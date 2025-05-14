Выпуск Nobara 42, редакции Fedora с патчами для игр и обработки контента

Опубликован выпуск дистрибутива Nobara 42, основанного на пакетной базе Fedora Linux 42 и включающего дополнительные исправления для решения проблем с запуском компьютерных игр, потоковым вещанием и выполнением задач, связанных с созданием контента. Для загрузки подготовлены девять установочных образов: официальный со стилизованным KDE, дополнительные с чистыми окружениями GNOME и KDE, Steam-HTPC для Steam Deck на базе KDE и Steam-Handheld для носимых устройств, а также отдельные сборки первых четырёх образов с проприетарными драйверами NVIDIA. Целью проекта является предоставление готового к работе пользовательского окружения, не требующего выполнения дополнительных действий после установки и решающего основные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи Fedora. Дистрибутив поставляется с проприетарными компонентами, обычно используемыми на рабочих станциях, такими как мультимедийные кодеки и драйверы, а также пакетами, отсутствующими в штатном репозитории Fedora, например, OBS Studio, Steam, Lutris и дополнительными зависимостями к Wine. Среди предлагаемых дистрибутивом расширенных исправлений отмечается поставка патчей к ядру Linux для снижения задержек в играх (Zenify), решения проблем с OpenRGB, использования драйвера amdgpu со старыми GPU, поддержки приставки Steam Deck и устройства Microsoft Surface, улучшения совместимости с ноутбуками ASUS, устранения несовместимости SimpleDRM с драйверами NVIDIA, поддержки ноутбуков Lenovo Legion, включения ashmem и binder для Waydroid, устранения проблем при использовании Wayland с драйвером Nouveau. В состав включены наиболее свежие выпуски Mesa и Wine, собранные из репозиториев основных проектов. SELinux заменён на AppArmor. Добавлены патчи к Glibc, Flatpak, SDL2, Mutter и xwayland. В пакет с Blender включена поддержка FFmpeg и библиотеки трассировки лучей HIP. Установлены дополнительные зависимости для Davinci Resolve. Включена большая подборка патчей для OBS Studio, среди которых патчи для решения проблем с захватом экрана игр, использующих OpenGL и Vulkan, а также патчи для аппаратного кодирования H.264 и H.265/HEVC на системах AMD, NVIDIA и Intel. По умолчанию активирован репозиторий RPMFusion. В новой версии: Переход на пакетную базу Fedora 42.

Дистрибутив переведён на rolling-модель доставки обновлений. Например, пользователи уже установленных систем Nobara 41 уже получили через обновления все пакеты, соответствующие выпуску Nobara 42.

По умолчанию задействован браузер Brave с выставленными настройками "BraveRewardsDisabled", "BraveWalletDisabled", "BraveVPNDisabled", "TorDisabled", "DnsOverHttpsMode" и отключённым AI-чатом. Поводом для перехода на Brave стали сбои при прокрутке видео youtube shorts и tiktok в Firefox, а также проблемы с Google Meets в Chromium при включённом аппаратном ускорении. Brave лишён подобных проблем и не требует дополнительных пакетов для включения видеокодеков.

Из списка избранных приложений и с рабочего стола убран ярлык для вызова пакетного менеджера Nobara Package Manager, который остаётся в системе, но не рекомендован для новичков, которые не разобравшись пытаются устанавливать системные пакеты.

Вместо plasma-discover и gnome-software для установки flatpak-пакетов предложен интерфейс собственной разработки flatpost.

Пакет Mesa пересобран с патчами, устраняющими проблемы с wine wayland и игрой "DOOM: The Dark Ages".

Предложен новый менеджер драйверов, позволяющий переключаться между ветками mesa-vulkan-drivers и mesa-vulkan-drivers-git, а также выбирать разные версии открытых и закрытых драйверов NVIDIA.

Обновлены версии пакетов: GNOME 48, KDE 6.3.4, Mesa 25.1.0, NVIDIA 570.144, ядро Linux 6.14.6.



