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Выпуск Lakka 4.3, дистрибутива для создания игровых консолей

17.01.2023 22:41

Состоялся релиз дистрибутива Lakka 4.3, позволяющего превратить компьютеры, телеприставки или одноплатные компьютеры в полноценную игровую консоль для запуска ретроигр. Проект является модификацией дистрибутива LibreELEC, изначально рассчитанного на создание домашних кинотеатров. Сборки Lakka формируются для платформ i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA или AMD), Raspberry Pi 1-4, Orange Pi, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1/C1+/XU3/XU4 и т.д. Для установки достаточно записать дистрибутив на SD-карту или USB-накопитель, подключить геймпад и загрузить систему.

В основе Lakka лежит эмулятор игровых консолей RetroArch, обеспечивающий эмуляцию широкого спектра устройств и поддерживающий такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотка игры назад, горячее подключение геймпадов и видео стриминг. Среди эмулируемых консолей: Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Поддерживаются геймпады от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, Nintendo Switch, XBox 1 и XBox360.

В новом выпуске:

  • Пакет RetroArch обновлён до версии 1.14.
  • Обновлены версии эмуляторов и игровых движков. В состав включены новые движки fake-08 (Pico-8), mojozork (Z-Machine) и puae2021 (Amiga) на базе libretro.
  • Пакет Mesa обновлён до версии 22.1.7.
  • Обновлено ядро Linux 5.10.123, в сборах для Raspberry Pi задействовано ядро 5.10.110, а в сборках для устройств с чипами Amlogic - 5.11.22.
  • Добавлена сборка для плат Orange Pi 4.
  • Добавлена поддержка дополнительных вариантов игровой приставки Nintendo Switch.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.lakka.tv/articles/...)
  2. OpenNews: Выпуск Lakka 4.2, дистрибутива для создания игровых консолей
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 10.0.4
  4. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5.11 для упрощения доступа к играм из Linux
  5. OpenNews: Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58496-lakka
Ключевые слова: lakka, game, retroarch
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Иваня (?), 22:51, 17/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    А где мне брать ретроигры для запуска на ноуте? 🤔
     
  • 2, Аноним (2), 22:55, 17/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    Не играю особо. Если хочу поиграть, закупаюсь чипсами с пивчанским и запираюсь в комнате на неделю гамать ААА-игры с торрентов под десяточкой. Потом выхожу обратно в суровую реальность на работу, и так до следующего раза через год. И причем здесь "Lakka 4.3" мне совершенно не понятно.
     
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