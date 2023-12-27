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Выпуск Nobara 39, редакции Fedora с патчами для игр и обработки контента

27.12.2023 10:41

Представлен выпуск дистрибутива Nobara 39, основанного на пакетной базе Fedora Linux 39 и включающего дополнительные исправления, решающие известные проблемы, проявляющиеся при запуске компьютерных игр, потоковом вещании и выполнении задач, связанных с созданием контента. Для загрузки подготовлены шесть установочных образов: официальный с KDE (3.6 ГБ), дополнительные с GNOME (3.5 ГБ) и KDE (3.5 ГБ), а также варианты данных образов с проприетарными драйверами NVIDIA. Официальный образ включает собственную тему оформления, а дополнительные образы предлагают исходное оформление GNOME и KDE.

Дистрибутив поставляется с проприетарными компонентами, обычно используемыми на рабочих станциях, такими как мультимедийные кодеки и драйверы, а также пакетами, отсутствующими в штатном репозитории Fedora, например, OBS Studio, Steam, Lutris и дополнительными зависимостями к Wine. Целью проекта является предоставление сразу готового к работе пользовательского окружения, не требующего выполнения дополнительных действий после установки и решающего основные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи Fedora.

Среди предлагаемых дистрибутивом расширенных исправлений отмечается поставка патчей к ядру Linux для снижения задержек в играх (Zenify), решения проблем с OpenRGB, использования драйвера amdgpu для старых GPU, поддержки приставки steam deck и устройства microsoft surface, улучшения совместимости с ноутбуками ASUS, устранения несовместимости simpledrm с драйверами NVIDIA, поддержки ноутбуков Lenovo Legion, включения ashmem и binder для Waydroid, устранения проблем при использовании Wayland с драйвером nouveau. SELinux заменён на AppArmor.

В состав включены наиболее свежие выпуск Mesa и Wine, собранные из репозиториев проектов. Добавлены патчи к Glibc, Flatpak, SDL2, Mutter и xwayland. В пакет с Blender включена поддержка FFmpeg и библиотеки трассировки лучей HIP. Установлены дополнительные зависимости для Davinci Resolve. Включена большая подборка патчей для OBS Studio, среди которых патчи для решения пробоем с захватом экрана игр, использующих OpenGL и Vulkan, а также патчи для аппаратного кодирования H.264 и H.265/HEVC на системах AMD, NVIDIA и Intel. По умолчанию активирован репозиторий RPMFusion. В качестве офисного пакета поставляется OnlyOffice.

В новой версии в основной сборке вместо GNOME задействован KDE. Улучшена работа сеанса на базе композитного сервера Gamescope. Улучшена работа клиента Steam и пакета OBS Studio. Доработаны интерфейсы установки обновлений (Update System) и приветствия входа в систему (добавлены опции для установки исправлений к Steam и Davinci Resolve).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Выпуск Lakka 4.3, дистрибутива для создания игровых консолей
  3. OpenNews: Вышел ArtistX 1.5, LiveDVD дистрибутив Linux для создания мультимедиа контента
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива для запуска игр Ubuntu GamePack 20.04
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива LinuxConsole 2.0 для любителей компьютерных игр
  6. OpenNews: Выпуск Bazzite 1.0, редакции Fedora Silverblue для любителей компьютерных игр
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60354-nobara
Ключевые слова: nobara, fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:53, 27/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, почему бы все эти вещи не сделать в самой федоре. Зачем пилить отдельный дистр?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:01, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что судя по новости, болдженос^W "Nobara патчи" никогда не пройдут FESCo.
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:01, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно, почему бы все эти вещи не сделать в самой федоре. Зачем
    > пилить отдельный дистр?

    Потому что патчи некоторых пакетов от GE не проходят в мейнстрим.

    Также, на англоязычном ютубе есть к примеру видос тестов Nobara vs Fedora от The Linux Experiment, который прожжёный федораст, в видео он делает примерно такой вывод: "на моём железе прирост у Nobara небольшой, но возможно у кого-то другого разрыв будет ощутимее.
    Да, можно в теории сделать похожие оптимизации на Fedora, но это для тех кто знает как, это не то чтоб очень долго делать, но зачем, если есть готовое изкоробочное решение?!"

    Сам же разработчик Nobara модифицирует пакеты под игры, его модификации несовместимы с "ванильными" федоропакетами, и отсюда несовместимы с федорорепой, поэтому держит отдельный репозиторий и система обновляется из него.

    Ещё раз, для тех кто в танке, это не совместимый с репами федоры проект!

    Если хотите подробностей, то можете почитать ресурс главного разработчика.
    Таким образом, это не просто очередная искоробочная рядовая сборочка федорки, с предустановленными "ванильными" федоропакетами, это именно модифицированные пакеты, с отдельными репозиториями, в которых свои модификации под определённые задачи. (Это чем-то походит на существующий в своё время проект kxstudio, который модифицировал пакеты из UbuntuStudio под музыкальные задачи, жалко что он скорее мёртв, чем жив.)

    А вот насколько модификации в Nobara эффективные, это уже решать каждому, проводя тесты на своём железе.
    К слову, автор данного проекта занимается "шаманствами" и для некоторых пакетов для создания мультимедийного контента, в частности для OBS что-то мутит.

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:53, 27/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я думал, эпоха ZverCD уже закончилась, но, видимо, новое поколение тоже хочет повозиться с чем-то бесполезным и получить свою долю облизывания от почитателей, а на большее квалификации не хватает.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:11, 27/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Хорошо, что всегда есть люди вроде тебя, которые знают как правильно жить.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:03, 27/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > отмечается поставка патчей к ядру Linux для улучшения поддержки процессоров AMD

    Если это про ZINIFY, то к AMD оно не имеет никакого отношения

     
  • 1.5, Zenitur (ok), 11:07, 27/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, Gears on Gallium вернулся (шучу). Судя по описанию, хорошая штука. Жаль, что не на Debian, ну да ладно.
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:21, 27/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Конкуренция - это хорошо.
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:44, 27/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мне приглянулся на основе федоры - Ultramarine Linux. В nobara, как-то все перемудрили.
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:58, 27/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На 4 ядре пользовался RT патчами,норм было. На 6.6 это лишнее уже.
     
  • 1.10, Аноним (9), 11:59, 27/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И где эти фиолетовые иконки скачать? Дизайнеры,ау.
     
  • 1.12, Аноним (9), 12:22, 27/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чел,ты не путай какие-то плюшевые РТ патчи и реалтайм ядро. На втором даже дрова на видяху не установить. В первом же варианте вполне норм.
     

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