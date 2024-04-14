Доступен Lakka 5.0, дистрибутив для создания игровых консолей

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Представлен релиз дистрибутива Lakka 5.0, позволяющего превратить компьютеры, телеприставки или одноплатные компьютеры в полноценную игровую консоль для запуска ретроигр. Проект является модификацией дистрибутива LibreELEC, изначально рассчитанного на создание домашних кинотеатров. Сборки Lakka формируются для платформ i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA или AMD), Raspberry Pi, Orange Pi, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1/C1+/XU3/XU4 и т.д. Для установки достаточно записать дистрибутив на SD-карту или USB-накопитель, подключить геймпад и загрузить систему.
В основе Lakka лежит эмулятор игровых консолей RetroArch, обеспечивающий эмуляцию широкого спектра устройств и поддерживающий такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотка игры назад, горячее подключение геймпадов и видео стриминг. Среди эмулируемых консолей: Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Поддерживаются геймпады от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, Nintendo Switch, XBox 1 и XBox360.
В новом выпуске:
- Системное окружение обновлено до пакетной базы LibreELEC 11 (прошлая ветка была основана на LibreELEC 10.x).
- Пакет RetroArch обновлён до версии 1.17.
- Обновлены версии эмуляторов и игровых движков. В состав включены новые движки:
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dirksimple - движок для игры Dragon’s Lair
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dosbox-core - эмулятор DOSBox
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ep128emu - эмулятор Enterprise 64/128, Videoton TVC, Amstrad CPC и ZX Spectrum
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geolith - эмулятор Neo Geo AES и MVS Cartridge System
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jaxe - эмулятор XO-CHIP, S-CHIP и CHIP-8
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numero - эмулятор калькулятора TI-83
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thepowdertoy - движок для игры The Powder Toy
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vice_xpet - эмулятор Commodore PET
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vircon32 - виртуальная игровая консоль (Virtual Game Console)
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vitaquake2 - движок для Quake II
- Пакет Mesa обновлён до версии 24.0.4.
- Ядро Linux обновлено до ветки 6.1 (ранее применялась ветка 5.10).
- Добавлены сборки для устройств:
- Raspberry Pi 5, Raspberry Pi Zero 2, Raspberry Pi Compute Module 4.
- OrangePi 4 LTS, OrangePi Zero2, OrangePi 3 LTS.
- BananaPi CM4, BananaPi M2 Pro, BananaPi M2S, BananaPi M5.
- Radxa Zero, Radxa Zero2, Radxa Rock Pi 4 Plus, Radxa Rock Pi 4 C Plus.
- WeTek Core, WeTek Hub, WeTek Play 2.
- Firefly ROC-PC Plus.
- Добавлена отдельная сборка для ПК с поддержкой GPU NVIDIA (в состав включён проприетарный драйвер NVIDIA).
- Для Retroarch XMB UI предложена тема оформления Retrorama.