оно само всё сделает.
     

  • 1.7, Аноним (7), 20:20, 10/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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