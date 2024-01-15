Выпуск платформы Lutris 0.5.15 для упрощения доступа к играм из Linux

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|1.1, Аноним (1), 10:32, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Как по мне, для таких игр начала нулевых как на скриншоте, вполне можно запустить семёрку на виртуалке и не
тянуть кучи библиотек и стороннего хлама себе на хост. Да вроде и как то стабильнее будет, без wine
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|2.2, Аноним (2), 10:35, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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т.е. кроме игры предлагаешь еще и винду купить?
или все с трекера, по обычаям виндузятников, спереть?
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|3.6, Аноним (6), 10:54, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему сразу спереть? Неактивированная версия для ознакомления, кек.
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|4.16, Аноним (16), 11:34, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Инфа предоставляется бесплатно,а тут ещё какие-то деньги требуют. Работай за еду и будь счастлив. Скорее бы уже ИИ норм прокачали чтобы сервисмены не отсвечивали.
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|2.5, Аноним (6), 10:49, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чтобы не тянуть кучи библиотек и хлама, есть флатпак, и аналоги.
Играть в виртуалке - это прям "гениальная" идея. Посмотри, на сколько процентов падает производительность под вайном, и на сколько в виртуалке.
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|2.7, Аноним (-), 11:04, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Я тут давеча скачал NFS Porsche Unleashed, и в вайне из под лютриса игра шла как по маслу, под виндой не работал альт-таб и разрешение экрана выставлялось так, что изменить его было невозможно.
Так что в некотором смысле wine обеспечивает лучшую поддержку windows чем сама винда.
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|3.10, Аноним (10), 11:07, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я так и не осилил проверки ключей в nfs, а кряки не работают. Вот так покупаешь лицензии у EA за тысячи денег, а она тебя ещё не раз за это поимеет в будущем.
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|4.11, Аноним (10), 11:10, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Обычно советы в интернет включают в себя накачать абсолютно левых исполняемых файлов с варезников, потому редко что получается. Но программы вроде сабжа автоматизируют загрузку неизвестной малвари из интернета, тем и плохи.
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|2.8, 13 (??), 11:04, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>запустить семёрку на виртуалке и не тянуть кучи библиотек и стороннего хлама себе на хост
Где-то тут логическая ошибка
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|1.3, Аноним (3), 10:38, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> не тянуть кучи библиотек и стороннего хлама
Так же он: ставит семёрку на виртуалку
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|2.19, Аноним (19), 12:30, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так все правильно. Виртуалка не захламляет твою основную систему.
Захотел - снес одним кликом.
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|1.15, Аноним (15), 11:24, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нужность сомнительна. Нет, серьёзно. У кого-нибудь был случай, когда без этого костыля нельзя было обойтись?
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|2.17, Аноним (17), 11:46, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что лучше пользоватся семью разными сторами по отдельности? У кого только один тем понятно можно не заморачиватся.
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|2.18, Аноним (18), 12:04, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это управление рантаймами и префиксами в одном месте + скрипты установки и настроек префиксов для отдельно взятой виндовой проги. Зачем без этого обходись?
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