Релиз платформы для запуска игр Ubuntu GamePack 18.04

2.40 , Аноним ( 40 ), 18:11, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Из коробки там ничего не работает как раз.

3.43 , Аноним ( 36 ), 18:29, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сразу видно человек никогда не пользовался маком. Как раз на маке из коробки все работает идеально. Даже есть своя версия таблиц, презентация и ворда. Но раз мы уж заговорили, то за 15 лет использования линукса у меня ни разу такого не было, чтобы все работало из коробки. Всегда нужно что-то настраивать. Допустим, чтобы заработал аудио интрфейс нужно станцевать несколько танцев вокруг костра и то результат будет спорным. В маке все просто: купил, воткнул, работает. Что касается винды, то там, да, нужно настраивать. Опять, не меньше, чем в той же убунте или любом другом дистре. А что касается работы софта, что аноним сверху уже написал все.

3.44 , Аноним ( 36 ), 18:30, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Назовите мне хоть один дистр, который не нужно настраивать. Как минимум с языковыми пакетами стоит попотеть.

4.46 , siu77 ( ok ), 19:38, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >хоть один дистр, который не нужно настраивать Почти любой современный релиз пакетного дистрибутива из коробки будет работать без проблем.

5.50 , Аноним ( 36 ), 21:01, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Врешь и не краснеешь. Как минимум языковые пакеты будут не установлены, либо только поверхностно, либо дрова будут открытые. А ими пользоваться невозможно. Так и живём.

2.49 , svsd_val ( ok ), 20:30, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Тут с Вами уважаемый аноним Я не согласен, Вы путаете твёрдое с мягким н... 3.51 , Аноним ( 36 ), 21:10, 14/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Воу, Воу, Воу Пишешь и не знаешь о чем пишешь Какие музыканты работают на ли...