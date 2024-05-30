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Результаты опроса пользователей FreeBSD и план устранения выявленных проблем

30.05.2024 10:03

Организация FreeBSD Foundation опубликовала результаты (PDF, 62 стр.) опроса пользователей и разработчиков проекта, проведённого для понимания состояния сообщества, определения типовых сценариев использования FreeBSD, расстановки приоритетов в разработке и выявления областей, требующих особого внимания. Опрос, который включал в себя около 50 вопросов, прошло 1446 участников.

Выявленные тенденции:

  • 50% пользователей используют FreeBSD на серверах, а 18% на ПК, 14% на ноутбуках, 6% в облачных системах.
  • 76% пользователей серверов считают ZFS наиболее важной возможностью FreeBSD на серверах. На втором месте (69%) отмечена важность доступа к патчам с исправлением проблем с безопасностью. 58% отметили производительность ФС, 53% - jail, 52% - межсетевые экраны, 43% - обновление системы без переустановки, 40% - актуальность версий серверных приложений, 38% - системы хранения (iSCSI, NFS, smb/Samba), 37% - производительность сетевой системы, 36% - виртуализацию, 28% - возможности для маршрутизаторов, 25% - эффективность энергопотребления, 24% - средства для повышения безопасности, 23% - изоляцию приложений, 23% - NAT.
  • 76% опрошенных пользователей серверов используют FreeBSD для организации хранилищ (NFS, samba, ZFS), 74% для web-серверов, 69% для межсетевых экранов, прокси и маршрутизаторов, 50% для разработки, 48% для почтовых серверов, 46% для внутренних приложений, 39% для СУБД.
  • 77% пользователей ноутбуков отдают предпочтение ноутбукам Lenovo/IBM, 45% - Dell (в опросе можно было выбрать сразу несколько пунктов), 22% - HP, 20% - Apple, 19% - Framework, 16% Asus, 11% - System76, 10% - Pinebook/Pinephone/Pine64, 10% - Acer.
  • 21% пользователей ноутбуков и ПК используют KDE, 20% - Xfce, 9% - i3, 8% - GNOME, 4% - Sway, 4% - Dwm, 4% - MATE.
  • 15% устанавливают обновления сразу после их появления, 11% - ежедневно, 28% - раз в неделю, 13% - раз в две недели, 17% - раз в месяц, 15% - реже, чем раз в месяц.
  • Типичный портрет участника: средний возраст 45 лет (17% до 35 лет, 61% - 35-54, 20% старше 55 лет), проживание в Европе (52%) или Северной Америке (33%), опыт работы с FreeBSD - 13-14 лет (45% больше 15 лет, 27% - 5-15 лет, 28% - менее 5 лет).
  • 29% принимают участие в разработке (из них 10% являются комиттерами). Более половины разработчиков принимали участие в разработке FreeBSD за последний год. 72% контрибуторов отметили положительный опыт участия в разработке.
  • Основным источником информации об обновлениях является сайт freebsd.org, в то время как новички отдают предпочтение Reddit, YouTube и блогам, и предпочитают не пользоваться списками рассылки (из пользователей с опытом более 15 лет - 60% используют списки рассылки, а с опытом менее 5 лет - 22%).
  • Отмечен высокий уровень безопасности FreeBSD, особенно в серверных применениях. 81% высоко оценили работу FreeBSD по устранению проблем, связанных с безопасностью.
  • 90% опрошенных считают FreeBSD хорошим способом изучить внутреннее устройство операционных систем, а 93% хорошей платформой для изучения системного администрирования.
  • Около 10% пользователей готовы платить за предоставление расширенной поддержки релизов (доступ к обновлениям после завершения штатного LTS-цикла).
  • 92% используют FreeBSD в личных целях, 52% - на работе.
  • Ежедневно работают с FreeBSD 74% опрошенных, еженедельно - 18%, раз месяц и реже - 7%.
  • Востребованными при ежедневной работе программными компонентами названы драйверы Wi-Fi (8%), Docker (6%), приложения экосистемы Apple (6%), Steam (5%), MS Office (4%).
  • 85% используют межсетевые экраны. 71% отдают предпочтение пакетному фильтру pf, 31% - ipfw, 4% - ipfilter.
  • 93% участников отметили положительный опыт работы с FreeBSD.
  • 94% участников рассматривают FreeBSD как полноценную самодостаточную операционную систему.



Выводы и шаги, которые планируют предпринять разработчики FreeBSD после анализа результатов опроса:

  • Расширение способов привлечения новых участников в сообщество, используя маркетинговые кампании и образовательные программы, проводимые с привлечением социальных сетей и учебных учреждений.
  • Расширение поддержки и обучения - создание обучающих ресурсов для новых пользователей и разработчиков, например, написание руководств, публикация контента в YouTube и проведение семинаров. Внедрение программы наставничества для поддержки новых пользователей.
  • Обновление документации, нацеленное на структурирование материалов и удаление устаревшей информации. Создание единого сайта в документацией.
  • Улучшение поддержки оборудования. В качестве приоритетного направления называется разработки драйверов для Wi-Fi и особо востребованных аппаратных компонентов. Налаживание партнёрских отношений с производителями, нацеленные на повышение совместимости их устройств с FreeBSD.
  • Упрощение и документирование процессов участия в разработке. Создание понятных руководств и проведение обучающих семинаров. Продвижение наставничества для курирования новых разработчиков.
  • Создание инициатив для привлечения пользователей из регионов, в которых малораспространена ОС FreeBSD. Создание местных сайтов с информацией, специфичной для определённых регионов, переводами и программами поддержки (outreach).


  1. Главная ссылка к новости (https://freebsdfoundation.org/...)
  2. OpenNews: Для FreeBSD развивается новый графический инсталлятор. Отчёт FreeBSD за 1 квартал
  3. OpenNews: Уязвимость в NFS-сервере FreeBSD и OpenBSD, приводящая к удалённому выполнению кода
  4. OpenNews: Проект NixBSD развивает вариант NixOS с ядром из FreeBSD
  5. OpenNews: FreeBSD прекратит поддержку 32-разрядных платформ
  6. OpenNews: Релиз FreeBSD 13.3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61272-freebsd
Ключевые слова: freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Getfor (?), 10:16, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    используют KDE - 21%, тем временем гномолюбы 8% - GNOME
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:22, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Итак, план работы: ускоренно патчить KDE под FreeBSD.
     
  • 2.7, Дмитрий (??), 10:24, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так там он наверное 10-ти летней давности
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:46, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз нет, прикладной софт свежий. И система пакетов/портов, на мой взгляд, лучше, чем в gentoo. Если бы фряха работала бы так же хорошо, как лин, перешёл бы, не задумываясь. (Это я про зависание менюшек ниже писал.)
     
     
  • 4.17, Илья (??), 11:00, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >лучше, чем в gentoo

    Гента не популярна. Сравнивать надо с Ubuntu, fedora

     
  • 4.18, Аноним (18), 11:05, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >истема пакетов/портов, на мой взгляд, лучше, чем в gentoo

    тебе стоит проверить зрение, возможно, не всё потеряно

     
     
  • 5.20, Аноним (14), 11:14, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > истема

    Нет, вам, сударь.

     

  • 1.3, Аноним (3), 10:19, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    средний возраст 45 лет - это весьма печально. Залипание молодёжи на YouTube и соцсетях тоже показательно.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:43, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь молодёжи тоже нужна ось, и даже чаще чем старпёрам. И вот выясняется, что это НЕ фрибзд.

    А насчёт залипания в ютубах - это скорее прерогатива старперов, особенно в нашем городке 100-тысячнике, среди Альп.

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:21, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пробовал недавно на ноутбуке. Wifi не работает, купил свисток. Графика завелась без проблем, аппаратное ускорение видео работает. Но почему-то графика в xfce (переключение окон, нажатие на менюшки) заметно подтормаживает. Иногда бывало, что нажимал на выпадающий список и несколько секунд ждал когда он появится.
     
     
  • 2.8, Nonim (?), 10:29, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно для графики тащит половину линукса с собой. Так что весьма сомнительный кейс использования.
     
     
  • 3.12, Аноним (13), 10:39, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Притом, что не всегда эта графика работает. А если работает - то не всегда с видеоускорением, у меня так было через раз на 14-й, и вс1 что описал комментатор выше.

    Вайфай у меня - intel 7260, работает, но не просыпается. Перезагрузить модуль невозможно впринципе, только весь ноутбук.

     

  • 1.5, kazancevss (ok), 10:21, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пожалуй это моя самая любимая ОС. Очень простая и хорошо документированная система. Работает надежно, быстро. Делал на ней всё, SFTP сервер, коммутатор, маршрутизатор, десктоп, VPN сервер. Всё это до сих работает и радует меня.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:53, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как насчёт поддержки железа? Раньше с этим было много проблем. Особенно со звуком.
     
     
  • 3.19, Celcion (ok), 11:11, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Раньше с этим было много проблем.

    Теперь проблем ещё больше.

    Вообще, FreeBSD - наглядный пример того, во что превращается ОС, в которую не вливаются деньги всяких злобных корпораций - стагнация и постепенный исход пользовательской базы. Если бы вовремя не тиснули ZFS, что повлекло за собой вливание денег некоторых компаний, поставлявших NAS на её базе - про неё бы сейчас даже особо и не вспоминали.

     

  • 1.9, Аноним (13), 10:34, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ... отдают предпочтение ноутбукам .... 20% - Apple,
    И на них конечно же гоняют фрибзд!
    С таким узбеком меня можно назвать вантузятнеком, ведь я раз в месяц хожу на RDP через Remmina.
     
  • 1.11, Cyber100 (ok), 10:36, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    пользую фрибзду лет так 15 в виде пфсенсе == крайне доволен. но пользоватья бздей на десктопе то еще извращение , конечно...
     
  • 1.16, dannyD (?), 10:55, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>29% принимают участие в разработке
    >>опыт работы с FreeBSD - 13-14 лет

    "по опросу главврачей, ведущих хирургических отделений, деканов мед институтов..."

    статистическая выборка мягкоговоря...
    это давно прибитая, заангажировнная публика.

    чего нового хотели узнать?

     
  • 1.21, crypt (ok), 11:16, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  прошло 1446 участников.

    это вообще что за опрос такой??? у меня в одну (!) соседнюю школу больше ходит человек.

     
  • 1.22, crypt (ok), 11:18, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 50% пользователей используют FreeBSD на серверах

    после того, как они при минорном (!) апдейте, проапдейтили llvm на три версии и он перестал собирать старый софт, я думаю, она подходит для серверов разве что для васянов, у которых их 3 штуки, и которые все свое время могут потратить на решение проблем при минорном апдейте.

     
  • 1.23, Golangdev (?), 11:18, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Организация FreeBSD Foundation опубликовала результаты (PDF, 62 стр.) опроса
    > Востребованными при ежедневной работе программными компонентами названы драйверы ... Docker (6%)

    Респект. Пример адекватной организации, которая понимает ценность и необходимость получения обратной связи, например через опросы.

     

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