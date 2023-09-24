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Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.16

24.09.2023 08:00

Опубликован выпуск проекта RetroArch 1.16, развивающего надстройку для эмуляции различных игровых консолей, позволяющую запускать классические игры при помощи простого унифицированного графического интерфейса. Поддерживается использование эмуляторов таких консолей, как Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Могут использоваться геймпады от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, XBox 1 и XBox360, а так же геймпады общего назначения, такие как Logitech F710. Эмулятор поддерживает такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотку игры назад, горячее подключение игровых пультов и видеостриминг.

Среди изменений:

  • В сборках для платформы Android переработана обработка ввода.
  • Модернизирован код для изменения дискретизации звука.
  • Улучшена поддержка звукового сервера PulseAudio.
  • Улучшена поддержка D3D12.
  • Улучшена поддержка сенсорных экранов и внесены различные улучшения, связанные с системами ввода.
  • Переработано меню.
  • Улучшена поддержка платформ iOS и macOS.
  • Улучшена поддержка Wayland.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.libretro.com/index...)
  2. OpenNews: Выпуск эмулятора игровых консолей RetroArch 1.15
  3. OpenNews: Выпуск Lakka 4.3, дистрибутива для создания игровых консолей
  4. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5.11 для упрощения доступа к играм из Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59807-retroarch
Ключевые слова: retroarch, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:55, 24/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Немного непонятно, зачем оно маководам? Им же всегда только всё "новее всех" и, главное, подороже
     
     
  • 2.2, Аноникус (?), 09:15, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю переписать его на Rust
     
     
  • 3.4, Чертик (?), 09:48, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не думай, а делай)
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:37, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переписывать это для неудачников. Делай своё, все возможности предоставлены.
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:51, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не маководам, а хакентошникам!
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:13, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они почти вымерли. Во многом благодаря ценовой политики огрызка и макосятной принудиловке в корпорахе.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 10:59, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно пруфы?
    Вот например OpenCore спокойно развивается
     
  • 2.12, Avririon (ok), 11:56, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доступ к годноте должен быть у всех, даже если это гомогеи.
     

  • 1.3, Аноним (5), 09:46, 24/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и как, хорошо эмулирует? Кто пользовался?
     
     
  • 2.6, InuYasha (??), 10:06, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не знаю, я на FCEUx. Хотя под линами он кривоватый.
     

  • 1.7, InuYasha (??), 10:07, 24/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Могут использоваться геймпады от

    А где же PayStation 4? :( Там же банальный блютух с небанальными сигналами.

     
  • 1.11, коньюктивит (?), 11:49, 24/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Могут использоваться геймпады от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3

    Dualshock 3 - это геймпад от Playstation 3, рукалицо.
    А чего геймпады от приставок предыдущего поколения не осилили? Время ещё не пришло?

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:16, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А подключать куда ты будешь геймпад от NES, Sega MD2, или PS1/PS2?
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:06, 24/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ставил себе такое наПК. Неинтуитивный и неудобный интерфейс с миллиардом настроек без гарантии какой либо работоспособности. Какие то проблемы с турбокнопками, к примеру на эмуляторе денди. Такое себе. Врядли стоит назвать хорошее идею эмулировать все эмуляторы, когда это так работает. FCEUx - работает без проблем, просто работает как надо.
     
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