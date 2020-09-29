Релиз дистрибутива для запуска игр Ubuntu GamePack 20.04

2.4 , Аноним ( 4 ), 08:46, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну если только для игр, то здесь всё это добро уже установлено, что неплохо.

2.11 , zurapa ( ok ), 10:26, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Конечно, если вам хочется заморачиваться всем этим вниканием в процесс, то вы бесспорно правы. Вот я лично не играю в игры. Иногда хочется вспомнить молодость и что-нибудь погонять. И меня совершенно не прельщает читать, вникать, устанавливать, настраивать. Скачать дистрибутив, поставить его на какую нибудь железяку и запустить игру - вариант. Не пошло? Ну, и ладно, значит не поиграю. Вот есть люди с таким подходом. И для них будет весьма актуально.

А вообще мне не понятно, для чего для этого целый дистрибутив тянуть. Ну сделайте вы пакетик. Или tar.gz'шинк, с установщиком в отдельный каталог всего необходимого для работы приблуды. Вот, как Zimbra седала. Эта балалайка играет даже на VShere виртуализаторе без каких либо виртуалок. Разве аналогичным способом нельзя запаковать и распространять. Чтобы эта годнота работала для разных дистрибутивах и не требовалась Ubuntu, CentOS или ещё чего-то специфичного. Понятное дело, что ядро не выбросить из сказки. Но в принципе кроме ядра нужной версии, всё остальное можно упаковать в отдельный каталог и запускать эту радость. Вероятно те, кто делают такие дистрибутивы не шибко заморачиваются над деталями. Им проще взять эталонную операционку, накатить туда нужные библиотеки, утилиты, программы, и упоковать это в новый дистрибутив для развёртки. Дешёвый подход. Но, на безрыбье и рак рыба. Я считаю, что идея годная, реализация говно - но для лентяев вроде меня и такое сойдёт.

3.18 , AleksK ( ok ), 10:58, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет не сойдет. Большая часть игр в которые стоит играть находятся в стиме. И под него придется отдельно настраивать комп. Плюс игры которые можно запустить через протон это отдельный разговор. А тут просто говносборка

2.15 , Аноним ( 15 ), 10:35, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Не проще ли поставить тогда обычную винду и вручную накинуть весь софт, чем ставить такого рода сборку? Исправил 👍

2.16 , Денис ( ?? ), 10:49, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > кому это и надо? Школьникам.

