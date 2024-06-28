Обсуждение ветки FreeBSD 15 и интеграции поддержки Rust во FreeBSD

Организация FreeBSD Foundation опубликовала серию отчётов, подготовленных по мотивам обсуждений на прошедшем в Канаде саммите разработчиков FreeBSD. Среди рассмотренных на саммите тем: Интеграция инструментария Rust в базовую систему, поставка и переписывание приложений на языке Rust и предоставление возможности разработки компонентов ядра на Rust. Из плюсов интеграции Rust отмечается повышение безопасности за счёт применения средств для безопасной работы с памятью, а из минусов - сложность сопровождения инструментария Rust из-за короткого цикла разработки и частого формирования релизов со значительными изменениями. Как и в прошлом обсуждении никаких конкретных решений не принято, лишь оценены перспективы.

Определение целей, приоритетов и планов, касающихся ветки FreeBSD 15. Одной из основных целей упоминается создание инфраструктуры для изолированных контейнеров, подготовка официальных образов контейнеров с FreeBSD, обеспечение интеграции с инструментарием Kubernetes и улучшение сетевых возможностей для контейнеров. Также рассмотрено применение ELF-формата для core-дампов ядра (для повышения эффективности диагностики и исправления проблем), добавление в инсталлятор поддержки установки тематических групп пакетов, включение в поставку расширенных инструментов для отладки, улучшение инфраструктуры для тестирования и сборки системы, расширение поддержки аппаратных архитектур.

Поддержка контейнеров в формате OCI (Open Container Initiative) и доведение до полноценного вида порта runtime containerd для FreeBSD, а также портирование компонентов платформы Kubernetes для FreeBSD, таких как kubeadm и kube-proxy, предназначенных для развёртывания кластеров Kubernetes.

Интеграция расширенных инструментов для отладки и утилиты bricoler, упрощающей процессы тестирования и отладки патчей, предлагаемых для FreeBSD.

Сокращение цикла формирования промежуточных выпусков. В оптимистичном варианте промежуточные релизы предлагается публиковать раз в 3 месяца, а не раз в год как сейчас.

Проект Antithesis Deterministic Hypervisor, нацеленный на добавление в гипервизор Bhyve возможности детерминированного выполнения, обеспечивающего повторяемый результат при совпадающих начальных условиях. Повторяемое выполнение необходимо для повышения эффективности процессов отладки проблем и тестирования исправлений.



