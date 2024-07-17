Выпуск Nobara 40, редакции Fedora с патчами для игр и обработки контента

Опубликован выпуск дистрибутива Nobara 40, основанного на пакетной базе Fedora Linux 40 и включающего дополнительные исправления, решающие известные проблемы, проявляющиеся при запуске компьютерных игр, потоковом вещании и выполнении задач, связанных с созданием контента. Для загрузки подготовлены девять установочных образов: официальный со стилизованным KDE, дополнительные с чистыми окружениями GNOME и KDE, Steam-HTPC для Steam Deck на базе KDE и Steam-Handheld для носимых устройств, а также отдельные сборки первых четырёх образов с проприетарными драйверами NVIDIA. Целью проекта является предоставление сразу готового к работе пользовательского окружения, не требующего выполнения дополнительных действий после установки и решающего основные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи Fedora. Дистрибутив поставляется с проприетарными компонентами, обычно используемыми на рабочих станциях, такими как мультимедийные кодеки и драйверы, а также пакетами, отсутствующими в штатном репозитории Fedora, например, OBS Studio, Steam, Lutris и дополнительными зависимостями к Wine. Среди предлагаемых дистрибутивом расширенных исправлений отмечается поставка патчей к ядру Linux для снижения задержек в играх (Zenify), решения проблем с OpenRGB, использования драйвера amdgpu для старых GPU, поддержки приставки Steam Deck и устройства Microsoft Surface, улучшения совместимости с ноутбуками ASUS, устранения несовместимости SimpleDRM с драйверами NVIDIA, поддержки ноутбуков Lenovo Legion, включения ashmem и binder для Waydroid, устранения проблем при использовании Wayland с драйвером Nouveau. В состав включены наиболее свежие выпуски Mesa и Wine, собранные из репозиториев проектов. SELinux заменён на AppArmor. Добавлены патчи к Glibc, Flatpak, SDL2, Mutter и xwayland. В пакет с Blender включена поддержка FFmpeg и библиотеки трассировки лучей HIP. Установлены дополнительные зависимости для Davinci Resolve. Включена большая подборка патчей для OBS Studio, среди которых патчи для решения проблем с захватом экрана игр, использующих OpenGL и Vulkan, а также патчи для аппаратного кодирования H.264 и H.265/HEVC на системах AMD, NVIDIA и Intel. По умолчанию активирован репозиторий RPMFusion. В новой версии: Переход на пакетную базу Fedora 40.

Добавлено графическое приложение для обновления системы.

В пакетный менеджер Nobara Package Manager добавлена поддержка поиска, установки и удаления пакетов в формате flatpak, используя графический интерфейс.

Из официального образа удалено приложение KDE Discover (для работы с пакетами теперь достаточно Nobara Package Manager).

Улучшена поддержка пакетов в формате Snap.

Добавлен интерфейс Nobara Driver Manager для установки сторонних драйверов.

Переработана тема оформления Nobara для KDE.

Обновлены KDE 6.1.1, GNOME 46, Mesa 24.1.3, проприетарные драйверы NVIDIA 555.58.02, OBS Studio 30.2.0.

В качестве web-браузера по умолчанию возвращён Firefox, а вместо OnlyOffice задействован LibreOffice.



