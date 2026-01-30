Создан альянс для развития унифицированных компонентов игровых Linux-дистрибутивов

Разработчики восьми дистрибутивов Linux, специализирующихся на предоставлении окружений для запуска компьютерных игр, сформировали рабочую группу Open Gaming Collective (OGC) для совместной разработки унифицированного набора компонентов и продвижения подготовленных изменений в основной состав проектов, образующих открытый игровой стек. К инициативе присоединились дистрибутивы Universal Blue (Bazzite), Nobara, ChimeraOS, Playtron, Fyra Labs, PikaOS, ShadowBlip и ASUS Linux.

Предполагается, что совместная работа над дублирующимися в разных дистрибутивах задачами позволит высвободить время и сфокусировать внимание на развитии специфичной для каждого дистрибутива функциональности. При создании патчей к существующим пакетам участники по возможности будут добиваться принятия подготовленных изменений в основные проекты (upstream), вместо поддержания отдельных наборов патчей, привязанных к поставляемым в дистрибутивах пакетам.

В настоящее время в OGC запущено два проекта - пакет с Linux-ядром OGC Kernel, сфокусированным на оптимальную производительность и эффективность при выполнении игровых приложений, и форк развиваемого компанией Valve композитного сервера Gamescope, включающий поддержку дополнительного оборудования. В составе OGC также планируют совместно развивать фоновый процесс InputPlumber для обработки событий с разных устройств ввода и патчи к различным пакетам компании Valve, используемым в SteamOS.

Дистрибутив Bazzite, основанный на технологиях Fedora Silverblue и оптимизированный для запуска игр, принял решение перейти на использование ядра OGC Kernel, заменить HHD (HandHeld Daemon) на InputPlumber, интегрировать в Steam UI поддержку управления RGB-подсветкой и кулерами, и начать тестирование применения Faugus Launcher в качестве потенциальной замены платформы Lutris.



