проект по тестированию FreeBSD на ноутбуках

|1.2, Аноним (2), 09:46, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А как же нам тут годами фанаты лечат, что фреебзд прекрасно работает на ноутах?
|3.8, Аноним (8), 10:00, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
на моем hp не работает сеть никакая и wifi, так что даже отправить не могу этот отчет если бы захотел
|5.46, Аноним (8), 10:50, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В смысле на почту России сходить наложенным платежом? Допустим также не работает принтеры и флешки.
|6.63, Аноним (-), 11:49, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
От руки переписать, если монитор работает. Желательно ещё вручную подписать через PGP и заверить у нотариуса. А дальше голубем. Или вороной... Тут уж как удобнее.
|4.70, Аноним (70), 12:04, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Просто заставить работать кабель и отправить по нему? В крайнем случае я ставлю usb адаптер и через bsdconfig подключаюсь
|2.7, paulus (ok), 09:59, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В том то и дело "лечат" ;) Пытался просто запустить
Life на трёх HP (старом. среднем и почти новом), так даже Х-ы не поднимаются сами и с сексом тоже (даже автор образа написал гудбай)... А так да терминал работает;)
|2.16, Аноним (16), 10:06, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Эти фанаты на маакакоси обычно сидят. Там даже чувак из кортима пропагандировал употребление мака. Так что всё у них работает на ноутах.
|1.4, Аноним (4), 09:52, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Старые Lenovo работают. В плане того что ОС и все драйвера работают. Но "комфортом" назвать ноутбук года так 2018го все таки сложно.
|3.69, _kp (ok), 12:03, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> Браузер, Ютуб, ssh.
Вот, именно поэтому Linux на десктопе и не популярен.
Нужна система установки portable приложений нативно, например как на Маках, а не тормозных лагающих контейнеров.
Нужен запуск приложений с иных ОС, что сейчас все более или менее умеют.
А одними работающими драйверами на голой OS сыт не будешь.
|4.86, похнапоха (?), 12:38, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> Нужен запуск приложений с иных ОС
Как раз Линукс с его Wine был один из первых, кто позволял запускать виндовые приложения. А Винда только недавно начала что-то делать для поддержки запуска приложений с других ОС.
Или под запуском приложений с иных ОС ты называешь запуск MS-DOS приложений на Винде?
|2.13, Аноним (16), 10:03, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Кагбэ работают... У меня iwlwifi на Е440. В 14-й он просыпался нерабочим. Без возможности нормально выгрузить/загрузить модуль. Помогает только перезагрузка. В 15-й - ноутбук просыпается не только без войфая, но и без видео(чёрный экран).
Радует что поддержка ноутбуков не стоит на месте, что-то фиксят. Но я подожду ещё пару лет, пожалуй...
|3.44, Деанимус (?), 10:47, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>У меня iwlwifi на Е440
Долгое время я использовал FreeBSD на x240.
Особых проблем не помню, только сетевая была Intel 7260AC и работала по 802.11a, и я всегда был на драйвере iwm, так как iwlwifi работал просто на днищенской скорости и как вы пишете, отваливался после сна.
|1.6, Аноним (-), 09:55, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Некоммерческая организация FreeBSD Foundation представила
> проект по тестированию FreeBSD на ноутбуках
С таким же успехом могут открыть проект по тестированию аэродинамики жигулей путем полета с обрыва.
|1.10, paulus (ok), 10:01, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Надеюсь ситуёвина на ноутах резко улучшиться и можно будет без бубнов использовать на десктопе.
|3.73, Аноним (70), 12:07, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Сетевой стек, инструментарий и удобство использования в целом, стабильность
|1.12, Аноним (8), 10:03, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Предполагаю, что они получать отчеты, что все сетевые карты работают прекрасно. Угадайте почему
|2.58, penetrator (?), 11:26, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> pull-запроса в репозиторий проекта на GitHub.
требует верификации телефона, если ты контрибьютишь, формально OTP, но это же мелкософт
спасибо не надо
|2.34, Аноним (24), 10:35, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Гранты созрели.
> The project started in 2024 Q4 and covers areas including Wi-Fi, graphics, audio, installer, and sleep states. 2025 has been its first full year, and with a financial commitment of over $750k to date there has been substantial progress.
|1.18, Fareast (ok), 10:14, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
зачем unix и linux на ноуте объясните мне? mac os с win закрывают нормально эту нишу
|2.27, anonimus (?), 10:30, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Хотя бы затем, что win 11 стремительно деградирует. Последние версии могут bsod-ить (хотя экран там уже не синий) при длительной работе с флешкой на fat32. Я уже практически каждый день слушаю жалобы довольных (нет) пользователей win 11.
|3.38, Fareast (ok), 10:39, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
единичные баги с fat32 - это скорее экзотика, чем массовая проблема. Для обычного пользователя laptop win и mac os дают главное: предсказуемость и поддержку софта. Если на win вылетел bsod - это событие, а на unix, linux отвалившийся после обновления драйвер wifi или графики для многих - это будни. Стоит ли менять одну редкую проблему на пачку специфических?
|4.84, Соль земли2 (?), 12:24, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вот такие прогрессивные обновления в Linux! А ты и дальше забывай обновить linux-headers.
|2.56, Аноним (56), 11:14, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Мне банально удобнее работать в тайловых оконнных менеджерах и даже гноме. В целом винда щас получше стала, но всё ещё недотягивает. Мб через годик-два. Работать с несколькими рабочими столами крайне неудобно на винде щас.
|2.59, penetrator (?), 11:27, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
сколько сижу ни линуксе на ноуте, ни разу не задавал себе этот вопрос, мне даже в голову не пришло бы такое
|3.85, Fareast (ok), 12:33, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
почта в гугл мэйл тоже в облаке и что там скрывать обычному пользователю? в маке контакты, сообщения синхронизируются через облако с телефоном и что там тоже скрывать обычному пользователю? не, ну кто так не хочет делать может А. арендовать выделенный сервер, арендовать доменное имя и настроить там почтовый сервер, Б. контакты и сообщения не синхронизировать с мак, просто настройки поменять
|1.19, Соль земли2 (?), 10:15, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Целый проект! У FreeBSD настолько всё плохо? Впрочем ноутбуки - неудачный форм-фактор. Пусть железо выносят из под вечно залитой клавиатуры и вообще делают её отсоединяемой. А экран обязательно сенсорный.
|2.77, Аноним (70), 12:10, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У бсд все норм, плохо скорее в том как ноутбуки устроены что требуют десятки проприетарных драйверов на каждый чих.
До этого поддержка ограничивалась несколькими дестяками моделей (в основном Thinkpad'ы) сейчас будет максимум из возможных
|2.29, Аноним (24), 10:31, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Linux Foundation, только под этой шляпой развивается всё что попало только не сам линукс.
|1.23, Аноним (23), 10:22, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Прекрасно работает на Thinkpad. Wifi, управление подсветкой, звуком, время работы после настройки +- как у линукса. Все бы ничего, но не работает S3. Но прогресс заметен.
|3.45, Аноним (24), 10:48, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
СССинкпад? Всегда удивляло что фонетическая транскрипция иностранных языков в России по традиции поручается картавому, по всему алфавиту, гоблину.
|4.62, Деанимус (?), 11:49, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>СССинкпад? Всегда удивляло что фонетическая транскрипция иностранных языков в России по традиции поручается картавому, по всему алфавиту, гоблину.
И какой буквой ты, человек с прекрасной дикцией, хочешь заменить "Th"? Ещё и учитывая что во многих английских словах это самое "Th" произносится по разному?
|6.81, Аноним (66), 12:15, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вы ещё скажите, что вам ятей не хватает и твёрдых знаков в конце слов.
|5.67, sena (ok), 11:59, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
по-моему чаще "т" используется, но в данном случае "с" лучше.
|3.78, Аноним (70), 12:12, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это легендарный бренд который выкупили Lenovo из-за чего они перестали быть легендарными но стали скорее лучшими из существующих для технарей, единственные имеют полную сертификацию ifixit, если не считать Framework
|1.26, Аноним (31), 10:29, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Радио ФриБСД спрашивает: как там у вас на этих ваших современных ноутбуках, Фря заводится, али как?
А мы такие отвечаем: Да по чесноку сказать, хз, мы не пробовали.
|1.39, lazyest (ok), 10:39, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
занятно, все мои ноуты из зоопарка в саппортед по самые гланды. но самый новый из них - T470s ;)
|1.40, myster (ok), 10:42, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Зачем именно на ноутбуках? Какое отношение имеет FreeBSD к портативным гаджетам для поездок и командировок?
Нормальные люди используют ПК или мини-ПК за рабочим местом.
Даже репозиторий назвали "proj-laptop" :facepalm:
|2.49, Аноним (8), 10:56, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну представь, гендир на совещании по инвестициям с миллиардерами вытаскивает ноут с фрибздей и показывает там графики внедрени ИИ. Сразу много денег дадут, не будет успевать тратить
|1.55, Аноним (55), 11:11, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Так дрова же пилятся в массе своей под линь, а фря потом юзает из через какую то прослойку. Без этого от фри сколько же пользы сколько от linux-libre
|2.57, Аноним (55), 11:15, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Плохо это или нет, но реальность такова что линь победил, точно также как в вебе победил хром.
|3.79, Аноним (70), 12:13, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну он победил заложив множество проблем в долгосрочной перспективе которые как раз решают бсд
|2.61, Аноним (4), 11:42, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Потому что производители ноутбучных железяк сами и пишут драйвера под Линус. А писать под BSD нет смысла из за низкого спроса.
Лет 20 назад подобная ситуация была на Линуксе на ноутах, не работало половина периферии.
|3.80, Аноним (70), 12:14, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Очень иронично учитывая что Линус сам изначально хотел быть частью i386 BSD
