Релиз дистрибутива Ubuntu*Pack (OEMPack) 20.04

которые, видимо, решили "хватит в игры играться, чо мы, школота штоль?"

"Ubuntu*Pack 20.04" получил экспертное заключение ГСССЗИ Украины и вошел в перечень средств технической защиты информации, разрешенных для обеспечения технической защиты государственных информационных ресурсов и информации, требование относительно защиты которой установлено законом, что позволяет его использование в системах, где циркулирует информация с ограниченным доступом и персональные данные.

Совокупность услуг безопасности составляют такой функциональный профиль: 3.КЦД."Ubuntu*Pack 20.04"={КД-2, КА-1, КА-2, КО-1, КВ-2, ЦД-1, ЦА-1, ЦА-2, ЦВ-2, ДР-1, ДЗ-1, ДС-1, ДВ-1, НР-3, НИ-3, НК-1, НО-3, НЦ-2, НТ-3, НВ-2} реализовано в соответствии с уровнем гарантий реализации услуг безопасности Г-3 для автоматизированных систем классов AC-1, AC-2, AC-3.

https://ualinux.com/ru/news/ubuntu-pack-20-04-gov-ru

по ссылке дальше еще много вкусного, например

- полный иммунитет к вирусным угрозам (в том числе к вирусному транзиту)

- возможность использования как на серверах так и на рабочих местах

- полная инфраструктурная совместимость с большинством имеющихся программных экосистем

- отечественная поддержка продукта его разработчиком

сертификац не простой, а с секретом - действует, только если занести денег