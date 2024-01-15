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Выпуск платформы Lutris 0.5.15 для упрощения доступа к играм из Linux

15.01.2024 10:05

Опубликован выпуск игровой платформы Lutris 0.5.15, предоставляющей инструменты для упрощения установки, настройки и управления играми в Linux. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3.

Проектом поддерживается каталог для быстрого поиска и установки игровых приложений, позволяющий через единый интерфейс одним щелчком мыши запускать в Linux игры, не заботясь об установке зависимостей и настройках. Runtime-компоненты для запуска игр поставляются проектом и не привязываются к используемому дистрибутиву. Runtime представляет собой независимый от дистрибутива набор библиотек, включающий компоненты из SteamOS и Ubuntu, а также различные дополнительные библиотеки.

Предоставляется возможность установки игр, распространяемых через сервисы GOG, Steam, Epic Games Store, Battle.net, Amazon Games, Origin и Uplay. При этом сам по себе Lutris выступает лишь в роли посредника и не продаёт игры, поэтому для коммерческих игр пользователь должен самостоятельно приобрести игру в соответствующем сервисе (бесплатные игры можно запускать одним кликом из графического интерфейса Lutris).

Каждая игра в Lutris привязывается к сценарию загрузки и обработчику, описывающему окружение для запуска игры. В том числе предоставляются готовые профили с оптимальными настройками для запуска игр под управлением Wine. Кроме Wine игры могут запускаться при помощи эмуляторов игровых консолей, таких как RetroArch, Dosbox, FS-UAE, ScummVM, MESS/MAME и Dolphin.

Среди изменений в новой версии:

  • Обеспечен вызов загрузки runtime-компонентов из основного окна, вместо всплывающего во время запуска диалога.
  • В виджет выбора файла добавлена поддержка перехода к просмотру каталога в файловом браузере.
  • В окне Lutris со списком игр появилась возможность выбора, удаления и остановки сразу нескольких игр.
  • Изменено оформление диалога для деинсталляции игры, по умолчанию включён режим полного удаления игры.
  • По умолчанию реализовано перемещение удаляемых файлов игры и сценариев запуска в корзину.
  • Улучшена работа функций импорта и экспорта.
  • Обеспечен показ анимации при запуске игры.
  • Добавлена настройка для отключения автоматического обновления Wine.
  • В настройках игры предоставлена возможность редактирования игрового времени.
  • Обеспечена синхронизация информации об игровом времени с сервисом Steam.
  • В настройки добавлены вкладки для проверки наличия обновлений( "Updates") и для управления местоположением кэша ("Storage"). Расширена информация о системе, показываемая во вкладке "System".
  • Для игр, запускаемых при помощи Wine, добавлена команда "Run Task Manager".
  • Для игр с itch.io добавлена поддержка двух более мелких размеров баннеров.
  • Решены проблемы, приводившие к аварийному завершению при использовании Wayland и игровых мышей с высоким DPI.
  • Устранено аварийное завершение, возникавшее при открытии вкладки с системными настройками для игры.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/lutris/lutr...)
  2. OpenNews: Выпуск Nobara 39, редакции Fedora с патчами для игр и обработки контента
  3. OpenNews: Выпуск Bazzite 1.0, редакции Fedora Silverblue для любителей компьютерных игр
  4. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5.13 для упрощения доступа к играм из Linux
  5. OpenNews: Новая версия пакета PlayOnLinux 4.3
  6. OpenNews: Выпуск Bottles 2022.1.28, пакета для организации запуска Windows-приложений в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60437-lutris
Ключевые слова: lutris, game
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:32, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Как по мне, для таких игр начала нулевых как на скриншоте, вполне можно запустить семёрку на виртуалке и не
    тянуть кучи библиотек и стороннего хлама себе на хост. Да вроде и как то стабильнее будет, без wine
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:35, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    т.е. кроме игры предлагаешь еще и винду купить?

    или все с трекера, по обычаям виндузятников, спереть?

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:54, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему сразу спереть? Неактивированная версия для ознакомления, кек.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 11:20, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не для ознакомления, а проверка на целкость 😌
     
  • 3.12, Lost Inside (ok), 11:13, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем эти полумеры?
    Спереть сразу и игру.
    Традиции святы и нерушимы.
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 11:34, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Инфа предоставляется бесплатно,а тут ещё какие-то деньги требуют. Работай за еду и будь счастлив. Скорее бы уже ИИ норм прокачали чтобы сервисмены не отсвечивали.
     
  • 2.5, Аноним (6), 10:49, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы не тянуть кучи библиотек и хлама, есть флатпак, и аналоги.
    Играть в виртуалке - это прям "гениальная" идея. Посмотри, на сколько процентов падает производительность под вайном, и на сколько в виртуалке.
     
  • 2.7, Аноним (-), 11:04, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Я тут давеча скачал NFS Porsche Unleashed, и в вайне из под лютриса игра шла как по маслу, под виндой не работал альт-таб и разрешение экрана выставлялось так, что изменить его было невозможно.
    Так что в некотором смысле wine обеспечивает лучшую поддержку windows чем сама винда.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:07, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так и не осилил проверки ключей в nfs, а кряки не работают. Вот так покупаешь лицензии у EA за тысячи денег, а она тебя ещё не раз за это поимеет в будущем.
     
     
  • 4.11, Аноним (10), 11:10, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Обычно советы в интернет включают в себя накачать абсолютно левых исполняемых файлов с варезников, потому редко что получается. Но программы вроде сабжа автоматизируют загрузку неизвестной малвари из интернета, тем и плохи.
     
  • 2.8, 13 (??), 11:04, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >запустить семёрку на виртуалке и не тянуть кучи библиотек и стороннего хлама себе на хост

    Где-то тут логическая ошибка

     

  • 1.3, Аноним (3), 10:38, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > не тянуть кучи библиотек и стороннего хлама

    Так же он: ставит семёрку на виртуалку

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:30, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так все правильно. Виртуалка не захламляет твою основную систему.
    Захотел - снес одним кликом.
     

  • 1.4, Аноним (6), 10:46, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Хорошая прога. Единственный минус -- написана на питоне.
     
  • 1.9, Аноним (10), 11:04, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Плохая прога. Единственный плюс -- написана на питоне.
     
  • 1.14, Аноним (14), 11:21, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Написана плюс минус. Единственный питон -- хороший плохой.
     
  • 1.15, Аноним (15), 11:24, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужность сомнительна. Нет, серьёзно. У кого-нибудь был случай, когда без этого костыля нельзя было обойтись?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:46, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что лучше пользоватся семью разными сторами по отдельности? У кого только один тем понятно можно не заморачиватся.
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:04, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это управление рантаймами и префиксами в одном месте + скрипты установки и настроек префиксов для отдельно взятой виндовой проги. Зачем без этого обходись?
     
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