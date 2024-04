Доступен Lakka 5.0, дистрибутив для создания игровых консолей

Представлен релиз дистрибутива Lakka 5.0, позволяющего превратить компьютеры, телеприставки или одноплатные компьютеры в полноценную игровую консоль для запуска ретроигр. Проект является модификацией дистрибутива LibreELEC, изначально рассчитанного на создание домашних кинотеатров. Сборки Lakka формируются для платформ i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA или AMD), Raspberry Pi, Orange Pi, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1/C1+/XU3/XU4 и т.д. Для установки достаточно записать дистрибутив на SD-карту или USB-накопитель, подключить геймпад и загрузить систему. В основе Lakka лежит эмулятор игровых консолей RetroArch, обеспечивающий эмуляцию широкого спектра устройств и поддерживающий такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотка игры назад, горячее подключение геймпадов и видео стриминг. Среди эмулируемых консолей: Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Поддерживаются геймпады от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, Nintendo Switch, XBox 1 и XBox360. В новом выпуске: Системное окружение обновлено до пакетной базы LibreELEC 11 (прошлая ветка была основана на LibreELEC 10.x).

Пакет RetroArch обновлён до версии 1.17.

Обновлены версии эмуляторов и игровых движков. В состав включены новые движки: dirksimple - движок для игры Dragon’s Lair dosbox-core - эмулятор DOSBox ep128emu - эмулятор Enterprise 64/128, Videoton TVC, Amstrad CPC и ZX Spectrum geolith - эмулятор Neo Geo AES и MVS Cartridge System jaxe - эмулятор XO-CHIP, S-CHIP и CHIP-8 numero - эмулятор калькулятора TI-83 thepowdertoy - движок для игры The Powder Toy vice_xpet - эмулятор Commodore PET vircon32 - виртуальная игровая консоль (Virtual Game Console) vitaquake2 - движок для Quake II

Пакет Mesa обновлён до версии 24.0.4.

Ядро Linux обновлено до ветки 6.1 (ранее применялась ветка 5.10).

Добавлены сборки для устройств: Raspberry Pi 5, Raspberry Pi Zero 2, Raspberry Pi Compute Module 4. OrangePi 4 LTS, OrangePi Zero2, OrangePi 3 LTS. BananaPi CM4, BananaPi M2 Pro, BananaPi M2S, BananaPi M5. Radxa Zero, Radxa Zero2, Radxa Rock Pi 4 Plus, Radxa Rock Pi 4 C Plus. WeTek Core, WeTek Hub, WeTek Play 2. Firefly ROC-PC Plus.

Добавлена отдельная сборка для ПК с поддержкой GPU NVIDIA (в состав включён проприетарный драйвер NVIDIA).

Для Retroarch XMB UI предложена тема оформления Retrorama.