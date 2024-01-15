Выпуск платформы Lutris 0.5.15 для упрощения доступа к играм из Linux

Опубликован выпуск игровой платформы Lutris 0.5.15, предоставляющей инструменты для упрощения установки, настройки и управления играми в Linux. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Проектом поддерживается каталог для быстрого поиска и установки игровых приложений, позволяющий через единый интерфейс одним щелчком мыши запускать в Linux игры, не заботясь об установке зависимостей и настройках. Runtime-компоненты для запуска игр поставляются проектом и не привязываются к используемому дистрибутиву. Runtime представляет собой независимый от дистрибутива набор библиотек, включающий компоненты из SteamOS и Ubuntu, а также различные дополнительные библиотеки. Предоставляется возможность установки игр, распространяемых через сервисы GOG, Steam, Epic Games Store, Battle.net, Amazon Games, Origin и Uplay. При этом сам по себе Lutris выступает лишь в роли посредника и не продаёт игры, поэтому для коммерческих игр пользователь должен самостоятельно приобрести игру в соответствующем сервисе (бесплатные игры можно запускать одним кликом из графического интерфейса Lutris). Каждая игра в Lutris привязывается к сценарию загрузки и обработчику, описывающему окружение для запуска игры. В том числе предоставляются готовые профили с оптимальными настройками для запуска игр под управлением Wine. Кроме Wine игры могут запускаться при помощи эмуляторов игровых консолей, таких как RetroArch, Dosbox, FS-UAE, ScummVM, MESS/MAME и Dolphin. Среди изменений в новой версии: Обеспечен вызов загрузки runtime-компонентов из основного окна, вместо всплывающего во время запуска диалога.

В виджет выбора файла добавлена поддержка перехода к просмотру каталога в файловом браузере.

В окне Lutris со списком игр появилась возможность выбора, удаления и остановки сразу нескольких игр.

Изменено оформление диалога для деинсталляции игры, по умолчанию включён режим полного удаления игры.

По умолчанию реализовано перемещение удаляемых файлов игры и сценариев запуска в корзину.

Улучшена работа функций импорта и экспорта.

Обеспечен показ анимации при запуске игры.

Добавлена настройка для отключения автоматического обновления Wine.

В настройках игры предоставлена возможность редактирования игрового времени.

Обеспечена синхронизация информации об игровом времени с сервисом Steam.

В настройки добавлены вкладки для проверки наличия обновлений( "Updates") и для управления местоположением кэша ("Storage"). Расширена информация о системе, показываемая во вкладке "System".

Для игр, запускаемых при помощи Wine, добавлена команда "Run Task Manager".

Для игр с itch.io добавлена поддержка двух более мелких размеров баннеров.

Решены проблемы, приводившие к аварийному завершению при использовании Wayland и игровых мышей с высоким DPI.

Устранено аварийное завершение, возникавшее при открытии вкладки с системными настройками для игры.



