Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.11

Опубликован выпуск проекта RetroArch 1.11, развивающего надстройку для эмуляции различных игровых консолей, позволяющую запускать классические игры при помощи простого унифицированного графического интерфейса. Поддерживается использование эмуляторов таких консолей, как Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Могут использоваться геймпады от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, XBox 1 и XBox360, а так же геймпады общего назначения, такие как Logitech F710. Эмулятор поддерживает такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотку игры назад, горячее подключение игровых пультов и видеостриминг. Среди изменений: Улучшена реализация автозаписи.

Эмулятор RetroAchievements обновлён до выпуска rcheevos 10.4.

Компоненты для поддержки Direct3D 9 разделены на два драйвера: D3D9 HLSL (максимальная совместимость, но без поддержки шейдеров) и D3D9 Cg (на базе старой библиотеки Nvidia Cg).

В эмулятор старых игр для платформы Android добавлена поддержка Android 2.3 (Gingerbread), включён профиль настроек для Xperia Play и возможность использования тачпадов.

Проведена реорганизация меню.

В эмулятор приставок Miyoo добавлена поддержка перемотки и создания скриншотов.

Улучшена поддержка сетевой игры (netplay). Для серверов добавлен интерфейс для просмотра списка подключённых клиентов, блокировки и принудительного отключения клиентов. Улучшено определение серверов в локальной сети и расширена поддержка uPnP. Улучшена совместимость с приставками VITA, 3DS, PS3, WII, WIIU и SWITCH.

Добавлена поддержка Orbis/PS4.

В эмуляторе SWITCH включена поддержка звуковых файлов RWAV.

Для платформы UWP/Xbox реализована поддержка разрешения 4k.



