Выпуск языка программирования Rust 1.75 и unikernel Hermit 0.6.7

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|1.1, Аноним (1), 19:34, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень радостно, что раст уже в ядре. Лет через 15 всё ядро уж точно будет переписано на это чудо техники!
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|2.3, Аноним (-), 19:52, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Версия ядра 1.0 вышла в 1994 году, те, будем считать, 30 лет.
Так что переписать (и дописать новое) за 15 - это будет отличный результат.
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|4.7, Аноним (-), 19:59, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не спасибо, ими разве что лефтпады править.
Более того, переписать просто в лоб не получится, скорее всего нужно будет менять код и взаимосвязи.
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|2.10, Аноним (10), 20:15, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Лет через 15 всё ядро уж точно будет переписано на это чудо техники!
Особенно учитывая, что переписывание на БезопасТном идёт намного медленнее, чем написание на Сишке. А на разработку ядра затрачено 32 года, то ...
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|3.12, Аноним (12), 20:26, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> медленнее, чем написание на Сишке
Ты посчитал только написание или добавил "закладывание багов", поиск багов, тестирование, исправление и тд?
Если нет, то верю.
СИшка - это же пхп времен 70х.
Для тех кто не освоил ассемблер и фортран, но нужно быстро х-к-х-к и продакшн.
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|3.13, Советский инженер (ok), 20:28, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А на разработку ядра затрачено 32 года
да, только ведь код добавлялся не линейно.
а платиновые спонсоры скажут "надо" и работа закипит
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|1.2, Аноним (-), 19:48, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> В состав добавлен оптимизатор BOLT
Ну раз добавлен... ладно, хорошо хоть не "на код положен"
Хотя если "прирост скорости сборки до 24.7%", то можно и ценой 10.9% роста размера инструмента.
Сейчас что ссд, что память стоят копейки, зато нищуки перестанут лезть в ядро.
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|3.8, Аноним (-), 20:04, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пф..! АЭС это уже прошлый век, вот если бы термояд (например Mr. Fusion Home Energy Reactor)))...
но придется ограничиться солнечными панелями на крыше
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|4.11, Аноним (10), 20:18, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Э, нет, солнечных панелей вам даже на один лишь браузер будущего не хватит.
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|1.9, Аноним (9), 20:06, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> сборщика мусора
Т.е. предполагается для сочинения мусорного исходного кода? Ну и язык у вас.
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