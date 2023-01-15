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Выпуск дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 10.0.4

15.01.2023 22:21

Представлен выпуск проекта LibreELEC 10.0.4, развивающего форк дистрибутива для создания домашних кинотеатров OpenELEC. Интерфейс пользователя построен на основе медиацентра Kodi. Для загрузки подготовлены образы для работы с USB-накопителя или SD-карты (32- и 64-разрядные x86, Raspberry Pi 2/3/4, различные устройства на чипах Rockchip и Amlogic). Размер сборки для архитектуры x86_64 - 264 МБ.

При помощи LibreELEC можно превратить любой компьютер в медиацентр, работать с которым не сложнее, чем с DVD-проигрывателем или телеприставкой. Основной принцип дистрибутива "всё просто работает", для получения полностью готового к работе окружения достаточно просто загрузить LibreELEC с Flash-накопителя. Пользователю нет необходимости заботиться о поддержании системы в актуальном состоянии - в дистрибутиве используется система автоматической загрузки и установки обновлений, активируемая при подключении к глобальной сети. Предусмотрена возможность расширения функциональности дистрибутива через систему дополнений, которые устанавливаются из отдельного репозитория, развиваемого разработчиками проекта.

Дистрибутив не использует пакетную базу других дистрибутивов и основывается на собственных разработках. Кроме штатных возможностей Kodi, дистрибутив предоставляет ряд дополнительных функций, нацеленных на максимальное упрощение работы. Например, развивается специальное конфигурационное дополнение, позволяющее настроить параметры сетевого подключения, управлять параметрами LCD-экранов, разрешать или запрещать автоматическую установку обновлений. Также предоставляются такие возможности, как использование пульта дистанционного управления (возможно управление как через инфракрасный порт, так и через Bluetooth), организация совместного доступа к файлам (встроен сервер Samba), встроенный BitTorrent-клиент Transmission, автоматический поиск и подключение локальных и внешних накопителей.

В новом выпуске:

  • Поставляемый в составе медиацентр Kodi обновлён до версии 19.5 (можно отметить, что сегодня сформирован, но ещё официально не анонсирован выпуск Kodi 20.0).
  • Обновлены прошивки для плат Raspberry Pi.
  • Включены исправления, связанные с работой на системах с GPU AMD.


  1. Главная ссылка к новости (https://libreelec.tv/2023/01/1...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания домашних кинотеатров LibreELEC 10.0
  3. OpenNews: Выпуск Lakka 4.2, дистрибутива для создания игровых консолей
  4. OpenNews: Первый выпуск проекта LibreELEC, ответвившегося от OpenELEC
  5. OpenNews: Релиз открытого медиацентра Kodi 19.0
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания домашних кинотеатров OpenELEC 8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58487-libreelec
Ключевые слова: libreelec, kodi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 22:28, 15/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не нужно, слишком избыточно. Всем должно хватать mpv.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:36, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > mpv

    Привет пришельцу из прошлого! У нас в 2023 всё мультимедиа давно ушло в браузеры.

     
  • 2.12, Аноним (12), 23:04, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MPV штука классная, но это просто плеер. Не более.
     
  • 2.17, Аноним (17), 00:24, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mpv на распберри подключенной телеку?
     

  • 1.3, Аноним (2), 22:28, 15/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ура, наконец-то! Лучший дистр для мультимедиа, имхо.
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:35, 15/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На Пентиум 4 пойдет или на какмо-нбиудь тонком клиента за 500р. с Авито?
    В противном случае не вижу смысла существования сабжа. Выделать midtower desktop под домашний кинотеатр странная затея.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:37, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > На Пентиум 4 пойдет или на какмо-нбиудь тонком клиента за 500р. с Авито?

    Ну загрузиться на рабочий стол сможешь.

     
  • 2.9, Аноним (7), 22:45, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Насобирай бутылок да купи с али комплект на зеонах.
     
     
  • 3.16, Herrasim Muhmuh (?), 00:12, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зря смеётесь. Я так и купил себе. Стеклотара - это успех.
     
  • 2.11, dullish (ok), 22:47, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На счёт четвёртого пентюха не знаю, но сие поделие шустро бегает на алишных tvbox за пару тысяч недооценённых. Думаю, разница в 1500 отобьётся за полгода чисто на электричестве.
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:35, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня на Pentium 4 спокойно ALT с GNUStep вертится. И работает отлично. YouTube в 360 играет, и хорошо, лагов нет.
     
  • 2.14, anonymous (??), 23:36, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прёт даже на ARM машинках с полугигом рамы и размером с сигаретную пачку. Сама ось попрёт и на пне, но воспроизводить современные видосы на пеньке вы на нём не сможете в любом случае, независимо от оси.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 23:47, 15/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > но воспроизводить современные видосы на пеньке вы на нём не сможете в любом случае, независимо от оси

    Да запросто. Если есть PCIe проблема с аппаратным ускорением считай решена. Сам сижу на AMD Athlon 64 X2 5200+ и Radeon R5 240. Лагов по графике вообще нет, скроллинг плавный, все видео ускоряются GPU. Система задумывается только про старте ресурсоёмких приложений, но у меня их не так много, для пайтон кодинга этого добра с головой. И да, у меня есть макбук эир на М1, но я всё равно предпочитаю работать по привычке за стационарником.

     

  • 1.10, Аноним (10), 22:47, 15/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Супер-проект! Самое крутое, что есть из аналогичного для интеграции в умный дом. Использую на RaspberryPi 4.
    Расстраивает только постоянные апгрейды версии пайтона в след за апдейтами линукса. В частности у меня отвалился древний плагин, которым я в уголке экрана показывал всплывающий видео поток с камеры в подъезде при дверном звонке(( Думал сам пагин починить, но там он зело сложный оказался, для человека плохо пайтоном владеющего...
     
  • 1.18, penetrator (?), 01:10, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    больше дистрибутивов боху дистрибутивов
     
  • 1.19, Аноним (19), 01:11, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит стрёмно. Plex в разы приятней.
     
  • 1.20, Аноним (19), 01:12, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Непонятно зачем отдельный дистриб, если всё ставится одной командой.
     

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