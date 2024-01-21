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Разработчики FreeBSD обсуждают использование языка Rust в базовой системе

21.01.2024 22:44

Алан Сомерс (Alan Somers), разработчик новой реализации драйвера FUSE для FreeBSD и автор Rust-обвязок над некоторыми библиотеками FreeBSD, начал обсуждение процесса включения кода на языке Rust в состав базовой системы. В ходе дискуссии коммиттеров проекта были определены цена и преимущество внедрения. Ценой включения поддержки Rust станет удвоение времени сборки, а преимуществом - упрощение разработки некоторых утилит.

Список утилит, которые есть намерение переписать на языке Rust, если бы поддержка Rust появилась в базовой системе:

  • ctl-exporter (экспорт статистики ctlstat в Prometheus).
  • Тесты fusefs.
  • devd .
  • zfsd.
  • nscd.
  • Компоненты стеков 802.11ac и Lightning, работающие в пространстве пользователя.
  • freebsd-kpi-r14-0.

Список портов на языке Rust, которые можно было бы перенести в базовую систему, если бы поддержка Rust появилась в базовой системе:

Связанные с FreeBSD Rust-приложения, которые предлагается оставить в портах:



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/arch...)
  2. OpenNews: Эксперименты с Rust во FreeBSD
  3. OpenNews: В Китае запущен спутник с real-time подсистемой ядра Linux, написанной на Rust
  4. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.75 и unikernel Hermit 0.6.7
  5. OpenNews: Ядро Maestro, написанное на Rust и частично совместимое с Linux
  6. OpenNews: Опубликован embedded-hal 1.0, инструментарий для создания драйверов на языке Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60473-freebsd
Ключевые слова: freebsd, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:50, 21/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    А как же Carbon?
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:54, 21/01/2024 [ответить]  
    		• +3 +/
    Правильная мысль, давно пора.
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:00, 21/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    Вот теперь я опасаюсь за FreeBSD
     
  • 1.5, qwertyuser (?), 23:04, 21/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    ну аааонец та ки... во фре начнут драйвера появляться под актуальное железо. :)
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:04, 21/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    Когда коту делать нечего…
     

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