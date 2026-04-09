Проект по тестированию FreeBSD на ноутбуках

09.04.2026 09:34 (MSK)

Некоммерческая организация FreeBSD Foundation представила проект по тестированию FreeBSD на ноутбуках, созданный в рамках инициативы по улучшению поддержки ноутбуков и повышению удобства работы пользователей во FreeBSD. Целью проекта является получение информации о совместимости FreeBSD с различным аппаратным обеспечением, применяемым в современных ноутбуках, что позволит сформировать реалистичное представление об имеющихся проблемах и определить приоритетные направления работы. Результаты проверки будут публиковать на сводной странице, позволяющей оценить уровень поддержки тех или иных моделей ноутбуков во FreeBSD.

Пользователям предлагается сформировать и отправить отчёт о совместимости FreeBSD с их системами. Для создания отчёта предложены скрипт и инструкция с перечнем возможностей, которые следует проверить при загрузке на устройстве FreeBSD. Результаты необходимо отправить в форме pull-запроса в репозиторий проекта на GitHub.

Скрипт run_hwprobe.sh, который следует запустить после загрузки на своём устройстве FreeBSD, определяет имеющееся оборудование и выполняет ряд автоматизированных тестов для проверки его работоспособности. Собранные данные (пример) включают информацию о CPU, GPU, сетевых адаптерах, звуковых картах, Wi-Fi, Bluetooth, накопителях, USB-устройствах и загруженных модулях ядра.

Инструкция включает контрольный список с перечнем рекомендуемых ручных проверок, позволяющих субъективно оценить корректность перехода в спящий режим в разных условиях, работу индикаторов, срабатывание режимов экономии энергопотребления, поддержку GPU, вывод видео и звука через HDMI, задействование аппаратного ускорения при декодировании видео, подключение к сети, работу высокоскоростных режимов Wi-fi, работу в KDE, подключение внешних мониторов и т.п.

  1. Главная ссылка к новости (https://freebsdfoundation.org/...)
  2. OpenNews: Отчёт FreeBSD по улучшению юзабилити и работы на ноутбуках
  3. OpenNews: Улучшение работы FreeBSD на ноутбуках названо новой стратегической целью проекта
  4. OpenNews: Первые итоги проекта по улучшению работы FreeBSD на ноутбуках
  5. OpenNews: Проект по запуску программ FreeBSD в Linux
  6. OpenNews: Релиз FreeBSD 15.0
Обсуждение (85) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:46, 09/04/2026
  • 1.2, Аноним (2), 09:46, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А как же нам тут годами фанаты лечат, что фреебзд прекрасно работает на ноутах?
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 09:48, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Предполагаю, на очень некоторых ноутах.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:00, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    на моем hp не работает сеть никакая и wifi, так что даже отправить не могу этот отчет если бы захотел
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 10:23, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    По почте?
     
     
  • 5.46, Аноним (8), 10:50, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В смысле на почту России сходить наложенным платежом? Допустим также не работает принтеры и флешки.
     
     
  • 6.63, Аноним (-), 11:49, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    От руки переписать, если монитор работает. Желательно ещё вручную подписать через PGP и заверить у нотариуса. А дальше голубем. Или вороной... Тут уж как удобнее.
     
  • 4.70, Аноним (70), 12:04, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Просто заставить работать кабель и отправить по нему? В крайнем случае я ставлю usb адаптер и через bsdconfig подключаюсь
     
  • 3.9, A.Stahl (ok), 10:00, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да и "прекрасно" -- довольно растяжимое понятие.
     
  • 2.7, paulus (ok), 09:59, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В том то и дело "лечат" ;) Пытался просто запустить
    Life на трёх HP (старом. среднем и почти новом), так даже Х-ы не поднимаются сами и с сексом тоже (даже автор образа написал гудбай)... А так да терминал работает;)
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:06, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Эти фанаты на маакакоси обычно сидят. Там даже чувак из кортима пропагандировал употребление мака. Так что всё у них работает на ноутах.
     
     
  • 3.43, IMBird (ok), 10:44, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так BSD не для десктопа, это шизы вроде меня его туда ставят.
     
     
  • 4.50, Аноним (50), 10:57, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не вижу преград. Как и Calculate в принципе.
     
  • 2.66, Аноним (66), 11:58, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    На Core 2 Duo.
     
  • 2.71, Аноним (71), 12:06, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    На ноутах в виртуалке :^)
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:52, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Старые Lenovo работают. В плане того что ОС и все драйвера работают. Но "комфортом" назвать ноутбук года так 2018го все таки сложно.
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 09:54, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Браузер, Ютуб, ssh. Что ещё одмину надо?
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 10:34, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Тиндер нужен ещё.
     
     
  • 4.48, Аноним (24), 10:54, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Грайндер, это же БЗД.
     
     
  • 5.51, Аноним (50), 10:59, 09/04/2026
  • 3.69, _kp (ok), 12:03, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >> Браузер, Ютуб, ssh.

    Вот, именно поэтому Linux на десктопе и не популярен.
    Нужна система установки portable приложений нативно, например как на Маках, а не тормозных лагающих контейнеров.
    Нужен запуск приложений с иных ОС, что сейчас все более или менее умеют.
    А одними работающими драйверами на голой OS сыт не будешь.

     
     
  • 4.86, похнапоха (?), 12:38, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >> Нужен запуск приложений с иных ОС

    Как раз Линукс с его Wine был один из первых, кто позволял запускать виндовые приложения. А Винда только недавно начала что-то делать для поддержки запуска приложений с других ОС.
    Или под запуском приложений с иных ОС ты называешь запуск MS-DOS приложений на Винде?

     
  • 2.13, Аноним (16), 10:03, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Кагбэ работают... У меня iwlwifi на Е440. В 14-й он просыпался нерабочим. Без возможности нормально выгрузить/загрузить модуль. Помогает только перезагрузка. В 15-й - ноутбук просыпается не только без войфая, но и без видео(чёрный экран).
    Радует что поддержка ноутбуков не стоит на месте, что-то фиксят. Но я подожду ещё пару лет, пожалуй...
     
     
  • 3.30, Аноним (31), 10:33, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Кор²дуо терпел и нам велел.
     
  • 3.44, Деанимус (?), 10:47, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >У меня iwlwifi на Е440

    Долгое время я использовал FreeBSD на x240.
    Особых проблем не помню, только сетевая была Intel 7260AC и работала по 802.11a, и я всегда был на драйвере iwm, так как iwlwifi работал просто на днищенской скорости и как вы пишете, отваливался после сна.

     

  • 1.6, Аноним (-), 09:55, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Некоммерческая организация FreeBSD Foundation представила
    > проект по тестированию FreeBSD на ноутбуках

    С таким же успехом могут открыть проект по тестированию аэродинамики жигулей путем полета с обрыва.

     
     
  • 2.11, Аноним (1), 10:02, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А чо с обрыва? В Космос же!
     
     
  • 3.41, Я (??), 10:43, 09/04/2026
  • 3.47, Аноним (8), 10:51, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    там не слышно, долетел или нет
     
  • 2.72, Аноним (70), 12:06, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Хейт ради хейта, а в чем смысл?
     

  • 1.10, paulus (ok), 10:01, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Надеюсь ситуёвина на ноутах резко улучшиться и можно будет без бубнов использовать на десктопе.
     
     
  • 2.14, Аноним (1), 10:04, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А смысл? Ну кроме как just4fun? Реально, какие-то доводы есть?
     
     
  • 3.25, Аноним (24), 10:28, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Тырить драйверы из б-мерзкого линпуса это конечно фан.
     
  • 3.73, Аноним (70), 12:07, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Сетевой стек, инструментарий и удобство использования в целом, стабильность
     

  • 1.12, Аноним (8), 10:03, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Предполагаю, что они получать отчеты, что все сетевые карты работают прекрасно. Угадайте почему
     
     
  • 2.15, Аноним (1), 10:05, 09/04/2026
  • 2.20, Аноним (4), 10:16, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если тыкнуть на ссылку в посте и список посмотреть?
    https://wiki.freebsd.org/Laptops
     
  • 2.33, Аноним (31), 10:35, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Я теряюсь. А в чём подвох?
     
     
  • 3.37, Аноним (1), 10:39, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Элементарно, Ватсон. Нет сети - нет плохих отчётофф )
     
  • 2.58, penetrator (?), 11:26, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > pull-запроса в репозиторий проекта на GitHub.

    требует верификации телефона, если ты контрибьютишь, формально OTP, но это же мелкософт

    спасибо не надо

     

  • 1.17, kravich (ok), 10:11, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    Пора!
     
     
  • 2.34, Аноним (24), 10:35, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Гранты созрели.

    > The project started in 2024 Q4 and covers areas including Wi-Fi, graphics, audio, installer, and sleep states. 2025 has been its first full year, and with a financial commitment of over $750k to date there has been substantial progress.

     

  • 1.18, Fareast (ok), 10:14, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    зачем unix и linux на ноуте объясните мне? mac os с win закрывают нормально эту нишу
     
     
  • 2.27, anonimus (?), 10:30, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Хотя бы затем, что win 11 стремительно деградирует. Последние версии могут bsod-ить (хотя экран там уже не синий) при длительной работе с флешкой на fat32. Я уже практически каждый день слушаю жалобы довольных (нет) пользователей win 11.
     
     
  • 3.35, Аноним (31), 10:36, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А почему экран не синий? Глючит?
     
     
  • 4.76, Аноним (66), 12:09, 09/04/2026
  • 4.83, Соль земли2 (?), 12:20, 09/04/2026
  • 3.38, Fareast (ok), 10:39, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    единичные баги с fat32 - это скорее экзотика, чем массовая проблема. Для обычного пользователя laptop win и mac os дают главное: предсказуемость и поддержку софта. Если на win вылетел bsod - это событие, а на unix, linux отвалившийся после обновления драйвер wifi или графики для многих - это будни. Стоит ли менять одну редкую проблему на пачку специфических?
     
     
  • 4.84, Соль земли2 (?), 12:24, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вот такие прогрессивные обновления в Linux! А ты и дальше забывай обновить linux-headers.
     
  • 3.75, Аноним (70), 12:08, 09/04/2026
  • 2.53, Karl Richter (ok), 11:02, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Импортозамещение и девиндовизация.
     
     
  • 3.60, ананим.orig (?), 11:28, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Тогда начните со сбера, например.
     
     
  • 4.64, Бертолетова соль (?), 11:51, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Начали с телеграфа, тьфу, телеграмма (Ц)
     
  • 2.56, Аноним (56), 11:14, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Мне банально удобнее работать в тайловых оконнных менеджерах и даже гноме. В целом винда щас получше стала, но всё ещё недотягивает. Мб через годик-два. Работать с несколькими рабочими столами крайне неудобно на винде щас.
     
  • 2.59, penetrator (?), 11:27, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    сколько сижу ни линуксе на ноуте, ни разу не задавал себе этот вопрос, мне даже в голову не пришло бы такое
     
  • 2.68, eugener (ok), 12:00, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    фу.
     
  • 2.74, Аноним (66), 12:07, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    MacOS: Все ваши данные в нашем облаке, т.е. они не ваши.
     
     
  • 3.85, Fareast (ok), 12:33, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    почта в гугл мэйл тоже в облаке и что там скрывать обычному пользователю? в маке контакты, сообщения синхронизируются через облако с телефоном и что там тоже скрывать обычному пользователю? не, ну кто так не хочет делать может А. арендовать выделенный сервер, арендовать доменное имя и настроить там почтовый сервер, Б. контакты и сообщения не синхронизировать с мак, просто настройки поменять
     

  • 1.19, Соль земли2 (?), 10:15, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Целый проект! У FreeBSD настолько всё плохо? Впрочем ноутбуки - неудачный форм-фактор. Пусть железо выносят из под вечно залитой клавиатуры и вообще делают её отсоединяемой. А экран обязательно сенсорный.
     
     
  • 2.22, Аноним (24), 10:22, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Без проекта не будет гранта.
     
  • 2.36, Аноним (31), 10:38, 09/04/2026
  • 2.77, Аноним (70), 12:10, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У бсд все норм, плохо скорее в том как ноутбуки устроены что требуют десятки проприетарных драйверов на каждый чих.

    До этого поддержка ограничивалась несколькими дестяками моделей (в основном Thinkpad'ы) сейчас будет максимум из возможных

     

  • 1.21, Bro_Tuk (?), 10:17, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А такой же проект, но для Linux, существует?
     
     
  • 2.29, Аноним (24), 10:31, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Linux Foundation, только под этой шляпой развивается всё что попало только не сам линукс.
     

  • 1.23, Аноним (23), 10:22, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Прекрасно работает на Thinkpad. Wifi, управление подсветкой, звуком, время работы после настройки +- как у линукса. Все бы ничего, но не работает S3. Но прогресс заметен.
     
     
  • 2.28, Аноним (31), 10:31, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И Синкпад этот из тех "легендарных" же, да?
     
     
  • 3.42, Аноним (23), 10:44, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Нет 2023 года
     
  • 3.45, Аноним (24), 10:48, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    СССинкпад? Всегда удивляло что фонетическая транскрипция иностранных языков в России по традиции поручается картавому, по всему алфавиту, гоблину.
     
     
  • 4.62, Деанимус (?), 11:49, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >СССинкпад? Всегда удивляло что фонетическая транскрипция иностранных языков в России по традиции поручается картавому, по всему алфавиту, гоблину.

    И какой буквой ты, человек с прекрасной дикцией, хочешь заменить "Th"? Ещё и учитывая что во многих английских словах это самое "Th" произносится по разному?

     
     
  • 5.65, Бертолетова соль (?), 11:57, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Надо фиту Ѳ возвращать, она когда-то до вермён среднегреческого койнэ именно этот звук и передавала
     
     
  • 6.81, Аноним (66), 12:15, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вы ещё скажите, что вам ятей не хватает и твёрдых знаков в конце слов.
     
  • 5.67, sena (ok), 11:59, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    по-моему чаще "т" используется, но в данном случае "с" лучше.
     
  • 3.78, Аноним (70), 12:12, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это легендарный бренд который выкупили Lenovo из-за чего они перестали быть легендарными но стали скорее лучшими из существующих для технарей, единственные имеют полную сертификацию ifixit, если не считать Framework
     

  • 1.26, Аноним (31), 10:29, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Радио ФриБСД спрашивает: как там у вас на этих ваших современных ноутбуках, Фря заводится, али как?
    А мы такие отвечаем: Да по чесноку сказать, хз, мы не пробовали.
     
  • 1.32, Аноним (-), 10:34, 09/04/2026
  • 1.39, lazyest (ok), 10:39, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
  • 1.40, myster (ok), 10:42, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нормальные люди используют ПК или мини-ПК за рабочим местом.


    Даже репозиторий назвали "proj-laptop"  :facepalm:

     
     
  • 2.49, Аноним (8), 10:56, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну представь, гендир на совещании по инвестициям с миллиардерами вытаскивает ноут с фрибздей и показывает там графики внедрени ИИ. Сразу много денег дадут, не будет успевать тратить
     

  • 1.52, Аноним (52), 11:02, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    велосипедисты не знают о https://bsd-hardware.info/
     
  • 1.55, Аноним (55), 11:11, 09/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Так дрова же пилятся в массе своей под линь, а фря потом юзает из через какую то прослойку. Без этого от фри сколько же пользы сколько от linux-libre
     
     
  • 2.57, Аноним (55), 11:15, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Плохо это или нет, но реальность такова что линь победил, точно также как в вебе победил хром.
     
     
  • 3.79, Аноним (70), 12:13, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну он победил заложив множество проблем в долгосрочной перспективе которые как раз решают бсд
     
  • 2.61, Аноним (4), 11:42, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Потому что производители ноутбучных железяк сами и пишут драйвера под Линус. А писать под BSD нет смысла из за низкого спроса.
    Лет 20 назад подобная ситуация была на Линуксе на ноутах, не работало половина периферии.
     
     
  • 3.80, Аноним (70), 12:14, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Очень иронично учитывая что Линус сам изначально хотел быть частью i386 BSD
     
     
  • 4.82, Аноним (66), 12:18, 09/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Но что-то его смутило, что начал писать from scratch.
     

