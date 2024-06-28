Обсуждение ветки FreeBSD 15 и интеграции поддержки Rust во FreeBSD

|
|1.3, Аноним (3), 23:05, 28/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
UNIX, который породил язык C, хотят переписать на Rust.
В историческое время живем, господа.
|
|
|
|2.4, Annato (?), 23:09, 28/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как и в прошлом обсуждении никаких конкретных решений не принято, лишь оценены перспективы.
|
|
|
|3.10, Аноним (10), 23:46, 28/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Как и в прошлом обсуждении никаких конкретных решений не принято, лишь оценены перспективы.
Ну а как еще? Когда в прошлый раз:
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60473
предложили кричащим "Нам нужон Раст!" конкретизировать, для чего именно, то конретный список утилит-под-переписку вышел откровенно э-э, конкретно так, э-э, жиденький.
Да и вопрос "Кто будет ваять инфраструктуру для этого?" как-то остался висеть в воздухе.
|
|2.5, Аноним (5), 23:12, 28/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Unix появился в 1969, а С в 1972. Но не давай таким фактам менять себе точку зрения.
|
|2.26, Bottle (?), 01:23, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Юникс много чего породил, и необязательно это было хорошим.
Некоторые психически больные люди считают консольные утилиты чем-то адекватным, например.
|
|
|
|3.28, Аноним (-), 01:39, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> считают консольные утилиты чем-то адекватным
Это, как правило, начинающие. Опытные, кто хотя бы пару лет отсидел в консоли, будут делать всё, чтобы этой пресловутой консоли в работе было как можно меньше.
|
|1.7, Аноним (7), 23:39, 28/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Kubernetes уже почти 10 лет. Примерно на столько же сабж отстаёт в развитии от индустрии. Ну что ж, лучше поздно, чем никогда.
|
|
|
|2.17, User (??), 00:37, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зато эта... Без systemd, вот! Как тебе такое, Илон Маск?
И вообще! Лошадь себя ещё покажет!
|
|2.19, Аноним (19), 00:45, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну так оно +/- устоялось и стабилизировалось, можно портировать. Каким оно было "почти 10 лет"? Лучше может даже не вспоминать?
|
|
|
|3.31, Аноним (31), 03:54, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Каким оно было "почти 10 лет"? Лучше может даже не вспоминать?
Закономерные вопросы к FreeBSD.
|
|1.18, Аноним (18), 00:38, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Чтобы БСД'шечка олинуксойдилась?
Эт перебор ящитаю.
Пусть пингвин от скуки обмазывается ржавчиной, бзде это вообще никаким боком не нужно.
|
|1.21, Аноним (20), 01:00, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Почему только гуглокрысы проталкивают свою Ржу во все щели? Почему адекваты никак не выучат алфавит - там же явно после Си идёт Ди! Почему не Ди??? Тоже системный язык, GC, библиотеки, все дела... практически полная замена сипипям, причём адекватная замена. Почему никто это не обсуждает-то!?!
|
|
|
|2.24, Bottle (?), 01:15, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да кроме этого есть ещё FreePascal. Куча нормальных языков, но да, надо выбрать хруст.
|
|2.33, Аноним (33), 06:15, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому что
> GC
Если его отключить, то не скомпилируется даже Hello world.
Плюс фрагментация. В этом году язык форкнули в OpenD (с намерением дропнуть режимы betterC и nogc, кстати).
|
|1.23, Bottle (?), 01:14, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
По факту ради мнимой безопасности хотят усложнить сборку проектов и замедлить компиляцию до неадекватного уровня (благодаря ссаной сишечке с её хедерами и плюсам с их темплейтами она уже плохая, а теперь будет невозможно разрабатывать что-либо без сервера под рукой)
При этом реальные вопросы безопасности (которые решаются специалистами по ИБ) никто решать не будет.
|
|
|
|2.35, Аноним (34), 06:30, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>реальные вопросы безопасности (которые решаются специалистами по ИБ) никто решать не будет.
сертификация фстек и шифрование гост?
|