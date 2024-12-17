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Опубликован Fedora Asahi Remix 41, дистрибутив для ARM-чипов Apple

17.12.2024 21:22

Представлен дистрибутив Fedora Asahi Remix 41, предназначенный для установки на компьютеры Mac, оснащённые ARM-чипами, разработанными компанией Apple. Fedora Asahi Remix 41 основан на пакетной базе Fedora Linux 41 и оснащён инсталлятором Calamares. Изначально дистрибутив Asahi Linux развивался на основе Arch Linux, но в 2023 году был переведён на пакетную базу Fedora, что позволило сфокусировать усилия на обратном инжиниринге и поддержке оборудования, а сборку готового к установке дистрибутива передать рабочей группе Fedora Asahi SIG.

В Fedora Asahi Remix обеспечена возможность работы на системах Apple MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini, Mac Studio и iMac, оснащённых ARM-чипами Apple M1 и M2. Полностью поддерживается: звуковая подсистема компьютеров Apple, камера, Wi-Fi, Bluetooth, устройства ввода, USB Type C (USB 3.0) и беспроводная зарядка MagSafe. Пока не поддерживается: подключение экрана через USB-C, Thunderbolt/USB4, микрофон и Touch ID.

В качестве основного пользовательского окружения поставляется KDE Plasma 6.2, но опционально доступна редакция с GNOME 47. В обеих редакциях используется Wayland, а для запуска X11-приложений применяется DDX-сервер XWayland. В графических драйверах поддерживается OpenGL 4.6, OpenGL ES 3.2 и Vulkan 1.4 (в родных графических драйверах для чипов M1 от компании Apple реализована только спецификация OpenGL 4.1).

Для запуска в отдельных виртуальных машинах приложений, собранных для систем x86_64, предоставляется инструментарий muvm и слой эмуляции на базе пакета FEX. При эмуляции поддерживается проброс GPU и использование Wine с прослойками DXVK и vkd3d-proton для выполнения компьютерных игр, собранных для архитектуры x86_64 и распространяемых через каталог Steam.

  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/fed...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 41
  3. OpenNews: Fedora c KDE присвоен статус базовой редакции, поддерживаемой на уровне Fedora Workstation с GNOME
  4. Fedora на пути к переводу Git-сервисов совместной разработки на платформу Forgejo
  5. OpenNews: Проект Asahi Linux подготовил инструментарий для запуска Windows-игр
  6. OpenNews: В Fedora одобрена поставка в пакете asahi-installer исполняемых файлов для macOS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62426-fedora
Ключевые слова: fedora, asahi
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:33, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    КДЕ - база.
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:53, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Изначально дистрибутив Asahi Linux развивался на основе Arch Linux, но в 2023 году был переведён на пакетную базу Fedora, что позволило сфокусировать усилия на обратном инжиниринге и поддержке оборудования, а сборку готового к установке дистрибутива передать рабочей группе Fedora Asahi SIG.

    до 2023го года арч был препятствием к сфокусированию усилий на обратном инжиниринге? ужасно вредный дистрибутив!

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:44, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ресурсы у любого проекта не бесконечные.
     
  • 2.11, ilyafedin (ok), 01:12, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я это предложение понимаю, как в федоре сопровождать дистрибутив согласились другие люди. Проще говоря, отдали на аутсорс самим федорошникам.
     

  • 1.3, 12yoexpert (ok), 21:54, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    арм и так отстают от x86 по производительности лет на 25, а эти ещё лет по пять будут ревёрсить закрытое железо от эпл, чтобы всё это хоть как-то работало под нормальной ОС. ещё и денег эплу заплатят за такое удовольствие.

    радуют только разработчики графических драйверов из этого бардака

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:43, 17/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 2.7, Аноним (-), 22:58, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так наоборот.
    Эплофаны будут сливать свои древние макбуки за бесценок на авито.
    И это будет отличный шанс для нишуков купить бушечку и накатить линукс.
    Иначе у них вообще не будет шансов прикоснуться к прекрасному.
     
     
  • 3.8, 12yoexpert (ok), 23:08, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    прекрасен low-dpi, неюзабельный тачпад, затычка вместо цпу, отсутствие портов или принципиальная невозможность накатить рабочую ОС?
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 01:28, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Про тачпад, неужели не только я плююсь от него? Все этому тачпаду деферамбы поют, а сам когда попользовался первый раз, не понял, может это только мне не понравилось
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 01:43, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да все так и есть. Тоже пользовался, он ужасен. А дифирамбы ему поют лохи, которые даже сами себе не могут признаться, что он стрёмный.
     
  • 3.10, Аноним (10), 23:45, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Иначе у них вообще не будет шансов прикоснуться к прекрасному.

    Нафиг нам такое прекрасное, где всё припаяно, включая SSD.

     

  • 1.4, Аноним (4), 22:05, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Камеру допилили, а микрофон не могут, вроде же куда проще должно быть?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:24, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так документации на железо нет
     
  • 2.14, commiethebeastie (ok), 02:00, 18/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Камеру можно заклеить, а вот зонд на микрофон надо куда глубже прятать.
     

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