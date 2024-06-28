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Обсуждение ветки FreeBSD 15 и интеграции поддержки Rust во FreeBSD

28.06.2024 21:51

Организация FreeBSD Foundation опубликовала серию отчётов, подготовленных по мотивам обсуждений на прошедшем в Канаде саммите разработчиков FreeBSD. Среди рассмотренных на саммите тем:

  • Интеграция инструментария Rust в базовую систему, поставка и переписывание приложений на языке Rust и предоставление возможности разработки компонентов ядра на Rust. Из плюсов интеграции Rust отмечается повышение безопасности за счёт применения средств для безопасной работы с памятью, а из минусов - сложность сопровождения инструментария Rust из-за короткого цикла разработки и частого формирования релизов со значительными изменениями. Как и в прошлом обсуждении никаких конкретных решений не принято, лишь оценены перспективы.
  • Определение целей, приоритетов и планов, касающихся ветки FreeBSD 15. Одной из основных целей упоминается создание инфраструктуры для изолированных контейнеров, подготовка официальных образов контейнеров с FreeBSD, обеспечение интеграции с инструментарием Kubernetes и улучшение сетевых возможностей для контейнеров. Также рассмотрено применение ELF-формата для core-дампов ядра (для повышения эффективности диагностики и исправления проблем), добавление в инсталлятор поддержки установки тематических групп пакетов, включение в поставку расширенных инструментов для отладки, улучшение инфраструктуры для тестирования и сборки системы, расширение поддержки аппаратных архитектур.
  • Поддержка контейнеров в формате OCI (Open Container Initiative) и доведение до полноценного вида порта runtime containerd для FreeBSD, а также портирование компонентов платформы Kubernetes для FreeBSD, таких как kubeadm и kube-proxy, предназначенных для развёртывания кластеров Kubernetes.
  • Интеграция расширенных инструментов для отладки и утилиты bricoler, упрощающей процессы тестирования и отладки патчей, предлагаемых для FreeBSD.
  • Сокращение цикла формирования промежуточных выпусков. В оптимистичном варианте промежуточные релизы предлагается публиковать раз в 3 месяца, а не раз в год как сейчас.
  • Проект Antithesis Deterministic Hypervisor, нацеленный на добавление в гипервизор Bhyve возможности детерминированного выполнения, обеспечивающего повторяемый результат при совпадающих начальных условиях. Повторяемое выполнение необходимо для повышения эффективности процессов отладки проблем и тестирования исправлений.


  1. Главная ссылка к новости (https://freebsdfoundation.org/...)
  2. OpenNews: Релиз FreeBSD 14.1 с улучшенным звуковым стеком и поддержкой cloud-init
  3. OpenNews: Результаты опроса пользователей FreeBSD и план устранения выявленных проблем
  4. OpenNews: Для FreeBSD развивается новый графический инсталлятор. Отчёт FreeBSD за 1 квартал
  5. OpenNews: Проект ravynOS развивает редакцию FreeBSD, нацеленную на совместимость c macOS
  6. OpenNews: Разработчики FreeBSD обсуждают использование языка Rust в базовой системе
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61456-freebsd
Ключевые слова: freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:02, 28/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –3 +/
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:05, 28/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    UNIX, который породил язык C, хотят переписать на Rust.
    В историческое время живем, господа.
     
     
  • 2.4, Annato (?), 23:09, 28/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и в прошлом обсуждении никаких конкретных решений не принято, лишь оценены перспективы.

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 23:46, 28/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как и в прошлом обсуждении никаких конкретных решений не принято, лишь оценены  перспективы.

    Ну а как еще? Когда в прошлый раз:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60473
    предложили кричащим "Нам нужон Раст!" конкретизировать, для чего именно, то конретный список утилит-под-переписку вышел откровенно э-э, конкретно так, э-э, жиденький.
    Да и вопрос "Кто будет ваять инфраструктуру для этого?" как-то остался висеть в воздухе.


     
  • 2.5, Аноним (5), 23:12, 28/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Unix появился в 1969, а С в 1972. Но не давай таким фактам менять себе точку зрения.
     
     
  • 3.8, дохтурЛол (?), 23:40, 28/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он вроде всё корректно и написал? unix породил C.
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 05:04, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кого породил что.
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:31, 29/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.20, Аноним (20), 00:57, 29/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.26, Bottle (?), 01:23, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Юникс много чего породил, и необязательно это было хорошим.
    Некоторые психически больные люди считают консольные утилиты чем-то адекватным, например.
     
     
  • 3.28, Аноним (-), 01:39, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > считают консольные утилиты чем-то адекватным

    Это, как правило, начинающие. Опытные, кто хотя бы пару лет отсидел в консоли, будут делать всё, чтобы этой пресловутой консоли в работе было как можно меньше.

     
     
  • 4.34, Аноним (34), 06:29, 29/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (10)

  • 1.7, Аноним (7), 23:39, 28/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Kubernetes уже почти 10 лет. Примерно на столько же сабж отстаёт в развитии от индустрии. Ну что ж, лучше поздно, чем никогда.
     
     
  • 2.17, User (??), 00:37, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато эта... Без systemd, вот! Как тебе такое, Илон Маск?
    И вообще! Лошадь себя ещё покажет!
     
  • 2.19, Аноним (19), 00:45, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так оно +/- устоялось и стабилизировалось, можно портировать. Каким оно было "почти 10 лет"? Лучше может даже не вспоминать?
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 03:54, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Каким оно было "почти 10 лет"? Лучше может даже не вспоминать?

    Закономерные вопросы к FreeBSD.

     

  • 1.12, Расчехляем кувалды (?), 00:10, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Заднеприводные и сюда добрались.
     
     
  • 2.13, НяшМяш (ok), 00:12, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Не надо обижать пользователей винды и мака /s
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 00:24, 29/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.15, Аноним (14), 00:26, 29/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.18, Аноним (18), 00:38, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чтобы БСД'шечка олинуксойдилась?
    Эт перебор ящитаю.
    Пусть пингвин от скуки обмазывается ржавчиной, бзде это вообще никаким боком не нужно.
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.21, Аноним (20), 01:00, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему только гуглокрысы проталкивают свою Ржу во все щели? Почему адекваты никак не выучат алфавит - там же явно после Си идёт Ди! Почему не Ди??? Тоже системный язык, GC, библиотеки, все дела... практически полная замена сипипям, причём адекватная замена. Почему никто это не обсуждает-то!?!
     
     
  • 2.24, Bottle (?), 01:15, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да кроме этого есть ещё FreePascal. Куча нормальных языков, но да, надо выбрать хруст.
     
  • 2.27, оно ним (?), 01:28, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Любой язык с GC не может быть заменой ни сисипям, ни си.
     
  • 2.33, Аноним (33), 06:15, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что
    > GC

    Если его отключить, то не скомпилируется даже Hello world.

    Плюс фрагментация. В этом году язык форкнули в OpenD (с намерением дропнуть режимы betterC и nogc, кстати).

     

  • 1.22, Аноним (22), 01:07, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Rust, контейнеры, передвигание стульев

    Bullshit bingo!

     
  • 1.23, Bottle (?), 01:14, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По факту ради мнимой безопасности хотят усложнить сборку проектов и замедлить компиляцию до неадекватного уровня (благодаря ссаной сишечке с её хедерами и плюсам с их темплейтами она уже плохая, а теперь будет невозможно разрабатывать что-либо без сервера под рукой)
    При этом реальные вопросы безопасности (которые решаются специалистами по ИБ) никто решать не будет.
     
     
  • 2.30, чукча_писатель (?), 03:43, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фаирвола не достаточно ?
     
  • 2.35, Аноним (34), 06:30, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >реальные вопросы безопасности (которые решаются специалистами по ИБ) никто решать не будет.

    сертификация фстек и шифрование гост?

     

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