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Релиз дистрибутива для запуска игр Ubuntu GamePack 20.04

29.09.2020 02:20

Доступна для загрузки сборка Ubuntu GamePack 20.04, включающая в себя средства для запуска более чем 85 тысяч игр и приложений, как специально разработанных для платформы GNU/Linux, так и игр для Windows, запускаемых при помощи PlayOnLinux, CrossOver и Wine, а также старых игр для MS-DOS и игр для различных игровых приставок (Sega, Nintendo, PSP, Sony PlayStation, ZX Spectrum).

Дистрибутив собран на базе Ubuntu 20.04 (использованы наработки Ubuntu*Pack 20.04) и включает в себя все обновления, по состоянию на сентябрь 2020 года. Кроме обновления пакетной базы по сравнению с прошлым выпуском в состав включены DXVK, Game Jolt, ScummVM, q4wine, Wine Launcher и GameMode. По умолчанию предлагается интерфейс GNOME, внешний вид которого переделан в стиле интерфейса Windows 10. Размер iso-образа 4.9 ГБ (x86_64).

В состав дистрибутива входит:

  • Системы управления и доставки игр: Steam (15877), Lutris (2211), Itch (34696) и Game Jolt (2275);
  • Программа для запуска классических приключенческих и ролевых игр ScummVM (260);
  • Средства запуска игр, разработанных для платформы Windows: PlayOnLinux (1338) и CrossOver Linux (16160);
  • Утилита DOSBox (3898) для запуска старых игр, разработанных для платформы DOS;
  • Настройки для подключения к репозиториям с коллекциями Linux-игр: UALinux (517), SNAP (278), Flatpak (219);
  • Adobe Flash и Oracle Java для online-игр;
  • DXVK - реализация Direct3D 9/10/11 через графический API Vulkan;
  • Wine и утилиты q4wine и winetricks;
  • Wine Launcher для запуска Windows игр в различных контейнерах;
  • Оптимизатор GameMode, который меняет в фоновом режиме настройки Linux для повышения производительности игры.
  • GNOME Twitch для просмотра игровых видео и стриминга (киберспортивные турниры, всевозможные кибер соревнования и прочие стримы от обычных игроков).


  1. Главная ссылка к новости (https://ualinux.com/ru/news/re...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu*Pack (OEMPack) 20.04 от проекта UALinux
  3. OpenNews: Релиз платформы для запуска игр Ubuntu GamePack 18.04
  4. OpenNews: Обновление Windows EducationPack 19.11, сборника открытых обучающих программ для Windows
  5. OpenNews: Доступен GameMode 1.6, оптимизатор производительности игр в Linux
  6. OpenNews: Wine Launcher - новый инструмент для запуска игр через Wine
Автор новости: zluka
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53794-ualinux
Ключевые слова: ualinux, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 08:40, 29/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Спрашивается: кому это и надо? И не в плане, что сейчас никто в игры не играет, а в том, что зачем? Не проще ли поставить тогда обычную Убунту или даже Кубунту и вручную накинуть весь софт, чем ставить такого рода сборку?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:46, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если только для игр, то здесь всё это добро уже установлено, что неплохо.
     
  • 2.11, zurapa (ok), 10:26, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, если вам хочется заморачиваться всем этим вниканием в процесс, то вы бесспорно правы. Вот я лично не играю в игры. Иногда хочется вспомнить молодость и что-нибудь погонять. И меня совершенно не прельщает читать, вникать, устанавливать, настраивать. Скачать дистрибутив, поставить его на какую нибудь железяку и запустить игру - вариант. Не пошло? Ну, и ладно, значит не поиграю. Вот есть люди с таким подходом. И для них будет весьма актуально.
    А вообще мне не понятно, для чего для этого целый дистрибутив тянуть. Ну сделайте вы пакетик. Или tar.gz'шинк, с установщиком в отдельный каталог всего необходимого для работы приблуды. Вот, как Zimbra седала. Эта балалайка играет даже на VShere виртуализаторе без каких либо виртуалок. Разве аналогичным способом нельзя запаковать и распространять. Чтобы эта годнота работала для разных дистрибутивах и не требовалась Ubuntu, CentOS или ещё чего-то специфичного. Понятное дело, что ядро не выбросить из сказки. Но в принципе кроме ядра нужной версии, всё остальное можно упаковать в отдельный каталог и запускать эту радость. Вероятно те, кто делают такие дистрибутивы не шибко заморачиваются над деталями. Им проще взять эталонную операционку, накатить туда нужные библиотеки, утилиты, программы, и упоковать это в новый дистрибутив для развёртки. Дешёвый подход. Но, на безрыбье и рак рыба.

    Я считаю, что идея годная, реализация говно - но для лентяев вроде меня и такое сойдёт.

     
     
  • 3.18, AleksK (ok), 10:58, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет не сойдет. Большая часть игр в которые стоит играть находятся в стиме. И под него придется отдельно настраивать комп. Плюс игры которые можно запустить через протон это отдельный разговор. А тут просто говносборка
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:35, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Не проще ли поставить тогда обычную винду и вручную накинуть весь софт, чем ставить такого рода сборку?

    Исправил 👍

     
  • 2.16, Денис (??), 10:49, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кому это и надо?

    Школьникам.

     

  • 1.2, m.makhno (ok), 08:45, 29/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    название у дистра прям образцово-васяновское
     
     
  • 2.12, zurapa (ok), 10:27, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ага, прям как твоя авотарка!...
     

  • 1.3, Аноним (4), 08:45, 29/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > использованы наработки Ubuntu*Pack 20.04

    поэтому засомневался бы

     
  • 1.5, Аноним (5), 08:59, 29/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Какой-то ZverCD из мира Linux. Надо, не надо - "а пофиг, воткнем, авось кому пригодится вроде". Качество, видимо, соответствующее.
     
     
  • 2.14, zurapa (ok), 10:34, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут следует отметить, что в последнее десятилетие в принципе подход зверьсюдёвый к дистрибутивам linux. Сделать очередной клон с набором предуставновленных обоек, тем, DE - разве для этого нужно целый дистрибутив пилить. Ну сделайте вы метапакетик, накидайте в него. Зачем целый дистр делать. Вот мы сейчас и имеем: Mangaro, BunsenLab, AntiX, MXLinux, Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu... Дальше уже матершина на ум приходит. Поэтому, конкретно эти ребята ни чем не выделились. Сделали весьма нишевую штуку, которая может быть полезно некоторым лентяям, которым нужно поиграть, но не хочу читать, пилить, страгать, снова читать, материться, пилить, страгать, читать... и так по циклу нескончаемо с каждым обновлением системы, с каждой новой игрой.
     

  • 1.6, макароновирус (?), 09:32, 29/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    До сих пор играю в Quake 3 и все доиграть не могу, делаю на шафте acc  40% пока, дотянуться бы до 50(профи 60 делают), а тут - тысячи игр.
     
     
  • 2.8, Рмшъ (?), 10:00, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с рельсы сколько?
     

  • 1.7, Nonymous (?), 09:53, 29/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Проект Ubuntu - это провал, как и firefox. Всё начиналось очень хорошо с большими перспективами. Человеческая жадность разрушительна.
     
     
  • 2.10, макароновирус (?), 10:23, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там в Убунте с жадностью?
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:02, 29/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Настройки для подключения к репозиториям с коллекциями Linux-игр: UALinux

    UALinux репозиторий в браузере можно как-то посмотреть?

     
     
  • 2.17, Денис (??), 10:50, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проснифь URL в Wireshark.
    Иначе затруднительно, линки обычно прячут.
     

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