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Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.11

06.10.2022 14:27

Опубликован выпуск проекта RetroArch 1.11, развивающего надстройку для эмуляции различных игровых консолей, позволяющую запускать классические игры при помощи простого унифицированного графического интерфейса. Поддерживается использование эмуляторов таких консолей, как Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Могут использоваться геймпады от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, XBox 1 и XBox360, а так же геймпады общего назначения, такие как Logitech F710. Эмулятор поддерживает такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотку игры назад, горячее подключение игровых пультов и видеостриминг.

Среди изменений:

  • Улучшена реализация автозаписи.
  • Эмулятор RetroAchievements обновлён до выпуска rcheevos 10.4.
  • Компоненты для поддержки Direct3D 9 разделены на два драйвера: D3D9 HLSL (максимальная совместимость, но без поддержки шейдеров) и D3D9 Cg (на базе старой библиотеки Nvidia Cg).
  • В эмулятор старых игр для платформы Android добавлена поддержка Android 2.3 (Gingerbread), включён профиль настроек для Xperia Play и возможность использования тачпадов.
  • Проведена реорганизация меню.
  • В эмулятор приставок Miyoo добавлена поддержка перемотки и создания скриншотов.
  • Улучшена поддержка сетевой игры (netplay). Для серверов добавлен интерфейс для просмотра списка подключённых клиентов, блокировки и принудительного отключения клиентов. Улучшено определение серверов в локальной сети и расширена поддержка uPnP. Улучшена совместимость с приставками VITA, 3DS, PS3, WII, WIIU и SWITCH.
  • Добавлена поддержка Orbis/PS4.
  • В эмуляторе SWITCH включена поддержка звуковых файлов RWAV.
  • Для платформы UWP/Xbox реализована поддержка разрешения 4k.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.libretro.com/index...)
  2. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5.11 для упрощения доступа к играм из Linux
  3. OpenNews: Выпуск Lakka 4.2, дистрибутива для создания игровых консолей
  4. OpenNews: Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.10.0
  5. OpenNews: Взлом сборочного сервера и компрометация репозиториев сообщества Libretro, развивающего RetroArch
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57879-retroarch
Ключевые слова: retroarch, game
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:58, 06/10/2022 [ответить]  
    		• –2 +/
    Придумайте мне, как с этого сабжа получать профит, пожалуйста.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 15:01, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    пропусти код через обфускатор, скомпилируй с другими опциями, вшей trial период и интегрируй систему оплаты, и прадавай в гугл плей, профит
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 15:08, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А название менять разве не надо? По заветам Дэниса Поупа.
     
  • 3.7, Аноним (1), 15:27, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ведь скорее всего и выгорит. Там же привыкли платить за всякое.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 15:30, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Там" здесь - это как говорить о себе в третьем лице))
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:10, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    шей на hdmi-приставки и продавай с парой геймпадов
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 15:26, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про приставки тоже думал. Уверен алик уже завален ими.
     
  • 2.5, Агоним (?), 15:17, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приклей этикетку PS 6 и заключи оборонный контракт. Профит.
     
  • 2.8, Аноним (9), 15:29, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скачай и иди на трассу. Будешь шпилиться в road fighter пока тебя будут шпилить дальнобои
     
  • 2.10, Аноним (-), 15:52, 06/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всего за 39.99$ расскажу.
     
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