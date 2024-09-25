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Компания Valve запустила проект Frog для ускорения продвижения новых протоколов Wayland

25.09.2024 11:32

Разработчики из компании Valve представили проект frog-protocols, в рамках которого планируется развивать дополнительный набор протоколов для Wayland, дополняющих протоколы из набора wayland-protocols, поставляющего Wayland-расширения для построения композитных серверов и пользовательских окружений. Создание отдельного набора протоколов к Wayland объясняется слишком медленным и буксующим в бесконечных обсуждениях процессом принятия новых протоколов в wayland-protocols, который может затягиваться на месяцы и годы.

В проекте frog-protocols протоколы намерены доводить до пользователей как можно быстрее - по мнению создателей инициативы многие пользователи продолжают работать в окружениях на базе протокола X11 из-за отсутствия необходимой функциональности, которая может быть предоставлена уже сейчас, но по тем или иным причинам её продвижение блокируется. Готовые пакеты с первой версией frog-protocols уже приняты в репозитории Arch Linux, Fedora 41 и Fedora 40, а также находятся на стадии включения в состав openSUSE.

Первыми двумя Wayland-протоколами, включёнными в состав frog-protocols, стали frog-fifo-v1 и frog-color-management-v1. Протокол frog-color-management добавляет расширения для управления цветом, предоставляющих возможности для работы с HDR в играх. Протокол frog-fifo отмечается как очень примитивный по своей сути, но предоставляющий важные возможности, решающие проблемы с высокой нагрузкой на GPU при использовании VSync, снижением производительности и зависанием приложений при перекрытии их окон другими окнами при включённом FIFO/VSync.

Код с реализацией протокола frog-fifo передан для включения в основной состав Mesa. Изменения добавляющие поддержку протокола также подготовлены для композитного менеджера KWin, развиваемого проектом KDE. Реализация уже опробована в работе и входит в состав платформы SteamOS (Steam Deck) и композитного сервера Gamescope. Предлагаемое изменение сводится обеспечению корректной работы Wayland-клиента с FIFO, благодаря переходу к ожиданию завершения вертикальной развёртки (vblank) вместо использования callback-вызовов при каждой готовности отобразить новый кадр.

В ходе обсуждения предложенного в Mesa изменения Симон Сер (Simon Ser), один из разработчиков wlroots, выразил сомнение в целесообразности добавления протоколов, развиваемых в обход основанной на достижении консенсуса модели разработки wayland-protocols или не учитывающих интересы Wayland-сообщества. Пьер-Лу Гриффе (Pierre-Loup Griffais) из компании Valve ответил, что текущей модели разработки wayland-protocols не хватает быстрого цикла продвижения экспериментальных протоколов, который позволил бы проводить эксперименты, сразу получать обратную связь от пользователей и учитывать её при дальнейшей разработке.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gamingonlinux.com/...)
  2. OpenNews: Выпуск Wayland-Protocols 1.37
  3. OpenNews: Доступен Wayland 1.23
  4. OpenNews: Компания Valve открыла код инструментария Steam Audio
  5. OpenNews: Компания Valve обеспечит поддержку игровых консолей ASUS ROG Ally в SteamOS
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал nume
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61925-wayland
Ключевые слова: wayland, valve
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:45, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    > frog-color-management-v1

    Кажется, кому-то надоело ждать, пока этот т. н. консенсус родит что-нибудь уже.

     
     
  • 2.3, GhostX (?), 11:51, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И я их понимаю.
    Но не понимаю, зачем сразу hdr. Лучше бы сперва начальные настройки цвета реализовали.
     
  • 2.6, Жироватт (ok), 11:59, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Как быстро стильно-модно-молодёжный wayland превратился в точно такой же комитет, как и у иксов
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 12:50, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто фридесктоп не умеет без комитетов. Обновление кроватей не помогло!
     

  • 1.2, soarin (ok), 11:48, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Помню не так давно, тут комментаторы писали, что вон Valve то с нами луддитами и с иксами.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:22, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебянский Гном они УЖЕ на мороз отправили.
     
  • 2.19, Аноним (26), 12:31, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Просто люди сидят на иксах с попкорном посматривая на племенные разборки вейланда. С Валв этот спектакль должен стать интереснее, например уже есть намёк на болото с frog- префиксом.
     
  • 2.23, Аноним (23), 12:41, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя. Альтернативная вселенная? В новости все про вперде вяленного на десктопе же написали... но виноваты, конечно, те кто сидит на иксах ...
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:53, 25/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:53, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Гейб Ньюэлл просто святой. Комитетчиков на пенсию.
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:59, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >по тем или иным причинам её продвижение блокируется

    Кем блокируется? Почему? Получается открытое ПО не такое уж и свободное

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:08, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > открытое ПО не такое уж и свободное

    аллелуйя, брат!

     
  • 2.11, Аноним (26), 12:09, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что freedesktop хочет закрыть xorg, захватили чтобы уничтожить.
     
     
  • 3.15, Аноним (-), 12:19, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Потому что freedesktop хочет закрыть xorg

    xorg невозможно закрыть.
    freedesktop, который годами дарили иксы все линукс сообществу, устал и просто хочет перестать его поддерживать.
    Но кто угодно их Свободного Сообщества™ может сделать форк и взять на себя его поддержку.
    И... что-то очереди не наблюдается... Слышны только нытье и проклятья.

    > захватили чтобы уничтожить.

    Оно само уже давно померло. Просто закопайте стюардессу.

     
     
  • 4.32, Аноним (32), 12:57, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >дарили иксы все линукс сообществу, устал и просто хочет перестать его поддерживать.

    Судя по этой новости, пилить вяленого они тоже устали. Точнее даже принимать готовое от сообщества. Так что может это, лучше пусть другим чем займутся?

     

  • 1.8, 1 (??), 11:59, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Больше разных протоколов ...
    А то "маловато будет !"
     
  • 1.9, Аноним (-), 12:05, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Готовые пакеты с первой версией frog-protocols уже приняты в репозитории ... Fedora 41

    RedHat в очередной раз на острие прогресса!
    Молодцы! Пытаются сделать из десктопного линукса хоть что-то удобоваримое.

     
  • 1.13, Аноним (13), 12:17, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Valve могла бы и сама свой дисплейный сервер написать, с их ресурсами. Уверен, получилось бы лучше.
     
     
  • 2.18, Аноним (16), 12:25, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Может, но если смотреть через призму цена-пердолинг-качество то выходит что и не нужно. Лучшее решение это лобировать в свою нужную сторону разрабутку донатя и отправляя патчи и предложения.
     
     
  • 3.21, Аноним (26), 12:36, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот вариант не работает с вейландом, которым заведуют твердолобые нитакусики. Вот Валв уже начинает сама пилить, не за горами и форк.
     

  • 1.14, Ося Бендер (?), 12:17, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лягушачьи протоколы. А че, весело.
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 12:55, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    болото ведь, кваааа :)
     

  • 1.17, Avririon (ok), 12:24, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Годно, ято новость в среду.
     
  • 1.20, ryoken (ok), 12:36, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Походу Гейб\Вентиль конкретно вцепились в линуксовый графоний :). Посмотрим, посмотрим :).
     
  • 1.22, Аноним (23), 12:37, 25/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.24, Анониш (?), 12:42, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто вам набросит ещё пару процентов, если не капиталист Гейб?
     
  • 1.25, Анониш (?), 12:45, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вяленый не готов для десктопа. Да, но ведь и иксы тоже. Как и гном с кде. Но ведь 1,5%, те, что не на стимдеке, как-то ведь всем этим пользуются.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:52, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но ведь 1,5%, те, что не на стимдеке, как-то ведь всем этим пользуются.

    Да. А как ты думаешь, сколько процентов от популяции составляют особи с извращениями и прочими серьезными отклонениями от нормы?
    Вот некоторым нравится страдать, кому-то нравится прдлиться после каждой обновы, кому-то нравится жрать десктоп_линукс.
    Мы же не будем из осуждать!

     

  • 1.28, нехочу (?), 12:53, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    wayland норм. местами лучше иксов. никто вам не обещал будущего без комитетов. по мнению владельцев иксы морально устарели и пора делать с нуля. valve молодцы. обошли проблему. возможно там что-то переосмыслят и ускорят процесс принятия опытных фич. со стороны valve это всего лишь эксперимент. если выгорит то будет ещё один источник протоколов. так только кажется только один Линус Торвальдс может делать всё правильно с первого раза))
     
  • 1.29, Аноним (29), 12:54, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже появились viper-protocols. Наверное rustоманы делают.
     
     
  • 2.31, мяя (?), 12:57, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где появились?
     

  • 1.33, Аноним (33), 13:01, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё чуть чуть и кто-то вспомнить про

    https://gitlab.freedesktop.org/wayland/wayland/-/issues/233

    Тогда заживём!

     

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