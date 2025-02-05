Первые итоги проекта по улучшению работы FreeBSD на ноутбуках

2.48 , фыв ( ?? ), 12:53, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я вот очень аккуратно могу лишь предположить, и то по слухам: там ничерта нет, так может стабильно всё что всё-таки уже есть?



3.53 , Аноним ( 50 ), 12:57, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что именно стабильно? Юзерленд? Так он на 100% такой же как в линуксе. Ядро? В 2025 году у всех ядра стабильные до нормального уровня. Драйвера? Их стабильность конечно будет греть душу, когда у тебя стабильно не заработает вафля =)

2.67 , svvord ( ok ), 13:24, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Организованность системы, в отличие от. Безопасное обновление посредством bectl. Более свежие версии софта в портах, по сравнению со многими дистрибутивами линуксов. Имею что сравнить. Личный ноут на FreeBSD. Рабочий на Kubuntu. Во FreeBSD у меня меньше гемороя.

2.74 , Аноним ( 74 ), 13:31, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >А зачем FreeBSD на ноутбуке? По той же причине, по которой "А зачем Linux на ноутбуке?". Есть же винда где все работает лучше и стабильнее.

3.80 , AngeliX ( ? ), 13:51, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >А зачем FreeBSD на ноутбуке? В организациях много ноутбуков. >Есть же винда где все работает лучше и стабильнее. нет, нет, нет >А зачем Linux на ноутбуке? Да, да, да!

4.91 , Аноним ( 19 ), 14:10, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – _Нормальное_ управление питанием завезли?

Хотя бы в линуксах?

Хотя бы на десктопах?

Хотя бы на древних?

У меня на совершенно ширпотребной древней материнке под AM3+ ни один линукс так и не научился уходить в сон. А ведь это ещё 98 винда более-менее умела.

5.115 , Аноним ( 115 ), 15:33, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ваша древняя материнка в ACPI умеет? Просто если вам очень надо старое железо поддерживать - вы опоздали. Торвальдс нынче любит удалять драйвера, которые у него в 'make' ошибки вызывают, или которые отлично работают на старых железках и не требуют обновлений, поэтому никто их не "мейнтейнит".

Можете посмотреть T/2 Linux, который пишет один мужик из Германии. Мб с его кодом у вас всё заработает.

5.120 , Аноним ( 115 ), 15:41, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > _Нормальное_ управление питанием завезли? У меня Thinkpad на интелах 8-тысячных получается заставить тупо через sysfs начать жрать меньше электричества, потому что есть драйвера для процессора. Хз что делают тулзы для этого предназначенные, но мне хватило баш скрипта в 10 строк чтобы выставлять планку потребления процом (не через урезание частот, этот способ вообще нихрена на современных процах не делает кроме урезания производительности при том же потреблении, я проверил). Ещё 30 строк для того, чтобы можно было выставлять разные режимы через параметр. В сон ноут из коробки уходить умеет, при этом в нормальный s-уровень.

2.78 , хрю ( ? ), 13:37, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Что должно сподвигнуть абстрактного пользователя сделать выбор в пользу 3го варианта?.. За винду надо бабки плотить. Так что bsd это скорее замена linux на ноутах. Тут у них, на самом деле, паритет - как linux на ноутах официально не особо кем-то поддерживается, с bsd те же яйца вид с боку. А так вся эта замутка - нашли тему, и под эту тему нашли бабки вот их и осваивают. Пущай будет замена, когда linux совсем скурвится и свалится в корпоративный маразм.

3.89 , пох. ( ? ), 14:06, 05/02/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 3.93 , Аноним ( 19 ), 14:12, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > За винду надо бабки плотить. Ужас какой.

3.108 , Аноним ( 106 ), 15:01, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Работа стоит денег. Бесплатны только пингвины в мышеловке.

