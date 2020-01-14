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Релиз платформы для запуска игр Ubuntu GamePack 18.04

14.01.2020 10:29

Доступна для загрузки сборка Ubuntu GamePack 18.04, включающая в себя средства для запуска более чем 55 тысяч игр и приложений, как специально разработанных для платформы GNU/Linux, так и игр для Windows, запускаемых при помощи PlayOnLinux, CrossOver и Wine, а также старых игр для MS-DOS. Дистрибутив собран на базе Ubuntu 18.04 и включает в себя все обновления, по состоянию на январь 2020 года. По умолчанию предлагается интерфейс GNOME Flashback, внешний вид которого напоминает классический GNOME, но в качестве опции можно выбрать и другие окружения. Размер iso-образа 4.1 ГБ (x86_64). Также доступно обновление прошлой ветки на базе Ubuntu 16.04, которая собрана и для 32-разрядных систем i386.

В дистрибутиве присутствуют:

  • Системы управления и доставки игр и приложений: Steam, Lutris, Itch;
  • Средства запуска игр и приложений, разработанных для платформы Windows: PlayOnLinux, WINE и CrossOver Linux;
  • Для запуска старых игр и программ, разработанных для платформы DOS, предлагаются утилиты DOSBox и DOSEmu;
  • Для использования online-игр установлены Adobe Flash и Oracle Java;
  • Дистрибутив уже подключен к репозиториям с большой коллекцией Linux-игр различного жанра: UALinux, SNAP и Flatpak (более 779);
  • Поддержка Gnome Twitch для просмотра игровых видео и стриминга (киберспортивные турниры, всевозможные кибер соревнования и прочие стримы от обычных игроков) в отдельном окне приложения.

Основные изменения, относительно прошлого выпуска:

  • Дистрибутивы собраны на кодовой базе Ubuntu OEMPack 18.04 / 16.04;
  • Добавлен онлайн-сервис инди-игр Itch;
  • Убран Sparky APTus Gamer;
  • WINE обновлен до версии 5.0;
  • Steam Linux Client обновлен до версии 1.0.0.61;
  • Lutris обновлен до версии 0.5.4;
  • PlayOnLinux обновлен до версии 4.3.4;
  • CrossOver Linux обновлен до версии 19.0.0;
  • Flatpak обновлен до версии 1.6.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://ualinux.com/ru/news/re...)
  2. OpenNews: Обновление Windows EducationPack 19.11, сборника открытых обучающих программ для Windows
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu*Pack (OEMPack) 18.04
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива для образовательных учреждений Ubuntu EducationPack 16.04
  5. OpenNews: Доступна для загрузки специализированная сборка Ubuntu GamePack 16.04
Автор новости: zluka
Тип: Программы
Ключевые слова: ualinux, game
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  • 1.1, Аноним (1), 14:32, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Не смешно
     
  • 1.2, Аноним (2), 14:44, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Релиз платформы...

    Выпуск! Легко ведь запомнить!

     
     
  • 2.8, paulus (ok), 15:18, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И чем ананимуса раздражает слово релиз, "импортозамещением" аль еще каким "нужным" законом? :)
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 15:49, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Раздражает неоправданным использованием иностранных слов.
     
     
  • 4.18, A.Stahl (ok), 16:23, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И с каких это пор использование иностранных слов стало требовать оправданий?
     
     
  • 5.41, annual slayer (?), 18:11, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ху ноус
     
  • 3.25, vz_2 (?), 16:33, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если пишут на олбанском, то русский с ним лучше не смешивать.
     

  • 1.3, Annoynymous (ok), 14:44, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    О! Уалинукс ещё живой! Зонды, как обычно, в комплекте?
     
     
  • 2.6, Any Name (?), 15:08, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Огласите весь список, пожалуйста."
     
     
  • 3.12, Annoynymous (ok), 15:30, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Огласите весь список, пожалуйста."

    https://www.linux.org.ru/forum/desktop/10358724

     

  • 1.4, Аноним (4), 14:53, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    CrossOver 14-day trial?
     
     
  • 2.9, Аноним ещё один (?), 15:26, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Нет. И в стиме все платные игры уже куплены. Поставил и играй!
     

  • 1.5, Аноним (5), 15:02, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А что у нас варез делает на опеннете?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:11, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Системы управления и доставки игр и приложений: Steam, Lutris, Itch;
     
  • 2.11, Аноним ещё один (?), 15:27, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну-ка список "вареза" накидай.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 15:54, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Adobe Flash

    как минимум, читали eula?

     
     
  • 4.47, Аноним (-), 20:04, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А реально, Adobe Flash там нафига?
     

  • 1.10, iPony129412 (?), 15:26, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько лицензионных соглашений интересно было нарушено...
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 16:11, 14/01/2020 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.16, iPony129412 (?), 16:18, 14/01/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.17, Аноним (15), 16:23, 14/01/2020 Скрыто модератором
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  • 5.22, BND (?), 16:31, 14/01/2020 Скрыто модератором
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  • 6.24, Аноним (15), 16:33, 14/01/2020 Скрыто модератором
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  • 7.27, BND (?), 16:37, 14/01/2020 Скрыто модератором
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  • 5.30, iPony129412 (?), 16:46, 14/01/2020 Скрыто модератором
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  • 6.34, Аноним (15), 17:00, 14/01/2020 Скрыто модератором
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  • 3.19, Аноним (19), 16:27, 14/01/2020 Скрыто модератором
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  • 4.21, Аноним (15), 16:30, 14/01/2020 Скрыто модератором
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  • 6.28, Аноним (28), 16:44, 14/01/2020 Скрыто модератором
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  • 7.29, Аноним (28), 16:45, 14/01/2020 Скрыто модератором
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  • 7.31, Аноним (19), 16:46, 14/01/2020 Скрыто модератором
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  • 4.32, тоже Аноним (ok), 16:49, 14/01/2020 Скрыто модератором
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  • 5.33, Аноним (19), 16:50, 14/01/2020 Скрыто модератором
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  • 6.38, тоже Аноним (ok), 17:50, 14/01/2020 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (17)

  • 1.36, Аноним (36), 17:33, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Можно пользоваться костылями, а можно сразу поставить ОС, где все работает из коробки без всяких вайнов. Благо есть такие - от Microsoft и Apple. Пока на линукс не начали писать популярный софт, делать на рынке ДОМАШНЕГО ПК нечего. У каждой ОС своя ниша, у линукса это сервера и интернет вещи. У эппла и майкрософта это домашние и рабочие пк.

    Приведу пример. Купите любой проф софт или любой аудио интерфейс. Половина функций П оп росту будет недоступна, уж не говорят о разных плагинах в подарок. Любой проф-софт доступен тоже в голом виде. Взять тот же лайтворкс. Fx попросту нет. Как мне работать тогда? Даже принтер не имеет столько возможностей, сколько он имеет на других ОС.

     
     
  • 2.40, Аноним (40), 18:11, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из коробки там ничего не работает как раз.
     
     
  • 3.43, Аноним (36), 18:29, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу видно человек никогда не пользовался маком. Как раз на маке из коробки все работает идеально. Даже есть своя версия таблиц, презентация и ворда. Но раз мы уж заговорили, то за 15 лет использования линукса у меня ни разу такого не было, чтобы все работало из коробки. Всегда нужно что-то настраивать. Допустим, чтобы заработал аудио интрфейс нужно станцевать несколько танцев вокруг костра и то результат будет спорным. В маке все просто: купил, воткнул, работает.

    Что касается винды, то там, да, нужно настраивать. Опять, не меньше, чем в той же убунте или любом другом дистре. А что касается работы софта, что аноним сверху уже написал все.

     
  • 3.44, Аноним (36), 18:30, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Назовите мне хоть один дистр, который не нужно настраивать. Как минимум с языковыми пакетами стоит попотеть.
     
     
  • 4.46, siu77 (ok), 19:38, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >хоть один дистр, который не нужно настраивать

    Почти любой современный релиз пакетного дистрибутива из коробки будет работать без проблем.

     
     
  • 5.50, Аноним (36), 21:01, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Врешь и не краснеешь. Как минимум языковые пакеты будут не установлены, либо только поверхностно, либо дрова будут открытые. А ими пользоваться невозможно. Так и живём.
     
  • 2.49, svsd_val (ok), 20:30, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут с Вами уважаемый аноним Я не согласен, Вы путаете твёрдое с мягким н... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.51, Аноним (36), 21:10, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Воу, Воу, Воу Пишешь и не знаешь о чем пишешь Какие музыканты работают на ли... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.42, annual slayer (?), 18:13, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    но ведь UA-linux известны добавлением троянов в, как минимум, Файрфокс их сборки, почему это говно в новостях?
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 19:29, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что, кроме голословных заявлений доказательств наличия троянов пока нет.
     

  • 1.52, Перастерос (ok), 22:45, 14/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    B тoпkу )  

    В списке нет ScumVM (все старые квесты от Sierra, LucasArts и др)

    https://wiki.scummvm.org/index.php?title=Category:Supported_Games

     

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