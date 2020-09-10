Релиз дистрибутива Ubuntu*Pack (OEMPack) 20.04

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|1.1, Кир (?), 22:43, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Дело Дениса Попова живет и побеждает. Надеюсь, обои нескучные.
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|1.3, Михрютка (ok), 22:50, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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от авторов gamepack и educationpack
которые, видимо, решили "хватит в игры играться, чо мы, школота штоль?"
"Ubuntu*Pack 20.04" получил экспертное заключение ГСССЗИ Украины и вошел в перечень средств технической защиты информации, разрешенных для обеспечения технической защиты государственных информационных ресурсов и информации, требование относительно защиты которой установлено законом, что позволяет его использование в системах, где циркулирует информация с ограниченным доступом и персональные данные.
Совокупность услуг безопасности составляют такой функциональный профиль: 3.КЦД."Ubuntu*Pack 20.04"={КД-2, КА-1, КА-2, КО-1, КВ-2, ЦД-1, ЦА-1, ЦА-2, ЦВ-2, ДР-1, ДЗ-1, ДС-1, ДВ-1, НР-3, НИ-3, НК-1, НО-3, НЦ-2, НТ-3, НВ-2} реализовано в соответствии с уровнем гарантий реализации услуг безопасности Г-3 для автоматизированных систем классов AC-1, AC-2, AC-3.
https://ualinux.com/ru/news/ubuntu-pack-20-04-gov-ru
по ссылке дальше еще много вкусного, например
- полный иммунитет к вирусным угрозам (в том числе к вирусному транзиту)
- возможность использования как на серверах так и на рабочих местах
- полная инфраструктурная совместимость с большинством имеющихся программных экосистем
- отечественная поддержка продукта его разработчиком
сертификац не простой, а с секретом - действует, только если занести денег
>Обращаем ваше внимание ! Что версия для загрузки и тестирования не означает то, что вы используете защищенную операционную систему КСЗПО ОС «Ubuntu*Pack».
>Экспертное заключение распространяется только при условии приобретения КСЗПО ОС «Ubuntu*Pack» у официальных верифицированных источников ООО «УАЛИНУКС»
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|1.4, Dzen Python (ok), 22:51, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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О, нет! Только не снова г***сборочки убунты!
Из реально полезных фич:
> поддержка дополнительных типов архивов (RAR, ACE, ARJ, 7Z и других);
> дополнительные драйверы для принтеров (HP и другие);
Пробитие дна:
> приложения Skype и Viber
> утилиты для оптимизации работы на ноутбуках и планшетах
> кошелек криптовалюты Karbo
> поставка Wine для запуска Windows-программ
> Like Win.
Нет, я понимаю существование таких сборок лет 10 назад, сам начинал с диска RF Remix, тогда не было такого толстого канала интернета. Но в чем смыл сегодня, в без трёх месяцев 2021м году, существования с позволения сказать *зборачкек*?
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|2.5, Аноним (5), 23:00, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> тогда не было такого толстого канала интернета
«У меня», вы забыли добавить.
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|3.14, Dzen Python (ok), 23:24, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У всего моего города вблизи Полярного Круга. К сожалению, место рождения не выбирают
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|3.15, Михрютка (ok), 23:26, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> тогда не было такого толстого канала интернета
> «У меня», вы забыли добавить.
товарищ, киевстаровский псевдобезлимит 180 грн в месяц. убунта с сопутствующим мотлохом ставится за полчаса.
вы всерьез думаете, что доставка почтой украины dvd от этих роговикопытлинукс будет быстрее?
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|2.23, Аноним (26), 00:51, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> дополнительные драйверы для принтеров
В Mageia, кстати, много всяких принтерных утилит напихано. Типа очистки головки или какая-то такая хрень.
> зборачкек
Запили свою. Я раньше делал (в 12.04), пока Ремастерис был жив.
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|1.7, Far (ok), 23:10, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Тот случай, когда после установки линуха выпиливать придется больше, чем доустанавливать
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|2.9, Artyom (??), 23:12, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я как то раз так попал на сборки WIN Xp Zver и Ubuntu cюорку от индусов
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|3.12, Far (ok), 23:16, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, однажды мне попадался комп с WIN Xp ZverCD. После этого я перестал считать даже самые засранные файлошары файлопомойками )
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|3.24, Аноним (26), 00:55, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На рутрекере много сборок линукса. Остались даже мандривовские и ASP Linux для любителей ретро.
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|1.10, Artyom (??), 23:14, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Уж лучше наши зборки Линуксов с не до федорой и mate и не тольео интрефейсом..
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|1.20, Аноним (26), 00:43, 11/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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LXDE нет.
> полная поддержка мультимедиа
libdvdcss2 есть? А что в убунте неполная? Это же не rpm дистр. Где даже в Mageia есть разделение на Tainted. Как будто сговорились.
> простая и удобная утилита поиска файлов
Что за прога? На питоне, наверное.
> OpenVPN
Кстати, если пользоваться OpenVPN через NM, он игнорирует запрет IPv6, как ему не указывай. Приходится по старинке, через консоль.
> утилита восстановления удаленных файлов (R-Linux)
Надо попробовать.
А вот если образ записать на DVD+RW, а потом его быстро стереть, чем можно образ восстановить? С максимальной точностью, чтобы можно было торренту подсунуть и он докачал немного.
> растровый (GIMP)
Надо было Glimpse. А вдруг дистром будут пользоваться школьники.
> поставка Wine для запуска Windows-программ
Не staging, конечно.
> Like Win
Зазоры 99%. А в винде их нет.
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|2.21, Аноним (26), 00:46, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> OpenVPN
Под винду, кстати, есть официальный GUI (настроек IPv6 слушается), а под линукс только консоль.
Network Manager это неофициальный GUI.
Но ничего, мы привыкшие. Не мышевозники виндовые какие-нибудь (не сарказм).
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|3.22, Аноним (26), 00:47, 11/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На винде можно было просто снять галочку с IPv6 в свойствах сетевого адаптера. А XP и вовсе 6 не поддерживала.
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