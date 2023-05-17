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Выпуск платформы Lutris 0.5.13 для упрощения доступа к играм из Linux

17.05.2023 22:48

Доступен выпуск игровой платформы Lutris 0.5.13, предоставляющей инструменты для упрощения установки, настройки и управления играми в Linux. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3.

Проектом поддерживается каталог для быстрого поиска и установки игровых приложений, позволяющий через единый интерфейс одним кликом запускать в Linux игры, не заботясь об установке зависимостей и настройках. Runtime-компоненты для запуска игр поставляются проектом и не привязываются к используемому дистрибутиву. Runtime представляет собой независимый от дистрибутива набор библиотек, включающий компоненты из SteamOS и Ubuntu, а также различные дополнительные библиотеки.

Предоставляется возможность установки игр, распространяемых через сервисы GOG, Steam, Epic Games Store, Battle.net, Amazon Games, Origin и Uplay. При этом сам по себе Lutris выступает лишь в роли посредника и не продаёт игры, поэтому для коммерческих игр пользователь должен самостоятельно приобрести игру в соответствующем сервисе (бесплатные игры можно запускать одним кликом из графического интерфейса Lutris).

Каждая игра в Lutris привязывается к сценарию загрузки и обработчику, описывающему окружение для запуска игры. В том числе предоставляются готовые профили с оптимальными настройками для запуска игр под управлением Wine. Кроме Wine игры могут запускаться при помощи эмуляторов игровых консолей, таких как RetroArch, Dosbox, FS-UAE, ScummVM, MESS/MAME и Dolphin.

Среди изменений в новой версии:

  • Добавлена поддержка запуска Windows-игр при помощи развиваемого компанией Valve пакета Proton.
  • Проведена работа по повышению отзывчивости интерфейса и повышению производительности конфигураций с очень большими библиотеками игр.
  • Предоставлена возможность добавления в инсталляторы эталонных ссылок на ModDB.
  • Обеспечена интеграция с сервисами Battle.net и Itch.io (indie-игры).
  • Добавлена поддержка перемещения файлов в основное окно, используя интерфейс drag&drop.
  • Изменено стилевое оформление окон с настройками, инсталлятором и интерфейсом добавления игр.
  • Настройки сгруппированы в разделы.
  • Добавлена опция для показа установленных игр в первую очередь.
  • Предоставлена возможность использования launch-config в ярлыках и командной строке.
  • В баннерах и обложках показаны метки платформ.
  • В GOG улучшено определение игр, поддерживаемых в DOSBox.
  • Улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (High-DPI).


  1. Главная ссылка к новости (https://fosstodon.org/@lutris/...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 8.0-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Выпуск Bottles 2022.1.28, пакета для организации запуска Windows-приложений в Linux
  4. OpenNews: Новая версия Wine Launcher 1.4.46 - инструмента для запуска Windows игр через Wine
  5. OpenNews: Новая версия пакета PlayOnLinux 4.3
  6. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5.11 для упрощения доступа к играм из Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59149-lutris
Ключевые слова: lutris, game, linux
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:24, 17/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    Я так понимаю, интеграцию с EpicGames так и не починили?
     
  • 2, Аноним (2), 23:42, 17/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    > Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3.

    10 ненужно из 10

     
  • 3, Аноним (3), 00:03, 18/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    Я тут внезапно обнаружил, что эта шляпа с лутрисовскими бутылками вина работает как ожидается только на конкретных дистрибутивах, где либы собраны со всей дрянью. Например, можно выполнить команду file * | grep ELF | cut -d: -f1 | LD_LIBRARY_PATH=. xargs ldd | grep 'not found' | sort | uniq там, где сошки, и она выдаст, чего не хватает.

    Ещё удивительнее то, что это особо не сказывается на работоспобности (не сказывалось до 8 протона во всяком случае и 8 отказался запускаться). Васянобутылки вина -- зло, тот же протон можно и скомпилировать самостоятельно и он ничуть не хуже не показывает видеовставки (проблемные сошки, которые не загружались, были не для видеовставок).

     
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