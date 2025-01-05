Выпуск Nobara 41, редакции Fedora с патчами для игр и обработки контента

Опубликован выпуск дистрибутива Nobara 41, основанного на пакетной базе Fedora Linux 41 и включающего дополнительные исправления для решения проблем с запуском компьютерных игр, потоковым вещанием и выполнением задач, связанных с созданием контента. Для загрузки подготовлены девять установочных образов: официальный со стилизованным KDE, дополнительные с чистыми окружениями GNOME и KDE, Steam-HTPC для Steam Deck на базе KDE и Steam-Handheld для носимых устройств, а также отдельные сборки первых четырёх образов с проприетарными драйверами NVIDIA. Целью проекта является предоставление готового к работе пользовательского окружения, не требующего выполнения дополнительных действий после установки и решающего основные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи Fedora. Дистрибутив поставляется с проприетарными компонентами, обычно используемыми на рабочих станциях, такими как мультимедийные кодеки и драйверы, а также пакетами, отсутствующими в штатном репозитории Fedora, например, OBS Studio, Steam, Lutris и дополнительными зависимостями к Wine. Среди предлагаемых дистрибутивом расширенных исправлений отмечается поставка патчей к ядру Linux для снижения задержек в играх (Zenify), решения проблем с OpenRGB, использования драйвера amdgpu со старыми GPU, поддержки приставки Steam Deck и устройства Microsoft Surface, улучшения совместимости с ноутбуками ASUS, устранения несовместимости SimpleDRM с драйверами NVIDIA, поддержки ноутбуков Lenovo Legion, включения ashmem и binder для Waydroid, устранения проблем при использовании Wayland с драйвером Nouveau. В состав включены наиболее свежие выпуски Mesa и Wine, собранные из репозиториев основных проектов. SELinux заменён на AppArmor. Добавлены патчи к Glibc, Flatpak, SDL2, Mutter и xwayland. В пакет с Blender включена поддержка FFmpeg и библиотеки трассировки лучей HIP. Установлены дополнительные зависимости для Davinci Resolve. Включена большая подборка патчей для OBS Studio, среди которых патчи для решения проблем с захватом экрана игр, использующих OpenGL и Vulkan, а также патчи для аппаратного кодирования H.264 и H.265/HEVC на системах AMD, NVIDIA и Intel. По умолчанию активирован репозиторий RPMFusion. В новой версии: Переход на пакетную базу Fedora 41.

Инсталлятор переведён на использование форка инсталлятора Calamares, развиваемого дистрибутивом KaOS. Новый вариант примечателен добавлением экранной клавиатуры и дополнительных опций. Убрана проверка сетевого доступа - установочные образы Nobara самодостаточны и позволяют развернуть систему в offline-режиме.

В сборках Mesa по умолчанию задействованы свежие стабильные драйверы для API Vulkan, а сборки подобных драйверов из Git оформлены в отдельном пакете mesa-vulkan-drivers-git. В отдельные пакеты также вынесены разные версии библиотеки libgallium - mesa-libgallium и mesa-libgallium-freeworld (второй вариант собран с кодеками x264/x265 и решает проблемы при установке mesa-va/vdpau-freeworld).

В проприетарном драйвере NVIDIA по умолчанию задействованы открытые модули для ядра Linux.

Улучшен интерфейс обновления дистрибутива (Nobara-Updater), в котором появилась поддержка установки загруженных пользователем RPM-пакетов и изменён индикатор наличия обновлений, показываемый в системном лотке.

Добавлена новая утилита Nobara-tweak-tool, предоставляющая настройки автообновления редакций для TV-приставок и носимых устройств, обновления DeckyLoader и автомонтирования, а также опции для игровых контроллеров.

В менеджер драйверов (Nobara-driver-manager) добавлен драйвер для беспроводных устройств Broadcom; задействован отдельный Bluetooth-драйвер xpadneo для контроллеров xbox elite и xbox elite v2; добавлена утилита asusctl для устройств ASUS; пакеты с AMD ROCm переведены на использование сборок из Fedora; предложена опция для установки пакета mesa-vulkan-drivers-git.

В экран первого запуска (Nobara-welcome) добавлены ссылки на Flatpak-пакет discord-canary и пакет blender из репозитория Fedora. Переработан интерфейс установки Davinci Resolve.

В пакетный менеджер Nobara-package-manager (yumex-ng) добавлена поддержка поиска, установки и удаления пакетов в формате Flatpak. По умолчанию включены репозитории со стабильными и бета-версиями пакетов Flatpak.

В редакциях для TV-приставок и носимых устройств по умолчанию включена автоматическая установка обновлений и добавлена индикация выполнения автообновления. В загрузчике GRUB убран показ загрузочного меню. В поставку включены пакеты InputPlumber и DeckyLoader с плагинами Web Browser, Decky Terminal, Wine Cellar, MangoPeel, ProtonDB Badges, QuickLaunch и SimpleDeckyTDP.

Предложены новые обои рабочего стола.

В пакет с ядром Linux добавлен bluetooth-драйвер xpadneo (для xbox elite и xbox elite v2). Временно убраны патчи для ноутбуков Lenovo Legion из-за которых возникали проблемы с управлением кулерами на ноутбуках ASUS (компоненты для Lenovo Legion можно установить отдельно через модуль DKMS).



