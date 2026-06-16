Профиль: Аноним (вход | регистрация) неRU opennet.me  
The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз FreeBSD 15.1

16.06.2026 10:21 (MSK)

После шести месяцев разработки сформирован релиз FreeBSD 15.1. Установочные сборки подготовлены для архитектур amd64, aarch64, armv7, powerpc64, powerpc64le и riscv64. Дополнительно поставляются сборки для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2, Google Compute Engine и Vagrant. Выпуск FreeBSD 15.1 будет поддерживаться до апреля 2027 года, а обновления для ветки 15.x будут выпускаться до 31 декабря 2029 года.

Основные изменения:

  • Драйверы беспроводных устройств rtw88 (Realtek 802.11n/ac), rtw89 (Realtek 802.11ax) и iwlwifi (Intel 02.11a/b/g/n/ac/ax/be) синхронизированы с ядром Linux 7.0.
  • В ядре реализован фреймворк для выбора планировщика задач. В конфигурации ядра на системах amd64 в дополнение к используемому по умолчанию планировщику SCHED_ULE активирована сборка классического планировщика задач SCHED_4BSD. Для выбора планировщика задач во время загрузки добавлен sysctl-параметр kern.sched.
  • Проведена работа по обеспечению поддержки стандарта C23 в кодовой базе для сборки компиляторами в режиме C23. Полная поддержка C23 ожидается в ветке FreeBSD 16. В новом стандарте добавлены константы nullptr, тип _BitInt(n) и ключевые слова bool, true и false, которые могли конфликтовать с заданными в старом коде одноимёнными идентификаторами. Поддержка C23 позволит использовать в коде FreeBSD новые возможности языка, такие как заголовочный файл stdbit.h, функция memalignment(), обновлённые limits.h и stdint.h с макросом _WIDTH и типом char8_t.
  • В пакетном фильтре ipfw реализована возможность задания произвольных масок в таблицах (lookup table), позволяющих игнорировать любые сочетания битов в ключах и элементах таблицы, например, можно использовать непоследовательные маски IP-адресов, такие как "lookup src-ip4:255.255.253.255". Удалён код для совместимости с версиями пакетного фильтра ipfw, поставлявшимися до выпуска FreeBSD 8.
  • Разрешено направление IPv6-пакетов в divert-сокеты, в которых ранее допускалась работа только с IPv4. В команду ifconfig добавлен флаг 'stableaddr' для генерации стабильных IPv6-адресов, неизменных для каждой подсети (Stateless Address Autoconfiguration, RFC 7217).
  • Командная оболочка для пользователей "root" и "freebsd" заменена с csh на sh.
  • Добавлена утилита setaudit для управления политиками системного аудита.
  • В утилиту find добавлены опции "-xattr" и "-xattrname" для поиска файлов с учётом расширенных атрибутов файлов.
  • В утилиту newfs добавлена опция "-u" для отключения механизма soft updates и журналирования для UFS2.
  • Убрана по умолчанию утилита ipfs, применявшаяся для сохранения и восстановления таблиц трансляции адресов, и отключена необходимая для её работы функциональность в ядре (можно вернуть в настройках сборки).
  • В скрипте bsdinstall включена по умолчанию установка pkgbase с компонентами, указанными в переменной COMPONENTS. Старый метод установки на базе distset остаётся доступен, если определена переменная DISTRIBUTIONS.
  • В стандартные библиотеки добавлены функции tdestroy, strdupa, strndupa, posix_spawnattr_getexecfd_np, posix_spawnattr_setexecfd_np, pthread_tryjoin_np. В функциях memcpy, memmove и memset на системах AArch64 задействованы оптимизации на базе инструкций MOPS (Memory Operations).
  • Добавлена библиотека libuvmem с реализаций механизма распределения памяти vmem, работающего в пользовательском пространстве и представляющего совместимый с vmem API для приложений.
  • В образы для виртуальных машин и облачных систем включён пакетный менеджер pkg и реализована поддержка атомарного обновления пакета с базовой системой при первой загрузке.
  • В конфигурацию ядра MINIMAL включён драйвер virtio_scsi, позволяющий загружать систему в виртуальных машинах на базе qemu/kvm.
  • Реализованы системные вызовы pdwait и pdfork для нового механизма создания и завершения процессов, использующего дескрипторы процессов.
  • В прослойку для совместимости с Linux добавлен fcntl F_DUPFD_QUERY, использующий kcmp KCMP_FILE для проверки файлового дескриптора в Linux-контейнерах.
  • Включена сборка драйвера iwx для беспроводных адаптеров Intel AX210/AX211/AX411 с поддержкой Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7.
  • Обновлены драйверы. Добавлена поддержка сетевых адаптеров Intel E835-XXV-4 и Intel E835 Ethernet, RAID-контроллеров, используемых в серверах Fujitsu PRIMERGY, а также NVMe-накопителей, применяемых в Google Compute Engine C4. Улучшена поддержка плат Raspberry Pi. Добавлена поддержка счётчиков отслеживания производительности (hwpmc), предоставляемых в CPU Intel Alder Lake, Alder Lake-N и Emerald Rapids.
  • Драйвер hid настроен для предоставления доступа пользователям группы game, что позволяет обращаться к игровым контроллерам без повышения привилегий, используя библиотеки, подобные libsdl.
  • В утилите mt обеспечена совместимость с ленточными накопителями, поддерживающими стандарты LTO-10 и LTO-10P (Linear Tape-Open Generation 10) .
  • В команду "zpool prefetch" добавлена поддержка метаданных BRT (Block Reference Table), повышающих производительность клонирования и освобождения блоков.
  • В клиент NFS добавлена поддержка экспортирования через NFS файловых систем, не учитывающих регистр символов в именах файлов и каталогов. При бездисковой загрузке через NFSv4 реализована поддержка монтирования NFS-раздела в качестве корневой ФС и маппинга имён или идентификаторов пользователей через nfsuserd. Добавлена начальная поддержка расширения к NFSv4.2 с POSIX ACL. В сервер и клиент NFSv4 добавлена поддержка атрибута архивирования (UF_ARCHIVE), используемого в NFS-клиенте Windows.
  • В интерфейс splash добавлена возможность задания заставки в формате PNG, показываемой при завершении работы системы.
  • Добавлен sysctl net.inet.ipf.jail_allowed, позволяющий привязать к Jail-окружению собственный набор настроек и правил пакетного фильтра ipfilter.
  • Добавлен sysctl allow.vmm_ppt для проброса доступа к PCI-устройствам в изолированные окружения на базе гипервизора bhyve.
  • В GPU-драйвере на базе virtio реализована поддержка виртуальных окружений на базе Parallels Desktop.
  • Добавлена поддержка регистров FGT (Fine-Grained Trap), механизма Extended Destination ID и инструкций MOPS (Memory Operations), расширяющих возможности виртуализации и повышающих производительность на системах ARM64. Добавлена поддержка ARM64-расширения LASS (Linear Address Space Separation) для усиления изоляции между ядром и пространством пользователя.
  • В реализацию фреймбуфера гипервизора bhyve добавлена поддержка UNIX-сокетов, позволяющих пробросить графическую консоль в Jail-ы не по сети.
  • Обновлены версии OpenZFS 2.4.2, OpenSSL 3.5.6, NSS 3.123.1, xz 5.8.3, tcpdump 4.99.6, zlib 1.3.2, zstd 1.5.7, blocklistd 2026-02-07, ncurses 6.6, bsddialog 1.0.5, bmake 20251111, SQLite 3.50.4, unbound 1.25.1, MIT Kerberos 1.22.2, Heimdal Kerberos 1.22.2.
  • Консольный шрифт spleen обновлён до версии 2.2.0 и расширен дополнительными символами (длинное тире, короткое тире, дефис, угловые скобки, белый квадрат, крест и двойной крест). Улучшено выравнивание символов на экранах с высокой плотностью пикселей. Таблицы символов Unicode обновлены до версии 17.0.0, в которой добавлено 4803 символа.
  • Подсистема blacklist переименована в blocklist с фоновым процессом blocklistd. Старые настройки в rc-скриптах и правилах пакетного фильтра продолжают действовать, но приводят к выводу предупреждения.
  • Инструментарий OpenPAM перемещён в новый пакет FreeBSD-pam, а библиотека Zstandard и утилита zstd в пакет FreeBSD-zstd.
  • На системах, установленных через пакеты freebsd-base, заблокирован вызов сборочных сценариев installworld и installkernel для избежания рассогласования состояния системы с пакетами.
  • Прекращено формирование сборок в формате OCI (Oracle Cloud Infrastructure).
  • Объявлены устаревшими и будут удалены в ветке FreeBSD 16 утилиты fdisk, bsdlabel, lpr, lpd, lpc, lpq, lprm, lp, pac, lptest и chkprintcap. Для работы с дисковыми разделами вместо fdisk и bsdlabel рекомендуется использовать gpart или bsdinstall, а для организации вывода на печать следует задействовать порт print/cups или sysutils/LPRng. В FreeBSD 16 также намерены удалить sysctls hw.ata.rotating и hw.ata.unmapped_io, и драйверы hifn (криптоускорители Hifn 7751/7951/7811/7955/7956), safe (криптоускорители SafeNet SafeXcel 1141/1741), le (AMD Am7900 LANCE and Am79C9xx ILACC/PCnet Etherne), fdc (floppy disk controller) и agp (Accelerated Graphics Port).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.freebsd.org/releas...)
  2. OpenNews: Релиз FreeBSD 15.0
  3. OpenNews: Релиз FreeBSD 14.4
  4. OpenNews: Проект по тестированию FreeBSD на ноутбуках
  5. OpenNews: Во FreeBSD устранено 4 уязвимости, позволяющие поднять привилегии, и одна удалённая root-уязвимость
  6. OpenNews: Проект по адаптации подсистемы WSL2 для запуска FreeBSD в Windows
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65697-freebsd
Ключевые слова: freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:04, 16/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.2, Аноним (-), 11:21, 16/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    От фряхи почти ничего не осталось, всё новое перетаскивается из линуха и куча зависимостей из линуха, которые являются костылями но без которых мало что запускается (если говорить про десктоп с gui).
     

  • 1.3, q (ok), 11:24, 16/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как обновить через putty.exe?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:00, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да хоть через тапок. Было бы желание.

    freebsd-update fetch install
    pkg update && pkg upgrade

     

  • 1.4, Аноним (5), 11:26, 16/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот Линукс например пилит Линус. А кто пилит фрибсд? Там есть главный или ответственное лицо?
     
     
  • 2.7, ford1813 (ok), 11:41, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да.
     
     
  • 3.9, Аноним (5), 11:43, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хорошо что это лицо никто не знает. А то подправили бы ему лицо.

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 11:47, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    есть FreeBSD Core Team и есть Foundation Board

    список ( фио ) обоих групп известен

    вперед диванный боец

     
  • 4.13, Аноним (13), 11:56, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Хорошо что это лицо никто не знает.

    Глупость и лень, основные характеристрики анонимных экспертов. На сколько надо быть ленивым чтобы не загуглить статью в Википедии или видео на Ютуб?
    История Unix. Часть 2: BSD Unix
    https://youtu.be/CMfveo_I0YI?si=RQfnG67GgcM5kwZO

     

  • 1.6, aname (ok), 11:31, 16/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошая ОС, хорошо, что живая
     
  • 1.8, Nicho (ok), 11:42, 16/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, неужели настанет время, когда уже будет FreeBSD пропатченная под Kde Plasma...
    Вроде пишут, что уже FreeBSD 15.2 в установщике наконец то будет опция установки оболочки Kde Plasma...
     
     
  • 2.10, Аноним (5), 11:44, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новый КДЕ будет жёстко прибит гвоздями к вейленду и системд. Фряха в пролёте.
     
  • 2.15, Аноним (13), 12:03, 16/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кроме FreeBSD есть illumos. Ничего, пропатчим и не только KDE.
     

  • 1.12, King_Carlo (ok), 11:50, 16/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хватит шевелить трупик, закопайте уже, он плохо пахнет.
     
  • 1.16, Аноним (13), 12:03, 16/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как бы у хейтеров нее бомбило, но фрящка живет и развивается.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру