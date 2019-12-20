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Обновление Windows EducationPack 19.11, сборника открытых обучающих программ для Windows

20.12.2019 16:22

Подготовлено обновление набора Windows EducationPack 19.11, в который входят 70 отрытых образовательных и научных приложений для операционной системы Windows, а также программы для организации, управления и контроля учебным процессом. Набор может оказаться полезным школам (включая младшие классы), лицеям и высшим учебным заведениям. Набор предложен для свободной загрузки в виде образов трёх DVD-дисков.

В новом выпуске проведено обновление ранее поставлявшихся программ и добавлено много новых, например: Blender, GIMP, Inkscape, LibreOffice, Scribus, Fedena (система для управления школой), Gibbon (управление компьютерными классами) и OpenBoard (интерактивное приложение для доски). Удалены старые программы, которые на данный момент уже не существуют или давно не обновлялись. На дисках также присутствует документация по обучению работе с более чем двадцатью программами, включая OpenOffice, Blender, GIMP, Inkscape, Java Eclipse, Scilab и Scribus.

  1. Главная ссылка к новости (https://ualinux.com/ru/news/pr...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива для образовательных учреждений Ubuntu EducationPack 16.04
  3. OpenNews: Выпущен комплект Linux-дистрибутивов Информика 6.0 Школьный
  4. OpenNews: Подготовлен вариант дистрибутива openSUSE Edu Li-f-e с десктоп-окружением MATE
  5. OpenNews: Проект Debian выпустил дистрибутив для школ - Debian-Edu 10
  6. OpenNews: Представлен сборник открытых программ для Windows - OpenPack 10.10
Автор новости: zluka
Ключевые слова: edu
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  • 1.1, Аноним (-), 22:00, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    Лучший образовательный пакет - это в KDE. Мы даже в одной московской школе такой внедрили, до сих пор пользуются.

    https://kde.org/applications/education

     
     
  • 2.2, Дед Анон (?), 22:08, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С какого возраста нормально усваивали дети обучение на этих программах?
     
     
  • 3.4, Аноним (-), 22:27, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Так там же для разного возраста программы. Есть совсем для мелких, есть серьезные, научные приложения. Конкретно в той школе детей к компам с 5го класса пускают. Дочка музыкой увлекается, поставил Minuet, теперь от компа не оторвать. Она и раньше электронной музыкой интересовалась, думаю подарить настоящий синтезатор.

    https://minuet.kde.org/

     
     
  • 4.17, Аноним (-), 00:16, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нифигасе! Музыка с детства это круто! Мне аж завидно. Я в детстве мечтал о таком.
     
     
  • 5.19, Васян Колбасян (?), 00:32, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это смотря как подойти к процессу. Помню другана школьного, так его музыкалкой изнacиловали с детства. По 3 раза в неделю ходил, потом он ее проклял. :)

    Все же надо опираться на желания детей, пусть занимаются чем нравится. Вот 5-летняя блогерша из Краснодара заработала 18 млн. баксов, обеспечила семью на всю жизнь и свалила во Флориду. :)

    https://kanobu.ru/news/pyatiletnyaya-devochka-bloger-izkrasnodara-zagod-zarabo

    После такого конечно ощущаешь всю тщетность бытия и... какую-то пустоту внутри. :\

     
  • 2.25, б.б. (?), 01:44, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ихняя кдешная география, где буквы перемешаны и надо угадывать, однажды загадала мне

    е б у с т р а х

    оказалось, это Бухарест :) вот бы детишки обрадовались :)

     

  • 1.3, anonimous (?), 22:11, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Windows EmbraceExtendExtinguishPack 666
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:36, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свой кocтылинупc вы сами в школах благополучно закопали, Microsoft был не при делах. Пакет "Первая помощь" и тому подобные эпизоды.
     
     
  • 3.32, anonimous (?), 01:59, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В своей школе я линукс поставил, там все нормально. Кто хотел, а не делал вид, тот перешел.
    Все зависит от людей на местах, как обычно.

    Закупки надо было запретить нового с виндой, как госам запретили без обоснования закупать проприетарщину. Живенько стали переползать на линь на серверах.

     
  • 2.8, Аноним (-), 22:43, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MS не при делах здесь, это просто комплект опенсорсного софта.
     
     
  • 3.9, Аноним (-), 22:44, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хотя в целом его политика по отношению к Linux это чистый EEE.
     
     
  • 4.33, anonimous (?), 02:02, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо просто ввести акциз, на продажу компов с проприетарной ОС. Собранные средства направлять на финансирование СПО.

     

  • 1.5, Аноним (-), 22:34, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Честно говоря не понимаю, почему этот набор СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО и ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО софта называют сборником обучающих программ? Фотошоп и 3D-макс тоже обучающие программы?
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 22:37, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    Фотошоп и 3дмакс - специализированный и профессиональный софт, всякие gimp, krita, inkskape и тому подобные - обучающий.
     
     
  • 3.12, Аноним (-), 22:50, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Святaя тoлстота! Приторговываешь фотошопом в МВидио? ;)
     
     
  • 4.14, Аноним (6), 23:01, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Ты много видел всей этой шняги в издательствах, типографиях, музыкальных и киностудиях, конструкторских бюро и тому подобных местах? Если нет, то это и близко не профессиональный софт.
     
     
  • 5.16, тоже Аноним (ok), 23:56, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > в издательствах, типографиях

    Там производственный стандарт - Adobe. На его продукты завязан весь процесс, так что пригодность любой программы в первую очередь определяется совместимостью с продуктами Adobe, а уже потом - качеством самой программы.
    Это то, что M$ всю дорогу делает с офисом, реально доведенное до однозначной монополии.

    Заниматься профессиональной деятельностью в сферах, монополизированных проприетарью, с открытыми продуктами - сложно.
    Но это не делает их "обучающими" и все подобные далеко идущие выводы о них - откровенная лажа.

     
     
  • 6.24, Аноним (6), 01:36, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Адоб и майкрософт осилили, рабы ногоеда - нет, несмотря на минимум три десятка л... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.18, Аноним (18), 00:27, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Я был всего в одной, в Питере, где на одном из компов обнаружил Scribus. Выходит, опенсорс давно шагает по стране, а ты все проспал.
     
     
  • 6.22, Аноним (6), 01:25, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    На данный момент в РФ насчитывается примерно 9 тысяч типографий. В Питере их 934 штуки и Scribus был обнаружен в одной. Офигенное достижение со стороны опенсорса, ага.
     
     
  • 7.26, Роман (??), 01:46, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну так он вроде и был в одной? А еслиб зашел еще в одну, то с какой вероятностью нашел бы там СПО? Ты вот мне скажи, ты статистикой владеешь по типографиям? :P
     
     
  • 8.30, Аноним (30), 01:52, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С высокой степенью вероятности он бы там нашёл и близко не опенсорсные QuarkXpre... текст свёрнут, показать
     
  • 3.21, Аноним (21), 01:01, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    давайте называть все своими именами. 3дмакс - древний мусор, который разве что в архивизе юзать можно.
     

  • 1.20, Аноним (-), 00:33, 21/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодцы хoxлы, полезное делают!
     
  • 1.23, б.б. (?), 01:33, 21/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    3 dvd, и при этом нет ни одного браузера? почему?
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 01:48, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это тебе домашнее задание - скачать браузер!
     

  • 1.27, Аноним (30), 01:48, 21/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Подготовлено обновление набора Windows EducationPack 19.11, в который входят 70 отрытых образовательных и научных приложений

    Как отрыли, так и обратно зароют, не впервые. В Мюнхене вдоволь наигрались, у нас учителя внедрение альтлинукса тоже не забыли:)

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 01:51, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В мюнхене неосилили, в десятке других стран осилили.
     
     
  • 3.31, Аноним (30), 01:58, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так немцы в Мюнхене в эту игру не один год играли:) Посмотрим что будет с другими осиляторами на сравнимом временном отрезке.
     

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