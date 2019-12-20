Обновление Windows EducationPack 19.11, сборника открытых обучающих программ для Windows

|
|
|
|2.2, Дед Анон (?), 22:08, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
С какого возраста нормально усваивали дети обучение на этих программах?
|
|
|
|3.4, Аноним (-), 22:27, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Так там же для разного возраста программы. Есть совсем для мелких, есть серьезные, научные приложения. Конкретно в той школе детей к компам с 5го класса пускают. Дочка музыкой увлекается, поставил Minuet, теперь от компа не оторвать. Она и раньше электронной музыкой интересовалась, думаю подарить настоящий синтезатор.
https://minuet.kde.org/
|
|
|
|4.17, Аноним (-), 00:16, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нифигасе! Музыка с детства это круто! Мне аж завидно. Я в детстве мечтал о таком.
|
|
|
|5.19, Васян Колбасян (?), 00:32, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Это смотря как подойти к процессу. Помню другана школьного, так его музыкалкой изнacиловали с детства. По 3 раза в неделю ходил, потом он ее проклял. :)
Все же надо опираться на желания детей, пусть занимаются чем нравится. Вот 5-летняя блогерша из Краснодара заработала 18 млн. баксов, обеспечила семью на всю жизнь и свалила во Флориду. :)
https://kanobu.ru/news/pyatiletnyaya-devochka-bloger-izkrasnodara-zagod-zarabo
После такого конечно ощущаешь всю тщетность бытия и... какую-то пустоту внутри. :\
|
|2.25, б.б. (?), 01:44, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
ихняя кдешная география, где буквы перемешаны и надо угадывать, однажды загадала мне
е б у с т р а х
оказалось, это Бухарест :) вот бы детишки обрадовались :)
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 22:36, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Свой кocтылинупc вы сами в школах благополучно закопали, Microsoft был не при делах. Пакет "Первая помощь" и тому подобные эпизоды.
|
|
|
|3.32, anonimous (?), 01:59, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В своей школе я линукс поставил, там все нормально. Кто хотел, а не делал вид, тот перешел.
Все зависит от людей на местах, как обычно.
Закупки надо было запретить нового с виндой, как госам запретили без обоснования закупать проприетарщину. Живенько стали переползать на линь на серверах.
|
|2.8, Аноним (-), 22:43, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
MS не при делах здесь, это просто комплект опенсорсного софта.
|
|
|
|3.9, Аноним (-), 22:44, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Хотя в целом его политика по отношению к Linux это чистый EEE.
|
|
|
|4.33, anonimous (?), 02:02, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Надо просто ввести акциз, на продажу компов с проприетарной ОС. Собранные средства направлять на финансирование СПО.
|
|1.5, Аноним (-), 22:34, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Честно говоря не понимаю, почему этот набор СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО и ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО софта называют сборником обучающих программ? Фотошоп и 3D-макс тоже обучающие программы?
|
|
|
|2.7, Аноним (6), 22:37, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
|
Фотошоп и 3дмакс - специализированный и профессиональный софт, всякие gimp, krita, inkskape и тому подобные - обучающий.
|
|
|
|
|
|4.14, Аноним (6), 23:01, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Ты много видел всей этой шняги в издательствах, типографиях, музыкальных и киностудиях, конструкторских бюро и тому подобных местах? Если нет, то это и близко не профессиональный софт.
|
|
|
|5.16, тоже Аноним (ok), 23:56, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> в издательствах, типографиях
Там производственный стандарт - Adobe. На его продукты завязан весь процесс, так что пригодность любой программы в первую очередь определяется совместимостью с продуктами Adobe, а уже потом - качеством самой программы.
Это то, что M$ всю дорогу делает с офисом, реально доведенное до однозначной монополии.
Заниматься профессиональной деятельностью в сферах, монополизированных проприетарью, с открытыми продуктами - сложно.
Но это не делает их "обучающими" и все подобные далеко идущие выводы о них - откровенная лажа.
|
|
|
|6.24, Аноним (6), 01:36, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
Адоб и майкрософт осилили, рабы ногоеда - нет, несмотря на минимум три десятка л... большой текст свёрнут, показать
|
|5.18, Аноним (18), 00:27, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Я был всего в одной, в Питере, где на одном из компов обнаружил Scribus. Выходит, опенсорс давно шагает по стране, а ты все проспал.
|
|
|
|6.22, Аноним (6), 01:25, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
На данный момент в РФ насчитывается примерно 9 тысяч типографий. В Питере их 934 штуки и Scribus был обнаружен в одной. Офигенное достижение со стороны опенсорса, ага.
|
|
|
|7.26, Роман (??), 01:46, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ну так он вроде и был в одной? А еслиб зашел еще в одну, то с какой вероятностью нашел бы там СПО? Ты вот мне скажи, ты статистикой владеешь по типографиям? :P
|
|
|
|8.30, Аноним (30), 01:52, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
С высокой степенью вероятности он бы там нашёл и близко не опенсорсные QuarkXpre... текст свёрнут, показать
|
|3.21, Аноним (21), 01:01, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
давайте называть все своими именами. 3дмакс - древний мусор, который разве что в архивизе юзать можно.
|
|1.27, Аноним (30), 01:48, 21/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Подготовлено обновление набора Windows EducationPack 19.11, в который входят 70 отрытых образовательных и научных приложений
Как отрыли, так и обратно зароют, не впервые. В Мюнхене вдоволь наигрались, у нас учителя внедрение альтлинукса тоже не забыли:)
|
|
|
|
|
|3.31, Аноним (30), 01:58, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну так немцы в Мюнхене в эту игру не один год играли:) Посмотрим что будет с другими осиляторами на сравнимом временном отрезке.
|