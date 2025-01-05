Выпуск Nobara 41, редакции Fedora с патчами для игр и обработки контента

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|1.3, Аноним (3), 11:08, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Valve уже показал, что дистрибутивы на основе debiab-base показали свою несоотоятельность - в результате debian в обнимку с Gnome был выбрашен на мороз, а на его место пришёл Arch с KDE в Steam OS 3.
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|2.7, Аноним (7), 11:18, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Просто для Дебиана есть другие обстоятельства когда он действительно подойдёт лучше.
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|2.18, Аноним (18), 12:46, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сабжевый дистрибутив не нужен, не спорю.
Но при чём тут debian?
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|3.30, Аноним (30), 13:36, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хейтеры Debian умудряются приплетать его даже тогда, когда о нем нет ни слова в новости.
Да действительно есть две основные ветки дистрибутивов: Redhat-подобные и Debian-подобные. Но уже всем очевидно что Debian-подобные в лице Ubuntu стал дефолтом на десктопе, но и на серверах малого и среднего бизнеса. Redhat-подобные на десктопе это редкость, во-первых не понятно какой из клонов редхата выбрать, во вторых меньше выбор СРС и прикладного ПО, что определяющий фактор.
То что Valve выбрала Arch Linux для своей ОС, не значить что Arch можно ставить любому пользователю на десктоп, тем более на сервер.
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|4.34, Аноним (10), 13:52, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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контора Габена считай клипает свой арч со своей инфраструктурой, от ванильного арча там по сути только пакман
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|4.44, Аноним (44), 14:15, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лично считаю что хейт дебиан неоправдан. Мне вот сложно оправдать ролинг модель дистров, когда постоянно трафик тратится, и диск быстрее изнашивается, от постоянных перезаписей. И фактическая обязанность постоянно обновлять систему, иначе все сломается.
Фактически это те же постоянные обновления виндовс, только здесь это считается нормой, почему то
У дебиан преимущесво в стабильности.
Единственный плюс ролинга в возможном быстром фиксе крит багов и дыр, но это вопрос дискуссионный, например, не принесет ли свежее обновление больше багов и дыр в безопасности, чем должно было фиксить
Когда тебе 20, это прикольно, постоянно все собирать и настраивать
К 30ти хочется стабильности, поставил и забыл
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|1.4, набутылёк (?), 11:10, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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То есть, патчи, которые призваны потенциально превратить линукс в десктопную ос. Понимаю.
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|1.6, bnm (?), 11:16, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Он же в какой-то новости держал фпс выше чем винда в играх, при этом он запускал через вайн
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|2.8, Аноним (10), 11:23, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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старый байки адептов торвальдса
надо всегда за вами перепроверять, что вы там выставляете в настройках в том, что тестируете
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|3.11, стоячок (?), 11:53, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Старые байки адептов *подставь то, во что ты веруешь*. Надо постоянно проверять тебя... и далее по тексту
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|3.15, А это не я (?), 12:32, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В линукс действительно может быть больше фпс просто из-за того, что часть жручих настроек может просто игнорироваться. То есть, не верь всему тому, что ты там навыставлял под вайном.
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|2.13, Аноним (14), 12:31, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну конечно там же половина графики не работает. Вот и ФПС выше.
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|4.37, Аноним (10), 13:55, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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нету raytracing же
тени кривые какие-то
и вообще, лучше снимать клип
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|1.12, Аноним (14), 12:30, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Лишь подтверждение что Федора не подходит ни для игр ни для обработки контента.
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|2.17, А это не я (?), 12:34, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что подходит? Имеется ввиду, из могучего семейства.. вот этих самых.. десктопных якобы.
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|4.25, Lol (??), 13:11, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Arch с его pacman - это недоразумение, которое приходит и уходит, а нормальные дистрибутивы остаются.
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|5.28, Аноним (14), 13:25, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Арч это то к чему прийдёт весь десктопный Линукс рано или поздно.
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|4.32, Аноним (30), 13:38, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Арч не подходит для нормальных пользователей ни на десктопе, ни на сервере. Арч подходит только школьнику, чтобы хвастаться на перемене.
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|5.35, Арч (?), 13:53, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как будто хвастаться на перемене это что-то плохое.
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|1.20, iCat (ok), 12:49, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>...выполнением задач, связанных с созданием контента...
То есть в составе П/О присутствует приличный текстовый процессор, редактор электронных таблиц, редактор диаграмм?
Или там речь про что-то другое?
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|2.23, Аноним (10), 13:04, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это всё ставится одним пакетом, LibreOffice называется
вопрос в чём?
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|2.33, Аноним (30), 13:41, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В одной из предыдущих новостей меня упрекнули в том что якобы здесь и на Лоре нахваливают Федору. Но надо признать что редхат-образные проиграли Дебиан-образным гонку за десктоп, тем сабж не является клоном Редхата, а тестовой площадкой, что делает еще менее пригодным.
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|3.38, Аноним (44), 14:00, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот вот, тоже это уже давно заметил. Какое то лютое фапание на эту федору, буд то других дистров не существует в принципе. Еще бы объяснил кто, чем она так хороша, это же редхатовский продукт, т.е. корпоративный
Гугл плохо, корпы плохо, а редхат хорошо, чет не сходится
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