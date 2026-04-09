Некоммерческая организация FreeBSD Foundation представила проект по тестированию FreeBSD на ноутбуках, созданный в рамках инициативы по улучшению поддержки ноутбуков и повышению удобства работы пользователей во FreeBSD. Целью проекта является получение информации о совместимости FreeBSD с различным аппаратным обеспечением, применяемым в современных ноутбуках, что позволит сформировать реалистичное представление об имеющихся проблемах и определить приоритетные направления работы. Результаты проверки будут публиковать на сводной странице, позволяющей оценить уровень поддержки тех или иных моделей ноутбуков во FreeBSD.

Пользователям предлагается сформировать и отправить отчёт о совместимости FreeBSD с их системами. Для создания отчёта предложены скрипт и инструкция с перечнем возможностей, которые следует проверить при загрузке на устройстве FreeBSD. Результаты необходимо отправить в форме pull-запроса в репозиторий проекта на GitHub.

Скрипт run_hwprobe.sh, который следует запустить после загрузки на своём устройстве FreeBSD, определяет имеющееся оборудование и выполняет ряд автоматизированных тестов для проверки его работоспособности. Собранные данные (пример) включают информацию о CPU, GPU, сетевых адаптерах, звуковых картах, Wi-Fi, Bluetooth, накопителях, USB-устройствах и загруженных модулях ядра.

Инструкция включает контрольный список с перечнем рекомендуемых ручных проверок, позволяющих субъективно оценить корректность перехода в спящий режим в разных условиях, работу индикаторов, срабатывание режимов экономии энергопотребления, поддержку GPU, вывод видео и звука через HDMI, задействование аппаратного ускорения при декодировании видео, подключение к сети, работу высокоскоростных режимов Wi-fi, работу в KDE, подключение внешних мониторов и т.п.



