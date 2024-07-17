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Выпуск Nobara 40, редакции Fedora с патчами для игр и обработки контента

17.07.2024 23:44

Опубликован выпуск дистрибутива Nobara 40, основанного на пакетной базе Fedora Linux 40 и включающего дополнительные исправления, решающие известные проблемы, проявляющиеся при запуске компьютерных игр, потоковом вещании и выполнении задач, связанных с созданием контента. Для загрузки подготовлены девять установочных образов: официальный со стилизованным KDE, дополнительные с чистыми окружениями GNOME и KDE, Steam-HTPC для Steam Deck на базе KDE и Steam-Handheld для носимых устройств, а также отдельные сборки первых четырёх образов с проприетарными драйверами NVIDIA.

Целью проекта является предоставление сразу готового к работе пользовательского окружения, не требующего выполнения дополнительных действий после установки и решающего основные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи Fedora. Дистрибутив поставляется с проприетарными компонентами, обычно используемыми на рабочих станциях, такими как мультимедийные кодеки и драйверы, а также пакетами, отсутствующими в штатном репозитории Fedora, например, OBS Studio, Steam, Lutris и дополнительными зависимостями к Wine.

Среди предлагаемых дистрибутивом расширенных исправлений отмечается поставка патчей к ядру Linux для снижения задержек в играх (Zenify), решения проблем с OpenRGB, использования драйвера amdgpu для старых GPU, поддержки приставки Steam Deck и устройства Microsoft Surface, улучшения совместимости с ноутбуками ASUS, устранения несовместимости SimpleDRM с драйверами NVIDIA, поддержки ноутбуков Lenovo Legion, включения ashmem и binder для Waydroid, устранения проблем при использовании Wayland с драйвером Nouveau.

В состав включены наиболее свежие выпуски Mesa и Wine, собранные из репозиториев проектов. SELinux заменён на AppArmor. Добавлены патчи к Glibc, Flatpak, SDL2, Mutter и xwayland. В пакет с Blender включена поддержка FFmpeg и библиотеки трассировки лучей HIP. Установлены дополнительные зависимости для Davinci Resolve. Включена большая подборка патчей для OBS Studio, среди которых патчи для решения проблем с захватом экрана игр, использующих OpenGL и Vulkan, а также патчи для аппаратного кодирования H.264 и H.265/HEVC на системах AMD, NVIDIA и Intel. По умолчанию активирован репозиторий RPMFusion.

В новой версии:

  • Переход на пакетную базу Fedora 40.
  • Добавлено графическое приложение для обновления системы.
  • В пакетный менеджер Nobara Package Manager добавлена поддержка поиска, установки и удаления пакетов в формате flatpak, используя графический интерфейс.
  • Из официального образа удалено приложение KDE Discover (для работы с пакетами теперь достаточно Nobara Package Manager).
  • Улучшена поддержка пакетов в формате Snap.
  • Добавлен интерфейс Nobara Driver Manager для установки сторонних драйверов.
  • Переработана тема оформления Nobara для KDE.
  • Обновлены KDE 6.1.1, GNOME 46, Mesa 24.1.3, проприетарные драйверы NVIDIA 555.58.02, OBS Studio 30.2.0.
  • В качестве web-браузера по умолчанию возвращён Firefox, а вместо OnlyOffice задействован LibreOffice.

  1. Главная ссылка к новости (https://nobaraproject.org/2024...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 40
  3. OpenNews: В Fedora 42 намерены реализовать телеметрию и изменить модель доступа к дискам и flatpak
  4. OpenNews: Атомарные варианты Fedora Linux намерены перевести на ФС Сomposefs
  5. OpenNews: В Fedora 41 планируют добавить AI-инструменты и расширить поддержку GPU NVIDIA
  6. OpenNews: В Fedora 41 предложено перевести инсталлятор на Wayland и удалить X11-пакеты из сборок с GNOME
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61569-nobara
Ключевые слова: nobara, fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:59, 17/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    >В качестве web-браузера по умолчанию возвращён Firefox

    Не смогли смириться с поражением? И куда вас это привело? Снова ко мне.

     
  • 1.2, Аноним (2), 00:05, 18/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    А на простую федору есть какие-то репы с кастомными ядрами? В дефолтной репе не нашел даже LTS ядра.
     
  • 1.3, Аноним (-), 00:14, 18/07/2024 [ответить]  
    		• –2 +/
    > сразу готового к работе пользовательского окружения, не требующего выполнения дополнительных действий после установки

    Ого, ничоси!
    Неужели в разработчики дистрибутива пробрался человек разумный?!
    Срочно его уволить!

    > поставляется с проприетарными компонентами ... такими как мультимедийные кодеки и драйверы

    А что по этому поводу думает Латиноамериканский фонд СПО))?
    Уже предали анафеме еретиков блоболюбов?
    Они же нарушили главный принцип щво6одного опенсорса без корпов - страдать ради высшей и непонятной цели, гордиться своими страданиями, презирать тех кто не хочет страдать...

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:18, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за сюр?
    Nobara/Fedora и так не находятся в списках рекомендаций FSF
     

  • 1.5, ыть (ok), 01:13, 18/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    это какой-то убунту-вэй, делать новый дистрибутив под новую обоину
     
     
  • 2.6, Аноним (1), 01:31, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато не скучно
     
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