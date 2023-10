Открытие кода Rust-компилятора Ferrocene

2.10 , Аноним ( 10 ), 12:47, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – В новости сказано, что теперь открыт.

3.26 , kir ( ?? ), 13:32, 06/10/2023 Тут вопрос в сертификации. Если какой-то язык имеет стандарт ISO, то можно сказать, что он открыт. А без стадарта он считай, что не существует.

4.31 , Аноним ( 31 ), 13:37, 06/10/2023 А какой смысл в стандартах, которые никто не выполняет. Вот какой открытый компилятор который полностью реализует С17?

А ни какой! Ни GCC, ни CLANG не реализуют его полностью.

Есть Acorn, AMD OCC, Edison Design, IAR C которые поддерживают. Но они все проприетарные. Я бы сказал, что это введение в заблуждение пользователя, почти обман.

Чесные разработчики просто бы выкинули букву С из названий GCC / CLANG.

5.37 , kir ( ?? ), 13:52, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Порвался? Жаль

Смысл в самом факте наличия сертификации. Точнее не только в нём, но и не совсем. С сертифицированым языком можно запросто чуть ли ни в две строчки вызывать аутофелляцию, а так нет. В C++ или С я так могу, а вашем Rust или C# - нет. Покажи мне хоть один серьёзный проект без сертификатов.

6.41 , Аноним ( 31 ), 14:00, 06/10/2023 > Порвался? Жаль Хм, а по делу есть, что сказать?

Т.е это сертификация ради сертификации? Попахивает просто распилом бабла. > хоть один серьёзный проект Винда11, андроид, Amazon AWS - там есть код на Раст, не думаю что сертифицированные сертифицирователи его бы сертифицировали (за денежку естественно)

Amazon Firecracker - написан на раст.

Сам компилятор Раст написан внезапно на rust. И это все большие проекты которые просто работают. Но раз тебе так важна сертификация - то вот "Открытый драйвер Rusticl сертифицирован на совместимость с OpenCL 3.0"

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58114 ps и почему ты так часто упоминаешь "аутофелляцию", может тебе лучше к врачу сходить?

7.56 , пох. ( ? ), 14:24, 06/10/2023 > Винда11, андроид, Amazon AWS - там есть код на Раст, не думаю простите, где именно в винде есть код на раст? Попытка переписывания-переписывания была обнародована, но там ни полсловечка что получившегося мутанта на самом деле взяли в прод, а не положили на полку среди продуктов индусской самодеятельности. > Сам компилятор Раст написан внезапно на rust. и давно у вас llvm переписали на хруст? На хрусте как максимум написан синтаксический анализатор. > И это все большие проекты которые просто работают. firecracker это всего лишь нескучный конфигуратор kvm-ных виртуалочек. Остальные большие проекты в таком же роде? 8.61 , Анонин ( ? ), 14:35, 06/10/2023 The Microsoft Windows graphics interface device is currently being ported to Rust. 9.79 , Аноним ( 79 ), 15:12, 06/10/2023 Поиск выдал это There s actually a SysCall in the Windows kernel now that is implemented in Rust. 10.83 , Анонин ( ? ), 15:28, 06/10/2023 Без понятия Я под винду писал очень мало и это было давно Может это и int 2Eh. 11.89 , Аноним ( 79 ), 15:48, 06/10/2023 Ммм У меня, так сказать, риторический вопрос ко всем Но спасибо, что ответил. 12.96 , Анонин ( ? ), 16:32, 06/10/2023 Весьма показательно что Что я не компетентен в виндовой системщине Ну так это правда. 13.97 , Аноним ( 79 ), 16:57, 06/10/2023 Показательно, что адепт пишет о вопросе, не имея малейшего представления Именно. 14.99 , Анонин ( ? ), 17:08, 06/10/2023 Ну так ты тоже про раст пишешь и вроде жив-здоров Сильное утверждение Т е ты. 6.55 , zog ( ?? ), 14:22, 06/10/2023 > С сертифицированым языком можно запросто чуть ли ни в две строчки вызывать аутофелляцию Комрад, ты вообще в курсе значения последнего слова? Как часто этим занимаешься?

7.73 , Аноним ( 73 ), 14:54, 06/10/2023 Один из трёх принципов ООП, ЕМНИП

8.80 , Анонимм ( ?? ), 15:14, 06/10/2023 А разве это не одна из свобод GNU Вот человек выполняет как ему угодно, не смотря на окружающих. 9.91 , Аноним ( 79 ), 15:56, 06/10/2023 Какая же это свобода Если окружающие попросят исходники, придётся показать. 10.94 , Анонимм ( ?? ), 16:06, 06/10/2023 А ты уверен, что он не покажет Я вот не уверен, поэтому даже вспоминать о такой свободе не хочу. 5.45 , BeLord ( ok ), 14:05, 06/10/2023 А какой компилятор поддерживает железо полностью? А у какого компилятора можно принудительно выставить хотя бы архитектуру процессоров, к примеру, вот хочу я оптимизацию по Zen3 и мне по фигу будет работать ПО на других архитектурах или нет, ну и как?-)

5.85 , ьщккгнр ( ? ), 15:42, 06/10/2023 C в GCC — это Compiler Collection, а не язык Си ;-Q

4.34 , Аноним ( 31 ), 13:44, 06/10/2023 или взять C++

ни GCC, ни CLANG не поддерживают модули в С++20,

а уже на миуточку заканчивается 2023 год получается что или компиляторы плохие, или стандарт кал

5.39 , Аноним ( 39 ), 13:55, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Получается, что STL по щелчку пальцев на модули не перевести.

6.81 , Аноним ( 79 ), 15:16, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем в STL модули?

5.40 , Аноним ( 40 ), 13:57, 06/10/2023 >>> ни GCC, ни CLANG не поддерживают модули в С++20, <<< А теперь представьте, что вам нудно написать компилятор для этого чуда с нуля:) ПС: Лично для меня показатель, если скажем за пол года, максимум за год, нельзя с нуля написать компилятор для языка X, то что-то явно пошло не так и эволюция языка свернула куда-то не туда, так что ну его на УЙ:)

6.60 , Аноним ( 31 ), 14:33, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А я не хочу такое представлять) Так называеммый "стандарт" это просто наслоение древних копролитов, овнокода и UBшек.

В стиле "мы не смогли договориться как должно быть (тк каждый член коммитета тянет одеяло на себя)", поэтому любитесь сами. А потом удивляются "а почему СИшных либах дыры каждую неделю находят"? > если скажем за пол года, максимум за год Так тут даже не с нуля!

Осталось реализовать P1103R3, P1766R1 и P1815R2, но оно тянется больше 3 лет. Тут можно вспомнить эпичный выкидышь С++ 11й версии, настолько качественный, что его 3 года исправляли и выпустили 14 который "содержит в основном уточнения и исправления ошибок предыдущей версии."

7.90 , Аноним ( 90 ), 15:51, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >В стиле "мы не смогли договориться как должно быть (тк каждый член коммитета тянет одеяло на себя)", поэтому любитесь сами. В стиле. Есть несколько реализаций от разных компаний со своими достоинствами и недостатками. Выбрать сложно - пока не выбрали. Ожидаем более детального отчета. Простой вопрос тебе. Данная компания ничего не добавила в rust. А появится такая которая добавит свое, и кое-какие мелкие детали вынуждена будет реализовать посвоему? Несовместимо с основной веткой. Сможет она внести новинки в стандарт? Ах да. Стандарта-то нет. А сможет она начать говорить, что все rust'ы одинаковы, но наш лучше?

Да без проблем. Стандарта-то нет.

8.92 , Анонимм ( ?? ), 15:57, 06/10/2023 А что им мешает создать PR в основную ветку, создать RFC, обсудить все вопросы. 8.93 , Анонимм ( ?? ), 16:02, 06/10/2023 Тут мы уже приходим к терминологическому философскому вопросу вопросу что есть стандарт. 5.47 , Аноним ( 10 ), 14:06, 06/10/2023 Получается, что эти процессы идут независимо. Кто-то просто работает - пишет программы. А кто-то утешается, что руководит процессом, хотя это не так. Причем первые часто не подозревают о наличии вторых и созданных ими руководящих документов.

4.44 , Аноним ( 44 ), 14:03, 06/10/2023 Предлагаю этому товарищу дать погремуху "комитетчик". Он носится по всем комментам и орёт, что не может использовать ЯП пока его не освятил всесильный комитет ISO. Видимо даже срать не сядет без сертификации комитета.

5.48 , Аноним ( 39 ), 14:09, 06/10/2023 Когда-то комитетчиками называли кэгэбистов.

6.52 , Аноним ( 52 ), 14:17, 06/10/2023 Мельчает комитетчик, ох мельчает, не то, что давеча.

6.70 , Аноним ( 44 ), 14:50, 06/10/2023 ну как вариант можно просто ми...нетчиком.

3.95 , Аноним ( - ), 16:15, 06/10/2023 > В новости сказано, что теперь открыт. Если посмотреть оригинал новости на форониксе, то можно заметить что там такая весьма апачастая моделька. Сертифицированные бинари - только за бабки, только блобами. А вот вам тут помойка с сорцом и вы можете из этого попытаться сами что-то собрать. Без гарантий и наверное это усложнят по максимуму чтобы бизнес не портило. Свободненько так, характерненько.

2.12 , Аноним ( 31 ), 12:53, 06/10/2023 Так апач это open source лицензия! Код открыт - вот лежит, бери и пользуйся. > У проекта не было ни одного коммерческого заказчика. А ты наверное работаешь в Ferrous Systems раз знаешь такие подробности?

Может ты еще и слышал такие слова как NDA?

3.15 , Аноним ( 44 ), 13:00, 06/10/2023 Угрожать NDA анониму с опеннета - это сурово, конечно.

4.16 , Аноним ( 31 ), 13:06, 06/10/2023 Так NDA - это не угроза, а факт который просто существует.

Они могли продать свой продукт нескольким компаний, но говорить об этом не могут. А тут Анонимы с хрустальными шарами сразу авторитетно заявляют, что

5.46 , Аноним ( 44 ), 14:06, 06/10/2023 НДА - это не факт, а соглашение. Ты не можешь предъявить неустановленному лицу нарушение соглашения.

5.64 , Клапауций ( ok ), 14:39, 06/10/2023 > Они могли продать свой продукт нескольким компаний, но говорить об этом не могут. Они могли. Только слиент тогда пошёл странный - пишет на Rust и не просто просто стесняется, а и активно противодействует разглашению сего безусловно комрометирующего факта. Не продукт с потециалом мирового доминирования, а язык разработки. Люди в черном какие-то. Очевидный и часто повторяющийся процесс выдавливания коммерчески не взлетевшего продукта в open source банально более вероятен. Я вам больше скажу - они этот продукт будет "Available for Purchase Later This Year", настолько качественно существующие клиенты зашифровались!

2.17 , Аноним ( 40 ), 13:08, 06/10/2023 Собственно также, как и Мозилла отправила Раст на вольные хлеба:)

3.20 , Аноним ( 31 ), 13:13, 06/10/2023 И знамя подхватили гугл и майкрософт - на минуточку Gold и Platinum members организации Linux Foundation ! Давай просто порадуемся, что язык попал в добрые руки компаний, которые продвигают опенсорс.

А то отдали бы каким-то васянам из 'сообщества', которые мало того сами почти ничего не пишут, так еще и бедные как церковные мыши и нанять нормальных разработчиков не смогут.

4.27 , Аноним ( 39 ), 13:35, 06/10/2023 У Micro$oft руки недобрые. А у Гуглага они всё чаще становятся недобрыми.

5.36 , Аноним ( 31 ), 13:52, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какой смелый Аноним!

Вот покритикуешь Microsoft и гугл, они обидятся и не будут писать ядро линукса.

И кто будет фиксить баги и реализовывать фичи? Неужели ты?

6.42 , Аноним ( 40 ), 14:01, 06/10/2023 >>> и не будут писать ядро линукса. <<< Ох, горе то какое; когда-то и без этих паразитов прекрасно обходились!

7.57 , zog ( ?? ), 14:27, 06/10/2023 > Ох, горе то какое; когда-то и без этих паразитов прекрасно обходились! Это когда же? Без корпораций ядро Linux было полностью непригодным для продакшена. Ну хотя бы из-за того, что Торвальдс и сообщество, в одиночку, не осилили нормальный SMP.

8.62 , Аноним ( 40 ), 14:35, 06/10/2023 Так и запишем паразиты не захотели писать своё, а решили сэкономить кучу денег

Как, кстати, там он поживает? Уже готов к daily usage? Про прод даже молчу))

8.67 , Аноним ( 40 ), 14:44, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Скажите за это спасибо тем самым корпарасам, которые взяли под крылышко линукс ... 9.71 , Аноним ( 44 ), 14:52, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Опять Столлману в штаны насрали, да что ж такое ... 6.43 , Аноним ( 39 ), 14:01, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какие тебе фичи нужны в ядре от Micro$oft: Hyper-V, код поддержки WSL2? Лично мне, ни то, ни другое. Да и Ондроедом я тоже не пользуюсь от слова совсем.

7.66 , Аноним ( 31 ), 14:42, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ты купил себе айфон? это смело!

или ты по старинке, с дисковым телефоном ходишь?

4.30 , Аноним ( 40 ), 13:37, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>> И знамя подхватили гугл и майкрософт <<< нашли чему радоваться

4.50 , Аноним ( 10 ), 14:10, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какая незадача. Вчера вечером правил свою программу. И не знал, что мной руководили названные вами голды и платинумы.