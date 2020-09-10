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Релиз дистрибутива Ubuntu*Pack (OEMPack) 20.04

10.09.2020 20:41

Доступен для свободной загрузки дистрибутив Ubuntu*Pack 20.04, который представлен в виде 13-и независимых систем с различными интерфейсами, включая Budgie, Cinnamon, GNOME, GNOME Classic, GNOME Flashback, KDE (Kubuntu), LXqt (Lubuntu), MATE, Unity и Xfce (Xubuntu), а также два новых новых интерфейса: DDE (рабочее окружение Deepin) и Like Win (интерфейс в стиле Windows 10).

Дистрибутивы основаны на пакетной базе Ubuntu 20.04 LTS и позиционируются как самодостаточное решение со всем необходимым ПО "из коробки". Основные отличия от штатного Ubuntu:

  • полная поддержка русского, украинского и английского языков;
  • полная поддержка мультимедиа (avi, divX, mp4, mkv, amr, aac, Adobe Flash и т.п.), а также телевидения IP-TV и Bluray дисков;
  • полный набор офисных компонентов LibreOffice, включая поддержку импорта файлов MS Visio;
  • дополнительные библиотеки для поддержки OpenGL, 3D (mesa, compiz) + панель управления спецэффектами;
  • поддержка дополнительных типов архивов (RAR, ACE, ARJ, 7Z и других);
  • полная поддержка Windows-сети и инструмент для её настройки;
  • GUI для управления межсетевым экраном;
  • наличие Oracle Java 1.8 с плагином для работы в веб-браузерах;
  • дополнительные драйверы для принтеров (HP и другие);
  • система управления видеоустройствами, включая веб-камеры;
  • поддержка сенсорных экранов и их калибровки;
  • простая и удобная утилита поиска файлов;
  • возможность импорта PDF-документов для редактирования и сохранения в PDF-формате для любых программ;
  • графическая утилита детального предоставления информации об аппаратной части компьютера;
  • поддержка VPN (PPTP и OpenVPN);
  • поддержка шифрования каталогов, разделов и дисков (encFS, Veracypt)
  • утилита восстановления загрузочной записи (Boot Repair)
  • утилита резервирование и восстановление системы (TimeShift)
  • утилита восстановления удаленных файлов (R-Linux)
  • приложения Skype и Viber
  • утилиты для оптимизации работы на ноутбуках и планшетах
  • возможность раскрашивать каталоги разным цветом (Folder Color)
  • растровый (GIMP) и векторный (Inkscape) графические редакторы
  • универсальный мультимедиа-проигрыватель (VLC)
  • кошелек криптовалюты Karbo
  • поставка Wine для запуска Windows-программ

Основные изменения:

  • Добавлены пользовательские окружения DDE (Deepin) и Like Win.
  • включены все официальные обновления Ubuntu 20.04 по сентябрь 2020 года
  • LibreOffice обновлён до версии 7
  • Добавлены утилиты WINE и PLayOnLinux


  1. Главная ссылка к новости (https://ualinux.com/ru/news/re...)
  2. OpenNews: Релиз платформы для запуска игр Ubuntu GamePack 18.04
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu*Pack (OEMPack) 18.04
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 20.04 LTS
  5. OpenNews: Выпуск KDE Neon на базе Ubuntu 20.04
  6. OpenNews: В Ubuntu 20.10 планируют перейти с iptables на nftables
Автор новости: zluka
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53687-ubuntupack
Ключевые слова: ubuntupack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Кир (?), 22:43, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Дело Дениса Попова живет и побеждает. Надеюсь, обои нескучные.
     
     
  • 2.19, Im banana man (?), 00:34, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Повезло мужику. Прославился на всю жизнь теперь ) Где он хоть работает сейчас?
     
  • 2.26, Аноним (26), 01:10, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://zen.yandex.ru/media/komumytamnuzhny/kak-slojilas-sudba-tagilskogo-shko
    https://youtu.be/KUc6QGREUIY
     
  • 2.27, Аноним (26), 01:16, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://i.imgur.com/sLBWJjt.jpg
    https://i.imgur.com/YaDKE8Z.jpg
     

  • 1.2, Онаним тот самый (?), 22:46, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Боже, ualinux ещё живы?
     
  • 1.3, Михрютка (ok), 22:50, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    от авторов gamepack и educationpack

    которые, видимо, решили "хватит в игры играться, чо мы, школота штоль?"

    "Ubuntu*Pack 20.04" получил экспертное заключение ГСССЗИ Украины и вошел в перечень средств технической защиты информации, разрешенных для обеспечения технической защиты государственных информационных ресурсов и информации, требование относительно защиты которой установлено законом, что позволяет его использование в системах, где циркулирует информация с ограниченным доступом и персональные данные.

    Совокупность услуг безопасности составляют такой функциональный профиль: 3.КЦД."Ubuntu*Pack 20.04"={КД-2, КА-1, КА-2, КО-1, КВ-2, ЦД-1, ЦА-1, ЦА-2, ЦВ-2, ДР-1, ДЗ-1, ДС-1, ДВ-1, НР-3, НИ-3, НК-1, НО-3, НЦ-2, НТ-3, НВ-2} реализовано в соответствии с уровнем гарантий реализации услуг безопасности Г-3 для автоматизированных систем классов AC-1, AC-2, AC-3.

    https://ualinux.com/ru/news/ubuntu-pack-20-04-gov-ru

    по ссылке дальше еще много вкусного, например

    - полный иммунитет к вирусным угрозам (в том числе к вирусному транзиту)
    - возможность использования как на серверах так и на рабочих местах
    - полная инфраструктурная совместимость с большинством имеющихся программных экосистем
    - отечественная поддержка продукта его разработчиком

    сертификац не простой, а с секретом - действует, только если занести денег

    >Обращаем ваше внимание ! Что версия для загрузки и тестирования не означает то, что вы используете защищенную операционную систему КСЗПО ОС «Ubuntu*Pack».
    >Экспертное заключение распространяется только при условии приобретения КСЗПО ОС «Ubuntu*Pack» у официальных верифицированных источников ООО «УАЛИНУКС»

     
     
  • 2.25, Аноним (26), 00:56, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Украина рулит. Правильный выбор.
     

  • 1.4, Dzen Python (ok), 22:51, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    О, нет! Только не снова г***сборочки убунты!
    Из реально полезных фич:
    > поддержка дополнительных типов архивов (RAR, ACE, ARJ, 7Z и других);
    > дополнительные драйверы для принтеров (HP и другие);

    Пробитие дна:
    > приложения Skype и Viber
    > утилиты для оптимизации работы на ноутбуках и планшетах
    > кошелек криптовалюты Karbo
    > поставка Wine для запуска Windows-программ
    > Like Win.

    Нет, я понимаю существование таких сборок лет 10 назад, сам начинал с диска RF Remix, тогда не было такого толстого канала интернета. Но в чем смыл сегодня, в без трёх месяцев 2021м году, существования с позволения сказать *зборачкек*?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:00, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тогда не было такого толстого канала интернета

    «У меня», вы забыли добавить.

     
     
  • 3.14, Dzen Python (ok), 23:24, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У всего моего города вблизи Полярного Круга. К сожалению, место рождения не выбирают
     
  • 3.15, Михрютка (ok), 23:26, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> тогда не было такого толстого канала интернета
    > «У меня», вы забыли добавить.

    товарищ, киевстаровский псевдобезлимит 180 грн в месяц. убунта с сопутствующим мотлохом ставится за полчаса.

    вы всерьез думаете, что доставка почтой украины dvd от этих роговикопытлинукс будет быстрее?

     
  • 2.23, Аноним (26), 00:51, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дополнительные драйверы для принтеров

    В Mageia, кстати, много всяких принтерных утилит напихано. Типа очистки головки или какая-то такая хрень.

    > зборачкек

    Запили свою. Я раньше делал (в 12.04), пока Ремастерис был жив.

     

  • 1.7, Far (ok), 23:10, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Тот случай, когда после установки линуха выпиливать придется больше, чем доустанавливать
     
     
  • 2.9, Artyom (??), 23:12, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я как то раз так попал на сборки WIN Xp Zver и Ubuntu cюорку от индусов
     
     
  • 3.12, Far (ok), 23:16, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, однажды мне попадался комп с WIN Xp ZverCD. После этого я перестал считать даже самые засранные файлошары файлопомойками )
     
  • 3.24, Аноним (26), 00:55, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На рутрекере много сборок линукса. Остались даже мандривовские и ASP Linux для любителей ретро.
     

  • 1.10, Artyom (??), 23:14, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уж лучше наши зборки Линуксов с не до федорой и mate и не тольео интрефейсом..
     
  • 1.11, Artyom (??), 23:15, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >zluka

    спасибо
    было весело в этом посте

     
  • 1.13, Sluggard (ok), 23:17, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    «Производитель» угадывается по заголовку новости.
     
  • 1.16, Михрютка (ok), 23:38, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    псст! псст, парень! как насчет помайнить немного карбо?

    https://ualinux.com/en/cryptocoin/karbo/mining

    https://imgur.com/a/sPc7rkV

     
  • 1.17, Dejavu (?), 00:07, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, дядя Вова... В майнинг пошли... Едрить колотить...
     
  • 1.18, Жадность (?), 00:30, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не вижу IceWMBUNTU ?
     
  • 1.20, Аноним (26), 00:43, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    LXDE нет.

    > полная поддержка мультимедиа

    libdvdcss2 есть? А что в убунте неполная? Это же не rpm дистр. Где даже в Mageia есть разделение на Tainted. Как будто сговорились.

    > простая и удобная утилита поиска файлов

    Что за прога? На питоне, наверное.

    > OpenVPN

    Кстати, если пользоваться OpenVPN через NM, он игнорирует запрет IPv6, как ему не указывай. Приходится по старинке, через консоль.

    > утилита восстановления удаленных файлов (R-Linux)

    Надо попробовать.
    А вот если образ записать на DVD+RW, а потом его быстро стереть, чем можно образ восстановить? С максимальной точностью, чтобы можно было торренту подсунуть и он докачал немного.

    > растровый (GIMP)

    Надо было Glimpse. А вдруг дистром будут пользоваться школьники.

    > поставка Wine для запуска Windows-программ

    Не staging, конечно.

    > Like Win

    Зазоры 99%. А в винде их нет.

     
     
  • 2.21, Аноним (26), 00:46, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > OpenVPN

    Под винду, кстати, есть официальный GUI (настроек IPv6 слушается), а под линукс только консоль.
    Network Manager это неофициальный GUI.
    Но ничего, мы привыкшие. Не мышевозники виндовые какие-нибудь (не сарказм).

     
     
  • 3.22, Аноним (26), 00:47, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На винде можно было просто снять галочку с IPv6 в свойствах сетевого адаптера. А XP и вовсе 6 не поддерживала.
     

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