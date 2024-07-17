Выпуск Nobara 40, редакции Fedora с патчами для игр и обработки контента

|
Опубликован выпуск дистрибутива Nobara 40, основанного на пакетной базе Fedora Linux 40 и включающего дополнительные исправления, решающие известные проблемы, проявляющиеся при запуске компьютерных игр, потоковом вещании и выполнении задач, связанных с созданием контента. Для загрузки подготовлены девять установочных образов: официальный со стилизованным KDE, дополнительные с чистыми окружениями GNOME и KDE,
Steam-HTPC для Steam Deck на базе KDE и Steam-Handheld для носимых устройств, а также отдельные сборки первых четырёх образов с проприетарными драйверами NVIDIA.
Целью проекта является предоставление сразу готового к работе пользовательского окружения, не требующего выполнения дополнительных действий после установки и решающего основные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи Fedora. Дистрибутив поставляется с проприетарными компонентами, обычно используемыми на рабочих станциях, такими как мультимедийные кодеки и драйверы, а также пакетами, отсутствующими в штатном репозитории Fedora, например, OBS Studio, Steam, Lutris и дополнительными зависимостями к Wine.
Среди предлагаемых дистрибутивом расширенных исправлений отмечается поставка патчей к ядру Linux для снижения задержек в играх (Zenify), решения проблем с OpenRGB, использования драйвера amdgpu для старых GPU, поддержки приставки Steam Deck и устройства Microsoft Surface, улучшения совместимости с ноутбуками ASUS, устранения несовместимости SimpleDRM с драйверами NVIDIA, поддержки ноутбуков Lenovo Legion, включения ashmem и binder для Waydroid, устранения проблем при использовании Wayland с драйвером Nouveau.
В состав включены наиболее свежие выпуски Mesa и Wine, собранные из репозиториев проектов. SELinux заменён на AppArmor. Добавлены патчи к Glibc, Flatpak, SDL2, Mutter и xwayland. В пакет с Blender включена поддержка FFmpeg и библиотеки трассировки лучей HIP. Установлены дополнительные зависимости для Davinci Resolve. Включена большая подборка патчей для OBS Studio, среди которых патчи для решения проблем с захватом экрана игр, использующих OpenGL и Vulkan, а также патчи для аппаратного кодирования H.264 и H.265/HEVC на системах AMD, NVIDIA и Intel. По умолчанию активирован репозиторий RPMFusion.
В новой версии:
- Переход на пакетную базу Fedora 40.
- Добавлено графическое приложение для обновления системы.
- В пакетный менеджер Nobara Package Manager добавлена поддержка поиска, установки и удаления пакетов в формате flatpak, используя графический интерфейс.
- Из официального образа удалено приложение KDE Discover (для работы с пакетами теперь достаточно Nobara Package Manager).
- Улучшена поддержка пакетов в формате Snap.
- Добавлен интерфейс Nobara Driver Manager для установки сторонних драйверов.
- Переработана тема оформления Nobara для KDE.
- Обновлены KDE 6.1.1, GNOME 46, Mesa 24.1.3, проприетарные драйверы NVIDIA 555.58.02, OBS Studio 30.2.0.
- В качестве web-браузера по умолчанию возвращён Firefox, а вместо OnlyOffice задействован LibreOffice.