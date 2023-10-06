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Открытие кода Rust-компилятора Ferrocene

06.10.2023 11:43

Компания Ferrous Systems объявила о начале преобразования Ferrocene, проприетарного дистрибутива с Rust-компилятором для критически важных систем, в открытый проект. Код Ferrocene опубликован под лицензиями Apache 2.0 и MIT. Ferrocene предоставляет инструментарий для разработки на языке Rust приложений для защиты информации и критически важных систем, требующих повышенной надёжности (Safety-Critical Systems), сбой в которых может угрожать жизни людей, нанести вред окружающей среде или привести к серьёзным повреждениям оборудования.

В качестве основы задействован rustc, штатный компилятор от проекта Rust, приведённый к соответствию требованиям программных окружений для автомобильных и промышленных систем (ISO 26262 и IEC 61508). Надёжность Ferrocene верифицирована через применение расширенных методов проверки, тестирования и управления качеством. Последние два года продукт развивался как пропритетарный, но компания Ferrous Systems возвращала свои доработки и исправления выявленных ошибок в основной проект.

Одной из целей разработки является поддержание состояния Ferrocene как можно ближе к upstream (в идеале вообще без изменений), поэтому разработанные независимыми участниками улучшения и исправления предлагается передавать напрямую в основной репозиторий rust-lang/rust, а не в репозиторий Ferrocene. Со своей стороны Ferrous Systems сосредоточится на предоставлении верифицированных бинарных сборок, интеграции в SDK производителей оборудования, работе по проверке качества и тестированию на промышленных платформах, реализации поддержки стандартов DO-178C, ISO 21434 и IEC 62278, а также продвижению в основной состав rustc возможностей и изменений, востребованных в критически важных системах и встраиваемых промышленных устройствах.

В ближайшее время планируется выпустить релиз Ferrocene 23.06.0, который станет первым выпуском, соответствующим требованиям ISO 26262 (ASIL D) и IEC 61508 (SIL 4). Выпуск основан на инструментарии Rust 1.68 и находится на финальной стадии подготовки, но его не удастся полностью открыть, так как в состав включена проприетарная информация от одного из прошлых партнёров. Сразу после публикации Ferrocene 23.06.0 начнётся работа над версией 23.06.1, в которой планируют провести чистку проприетарных включений и опубликовать в следующем месяце в виде открытого продукта. Далее разработка будет вестись в открытой форме и все дальнейшие выпуски будут публиковаться как open source. В будущем также планируют открыть код инсталлятора criticalup и синхронизировать его разработку с проектом rustup.

  1. Главная ссылка к новости (https://ferrous-systems.com/bl...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.73
  3. OpenNews: JetBrains представил IDE RustRover и прекратил разработку открытого плагина intellij-rust
  4. OpenNews: Выпуск RustPython 0.3, реализации интерпретатора Python на языке Rust
  5. OpenNews: Представлен Crab, форк языка Rust, избавленный от бюрократии
  6. OpenNews: Google опубликовал результат аудита используемых пакетов на языке Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59881-ferrocene
Ключевые слова: ferrocene, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 12:26, 06/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    По факту проект закрыт. Его выбросили в опенсорс показательно под лицензией апач. У проекта не было ни одного коммерческого заказчика.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:47, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В новости сказано, что теперь открыт.
     
     
  • 3.26, kir (??), 13:32, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут вопрос в сертификации. Если какой-то язык имеет стандарт ISO, то можно сказать, что он открыт. А без стадарта он считай, что не существует.
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 13:37, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой смысл в стандартах, которые никто не выполняет.

    Вот какой открытый компилятор который полностью реализует С17?
    А ни какой! Ни GCC, ни CLANG не реализуют его полностью.
    Есть Acorn, AMD OCC, Edison Design, IAR C которые поддерживают. Но они все проприетарные.

    Я бы сказал, что это введение в заблуждение пользователя, почти обман.
    Чесные разработчики просто бы выкинули букву С из названий GCC / CLANG.

     
     
  • 5.37, kir (??), 13:52, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Порвался? Жаль
    Смысл в самом факте наличия сертификации. Точнее не только в нём, но и не совсем. С сертифицированым языком можно запросто чуть ли ни в две строчки вызывать аутофелляцию, а так нет. В C++ или С я так могу, а вашем Rust или C# - нет.  Покажи мне хоть один серьёзный проект без сертификатов.
     
     
  • 6.41, Аноним (31), 14:00, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Порвался? Жаль

    Хм, а по делу есть, что сказать?
    Т.е это сертификация ради сертификации? Попахивает просто распилом бабла.

    > хоть один серьёзный проект

    Винда11, андроид, Amazon AWS - там есть код на Раст, не думаю что сертифицированные сертифицирователи его бы сертифицировали (за денежку естественно)
    Amazon Firecracker - написан на раст.
    Сам компилятор Раст написан внезапно на rust.

    И это все большие проекты которые просто работают.

    Но раз тебе так важна сертификация - то вот "Открытый драйвер Rusticl сертифицирован на совместимость с OpenCL 3.0"
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58114

    ps и почему ты так часто упоминаешь "аутофелляцию", может тебе лучше к врачу сходить?

     
     
  • 7.56, пох. (?), 14:24, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Винда11, андроид, Amazon AWS - там есть код на Раст, не думаю

    простите, где именно в винде есть код на раст? Попытка переписывания-переписывания была обнародована, но там ни полсловечка что получившегося мутанта на самом деле взяли в прод, а не положили на полку среди продуктов индусской самодеятельности.

    > Сам компилятор Раст написан внезапно на rust.

    и давно у вас llvm переписали на хруст? На хрусте как максимум написан синтаксический анализатор.

    > И это все большие проекты которые просто работают.

    firecracker это всего лишь нескучный конфигуратор kvm-ных виртуалочек. Остальные большие проекты в таком же роде?

     
     
  • 8.61, Анонин (?), 14:35, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    The Microsoft Windows graphics interface device is currently being ported to Ru... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.79, Аноним (79), 15:12, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поиск выдал это There s actually a SysCall in the Windows kernel now that is im... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.83, Анонин (?), 15:28, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без понятия Я под винду писал очень мало и это было давно Может это и int 2Eh ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.89, Аноним (79), 15:48, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ммм У меня, так сказать, риторический вопрос ко всем Но спасибо, что ответил... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.96, Анонин (?), 16:32, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Весьма показательно что Что я не компетентен в виндовой системщине Ну так это ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.97, Аноним (79), 16:57, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Показательно, что адепт пишет о вопросе, не имея малейшего представления Именно... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.99, Анонин (?), 17:08, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так ты тоже про раст пишешь и вроде жив-здоров Сильное утверждение Т е ты ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.55, zog (??), 14:22, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > С сертифицированым языком можно запросто чуть ли ни в две строчки вызывать аутофелляцию

    Комрад, ты вообще в курсе значения последнего слова? Как часто этим занимаешься?

     
     
  • 7.73, Аноним (73), 14:54, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Один из трёх принципов ООП, ЕМНИП
     
     
  • 8.80, Анонимм (??), 15:14, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А разве это не одна из свобод GNU Вот человек выполняет как ему угодно, не смот... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.91, Аноним (79), 15:56, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая же это свобода Если окружающие попросят исходники, придётся показать ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.94, Анонимм (??), 16:06, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты уверен, что он не покажет Я вот не уверен, поэтому даже вспоминать о такой... текст свёрнут, показать
     
  • 5.45, BeLord (ok), 14:05, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой компилятор поддерживает железо полностью? А у какого компилятора можно принудительно выставить хотя бы архитектуру процессоров, к примеру, вот хочу я оптимизацию по Zen3 и мне по фигу будет работать ПО на других архитектурах или нет, ну и как?-)
     
  • 5.85, ьщккгнр (?), 15:42, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C в GCC — это Compiler Collection, а не язык Си ;-Q
     
  • 4.34, Аноним (31), 13:44, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    или взять C++
    ни GCC, ни CLANG не поддерживают модули в С++20,
    а уже на миуточку заканчивается 2023 год

    получается что или компиляторы плохие, или стандарт кал

     
     
  • 5.39, Аноним (39), 13:55, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Получается, что STL по щелчку пальцев на модули не перевести.
     
     
  • 6.81, Аноним (79), 15:16, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем в STL модули?
     
  • 5.40, Аноним (40), 13:57, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>> ни GCC, ни CLANG не поддерживают модули в С++20, <<<

    А теперь представьте, что вам нудно написать компилятор для этого чуда с нуля:)

    ПС: Лично для меня показатель, если скажем за пол года, максимум за год, нельзя с нуля написать компилятор для языка X, то что-то явно пошло не так и эволюция языка свернула куда-то не туда, так что ну его на УЙ:)

     
     
  • 6.60, Аноним (31), 14:33, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я не хочу такое представлять)

    Так называеммый "стандарт" это просто наслоение древних копролитов, овнокода и UBшек.
    В стиле "мы не смогли договориться как должно быть (тк каждый член коммитета тянет одеяло на себя)", поэтому любитесь сами.

    А потом удивляются "а почему СИшных либах дыры каждую неделю находят"?

    > если скажем за пол года, максимум за год

    Так тут даже не с нуля!
    Осталось реализовать P1103R3, P1766R1 и P1815R2, но оно тянется больше 3 лет.

    Тут можно вспомнить эпичный выкидышь С++ 11й версии, настолько качественный, что его 3 года исправляли и выпустили 14 который "содержит в основном уточнения и исправления ошибок предыдущей версии."

     
     
  • 7.90, Аноним (90), 15:51, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В стиле "мы не смогли договориться как должно быть (тк каждый член коммитета тянет одеяло на себя)", поэтому любитесь сами.

    В стиле. Есть несколько реализаций от разных компаний со своими достоинствами и недостатками. Выбрать сложно - пока не выбрали. Ожидаем более детального отчета.

    Простой вопрос тебе. Данная компания ничего не добавила в rust. А появится такая которая добавит свое, и кое-какие мелкие детали вынуждена будет реализовать посвоему? Несовместимо с основной веткой. Сможет она внести новинки в стандарт?

    Ах да. Стандарта-то нет.

    А сможет она начать говорить, что все rust'ы одинаковы, но наш лучше?
    Да без проблем. Стандарта-то нет.

     
     
  • 8.92, Анонимм (??), 15:57, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что им мешает создать PR в основную ветку, создать RFC, обсудить все вопросы ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.93, Анонимм (??), 16:02, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут мы уже приходим к терминологическому философскому вопросу вопросу что есть... текст свёрнут, показать
     
  • 5.47, Аноним (10), 14:06, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Получается, что эти процессы идут независимо. Кто-то просто работает - пишет программы. А кто-то утешается, что руководит процессом, хотя это не так. Причем первые часто не подозревают о наличии вторых и созданных ими руководящих документов.
     
  • 4.44, Аноним (44), 14:03, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Предлагаю этому товарищу дать погремуху "комитетчик". Он носится по всем комментам и орёт, что не может использовать ЯП пока его не освятил всесильный комитет ISO. Видимо даже срать не сядет без сертификации комитета.
     
     
  • 5.48, Аноним (39), 14:09, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда-то комитетчиками называли кэгэбистов.
     
     
  • 6.52, Аноним (52), 14:17, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мельчает комитетчик, ох мельчает, не то, что давеча.
     
  • 6.70, Аноним (44), 14:50, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну как вариант можно просто ми...нетчиком.
     
  • 3.95, Аноним (-), 16:15, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В новости сказано, что теперь открыт.

    Если посмотреть оригинал новости на форониксе, то можно заметить что там такая весьма апачастая моделька. Сертифицированные бинари - только за бабки, только блобами. А вот вам тут помойка с сорцом и вы можете из этого попытаться сами что-то собрать. Без гарантий и наверное это усложнят по максимуму чтобы бизнес не портило. Свободненько так, характерненько.

     
  • 2.12, Аноним (31), 12:53, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так апач это open source лицензия! Код открыт - вот лежит, бери и пользуйся.

    >  У проекта не было ни одного коммерческого заказчика.

    А ты наверное работаешь в Ferrous Systems раз знаешь такие подробности?
    Может ты еще и слышал такие слова как NDA?

     
     
  • 3.15, Аноним (44), 13:00, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Угрожать NDA анониму с опеннета - это сурово, конечно.
     
     
  • 4.16, Аноним (31), 13:06, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так NDA - это не угроза, а факт который просто существует.
    Они могли продать свой продукт нескольким компаний, но говорить об этом не могут.

    А тут Анонимы с хрустальными шарами сразу авторитетно заявляют, что
    > "У проекта не было ни одного коммерческого заказчика. "

     
     
  • 5.46, Аноним (44), 14:06, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    НДА - это не факт, а соглашение. Ты не можешь предъявить неустановленному лицу нарушение соглашения.
     
  • 5.64, Клапауций (ok), 14:39, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они могли продать свой продукт нескольким компаний, но говорить об этом не могут.

    Они могли. Только слиент тогда пошёл странный - пишет на Rust и не просто просто стесняется, а и активно противодействует разглашению сего безусловно комрометирующего факта. Не продукт с потециалом мирового доминирования, а язык разработки. Люди в черном какие-то.

    Очевидный и часто повторяющийся процесс выдавливания коммерчески не взлетевшего продукта в open source банально более вероятен. Я вам больше скажу - они этот продукт будет "Available for Purchase Later This Year", настолько качественно существующие клиенты зашифровались!

     
  • 2.17, Аноним (40), 13:08, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собственно также, как и Мозилла отправила Раст на вольные хлеба:)
     
     
  • 3.20, Аноним (31), 13:13, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И знамя подхватили гугл и майкрософт - на минуточку Gold и Platinum members организации Linux Foundation !

    Давай просто порадуемся, что язык попал в добрые руки компаний, которые продвигают опенсорс.
    А то отдали бы каким-то васянам из 'сообщества', которые мало того сами почти ничего не пишут, так еще и бедные как церковные мыши и нанять нормальных разработчиков не смогут.

     
     
  • 4.27, Аноним (39), 13:35, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У Micro$oft руки недобрые. А у Гуглага они всё чаще становятся недобрыми.
     
     
  • 5.36, Аноним (31), 13:52, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой смелый Аноним!
    Вот покритикуешь Microsoft и гугл, они обидятся и не будут писать ядро линукса.
    И кто будет фиксить баги и реализовывать фичи? Неужели ты?
     
     
  • 6.42, Аноним (40), 14:01, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> и не будут писать ядро линукса. <<<

    Ох, горе то какое; когда-то и без этих паразитов прекрасно обходились!

     
     
  • 7.57, zog (??), 14:27, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ох, горе то какое; когда-то и без этих паразитов прекрасно обходились!

    Это когда же? Без корпораций ядро Linux было полностью непригодным для продакшена. Ну хотя бы из-за того, что Торвальдс и сообщество, в одиночку, не осилили нормальный SMP.

     
     
  • 8.62, Аноним (40), 14:35, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и запишем паразиты не захотели писать своё, а решили сэкономить кучу денег,... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.65, Аноним (31), 14:40, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так если бы он был готовый Он был сырым и багованным, несмотря на усилия IBM пр... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.68, Аноним (40), 14:47, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так что мешало просто взять и написать своё НЕсырое и НЕзабагованное Правильно,... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.72, Аноним (31), 14:52, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если что-то лежит бесплатно - то просто используем его Это же не опенсорс где п... текст свёрнут, показать
     
  • 11.75, Аноним (75), 14:59, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не поддерживай паразитов пользуйся хурдом ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.77, Аноним (40), 15:06, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я и не поддерживаю хурд тут вообще не при чём ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.87, Аноним (87), 15:43, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно, а как же свой велосипед под названием Windows Корпорация так и не пот... текст свёрнут, показать
     
  • 7.63, Анонимусс (?), 14:37, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И получился бы GNU Hurd.
    Как, кстати, там он поживает? Уже готов к daily usage? Про прод даже молчу))
     
     
  • 8.67, Аноним (40), 14:44, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажите за это спасибо тем самым корпарасам, которые взяли под крылышко линукс ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.71, Аноним (44), 14:52, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять Столлману в штаны насрали, да что ж такое ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.43, Аноним (39), 14:01, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие тебе фичи нужны в ядре от Micro$oft: Hyper-V, код поддержки WSL2? Лично мне, ни то, ни другое. Да и Ондроедом я тоже не пользуюсь от слова совсем.
     
     
  • 7.66, Аноним (31), 14:42, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты купил себе айфон? это смело!
    или ты по старинке, с дисковым телефоном ходишь?
     
  • 4.30, Аноним (40), 13:37, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> И знамя подхватили гугл и майкрософт <<<

    нашли чему радоваться

     
  • 4.50, Аноним (10), 14:10, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая незадача. Вчера вечером правил свою программу. И не знал, что мной руководили названные вами голды и платинумы.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:29, 06/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > проприетарного дистрибутива с Rust-компилятором для критически важных систем,
    > Ferrocene как можно ближе к upstream (в идеале вообще без изменений)

    Т.е. в идеале получать бабло и ничего не далать?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:31, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вполне благородная цель, достичь которой получается мало у кого. У этих вот не получается.
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 12:37, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну тут конечно дело не в компании. Дело в том что язык раст не подходит для критически важных систем.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 12:44, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Да, я бы тоже для критически важных систем вместо раста взял язык с гигантским количеством UB. Еще желательно, чтобы в нем не было strsplit.
     
     
  • 5.32, Совершенно другой аноним (?), 13:43, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если Вы про C, то да, в нём нет strsplit, зато есть strtok()/strtok_r(). Кроме того, можно воспользоваться strspn()/strcspn().
     
     
  • 6.35, Анонин (?), 13:51, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > strtok()

    Нет! Это не путь настоящего сишника!
    Он напишет свой сплит и закоммитит его в ядро.

     
     
  • 7.59, Аноним (-), 14:31, 06/10/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 7.88, Аноним (87), 15:45, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И за границы буфера не забудет выйти? Иначе какой же он тру сисшник без этого!
     
  • 4.11, Аноним (11), 12:49, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Всегда было любопытно, какой сорт маргарина в голове у тех, кто делает подобные комментарии, и у тех, кто их плюсует.
     
     
  • 5.13, Аноним (31), 12:54, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Троллинг just fun?
    Тут сайт анонимов, можно писать почти все что угодно.
    И никто не узнает какие позорные кода тебе самому приходилось писать))
     
     
  • 6.18, Аноним (18), 13:09, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно из года в год формировать мнение о чем либо у анонимов Пресли дуя свои цели.
     
  • 5.14, Аноним (44), 12:59, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это называется троллинг тупостью. Добро пожаловать в интернет.
     
     
  • 6.19, Аноним (18), 13:12, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Добро пожаловать в интернет.

    Я практикую в IRL на работе и дома.

     
  • 5.84, Аноним (79), 15:29, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Веганам для справки: в мозге холестерин.
     
  • 4.28, пох. (?), 13:36, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зочем вы так? Конечно же подходит - просто пока получилось только помигать светодиодиком, и то через сишные объектники - зато безопастно!

    Остальное на подходе. Еще чуть чуть, вот-вот, немного подождать... щасщасщас - клиппи опять чем-то недовольна.

     
     
  • 5.49, Аноним (44), 14:09, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой-то ты поехавший. Кучи проектов, комьюнити инженеров, вливания бабла - это для тебя помигать светодиодиком? Ты тогда видимо занимаешься стуком по кнопкам?
     
     
  • 6.53, пох. (?), 14:18, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кучи - это да.

    Кучи у вас получаются хорошо. А вот ресдох - почему-то сдох. Что же могло пойти не так?

     
     
  • 7.74, Аноним (44), 14:57, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Воздуханство какое-то, родители тебя не воспитывали, в лесу рос? Тот сдох, с этим ничего не получается, те ничего не делают. Один ты сидишь на куче навоза и воняешь, что есть мочи. Молодец!
     
     
  • 8.98, пох. (?), 17:02, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я чем виноват Я их не убивал мне визу не дают, а то б, конечно Этим вот,... текст свёрнут, показать
     
  • 5.69, Аноним (31), 14:50, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если взять много светодиодиков, то получится монитор?
    Если так считать - то ты прав (сам в шоке что с тобой соглашаюсь)

    "Microsoft Windows graphics interface device is currently being ported to Rust"

     
     
  • 6.76, пох. (?), 14:59, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Повторяю - то что кто-то там в MS нашел себе хорошо оплачиваемую бесполезную работу - совершенно ничего не говорит о том что его поделка не отложена на полочку бесполезных достижений народного хозяйства.

     
     
  • 7.78, Аноним (31), 15:08, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты так уверенно говоришь, как будто в майкрософте работаешь)
     
  • 3.8, 12yoexpert (ok), 12:41, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мне кажется, только эти ценители и в состоянии
     

  • 1.33, Аноним (33), 13:43, 06/10/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.54, пох. (?), 14:19, 06/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

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