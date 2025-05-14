Выпуск Nobara 42, редакции Fedora с патчами для игр и обработки контента

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|2.9, AleksK (ok), 12:10, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Неплохо приготовленная Fedora от разработчиков Proton GE. То есть люди понимают что нужно для запуска игр.
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|3.18, Аноним (18), 12:37, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Неплохо приготовленная Fedora от разработчиков Proton GE. То есть люди понимают что нужно для запуска игр.
Разница в играх в 2 > фпс.
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|4.20, AleksK (ok), 13:03, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что плохо что-ли? Прибавка фпс, меньше фризов, чисто софтовой оптимизацией.
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|4.22, Bob (??), 13:39, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разница в том, что всё нормально работает уже с коробки и не надо перелопачивать всю arch wiki под своё железо и конкретные игры.
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|5.26, Аноним (18), 13:54, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> перелопачивать всю arch wiki под своё железо и конкретные игры.
Ради 2 > фпс.
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|2.24, Bob (??), 13:51, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормально работает на amd cpu\gpu с коробки без пердолинга и выглядит не тошнотворно. Обзоры и сравнения есть как на ютубе, так и в "текстовом" виде.
Кому не лень, то есть продвинутые Tumbleweed и т.п.
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|3.35, Аноним (18), 14:37, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нормально работает на amd cpu\gpu с коробки без пердолинга и выглядит не тошнотворно. Обзоры и сравнения есть как на ютубе, так и в "текстовом" виде.
Всмысле типа там amd cpu\gpu драйверы чтоли установлены.
Так и в Ubuntu тоже это есть.
Или что то другое.
Попробовать чтоли.
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|2.30, Аноним (30), 14:19, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я употреблял, при переезде с прошлого 40 на 41 вылезли какие-то косяки, хотя всё... большой текст свёрнут, показать
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|3.36, Аноним (18), 14:38, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Желания вернуться на Нобару нет. А вот с Fedora может слиняю на SteamOS или NixOS, посмотрю ещё, как будут эти системы себя вести, может и останусь на Fedora, если NixOS окажется сильно запаристо поддерживать в актуальном состоянии.
Наверное Nobara, это Cachy Os, только Fedora Based.
Cachy Os, такое себе.
Значит и Nobara.
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|2.7, Аноним (8), 12:07, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только эти "здоровые люди" потом бегают по форумам для решения проблем, которых в fedora нет.
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|3.12, Аноним (12), 12:17, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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НУ логично было ба сделать Nobara форум или ТГ чат на худой конец.
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|2.31, Аноним (30), 14:28, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> описание звучит как федора здорового человека. весьма заманчиво
Это только так звучит, и это только по описанию. Может в рамках релиза и ОК, но при переездах рандомная беда, Fedora сама по себе относительно стабильна только на родных пакетах из официальных реп, а дальше как повезёт, а тут чистое васянство, при всём моём уважении к Томасу за его proton GE, но Nobara по стабильности даже с спинами федорки рядом не стояла. И из-за нестандартного ядра это не система общего назначения, а именно игро-развлекательная.
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|1.5, Аноним (5), 11:23, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Пакет Mesa пересобран с патчами, устраняющими проблемы с wine wayland и игрой
а как же "уже готов"?
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|2.6, Kerr (ok), 11:54, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эта игра выходит завтра, а смотреть в завтрашний день могут не только лишь все.
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|2.11, AleksK (ok), 12:12, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как же выпуск новой версии дров Nvidia и AMD под винду при выходе каждой громкой новинки с устранением проблем в этой самой новинке. Винда не готова?
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|3.32, Аноним (30), 14:29, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А как же выпуск новой версии дров Nvidia и AMD под винду
> при выходе каждой громкой новинки с устранением проблем в этой самой
> новинке. Винда не готова?
Винда примерно после семёрки вообще никогда не готова, тестировщиков там искоренили как класс и теперь у M$ сами пользователи ещё и тестировщики за своё же бабло.
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|1.27, Аноним (30), 13:58, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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"Из списка избранных приложений и с рабочего стола убран ярлык для вызова пакетного менеджера Nobara Package Manager, который остаётся в системе, но не рекомендован для новичков, которые не разобравшись пытаются устанавливать системные пакеты."
Вот ёпараманде, то они настоятельно рекомедуют пользоваться ТОЛЬКО ИХ тулзой для всех обновлений, и не обновлять систему без её участия, чтобы не дай бог что-то пошло не так, то теперь получается не рекомендован для новичков, потому что они пытаются через неё что-то устанавливать, вот что за на...?!
Когда уже они сами определятся, как на самом деле нужно себя вести в их системе, чтобы она не разваливалась от установок и обновлений пакетов?
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