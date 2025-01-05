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Выпуск Nobara 41, редакции Fedora с патчами для игр и обработки контента

05.01.2025 10:08

Опубликован выпуск дистрибутива Nobara 41, основанного на пакетной базе Fedora Linux 41 и включающего дополнительные исправления для решения проблем с запуском компьютерных игр, потоковым вещанием и выполнением задач, связанных с созданием контента. Для загрузки подготовлены девять установочных образов: официальный со стилизованным KDE, дополнительные с чистыми окружениями GNOME и KDE, Steam-HTPC для Steam Deck на базе KDE и Steam-Handheld для носимых устройств, а также отдельные сборки первых четырёх образов с проприетарными драйверами NVIDIA.

Целью проекта является предоставление готового к работе пользовательского окружения, не требующего выполнения дополнительных действий после установки и решающего основные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи Fedora. Дистрибутив поставляется с проприетарными компонентами, обычно используемыми на рабочих станциях, такими как мультимедийные кодеки и драйверы, а также пакетами, отсутствующими в штатном репозитории Fedora, например, OBS Studio, Steam, Lutris и дополнительными зависимостями к Wine.

Среди предлагаемых дистрибутивом расширенных исправлений отмечается поставка патчей к ядру Linux для снижения задержек в играх (Zenify), решения проблем с OpenRGB, использования драйвера amdgpu со старыми GPU, поддержки приставки Steam Deck и устройства Microsoft Surface, улучшения совместимости с ноутбуками ASUS, устранения несовместимости SimpleDRM с драйверами NVIDIA, поддержки ноутбуков Lenovo Legion, включения ashmem и binder для Waydroid, устранения проблем при использовании Wayland с драйвером Nouveau.

В состав включены наиболее свежие выпуски Mesa и Wine, собранные из репозиториев основных проектов. SELinux заменён на AppArmor. Добавлены патчи к Glibc, Flatpak, SDL2, Mutter и xwayland. В пакет с Blender включена поддержка FFmpeg и библиотеки трассировки лучей HIP. Установлены дополнительные зависимости для Davinci Resolve. Включена большая подборка патчей для OBS Studio, среди которых патчи для решения проблем с захватом экрана игр, использующих OpenGL и Vulkan, а также патчи для аппаратного кодирования H.264 и H.265/HEVC на системах AMD, NVIDIA и Intel. По умолчанию активирован репозиторий RPMFusion.

В новой версии:

  • Переход на пакетную базу Fedora 41.
  • Инсталлятор переведён на использование форка инсталлятора Calamares, развиваемого дистрибутивом KaOS. Новый вариант примечателен добавлением экранной клавиатуры и дополнительных опций. Убрана проверка сетевого доступа - установочные образы Nobara самодостаточны и позволяют развернуть систему в offline-режиме.
  • В сборках Mesa по умолчанию задействованы свежие стабильные драйверы для API Vulkan, а сборки подобных драйверов из Git оформлены в отдельном пакете mesa-vulkan-drivers-git. В отдельные пакеты также вынесены разные версии библиотеки libgallium - mesa-libgallium и mesa-libgallium-freeworld (второй вариант собран с кодеками x264/x265 и решает проблемы при установке mesa-va/vdpau-freeworld).
  • В проприетарном драйвере NVIDIA по умолчанию задействованы открытые модули для ядра Linux.
  • Улучшен интерфейс обновления дистрибутива (Nobara-Updater), в котором появилась поддержка установки загруженных пользователем RPM-пакетов и изменён индикатор наличия обновлений, показываемый в системном лотке.
  • Добавлена новая утилита Nobara-tweak-tool, предоставляющая настройки автообновления редакций для TV-приставок и носимых устройств, обновления DeckyLoader и автомонтирования, а также опции для игровых контроллеров.
  • В менеджер драйверов (Nobara-driver-manager) добавлен драйвер для беспроводных устройств Broadcom; задействован отдельный Bluetooth-драйвер xpadneo для контроллеров xbox elite и xbox elite v2; добавлена утилита asusctl для устройств ASUS; пакеты с AMD ROCm переведены на использование сборок из Fedora; предложена опция для установки пакета mesa-vulkan-drivers-git.
  • В экран первого запуска (Nobara-welcome) добавлены ссылки на Flatpak-пакет discord-canary и пакет blender из репозитория Fedora. Переработан интерфейс установки Davinci Resolve.
  • В пакетный менеджер Nobara-package-manager (yumex-ng) добавлена поддержка поиска, установки и удаления пакетов в формате Flatpak. По умолчанию включены репозитории со стабильными и бета-версиями пакетов Flatpak.
  • В редакциях для TV-приставок и носимых устройств по умолчанию включена автоматическая установка обновлений и добавлена индикация выполнения автообновления. В загрузчике GRUB убран показ загрузочного меню. В поставку включены пакеты InputPlumber и DeckyLoader с плагинами Web Browser, Decky Terminal, Wine Cellar, MangoPeel, ProtonDB Badges, QuickLaunch и SimpleDeckyTDP.
  • Предложены новые обои рабочего стола.
  • В пакет с ядром Linux добавлен bluetooth-драйвер xpadneo (для xbox elite и xbox elite v2). Временно убраны патчи для ноутбуков Lenovo Legion из-за которых возникали проблемы с управлением кулерами на ноутбуках ASUS (компоненты для Lenovo Legion можно установить отдельно через модуль DKMS).


  1. Главная ссылка к новости (https://nobaraproject.org/2025...)
  2. OpenNews: Выпуск Nobara 40, редакции Fedora с патчами для игр и обработки контента
  3. OpenNews: Обновление Bliss OS, сборки Android для ПК и ноутбуков
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 41
  5. OpenNews: Опубликован Fedora Asahi Remix 41, дистрибутив для ARM-чипов Apple
  6. OpenNews: Доступны дистрибутивы MX Linux 23.2 и AV Linux 23.1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62514-nobara
Ключевые слова: nobara, fedora
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Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 11:08, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Valve уже показал, что дистрибутивы на основе debiab-base показали свою несоотоятельность - в результате debian в обнимку с Gnome был выбрашен на мороз, а на его место пришёл Arch с KDE в Steam OS 3.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:18, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Просто для Дебиана есть другие обстоятельства когда он действительно подойдёт лучше.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:32, 05/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:24, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Валв покажет тогда, когда переплюнет Нинтендо на их поприще
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:46, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сабжевый дистрибутив не нужен, не спорю.
    Но при чём тут debian?
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 13:36, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хейтеры Debian умудряются приплетать его даже тогда, когда о нем нет ни слова в новости.
    Да действительно есть две основные ветки дистрибутивов: Redhat-подобные и Debian-подобные. Но уже всем очевидно что Debian-подобные в лице Ubuntu стал дефолтом на десктопе, но и на серверах малого и среднего бизнеса. Redhat-подобные на десктопе это редкость, во-первых не понятно какой из клонов редхата выбрать, во вторых меньше выбор СРС и прикладного ПО, что определяющий фактор.
    То что Valve выбрала Arch Linux для своей ОС, не значить что Arch можно ставить любому пользователю на десктоп, тем более на сервер.
     
     
  • 4.34, Аноним (10), 13:52, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    контора Габена считай клипает свой арч со своей инфраструктурой, от ванильного арча там по сути только пакман
     
  • 4.44, Аноним (44), 14:15, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лично считаю что хейт дебиан неоправдан. Мне вот сложно оправдать ролинг модель дистров, когда постоянно трафик тратится, и диск быстрее изнашивается, от постоянных перезаписей. И фактическая обязанность постоянно обновлять систему, иначе все сломается.
    Фактически это те же постоянные обновления виндовс, только здесь это считается нормой, почему то
    У дебиан преимущесво в стабильности.
    Единственный плюс ролинга в возможном быстром фиксе крит багов и дыр, но это вопрос дискуссионный, например, не принесет ли свежее обновление больше багов и дыр в безопасности, чем должно было фиксить
    Когда тебе 20, это прикольно, постоянно все собирать и настраивать
    К 30ти хочется стабильности, поставил и забыл
     

  • 1.4, набутылёк (?), 11:10, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    То есть, патчи, которые призваны потенциально превратить линукс в десктопную ос. Понимаю.
     
  • 1.6, bnm (?), 11:16, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он же в какой-то новости держал фпс выше чем винда в играх, при этом он запускал через вайн
     
     
  • 2.8, Аноним (10), 11:23, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    старый байки адептов торвальдса
    надо всегда за вами перепроверять, что вы там выставляете в настройках в том, что тестируете
     
     
  • 3.11, стоячок (?), 11:53, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старые байки адептов *подставь то, во что ты веруешь*. Надо постоянно проверять тебя... и далее по тексту
     
     
  • 4.31, Аноним (30), 13:37, 05/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.15, А это не я (?), 12:32, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В линукс действительно может быть больше фпс просто из-за того, что часть жручих настроек может просто игнорироваться. То есть, не верь всему тому, что ты там навыставлял под вайном.
     
  • 2.13, Аноним (14), 12:31, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну конечно там же половина графики не работает. Вот и ФПС выше.
     
     
  • 3.29, AleksK (ok), 13:28, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот тебе последний DA который на unreal 5, графика выкручена на максимум. Какую половину графики он тут не отрисовывает?

    https://ibb.co/hF6gyCS

     
     
  • 4.36, Арч (?), 13:53, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Рейтрейсинга нет.
     
     
  • 5.41, 12yoexpert (ok), 14:08, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он не нужен, хоть и есть на радеоне
     
  • 4.37, Аноним (10), 13:55, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нету raytracing же
    тени кривые какие-то
    и вообще, лучше снимать клип
     
  • 2.40, 12yoexpert (ok), 14:07, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    больший fps под wine по сравнению с виндой это в принципе нормально
     
     
  • 3.43, Аноним (10), 14:14, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    клуон в треде, куда ж без него
     

  • 1.12, Аноним (14), 12:30, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лишь подтверждение что Федора не подходит ни для игр ни для обработки контента.
     
     
  • 2.17, А это не я (?), 12:34, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что подходит? Имеется ввиду, из могучего семейства.. вот этих самых.. десктопных якобы.
     
     
  • 3.21, Аноним (14), 12:59, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Арчик же.
     
     
  • 4.25, Lol (??), 13:11, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Arch с его pacman - это недоразумение, которое приходит и уходит, а нормальные дистрибутивы остаются.
     
     
  • 5.28, Аноним (14), 13:25, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Арч это то к чему прийдёт весь десктопный Линукс рано или поздно.
     
  • 4.32, Аноним (30), 13:38, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Арч не подходит для нормальных пользователей ни на десктопе, ни на сервере. Арч подходит только школьнику, чтобы хвастаться на перемене.
     
     
  • 5.35, Арч (?), 13:53, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как будто хвастаться на перемене это что-то плохое.
     
  • 5.39, Аноним (44), 14:04, 05/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.20, iCat (ok), 12:49, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >...выполнением задач, связанных с созданием контента...

    То есть в составе П/О присутствует приличный текстовый процессор, редактор электронных таблиц, редактор диаграмм?
    Или там речь про что-то другое?

     
     
  • 2.22, Аноним (14), 12:59, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень смешно.
     
  • 2.23, Аноним (10), 13:04, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это всё ставится одним пакетом, LibreOffice называется

    вопрос в чём?

     

  • 1.26, Lol (??), 13:13, 05/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Fedora рулит, локомотив Линукса.
     
     
  • 2.27, Аноним (14), 13:25, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Хуже Федоры дистра нет.
     
     
  • 3.42, 12yoexpert (ok), 14:10, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    rhel, centos-выкидыши типа rocky

    но самые худшие от microsoft red hat, это да

     
  • 2.33, Аноним (30), 13:41, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В одной из предыдущих новостей меня упрекнули в том что якобы здесь и на Лоре нахваливают Федору. Но надо признать что редхат-образные проиграли Дебиан-образным гонку за десктоп, тем сабж не является клоном Редхата, а тестовой площадкой, что делает еще менее пригодным.
     
     
  • 3.38, Аноним (44), 14:00, 05/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот вот, тоже это уже давно заметил. Какое то лютое фапание на эту федору, буд то других дистров не существует в принципе. Еще бы объяснил кто, чем она так хороша, это же редхатовский продукт, т.е. корпоративный
    Гугл плохо, корпы плохо, а редхат хорошо, чет не сходится
     

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