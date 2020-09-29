Релиз дистрибутива для запуска игр Ubuntu GamePack 20.04

|
|1.1, Аноним (1), 08:40, 29/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Спрашивается: кому это и надо? И не в плане, что сейчас никто в игры не играет, а в том, что зачем? Не проще ли поставить тогда обычную Убунту или даже Кубунту и вручную накинуть весь софт, чем ставить такого рода сборку?
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 08:46, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну если только для игр, то здесь всё это добро уже установлено, что неплохо.
|
|2.11, zurapa (ok), 10:26, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Конечно, если вам хочется заморачиваться всем этим вниканием в процесс, то вы бесспорно правы. Вот я лично не играю в игры. Иногда хочется вспомнить молодость и что-нибудь погонять. И меня совершенно не прельщает читать, вникать, устанавливать, настраивать. Скачать дистрибутив, поставить его на какую нибудь железяку и запустить игру - вариант. Не пошло? Ну, и ладно, значит не поиграю. Вот есть люди с таким подходом. И для них будет весьма актуально.
А вообще мне не понятно, для чего для этого целый дистрибутив тянуть. Ну сделайте вы пакетик. Или tar.gz'шинк, с установщиком в отдельный каталог всего необходимого для работы приблуды. Вот, как Zimbra седала. Эта балалайка играет даже на VShere виртуализаторе без каких либо виртуалок. Разве аналогичным способом нельзя запаковать и распространять. Чтобы эта годнота работала для разных дистрибутивах и не требовалась Ubuntu, CentOS или ещё чего-то специфичного. Понятное дело, что ядро не выбросить из сказки. Но в принципе кроме ядра нужной версии, всё остальное можно упаковать в отдельный каталог и запускать эту радость. Вероятно те, кто делают такие дистрибутивы не шибко заморачиваются над деталями. Им проще взять эталонную операционку, накатить туда нужные библиотеки, утилиты, программы, и упоковать это в новый дистрибутив для развёртки. Дешёвый подход. Но, на безрыбье и рак рыба.
Я считаю, что идея годная, реализация говно - но для лентяев вроде меня и такое сойдёт.
|
|
|
|3.18, AleksK (ok), 10:58, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет не сойдет. Большая часть игр в которые стоит играть находятся в стиме. И под него придется отдельно настраивать комп. Плюс игры которые можно запустить через протон это отдельный разговор. А тут просто говносборка
|
|2.15, Аноним (15), 10:35, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Не проще ли поставить тогда обычную винду и вручную накинуть весь софт, чем ставить такого рода сборку?
Исправил 👍
|
|1.5, Аноним (5), 08:59, 29/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Какой-то ZverCD из мира Linux. Надо, не надо - "а пофиг, воткнем, авось кому пригодится вроде". Качество, видимо, соответствующее.
|
|
|
|2.14, zurapa (ok), 10:34, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Тут следует отметить, что в последнее десятилетие в принципе подход зверьсюдёвый к дистрибутивам linux. Сделать очередной клон с набором предуставновленных обоек, тем, DE - разве для этого нужно целый дистрибутив пилить. Ну сделайте вы метапакетик, накидайте в него. Зачем целый дистр делать. Вот мы сейчас и имеем: Mangaro, BunsenLab, AntiX, MXLinux, Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu... Дальше уже матершина на ум приходит. Поэтому, конкретно эти ребята ни чем не выделились. Сделали весьма нишевую штуку, которая может быть полезно некоторым лентяям, которым нужно поиграть, но не хочу читать, пилить, страгать, снова читать, материться, пилить, страгать, читать... и так по циклу нескончаемо с каждым обновлением системы, с каждой новой игрой.
|
|1.6, макароновирус (?), 09:32, 29/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
До сих пор играю в Quake 3 и все доиграть не могу, делаю на шафте acc 40% пока, дотянуться бы до 50(профи 60 делают), а тут - тысячи игр.
|
|1.7, Nonymous (?), 09:53, 29/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Проект Ubuntu - это провал, как и firefox. Всё начиналось очень хорошо с большими перспективами. Человеческая жадность разрушительна.
|
|1.9, Аноним (9), 10:02, 29/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Настройки для подключения к репозиториям с коллекциями Linux-игр: UALinux
UALinux репозиторий в браузере можно как-то посмотреть?
|
|
|
|2.17, Денис (??), 10:50, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Проснифь URL в Wireshark.
Иначе затруднительно, линки обычно прячут.
|