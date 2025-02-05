Первые итоги проекта по улучшению работы FreeBSD на ноутбуках

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|1.2, Андрей (??), 11:37, 05/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Готовят замену венде ? MIT позволяет не раскрывать код доработок...
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|2.9, Аноним (9), 11:45, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Сначала в Винде должно появится WSD (Windows Subsystem for BSD).
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|3.16, пох. (?), 11:59, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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да она в hyper-v и так норм запускается (если кто не в курсе - сто лет в обед фря раздается в том числе в образах гипервишных дисков)
Но что-то мне кажется это не поможет.
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|1.4, Аноним (4), 11:37, 05/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хоть 750 тысяч, хоть 750 миллионов - у линукса поддержка вендоров, бздя это путь в никуда.
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|2.11, пох. (?), 11:50, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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шва6ооотка такая шва60000тка.
Не хочет вендор - и не будет у тебя никакой шва60тки.
Но в целом вспоминается тот анекдот про слепую и жадную девочку - "какую ж кучу вы себе нахреначили?!" Если за почти лям долларов (кстати, от вендоров в том числе) уот - целых четыре драйвера сп-ли из линукса (причем при готовом слое совместимости, осталось ctrl-c/ctrl-v)
Что у ебеме деньги расходуются как-то более целевым образом, а не на создание списков списков и формирование рабочих групп по нерабочему вопросу - позволю себе не поверить.
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|2.18, Аноним (18), 12:05, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> 750 миллионов
многовато будет за то, чтобы скачать дистрибутив GhostBSD и за 10 минут установить.
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|2.25, Аноним (25), 12:14, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хотели бы поддержку железа, добавляли бы поддержку виндовых драйверов. А это просто освоение грантов.
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|3.33, пох. (?), 12:23, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Хотели бы поддержку железа, добавляли бы поддержку виндовых драйверов.
эммм... ты не поверишь, но у них она - БЫЛА (и именно сетевых)
Работало... ну как-то так себе, во времена ne2000 смотрелось убогонько но ок, как-нибудь дотелепатьтся до момента когда кто-то напишет свое рабочее.
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|4.81, Смузихлеб забывший пароль (?), 13:54, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У яблока примерно так же работает поддержка виндовых прог, включая игоры, ещё и денюх требует - ПО Кроссовер
Причём, часть игор не работает( тот же третий-четвёртый фоллаут, но какого-то *** работает новый вегас ), часть - работает наполовину, какие-то начинают работать с новыми версиями ПО, но какие-то при этом отваливаются
И ничего, используют ибо выбора особо и нет
Это к слову о том, что лучше уж хоть что-то чем совсем ничего. А вот куда и на что бздя просадила почти 1 млн зелени - очень хороший вопрос. Похоже, что за бесплатно на них работают только лопухи как и на линь. А некоторые - мало того что за платно, так по сути и не работают, а лишь изображают активную работу
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|5.84, пох. (?), 14:02, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У яблока примерно так же работает поддержка виндовых прог, включая игоры, ещё
> и денюх требует - ПО Кроссовер
смеешься? Кроссовер - полноценный недоэмулятор-паравиртуализатор венды (ну то есть своя попытка запилить wine без вайновских прибабахов). Э... поверх работающих собственных драйверов ;-)
А это - уот: https://man.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=ndis&sektion=4&manpath=FreeBSD+12.1-
Можешь попробовать, но что-то мне подсказывает что тебе непонравится. Я уже лет 20 не видел чтоб кто-то это мог использовать. (то есть оно появилось и умерло прямо сразу же)
> ничего. А вот куда и на что бздя просадила почти 1
> млн зелени - очень хороший вопрос. Похоже, что за бесплатно на
я думал - после предыдущего ляма на гендерные штудии я уже все о них знаю. Но по-моему в этот раз они даже превзошли достижения предков.
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|1.5, Аноним (5), 11:37, 05/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Подготовлен прототип драйвера iwx для Wi-Fi чипов Intel, основанный на коде драйвера из OpenBSD и поддерживающий 802.11a/b/g.
> a/b/g
Снова низкие скорости... В OpenBSD Intel карта у меня в режие ac тянет 100 мегабит, в отличие от FreeBSD.
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|1.6, пох. (?), 11:41, 05/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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тьфуты блжд.
На 750 тыщ они за пол-года понатырили пяток драйверов из линукса. И понасоздавали списков, это очень важно!
Да убейтесь уже апстену и поддерживайте только запуск в виртуалке, нахрен вы кому такие дальше нужны, целиком зависящие от прихотей ibm!
А, еще целый драйвер из опенка (ОПЕНКА! у которого вообще нет денег последние 20 лет!) 802.11a/b/g... здрасьте, приехали.
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|2.12, Аноним (9), 11:50, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>На 750 тыщ они за пол-года понатырили пяток драйверов из линукса.
Ну так, парады сами себя забесплатно не проведут. 750 тыБ это так фи, мелочь, а тут ещё и разрабатывать на них (на оставшиеся) что-то пытаются.
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|3.14, пох. (?), 11:53, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а тут ещё и разрабатывать на них (на оставшиеся) что-то пытаются.
хде?! Пока только рабочую группу создали, и четыре списка списков.
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|1.15, пох. (?), 11:57, 05/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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АААААААААААА!
A longstanding bug in the i915 is still present and manifests in corrupted display in the terminal. This is caused by a failure to register a fictitious memory range during the initialization of the code that integrates the the i915 driver and vt(4).
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|2.21, nox. (?), 12:08, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ой! Забыл регистр переключить. Надо читать
ОООООООООООО!
Давняя ошибка в i915 все еще присутствует и проявляется в поврежденном отображении в терминале. Это вызвано сбоем в регистрации фиктивного диапазона памяти во время инициализации кода, который интегрирует драйвер i915 и vt(4).
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|3.26, мяв (?), 12:17, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ой!
а еще забыл пойти и закоммитить патч с фиксом.
но не забыл 3 раза в течении минуты после выхода новости по'О'кать в комментариях.
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|4.28, пох. (?), 12:20, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ой!
> а еще забыл пойти и закоммитить патч с фиксом.
> но не забыл 3 раза в течении минуты после выхода новости по'О'кать
> в комментариях.
извини, а почему кто-то еще должен делать работу за людей, за неполных полгода промотавших МИЛЛИОН долларов выделенных на разработку?
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|5.29, мяв (?), 12:21, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не извиню - неприлично чужие деньги считать. особенно, лежа дома на диване и рассуждая, как "все разучились пинать мяч".
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|6.38, пох. (?), 12:32, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ок, так начальству и скажу, когда оно поинтересуется "какого хрена то и то не сделано и за что тебе вообще платят зарплату".
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|7.43, мяв (?), 12:41, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы им деньги выделили? и они с Вами трудовой договор подписали даже? или может, отказались от лицензии, где про отсутствие гарантий пишется первой же строкой?
Зы. в Вашей работе сомневаться поводов не вижу - комментарии на опеннете написаны, "лентяи" освистаны, их деньги - экшпертно распределены. так держать.
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|6.40, Аноним (-), 12:33, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не извиню - неприлично чужие деньги считать. особенно, лежа дома на диване и рассуждая, как "все разучились пинать мяч".
ээээ?!
А разве форумы анонов и этот в частности созданы не для рассуждений в стиле "они все делают неправильно", "я тоже так могу, но не хочу", "я бы сделал лучше, но мне лениво", "заплатите мне денег и я буду чинить ХОрг" ?
Тут вполнt естественно нести чушь про вещи в которых не рабираешься, троллить и хамить абсолютно незнакомым людям, рассказывать ʼкаким был огого в 93 годуʼ и прочие веселые вещи)
ps чисто по традиции, а не оскорбления ради - там на кухне посуда не мытая
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|7.110, Аноним (110), 15:04, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ps чисто по традиции, а не оскорбления ради - там на кухне посуда не мытая
там в холодильнике, бутылка недопитая
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|4.32, мяв (?), 12:23, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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им уже миллион за что-то выделили.
о выделениях для Вас или хотя бы Ваших проектах я пока не слышала.
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|5.35, пох. (?), 12:25, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> им уже миллион за что-то выделили.
> о выделениях для Вас или хотя бы Ваших проектах я пока не
> слышала.
если бы мне кто-то выделил хотя бы пол-миллиона на развитие развития фребеэсде на ноутбуках - ты бы обо мне тоже больше ничего и никогда не услышала.
И замечу, это было бы куда лучшим расходом средств.
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|4.125, Аноним (125), 15:59, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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После выхода в свет Михал Сергеича люди русские только о жопе и пмшут )
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|1.19, Аноним (19), 12:05, 05/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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К 2025 году создатели FreeBSD с удивлением узнали, что большинство людей пользуется ноутбуками. В основном современными причём.
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|2.27, пох. (?), 12:18, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> К 2025 году создатели FreeBSD с удивлением узнали
"Правительство на другой планете живёт ... родной"
Создатель давно уже драйвер нвидии для линукса пилит.
Более того - созданного теми создателями хватило, чтоб на современном ноутбуке оно все еще даже как-то запускалось. Нынешние же улучшайки не шмагли даже в заморозку виртуалок, б-жечки ж мои... И у них оказывается драйвер 915 до сих пор работает но немного не совсем.
В общем, при всем моем хорошем прошлом связанном с этим проектом, пора окончательно поставить на этой системе крест. Это просто уже полный п-ц какой-то.
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|3.88, Аноним (19), 14:05, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Крест надо ставить как на десктопной системе, а не вообще (насчёт вообще не знаю). Линукс уже почти там, фряха — давно.
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|2.31, ЖИРОПЕРДЯСТИК (?), 12:23, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот еще бы ты узнал к 25 году, что большинство пользуется смартфонами. Современными, причем.
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|3.86, Аноним (19), 14:04, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ещё большинство пользуется телевизорами. И микроволновками. И унитазами. И что? При чём тут это?
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|2.102, Аноним (102), 14:39, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но многие пользуются ноутбуками на C2D ещё. Создатели FreeBSD удивились или нет?
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|3.112, ЖИРОПЕРДЯСТИК (?), 15:06, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сильно сомнительно. Лептоп столько не выдержит. Уже года через три петли отрываются, батареи дохнут, чипы видюх отваливаются. При бережном обращении, максимум лет пять прослужит.
Все ноутбуки на коре дуба давно умерли
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|1.20, Аноним (20), 12:07, 05/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> Подготовлен прототип драйвера iwx для Wi-Fi чипов Intel, основанный на коде драйвера из OpenBSD и поддерживающий 802.11a/b/g
вау, когда ждать 802.11n? А 802.11ac? Про 802.11ax (6) я вообще молчу.
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|2.22, пох. (?), 12:12, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>> Подготовлен прототип драйвера iwx для Wi-Fi чипов Intel, основанный на коде драйвера
>>> из OpenBSD и поддерживающий 802.11a/b/g
> вау, когда ждать 802.11n? А 802.11ac? Про 802.11ax (6) я вообще молчу.
когда openbsd, живущая на остатки _личных_ денег одного не очень богатого и не очень здорового уже человека - напишет.
Но учтите что оставшихся от ляма 250 тыщ может не хватить на его портирование во фрю.
Шлите еще деньгов!
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|1.24, мяв (?), 12:14, 05/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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в целом, неплохо для полугода, учитывая не очень высокую степень организованности в таких маленьких проектах.
те, кто в комментах бухтят про "кражу драйверов" и "списки списков", судя по всему, ни разу что-то сложнее шелл-скриптов не писали, ни говоря уж о совместной работе в группе "бесплатников".
а еще, судя по всему, полностью забили и зыбли, что freebsd - это ОС. и им, помимо ядра с дравами, еще кучу проблем надо разруливать.
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|2.49, Фнон (-), 12:53, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> те, кто в комментах бухтят
Логично, бухтеть эьто не код ворочать)
По поводу дров - я бы вообще переписывал готовые дрова с линукса.
Взять С++ или какой-то более экзотический язык (V, Zig, Rust) и делал так, чтобы там не было ни одно одинаковой строчки кода.
Естественно под лицензией BSD)
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|3.87, пох. (?), 14:04, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> По поводу дров - я бы вообще переписывал готовые дрова с линукса.
> Взять С++ или какой-то более экзотический язык (V, Zig, Rust) и делал
> так, чтобы там не было ни одно одинаковой строчки кода.
> Естественно под лицензией BSD)
жаль что ты не умеешь кодить.
Но, кстати, судя по результатам распила ляма - у тебя все равно есть шансы!
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|3.98, 1 (??), 14:33, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну как бы у Free и Linux разные ядра, и разные ядерные структуры ...
Так что не получится запросто так "переписать".
Я (когда это было ещё модно) DVB skystar2 драйвер переписал с линуха на фрю - всё было не так однозначно, особенно с работой i2c ... Потом в ядро впилили skystar2 - но тогда уже все эти спутниковые прибамбасы были уже не актуальны.
"Ах молодость, забытый звук свирели" (с)
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|4.114, Аноним (114), 15:20, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У BSD де-факто стандарт — дрова в виде модулей, тенденцию вкомпиливать в ядро как в линуксе не понимаю.
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|1.34, Аноним (-), 12:24, 05/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Создан список ноутбуков, поддерживаемых во FreeBSD.
> В списке пока только один ноутбук и 7 кандидатов
О! Целый один ноутбук! Значит виндокапец скоро!
Или это уже линуксокапец 🤔?
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|1.37, Аноним (37), 12:29, 05/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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hdmi, bluetooth, звук, кнопочки - это в планах? ну что же, пожелаем удачи. не прошло и 20 лет, может таки взлетит
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|2.64, svvord (ok), 13:19, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то поддерживаются. Вполне себе. Речь, насколько я понимаю, о автоматической настройке идёт. Чтобы лузер не ковырялся в конфигах.
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|1.44, Аноним (44), 12:46, 05/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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После таких новостей, создаётся впечатление, что BSD используют лишь непритязательные пользователи..
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|1.46, еропка (?), 12:48, 05/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А зачем FreeBSD на ноутбуке?
Я без сарказма, вот прямо интересно. Есть три варианта (знаю, что больше, но давайте смотреть правде в глаза): винда, линукс и bsd. Что должно сподвигнуть абстрактного пользователя сделать выбор в пользу 3го варианта?..
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|2.48, фыв (??), 12:53, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я вот очень аккуратно могу лишь предположить, и то по слухам: там ничерта нет, так может стабильно всё что всё-таки уже есть?
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|3.53, Аноним (50), 12:57, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что именно стабильно? Юзерленд? Так он на 100% такой же как в линуксе. Ядро? В 2025 году у всех ядра стабильные до нормального уровня. Драйвера? Их стабильность конечно будет греть душу, когда у тебя стабильно не заработает вафля =)
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|2.67, svvord (ok), 13:24, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Организованность системы, в отличие от. Безопасное обновление посредством bectl. Более свежие версии софта в портах, по сравнению со многими дистрибутивами линуксов.
Имею что сравнить. Личный ноут на FreeBSD. Рабочий на Kubuntu. Во FreeBSD у меня меньше гемороя.
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|2.74, Аноним (74), 13:31, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>А зачем FreeBSD на ноутбуке?
По той же причине, по которой "А зачем Linux на ноутбуке?". Есть же винда где все работает лучше и стабильнее.
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|3.80, AngeliX (?), 13:51, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>А зачем FreeBSD на ноутбуке?
В организациях много ноутбуков.
>Есть же винда где все работает лучше и стабильнее.
нет, нет, нет
>А зачем Linux на ноутбуке?
Да, да, да!
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|4.91, Аноним (19), 14:10, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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_Нормальное_ управление питанием завезли?
Хотя бы в линуксах?
Хотя бы на десктопах?
Хотя бы на древних?
У меня на совершенно ширпотребной древней материнке под AM3+ ни один линукс так и не научился уходить в сон. А ведь это ещё 98 винда более-менее умела.
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|5.115, Аноним (115), 15:33, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ваша древняя материнка в ACPI умеет? Просто если вам очень надо старое железо поддерживать - вы опоздали. Торвальдс нынче любит удалять драйвера, которые у него в 'make' ошибки вызывают, или которые отлично работают на старых железках и не требуют обновлений, поэтому никто их не "мейнтейнит".
Можете посмотреть T/2 Linux, который пишет один мужик из Германии. Мб с его кодом у вас всё заработает.
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|5.120, Аноним (115), 15:41, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> _Нормальное_ управление питанием завезли?
У меня Thinkpad на интелах 8-тысячных получается заставить тупо через sysfs начать жрать меньше электричества, потому что есть драйвера для процессора. Хз что делают тулзы для этого предназначенные, но мне хватило баш скрипта в 10 строк чтобы выставлять планку потребления процом (не через урезание частот, этот способ вообще нихрена на современных процах не делает кроме урезания производительности при том же потреблении, я проверил). Ещё 30 строк для того, чтобы можно было выставлять разные режимы через параметр. В сон ноут из коробки уходить умеет, при этом в нормальный s-уровень.
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|2.78, хрю (?), 13:37, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что должно сподвигнуть абстрактного пользователя сделать выбор в пользу 3го варианта?..
За винду надо бабки плотить. Так что bsd это скорее замена linux на ноутах. Тут у них, на самом деле, паритет - как linux на ноутах официально не особо кем-то поддерживается, с bsd те же яйца вид с боку.
А так вся эта замутка - нашли тему, и под эту тему нашли бабки вот их и осваивают. Пущай будет замена, когда linux совсем скурвится и свалится в корпоративный маразм.
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|1.51, Аноним (47), 12:54, 05/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А что самое интересное что FreeBSD под не правильной лицензией BSD, по мнению линуксоидов, по настоящему свободная, в том числе и от крупных донатов от корпораций, в отличие от корпоративной марионетки Linux, в которую пихают все драйверы лиж бы нажиться на продаже ноутбуков.
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|2.54, Аноним (50), 12:59, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В каждом треде одно и то же... Профессионалов не интересует свобода в отрыве от применения. Мне не нужна БСД, если я не могу запустить ее на сервере или рабочем ноуте. Ну потому что она не будет работать. А линукс будет. Всё _очень_ просто, только надо подходить к вопросу сугубо материалистично и строго.
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|3.56, Аноним (47), 13:09, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты ни чем не отличаешься о тех же двух линуксоидов которых я встречал в жизни. Один всю жизнь был заядлым виндухятников эникейщиком, рассмеялся мне в лицо когда я сказал что запускаю фряху в винртуалке, а потом через несколько лет гордо рассказывал как стал питонистом и как он круто кодит в Виме на Манджаре. Такой классический клоун.
Второй вообще маковод и очень горд собою потому что освоил Вим и смеялся над теми кто юзает нотпад++.
Я пробовал рассказывать им про идеалы свободного программного обеспечения, но им было безразлично. Это просто потребленцы. Они только потребляют и не дают ничего в замен и они даже не разделяют идеалы тех, чьими трудами пользуются.
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|4.94, Аноним (19), 14:13, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, если ты взрослый человек, кракнутой виндой пользоваться не обязательно.
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|3.72, svvord (ok), 13:28, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У меня FreeBSD на серверах и ноуте. Что мне надо сделать, чтобы они не запускались? =)
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|2.57, Аноним (57), 13:11, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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FreeBSD под не правильной лицензией BSD
и без сертификата фстек, в отличие от линукса
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|3.60, Аноним (47), 13:13, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как лицензия ФСТЕК влияет на лучшесть? Есть дистрибутивы с сертификаом, есть без. Что мешаает взять ряху и получить сертификат?
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|4.83, AngeliX (?), 13:57, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Как лицензия ФСТЕК влияет на лучшесть?
Какие операционные системы разрешены для работы с персональными данными?
>Что мешаает взять ряху и получить сертификат?
А сколько денег надо на это?
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|5.122, Аноним (47), 15:46, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Какие операционные системы разрешены для работы с персональными данными?
А какие запрещённые? А зачем с ними работать?
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|1.52, Скрепный Дед (?), 12:54, 05/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А какая польза для СПО в этом? Ну подвигали кровати, в смысле драйверы, между линуксом и бсд. За дорого. Если такие движения помогают кому-то экономить на налогах, то пускай копошатся, авось мешать не будут.
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|2.68, mos87 (ok), 13:25, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А какая польза для СПО в этом?
никакой, так и СПО тут ни при чём - это всё бесплатные плюшки для яббла. Зря что ли там САМАЯ ШВАБОДНАЯ ЛЕЦЕНЗИЯ
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|1.55, eugener (ok), 13:00, 05/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Комментаторы, да шож вы фряху-то так не любите?
Это потому что там systemd нет?
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|2.58, Аноним (61), 13:12, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему ты так любишь унылые подачки на лопате? Ты как то тренировал своё терпение или просто ничего не понимаешь?
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|2.96, Аноним (19), 14:25, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мы тут вообще всё не любим, для того и заходим.
Но в данном случае мы не любим ИБД.
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|2.77, Аноним (74), 13:36, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>FreeBSD это и есть по сути Unix?
Unix-а уже навным давно нет. И линукс и фря -- Unix like.
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|3.82, Аноним (82), 13:54, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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AIX чем не юникс? Чуть больше года назад последняя версия вышла.
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|4.118, Аноним (118), 15:36, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аноним просто не знает что такое юникс и кто и как выдает право называться юниксом.
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|2.85, BorichL (ok), 14:04, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это BSD Unix.
Но сейчас тебе расскажут за то, что ходит как утка, плавает как утка и летет как утка - совсем не утка, потому что нет платной наклейки с надписью "утка".
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|2.95, Аноним (19), 14:14, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Unix на данный момент остался только один, но ответ «какой» вам не понравится.
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|1.76, поле Name (?), 13:35, 05/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Планы на второй квартал 2025 года: работа специальных кнопок на ноутбуках, задействование встроенных цифровых микрофонов, автоматическое переключение звука на наушники, поддержка HDMI, упрощение установки FreeBSD со средой рабочего стола, Wi-Fi 6.
То что в Линуксе есть уже лет 15 - кроме WiFi 6, хотя какой там 6 если еще Wi-Fi 4 и 5 не умеет.
Фрю на современный ноутбук это конечно дело такое, надо или очень не любить себя, или наоборот очень любить фрю...
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|1.79, Аноним (74), 13:40, 05/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Те, кому действительно интересно погонять Фрю на ноуте, не побрезгуют поставить net/wifibox для полноценной поддержки wifi.
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|2.90, пох. (?), 14:07, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Те, кому действительно интересно погонять Фрю на ноуте, не побрезгуют поставить net/wifibox
> для полноценной поддержки wifi.
прости но это интерес сродни погонять лысого.
Зачем ставить фрю на то что она не поддерживает без линукс-затычки? И не проще ли сразу поставить линукс тогда уж?
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|2.121, быдло (?), 15:44, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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лучше создайте отдельный дистрибутив BaikalBSD на платной основе 20-30$ за лицензию
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|1.103, Анонимище (?), 14:48, 05/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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<Создан список ноутбуков, поддерживаемых во FreeBSD. В списке пока только ноутбук Framework Laptop 13 (AMD Ryzen 7040) и 7 кандидатов
Я в шоке. Я знал что у Фряхи дела обстоят хуже с поддержкой железа по сравнению с Линуксом, но даже не думал что НАСТОЛЬКО плохо
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|2.126, svvord (ok), 16:02, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая же наша жизнь мучительна, не передать словами =) Обсуждение вкуса устриц с теми, кто не ел, особое удовольствие =)
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|1.111, Аноним (111), 15:05, 05/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На днях себе поставил на старый ноут Lenovo G460 (с расширенной памятью, заменённым SSD и модулем WiFi) FreeBSD+LxQt - работает.
Жаль, что в "списке ноутбуков, поддерживаемых во FreeBSD" из отчёта в новости его нет.
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|2.116, Аноним (114), 15:34, 05/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой-то из древних EEEPc помогал реанимировать товарищу в качестве печатной машинки на производство.
Поменял модем на штеуд и нарастил память с гига до двух.
С bsd бегал шустро и браузер работал с ютьюбами, всё упиралось в дровах на графоний и отсутствие адекватного менеджера беспроводных сетей для вяленда под фрю, руками вбивать инфу для wpa_supplicant — такое. А так даже wps офис работал на приемлемом уровне.
С лубунту тормозило всё адово, слайдшоу просто, при том что графоний завёлся — но оставили именно её, потому как wifi настраивался через гуй, что владельца устраивало.
Очень классно работала гайка, но всё время были проблемы с сетью и рандомные баги.
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