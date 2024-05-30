Результаты опроса пользователей FreeBSD и план устранения выявленных проблем

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|3.14, Аноним (14), 10:46, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как раз нет, прикладной софт свежий. И система пакетов/портов, на мой взгляд, лучше, чем в gentoo. Если бы фряха работала бы так же хорошо, как лин, перешёл бы, не задумываясь. (Это я про зависание менюшек ниже писал.)
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|4.17, Илья (??), 11:00, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>лучше, чем в gentoo
Гента не популярна. Сравнивать надо с Ubuntu, fedora
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|4.18, Аноним (18), 11:05, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>истема пакетов/портов, на мой взгляд, лучше, чем в gentoo
тебе стоит проверить зрение, возможно, не всё потеряно
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|1.3, Аноним (3), 10:19, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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средний возраст 45 лет - это весьма печально. Залипание молодёжи на YouTube и соцсетях тоже показательно.
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|2.13, Аноним (13), 10:43, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но ведь молодёжи тоже нужна ось, и даже чаще чем старпёрам. И вот выясняется, что это НЕ фрибзд.
А насчёт залипания в ютубах - это скорее прерогатива старперов, особенно в нашем городке 100-тысячнике, среди Альп.
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|1.4, Аноним (4), 10:21, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пробовал недавно на ноутбуке. Wifi не работает, купил свисток. Графика завелась без проблем, аппаратное ускорение видео работает. Но почему-то графика в xfce (переключение окон, нажатие на менюшки) заметно подтормаживает. Иногда бывало, что нажимал на выпадающий список и несколько секунд ждал когда он появится.
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|2.8, Nonim (?), 10:29, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Оно для графики тащит половину линукса с собой. Так что весьма сомнительный кейс использования.
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|3.12, Аноним (13), 10:39, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Притом, что не всегда эта графика работает. А если работает - то не всегда с видеоускорением, у меня так было через раз на 14-й, и вс1 что описал комментатор выше.
Вайфай у меня - intel 7260, работает, но не просыпается. Перезагрузить модуль невозможно впринципе, только весь ноутбук.
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|1.5, kazancevss (ok), 10:21, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Пожалуй это моя самая любимая ОС. Очень простая и хорошо документированная система. Работает надежно, быстро. Делал на ней всё, SFTP сервер, коммутатор, маршрутизатор, десктоп, VPN сервер. Всё это до сих работает и радует меня.
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|2.15, Аноним (15), 10:53, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как насчёт поддержки железа? Раньше с этим было много проблем. Особенно со звуком.
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|3.19, Celcion (ok), 11:11, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Раньше с этим было много проблем.
Теперь проблем ещё больше.
Вообще, FreeBSD - наглядный пример того, во что превращается ОС, в которую не вливаются деньги всяких злобных корпораций - стагнация и постепенный исход пользовательской базы. Если бы вовремя не тиснули ZFS, что повлекло за собой вливание денег некоторых компаний, поставлявших NAS на её базе - про неё бы сейчас даже особо и не вспоминали.
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|1.9, Аноним (13), 10:34, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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... отдают предпочтение ноутбукам .... 20% - Apple,
И на них конечно же гоняют фрибзд!
С таким узбеком меня можно назвать вантузятнеком, ведь я раз в месяц хожу на RDP через Remmina.
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|1.11, Cyber100 (ok), 10:36, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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пользую фрибзду лет так 15 в виде пфсенсе == крайне доволен. но пользоватья бздей на десктопе то еще извращение , конечно...
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|1.16, dannyD (?), 10:55, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>29% принимают участие в разработке
>>опыт работы с FreeBSD - 13-14 лет
"по опросу главврачей, ведущих хирургических отделений, деканов мед институтов..."
статистическая выборка мягкоговоря...
это давно прибитая, заангажировнная публика.
чего нового хотели узнать?
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|1.21, crypt (ok), 11:16, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> прошло 1446 участников.
это вообще что за опрос такой??? у меня в одну (!) соседнюю школу больше ходит человек.
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|1.22, crypt (ok), 11:18, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> 50% пользователей используют FreeBSD на серверах
после того, как они при минорном (!) апдейте, проапдейтили llvm на три версии и он перестал собирать старый софт, я думаю, она подходит для серверов разве что для васянов, у которых их 3 штуки, и которые все свое время могут потратить на решение проблем при минорном апдейте.
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|1.23, Golangdev (?), 11:18, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Организация FreeBSD Foundation опубликовала результаты (PDF, 62 стр.) опроса
> Востребованными при ежедневной работе программными компонентами названы драйверы ... Docker (6%)
Респект. Пример адекватной организации, которая понимает ценность и необходимость получения обратной связи, например через опросы.
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