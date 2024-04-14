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Доступен Lakka 5.0, дистрибутив для создания игровых консолей

14.04.2024 08:43

Представлен релиз дистрибутива Lakka 5.0, позволяющего превратить компьютеры, телеприставки или одноплатные компьютеры в полноценную игровую консоль для запуска ретроигр. Проект является модификацией дистрибутива LibreELEC, изначально рассчитанного на создание домашних кинотеатров. Сборки Lakka формируются для платформ i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA или AMD), Raspberry Pi, Orange Pi, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1/C1+/XU3/XU4 и т.д. Для установки достаточно записать дистрибутив на SD-карту или USB-накопитель, подключить геймпад и загрузить систему.

В основе Lakka лежит эмулятор игровых консолей RetroArch, обеспечивающий эмуляцию широкого спектра устройств и поддерживающий такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотка игры назад, горячее подключение геймпадов и видео стриминг. Среди эмулируемых консолей: Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Поддерживаются геймпады от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, Nintendo Switch, XBox 1 и XBox360.

В новом выпуске:

  • Системное окружение обновлено до пакетной базы LibreELEC 11 (прошлая ветка была основана на LibreELEC 10.x).
  • Пакет RetroArch обновлён до версии 1.17.
  • Обновлены версии эмуляторов и игровых движков. В состав включены новые движки:
    • dirksimple - движок для игры Dragon’s Lair
    • dosbox-core - эмулятор DOSBox
    • ep128emu - эмулятор Enterprise 64/128, Videoton TVC, Amstrad CPC и ZX Spectrum
    • geolith - эмулятор Neo Geo AES и MVS Cartridge System
    • jaxe - эмулятор XO-CHIP, S-CHIP и CHIP-8
    • numero - эмулятор калькулятора TI-83
    • thepowdertoy - движок для игры The Powder Toy
    • vice_xpet - эмулятор Commodore PET
    • vircon32 - виртуальная игровая консоль (Virtual Game Console)
    • vitaquake2 - движок для Quake II
  • Пакет Mesa обновлён до версии 24.0.4.
  • Ядро Linux обновлено до ветки 6.1 (ранее применялась ветка 5.10).
  • Добавлены сборки для устройств:
    • Raspberry Pi 5, Raspberry Pi Zero 2, Raspberry Pi Compute Module 4.
    • OrangePi 4 LTS, OrangePi Zero2, OrangePi 3 LTS.
    • BananaPi CM4, BananaPi M2 Pro, BananaPi M2S, BananaPi M5.
    • Radxa Zero, Radxa Zero2, Radxa Rock Pi 4 Plus, Radxa Rock Pi 4 C Plus.
    • WeTek Core, WeTek Hub, WeTek Play 2.
    • Firefly ROC-PC Plus.
  • Добавлена отдельная сборка для ПК с поддержкой GPU NVIDIA (в состав включён проприетарный драйвер NVIDIA).
  • Для Retroarch XMB UI предложена тема оформления Retrorama.


  1. Главная ссылка к новости (https://lakka.tv/articles/2024...)
  2. OpenNews: Выпуск Lakka 4.3, дистрибутива для создания игровых консолей
  3. OpenNews: Компания Valve опубликовала CAD-файлы корпуса игровой консоли Steam Deck
  4. OpenNews: Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.16
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 11.0.4
  6. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5.15 для упрощения доступа к играм из Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60987-lakka
Ключевые слова: lakka, game
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 09:09, 14/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мой любимый дистр для запуска игр -- сворованная с торрентов винда в дуалбуте. Рекомендую.
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:12, 14/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Городить целый дистр вместо аккуратненького контейнера уже давно путь в никуда.
     
     
  • 2.10, Alladin (?), 09:56, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    городить контейнеры на каждое приложение по любому чиху уже давно путь в никуда
     
     
  • 3.11, Аноним (7), 10:00, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно уже единственный нормальный путь. Или может ты докером не пользуешься?
     
  • 3.12, Аноним (7), 10:01, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Кстати дуализм использования докера, но при это полное отрицание снапов и флатпаков надо исследовать как заболевание.
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 10:54, 14/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.13, Alex (??), 10:01, 14/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите, как это записать на флешку?
     
  • 1.15, Аноним (-), 10:40, 14/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.17, Аноним (16), 10:56, 14/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Среди эмулируемых консолей: Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/D

    Почему Нинтендо ещё не засудила авторов этого? Может быть она просто ещё не знает? Может написать в Нинтендо?

     
  • 1.18, Аноним (16), 10:58, 14/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >vitaquake2 - движок для Quake II

    Зачем  на этом играть в q2?

     

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