Разработчики FreeBSD обсуждают использование языка Rust в базовой системе

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Алан Сомерс (Alan Somers), разработчик новой реализации драйвера FUSE для FreeBSD и автор Rust-обвязок над некоторыми библиотеками FreeBSD, начал обсуждение процесса включения кода на языке Rust в состав базовой системы. В ходе дискуссии коммиттеров проекта были определены цена и преимущество внедрения. Ценой включения поддержки Rust станет удвоение времени сборки, а преимуществом - упрощение разработки некоторых утилит.
Список утилит, которые есть намерение переписать на языке Rust, если бы поддержка Rust появилась в базовой системе:
Список портов на языке Rust, которые можно было бы перенести в базовую систему, если бы поддержка Rust появилась в базовой системе:
Связанные с FreeBSD Rust-приложения, которые предлагается оставить в портах: