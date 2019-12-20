Обновление Windows EducationPack 19.11, сборника открытых обучающих программ для Windows

2.7 , Аноним ( 6 ), 22:37, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –10 + / – Фотошоп и 3дмакс - специализированный и профессиональный софт, всякие gimp, krita, inkskape и тому подобные - обучающий.

3.12 , Аноним ( - ), 22:50, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Святaя тoлстота! Приторговываешь фотошопом в МВидио? ;)

4.14 , Аноним ( 6 ), 23:01, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Ты много видел всей этой шняги в издательствах, типографиях, музыкальных и киностудиях, конструкторских бюро и тому подобных местах? Если нет, то это и близко не профессиональный софт.

5.16 , тоже Аноним ( ok ), 23:56, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > в издательствах, типографиях Там производственный стандарт - Adobe. На его продукты завязан весь процесс, так что пригодность любой программы в первую очередь определяется совместимостью с продуктами Adobe, а уже потом - качеством самой программы.

Это то, что M$ всю дорогу делает с офисом, реально доведенное до однозначной монополии. Заниматься профессиональной деятельностью в сферах, монополизированных проприетарью, с открытыми продуктами - сложно.

Но это не делает их "обучающими" и все подобные далеко идущие выводы о них - откровенная лажа.

6.24 , Аноним ( 6 ), 01:36, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – большой текст свёрнут, показать Адоб и майкрософт осилили, рабы ногоеда - нет, несмотря на минимум три десятка л... 5.18 , Аноним ( 18 ), 00:27, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Я был всего в одной, в Питере, где на одном из компов обнаружил Scribus. Выходит, опенсорс давно шагает по стране, а ты все проспал.

6.22 , Аноним ( 6 ), 01:25, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – На данный момент в РФ насчитывается примерно 9 тысяч типографий. В Питере их 934 штуки и Scribus был обнаружен в одной. Офигенное достижение со стороны опенсорса, ага.

7.26 , Роман ( ?? ), 01:46, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну так он вроде и был в одной? А еслиб зашел еще в одну, то с какой вероятностью нашел бы там СПО? Ты вот мне скажи, ты статистикой владеешь по типографиям? :P

8.30 , Аноним ( 30 ), 01:52, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать С высокой степенью вероятности он бы там нашёл и близко не опенсорсные QuarkXpre... 3.21 , Аноним ( 21 ), 01:01, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – давайте называть все своими именами. 3дмакс - древний мусор, который разве что в архивизе юзать можно.

