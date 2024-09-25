Компания Valve запустила проект Frog для ускорения продвижения новых протоколов Wayland

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|1.1, Аноним (1), 11:45, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+17 +/–
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> frog-color-management-v1
Кажется, кому-то надоело ждать, пока этот т. н. консенсус родит что-нибудь уже.
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|2.3, GhostX (?), 11:51, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И я их понимаю.
Но не понимаю, зачем сразу hdr. Лучше бы сперва начальные настройки цвета реализовали.
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|2.6, Жироватт (ok), 11:59, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Как быстро стильно-модно-молодёжный wayland превратился в точно такой же комитет, как и у иксов
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|3.26, Аноним (26), 12:50, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто фридесктоп не умеет без комитетов. Обновление кроватей не помогло!
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|1.2, soarin (ok), 11:48, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Помню не так давно, тут комментаторы писали, что вон Valve то с нами луддитами и с иксами.
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|2.19, Аноним (26), 12:31, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Просто люди сидят на иксах с попкорном посматривая на племенные разборки вейланда. С Валв этот спектакль должен стать интереснее, например уже есть намёк на болото с frog- префиксом.
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|2.23, Аноним (23), 12:41, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У тебя. Альтернативная вселенная? В новости все про вперде вяленного на десктопе же написали... но виноваты, конечно, те кто сидит на иксах ...
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|1.7, Аноним (7), 11:59, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>по тем или иным причинам её продвижение блокируется
Кем блокируется? Почему? Получается открытое ПО не такое уж и свободное
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|2.11, Аноним (26), 12:09, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что freedesktop хочет закрыть xorg, захватили чтобы уничтожить.
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|3.15, Аноним (-), 12:19, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Потому что freedesktop хочет закрыть xorg
xorg невозможно закрыть.
freedesktop, который годами дарили иксы все линукс сообществу, устал и просто хочет перестать его поддерживать.
Но кто угодно их Свободного Сообщества™ может сделать форк и взять на себя его поддержку.
И... что-то очереди не наблюдается... Слышны только нытье и проклятья.
> захватили чтобы уничтожить.
Оно само уже давно померло. Просто закопайте стюардессу.
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|4.32, Аноним (32), 12:57, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>дарили иксы все линукс сообществу, устал и просто хочет перестать его поддерживать.
Судя по этой новости, пилить вяленого они тоже устали. Точнее даже принимать готовое от сообщества. Так что может это, лучше пусть другим чем займутся?
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|1.8, 1 (??), 11:59, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Больше разных протоколов ...
А то "маловато будет !"
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|1.9, Аноним (-), 12:05, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Готовые пакеты с первой версией frog-protocols уже приняты в репозитории ... Fedora 41
RedHat в очередной раз на острие прогресса!
Молодцы! Пытаются сделать из десктопного линукса хоть что-то удобоваримое.
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|1.13, Аноним (13), 12:17, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Valve могла бы и сама свой дисплейный сервер написать, с их ресурсами. Уверен, получилось бы лучше.
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|2.18, Аноним (16), 12:25, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Может, но если смотреть через призму цена-пердолинг-качество то выходит что и не нужно. Лучшее решение это лобировать в свою нужную сторону разрабутку донатя и отправляя патчи и предложения.
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|3.21, Аноним (26), 12:36, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот вариант не работает с вейландом, которым заведуют твердолобые нитакусики. Вот Валв уже начинает сама пилить, не за горами и форк.
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|1.20, ryoken (ok), 12:36, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Походу Гейб\Вентиль конкретно вцепились в линуксовый графоний :). Посмотрим, посмотрим :).
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|1.25, Анониш (?), 12:45, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вяленый не готов для десктопа. Да, но ведь и иксы тоже. Как и гном с кде. Но ведь 1,5%, те, что не на стимдеке, как-то ведь всем этим пользуются.
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|2.27, Аноним (27), 12:52, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но ведь 1,5%, те, что не на стимдеке, как-то ведь всем этим пользуются.
Да. А как ты думаешь, сколько процентов от популяции составляют особи с извращениями и прочими серьезными отклонениями от нормы?
Вот некоторым нравится страдать, кому-то нравится прдлиться после каждой обновы, кому-то нравится жрать десктоп_линукс.
Мы же не будем из осуждать!
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|1.28, нехочу (?), 12:53, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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wayland норм. местами лучше иксов. никто вам не обещал будущего без комитетов. по мнению владельцев иксы морально устарели и пора делать с нуля. valve молодцы. обошли проблему. возможно там что-то переосмыслят и ускорят процесс принятия опытных фич. со стороны valve это всего лишь эксперимент. если выгорит то будет ещё один источник протоколов. так только кажется только один Линус Торвальдс может делать всё правильно с первого раза))
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