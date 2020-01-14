Релиз платформы для запуска игр Ubuntu GamePack 18.04

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|2.8, paulus (ok), 15:18, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И чем ананимуса раздражает слово релиз, "импортозамещением" аль еще каким "нужным" законом? :)
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|4.18, A.Stahl (ok), 16:23, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И с каких это пор использование иностранных слов стало требовать оправданий?
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|3.25, vz_2 (?), 16:33, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если пишут на олбанском, то русский с ним лучше не смешивать.
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|2.7, Аноним (7), 15:11, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Системы управления и доставки игр и приложений: Steam, Lutris, Itch;
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|1.36, Аноним (36), 17:33, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Можно пользоваться костылями, а можно сразу поставить ОС, где все работает из коробки без всяких вайнов. Благо есть такие - от Microsoft и Apple. Пока на линукс не начали писать популярный софт, делать на рынке ДОМАШНЕГО ПК нечего. У каждой ОС своя ниша, у линукса это сервера и интернет вещи. У эппла и майкрософта это домашние и рабочие пк.
Приведу пример. Купите любой проф софт или любой аудио интерфейс. Половина функций П оп росту будет недоступна, уж не говорят о разных плагинах в подарок. Любой проф-софт доступен тоже в голом виде. Взять тот же лайтворкс. Fx попросту нет. Как мне работать тогда? Даже принтер не имеет столько возможностей, сколько он имеет на других ОС.
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|3.43, Аноним (36), 18:29, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сразу видно человек никогда не пользовался маком. Как раз на маке из коробки все работает идеально. Даже есть своя версия таблиц, презентация и ворда. Но раз мы уж заговорили, то за 15 лет использования линукса у меня ни разу такого не было, чтобы все работало из коробки. Всегда нужно что-то настраивать. Допустим, чтобы заработал аудио интрфейс нужно станцевать несколько танцев вокруг костра и то результат будет спорным. В маке все просто: купил, воткнул, работает.
Что касается винды, то там, да, нужно настраивать. Опять, не меньше, чем в той же убунте или любом другом дистре. А что касается работы софта, что аноним сверху уже написал все.
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|3.44, Аноним (36), 18:30, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Назовите мне хоть один дистр, который не нужно настраивать. Как минимум с языковыми пакетами стоит попотеть.
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|4.46, siu77 (ok), 19:38, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>хоть один дистр, который не нужно настраивать
Почти любой современный релиз пакетного дистрибутива из коробки будет работать без проблем.
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|5.50, Аноним (36), 21:01, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Врешь и не краснеешь. Как минимум языковые пакеты будут не установлены, либо только поверхностно, либо дрова будут открытые. А ими пользоваться невозможно. Так и живём.
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|3.51, Аноним (36), 21:10, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Воу, Воу, Воу Пишешь и не знаешь о чем пишешь Какие музыканты работают на ли... большой текст свёрнут, показать
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|1.42, annual slayer (?), 18:13, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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но ведь UA-linux известны добавлением троянов в, как минимум, Файрфокс их сборки, почему это говно в новостях?
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|2.45, Аноним (45), 19:29, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что, кроме голословных заявлений доказательств наличия троянов пока нет.
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