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Выпуск Nobara 42, редакции Fedora с патчами для игр и обработки контента

14.05.2025 10:52

Опубликован выпуск дистрибутива Nobara 42, основанного на пакетной базе Fedora Linux 42 и включающего дополнительные исправления для решения проблем с запуском компьютерных игр, потоковым вещанием и выполнением задач, связанных с созданием контента. Для загрузки подготовлены девять установочных образов: официальный со стилизованным KDE, дополнительные с чистыми окружениями GNOME и KDE, Steam-HTPC для Steam Deck на базе KDE и Steam-Handheld для носимых устройств, а также отдельные сборки первых четырёх образов с проприетарными драйверами NVIDIA.

Целью проекта является предоставление готового к работе пользовательского окружения, не требующего выполнения дополнительных действий после установки и решающего основные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи Fedora. Дистрибутив поставляется с проприетарными компонентами, обычно используемыми на рабочих станциях, такими как мультимедийные кодеки и драйверы, а также пакетами, отсутствующими в штатном репозитории Fedora, например, OBS Studio, Steam, Lutris и дополнительными зависимостями к Wine.

Среди предлагаемых дистрибутивом расширенных исправлений отмечается поставка патчей к ядру Linux для снижения задержек в играх (Zenify), решения проблем с OpenRGB, использования драйвера amdgpu со старыми GPU, поддержки приставки Steam Deck и устройства Microsoft Surface, улучшения совместимости с ноутбуками ASUS, устранения несовместимости SimpleDRM с драйверами NVIDIA, поддержки ноутбуков Lenovo Legion, включения ashmem и binder для Waydroid, устранения проблем при использовании Wayland с драйвером Nouveau.

В состав включены наиболее свежие выпуски Mesa и Wine, собранные из репозиториев основных проектов. SELinux заменён на AppArmor. Добавлены патчи к Glibc, Flatpak, SDL2, Mutter и xwayland. В пакет с Blender включена поддержка FFmpeg и библиотеки трассировки лучей HIP. Установлены дополнительные зависимости для Davinci Resolve. Включена большая подборка патчей для OBS Studio, среди которых патчи для решения проблем с захватом экрана игр, использующих OpenGL и Vulkan, а также патчи для аппаратного кодирования H.264 и H.265/HEVC на системах AMD, NVIDIA и Intel. По умолчанию активирован репозиторий RPMFusion.

В новой версии:

  • Переход на пакетную базу Fedora 42.
  • Дистрибутив переведён на rolling-модель доставки обновлений. Например, пользователи уже установленных систем Nobara 41 уже получили через обновления все пакеты, соответствующие выпуску Nobara 42.
  • По умолчанию задействован браузер Brave с выставленными настройками "BraveRewardsDisabled", "BraveWalletDisabled", "BraveVPNDisabled", "TorDisabled", "DnsOverHttpsMode" и отключённым AI-чатом. Поводом для перехода на Brave стали сбои при прокрутке видео youtube shorts и tiktok в Firefox, а также проблемы с Google Meets в Chromium при включённом аппаратном ускорении. Brave лишён подобных проблем и не требует дополнительных пакетов для включения видеокодеков.
  • Из списка избранных приложений и с рабочего стола убран ярлык для вызова пакетного менеджера Nobara Package Manager, который остаётся в системе, но не рекомендован для новичков, которые не разобравшись пытаются устанавливать системные пакеты.
  • Вместо plasma-discover и gnome-software для установки flatpak-пакетов предложен интерфейс собственной разработки flatpost.
  • Пакет Mesa пересобран с патчами, устраняющими проблемы с wine wayland и игрой "DOOM: The Dark Ages".
  • Предложен новый менеджер драйверов, позволяющий переключаться между ветками mesa-vulkan-drivers и mesa-vulkan-drivers-git, а также выбирать разные версии открытых и закрытых драйверов NVIDIA.
  • Обновлены версии пакетов: GNOME 48, KDE 6.3.4, Mesa 25.1.0, NVIDIA 570.144, ядро Linux 6.14.6.


  1. Главная ссылка к новости (https://nobaraproject.org/2025...)
  2. OpenNews: Выпуск Nobara 41, редакции Fedora с патчами для игр и обработки контента
  3. OpenNews: Утверждён переход Fedora 43 на пакетный менеджер RPM 6. Смена лидера Fedora
  4. OpenNews: В Fedora 43 намерены удалить из репозитория пакеты для поддержки X11 в GNOME
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Fedora Linux 42
  6. OpenNews: Опубликованы официальные сборки Fedora, AlmaLinux и Arch Linux для WSL
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63234-nobara
Ключевые слова: nobara, fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, ryoken (ok), 11:12, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть употребляющие? Поделитесь историями узбеков :).
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:08, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    конечно есть те кто верять лозунгам этого васяна-дистра
     
  • 2.9, AleksK (ok), 12:10, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Неплохо приготовленная Fedora от разработчиков Proton GE. То есть люди понимают что нужно для запуска игр.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:37, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Неплохо приготовленная Fedora от разработчиков Proton GE. То есть люди понимают что нужно для запуска игр.

    Разница в играх в 2 > фпс.

     
     
  • 4.20, AleksK (ok), 13:03, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что плохо что-ли? Прибавка фпс, меньше фризов, чисто софтовой оптимизацией.
     
  • 4.22, Bob (??), 13:39, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разница в том, что всё нормально работает уже с коробки и не надо перелопачивать всю arch wiki под своё железо и конкретные игры.
     
     
  • 5.26, Аноним (18), 13:54, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > перелопачивать всю arch wiki под своё железо и конкретные игры.

    Ради 2 > фпс.

     
  • 2.24, Bob (??), 13:51, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормально работает на amd cpu\gpu с коробки без пердолинга и выглядит не тошнотворно. Обзоры и сравнения есть как на ютубе, так и в "текстовом" виде.

    Кому не лень, то есть продвинутые Tumbleweed и т.п.

     
     
  • 3.35, Аноним (18), 14:37, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нормально работает на amd cpu\gpu с коробки без пердолинга и выглядит не тошнотворно. Обзоры и сравнения есть как на ютубе, так и в "текстовом" виде.

    Всмысле типа там amd cpu\gpu драйверы чтоли установлены.
    Так и в Ubuntu тоже это есть.

    Или что то другое.
    Попробовать чтоли.

     
  • 2.30, Аноним (30), 14:19, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я употреблял, при переезде с прошлого 40 на 41 вылезли какие-то косяки, хотя всё... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.36, Аноним (18), 14:38, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Желания вернуться на Нобару нет. А вот с Fedora может слиняю на SteamOS или NixOS, посмотрю ещё, как будут эти системы себя вести, может и останусь на Fedora, если NixOS окажется сильно запаристо поддерживать в актуальном состоянии.

    Наверное Nobara, это Cachy Os, только Fedora Based.
    Cachy Os, такое себе.
    Значит и Nobara.

     

  • 1.3, Аноним (3), 11:15, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На Хазвел ставится? )
     
  • 1.4, нитгитлистер (?), 11:17, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    описание звучит как федора здорового человека. весьма заманчиво
     
     
  • 2.7, Аноним (8), 12:07, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только эти "здоровые люди" потом бегают по форумам для решения проблем, которых в fedora нет.
     
     
  • 3.10, AleksK (ok), 12:11, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но в обычной федоре есть проблемы которых нет тут.
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:17, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    НУ логично было ба сделать  Nobara форум или ТГ чат на худой конец.
     
  • 2.31, Аноним (30), 14:28, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > описание звучит как федора здорового человека. весьма заманчиво

    Это только так звучит, и это только по описанию. Может в рамках релиза и ОК, но при переездах рандомная беда, Fedora сама по себе относительно стабильна только на родных пакетах из официальных реп, а дальше как повезёт, а тут чистое васянство, при всём моём уважении к Томасу за его proton GE, но Nobara по стабильности даже с спинами федорки рядом не стояла. И из-за нестандартного ядра это не система общего назначения, а именно игро-развлекательная.

     

  • 1.5, Аноним (5), 11:23, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Пакет Mesa пересобран с патчами, устраняющими проблемы с wine wayland и игрой

    а как же "уже готов"?

     
     
  • 2.6, Kerr (ok), 11:54, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта игра выходит завтра, а смотреть в завтрашний день могут не только лишь все.
     
  • 2.11, AleksK (ok), 12:12, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же выпуск новой версии дров Nvidia и AMD под винду при выходе каждой громкой новинки с устранением проблем в этой самой новинке. Винда не готова?
     
     
  • 3.32, Аноним (30), 14:29, 14/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как же выпуск новой версии дров Nvidia и AMD под винду
    > при выходе каждой громкой новинки с устранением проблем в этой самой
    > новинке. Винда не готова?

    Винда примерно после семёрки вообще никогда не готова, тестировщиков там искоренили как класс и теперь у M$ сами пользователи ещё и тестировщики за своё же бабло.

     

  • 1.27, Аноним (30), 13:58, 14/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Из списка избранных приложений и с рабочего стола убран ярлык для вызова пакетного менеджера Nobara Package Manager, который остаётся в системе, но не рекомендован для новичков, которые не разобравшись пытаются устанавливать системные пакеты."

    Вот ёпараманде, то они настоятельно рекомедуют пользоваться ТОЛЬКО ИХ тулзой для всех обновлений, и не обновлять систему без её участия, чтобы не дай бог что-то пошло не так, то теперь получается не рекомендован для новичков, потому что они пытаются через неё что-то устанавливать, вот что за на...?!

    Когда уже они сами определятся, как на самом деле нужно себя вести в их системе, чтобы она не разваливалась от установок и обновлений пакетов?

     

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