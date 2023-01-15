Выпуск дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 10.0.4

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|2.7, Аноним (7), 22:36, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> mpv
Привет пришельцу из прошлого! У нас в 2023 всё мультимедиа давно ушло в браузеры.
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|1.6, Аноним (6), 22:35, 15/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На Пентиум 4 пойдет или на какмо-нбиудь тонком клиента за 500р. с Авито?
В противном случае не вижу смысла существования сабжа. Выделать midtower desktop под домашний кинотеатр странная затея.
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|2.8, Аноним (8), 22:37, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На Пентиум 4 пойдет или на какмо-нбиудь тонком клиента за 500р. с Авито?
Ну загрузиться на рабочий стол сможешь.
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|2.11, dullish (ok), 22:47, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На счёт четвёртого пентюха не знаю, но сие поделие шустро бегает на алишных tvbox за пару тысяч недооценённых. Думаю, разница в 1500 отобьётся за полгода чисто на электричестве.
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|2.13, Аноним (13), 23:35, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня на Pentium 4 спокойно ALT с GNUStep вертится. И работает отлично. YouTube в 360 играет, и хорошо, лагов нет.
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|2.14, anonymous (??), 23:36, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прёт даже на ARM машинках с полугигом рамы и размером с сигаретную пачку. Сама ось попрёт и на пне, но воспроизводить современные видосы на пеньке вы на нём не сможете в любом случае, независимо от оси.
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|3.15, Аноним (15), 23:47, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> но воспроизводить современные видосы на пеньке вы на нём не сможете в любом случае, независимо от оси
Да запросто. Если есть PCIe проблема с аппаратным ускорением считай решена. Сам сижу на AMD Athlon 64 X2 5200+ и Radeon R5 240. Лагов по графике вообще нет, скроллинг плавный, все видео ускоряются GPU. Система задумывается только про старте ресурсоёмких приложений, но у меня их не так много, для пайтон кодинга этого добра с головой. И да, у меня есть макбук эир на М1, но я всё равно предпочитаю работать по привычке за стационарником.
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|1.10, Аноним (10), 22:47, 15/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Супер-проект! Самое крутое, что есть из аналогичного для интеграции в умный дом. Использую на RaspberryPi 4.
Расстраивает только постоянные апгрейды версии пайтона в след за апдейтами линукса. В частности у меня отвалился древний плагин, которым я в уголке экрана показывал всплывающий видео поток с камеры в подъезде при дверном звонке(( Думал сам пагин починить, но там он зело сложный оказался, для человека плохо пайтоном владеющего...
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