Открытие кода Rust-компилятора Ferrocene

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|1.1, Аноним (1), 12:26, 06/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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По факту проект закрыт. Его выбросили в опенсорс показательно под лицензией апач. У проекта не было ни одного коммерческого заказчика.
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|3.26, kir (??), 13:32, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут вопрос в сертификации. Если какой-то язык имеет стандарт ISO, то можно сказать, что он открыт. А без стадарта он считай, что не существует.
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|4.31, Аноним (31), 13:37, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А какой смысл в стандартах, которые никто не выполняет.
Вот какой открытый компилятор который полностью реализует С17?
А ни какой! Ни GCC, ни CLANG не реализуют его полностью.
Есть Acorn, AMD OCC, Edison Design, IAR C которые поддерживают. Но они все проприетарные.
Я бы сказал, что это введение в заблуждение пользователя, почти обман.
Чесные разработчики просто бы выкинули букву С из названий GCC / CLANG.
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|5.37, kir (??), 13:52, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Порвался? Жаль
Смысл в самом факте наличия сертификации. Точнее не только в нём, но и не совсем. С сертифицированым языком можно запросто чуть ли ни в две строчки вызывать аутофелляцию, а так нет. В C++ или С я так могу, а вашем Rust или C# - нет. Покажи мне хоть один серьёзный проект без сертификатов.
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|6.41, Аноним (31), 14:00, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Порвался? Жаль
Хм, а по делу есть, что сказать?
Т.е это сертификация ради сертификации? Попахивает просто распилом бабла.
> хоть один серьёзный проект
Винда11, андроид, Amazon AWS - там есть код на Раст, не думаю что сертифицированные сертифицирователи его бы сертифицировали (за денежку естественно)
Amazon Firecracker - написан на раст.
Сам компилятор Раст написан внезапно на rust.
И это все большие проекты которые просто работают.
Но раз тебе так важна сертификация - то вот "Открытый драйвер Rusticl сертифицирован на совместимость с OpenCL 3.0"
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58114
ps и почему ты так часто упоминаешь "аутофелляцию", может тебе лучше к врачу сходить?
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|7.56, пох. (?), 14:24, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Винда11, андроид, Amazon AWS - там есть код на Раст, не думаю
простите, где именно в винде есть код на раст? Попытка переписывания-переписывания была обнародована, но там ни полсловечка что получившегося мутанта на самом деле взяли в прод, а не положили на полку среди продуктов индусской самодеятельности.
> Сам компилятор Раст написан внезапно на rust.
и давно у вас llvm переписали на хруст? На хрусте как максимум написан синтаксический анализатор.
> И это все большие проекты которые просто работают.
firecracker это всего лишь нескучный конфигуратор kvm-ных виртуалочек. Остальные большие проекты в таком же роде?
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|8.61, Анонин (?), 14:35, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
The Microsoft Windows graphics interface device is currently being ported to Ru... текст свёрнут, показать
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|9.79, Аноним (79), 15:12, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Поиск выдал это There s actually a SysCall in the Windows kernel now that is im... текст свёрнут, показать
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|6.55, zog (??), 14:22, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> С сертифицированым языком можно запросто чуть ли ни в две строчки вызывать аутофелляцию
Комрад, ты вообще в курсе значения последнего слова? Как часто этим занимаешься?
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|8.80, Анонимм (??), 15:14, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
А разве это не одна из свобод GNU Вот человек выполняет как ему угодно, не смот... текст свёрнут, показать
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|5.45, BeLord (ok), 14:05, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А какой компилятор поддерживает железо полностью? А у какого компилятора можно принудительно выставить хотя бы архитектуру процессоров, к примеру, вот хочу я оптимизацию по Zen3 и мне по фигу будет работать ПО на других архитектурах или нет, ну и как?-)
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|4.34, Аноним (31), 13:44, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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или взять C++
ни GCC, ни CLANG не поддерживают модули в С++20,
а уже на миуточку заканчивается 2023 год
получается что или компиляторы плохие, или стандарт кал
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|5.40, Аноним (40), 13:57, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>> ни GCC, ни CLANG не поддерживают модули в С++20, <<<
А теперь представьте, что вам нудно написать компилятор для этого чуда с нуля:)
ПС: Лично для меня показатель, если скажем за пол года, максимум за год, нельзя с нуля написать компилятор для языка X, то что-то явно пошло не так и эволюция языка свернула куда-то не туда, так что ну его на УЙ:)
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|6.60, Аноним (31), 14:33, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А я не хочу такое представлять)
Так называеммый "стандарт" это просто наслоение древних копролитов, овнокода и UBшек.
В стиле "мы не смогли договориться как должно быть (тк каждый член коммитета тянет одеяло на себя)", поэтому любитесь сами.
А потом удивляются "а почему СИшных либах дыры каждую неделю находят"?
> если скажем за пол года, максимум за год
Так тут даже не с нуля!
Осталось реализовать P1103R3, P1766R1 и P1815R2, но оно тянется больше 3 лет.
Тут можно вспомнить эпичный выкидышь С++ 11й версии, настолько качественный, что его 3 года исправляли и выпустили 14 который "содержит в основном уточнения и исправления ошибок предыдущей версии."
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|7.90, Аноним (90), 15:51, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>В стиле "мы не смогли договориться как должно быть (тк каждый член коммитета тянет одеяло на себя)", поэтому любитесь сами.
В стиле. Есть несколько реализаций от разных компаний со своими достоинствами и недостатками. Выбрать сложно - пока не выбрали. Ожидаем более детального отчета.
Простой вопрос тебе. Данная компания ничего не добавила в rust. А появится такая которая добавит свое, и кое-какие мелкие детали вынуждена будет реализовать посвоему? Несовместимо с основной веткой. Сможет она внести новинки в стандарт?
Ах да. Стандарта-то нет.
А сможет она начать говорить, что все rust'ы одинаковы, но наш лучше?
Да без проблем. Стандарта-то нет.
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|5.47, Аноним (10), 14:06, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Получается, что эти процессы идут независимо. Кто-то просто работает - пишет программы. А кто-то утешается, что руководит процессом, хотя это не так. Причем первые часто не подозревают о наличии вторых и созданных ими руководящих документов.
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|4.44, Аноним (44), 14:03, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Предлагаю этому товарищу дать погремуху "комитетчик". Он носится по всем комментам и орёт, что не может использовать ЯП пока его не освятил всесильный комитет ISO. Видимо даже срать не сядет без сертификации комитета.
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|3.95, Аноним (-), 16:15, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В новости сказано, что теперь открыт.
Если посмотреть оригинал новости на форониксе, то можно заметить что там такая весьма апачастая моделька. Сертифицированные бинари - только за бабки, только блобами. А вот вам тут помойка с сорцом и вы можете из этого попытаться сами что-то собрать. Без гарантий и наверное это усложнят по максимуму чтобы бизнес не портило. Свободненько так, характерненько.
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|2.12, Аноним (31), 12:53, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так апач это open source лицензия! Код открыт - вот лежит, бери и пользуйся.
> У проекта не было ни одного коммерческого заказчика.
А ты наверное работаешь в Ferrous Systems раз знаешь такие подробности?
Может ты еще и слышал такие слова как NDA?
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|4.16, Аноним (31), 13:06, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так NDA - это не угроза, а факт который просто существует.
Они могли продать свой продукт нескольким компаний, но говорить об этом не могут.
А тут Анонимы с хрустальными шарами сразу авторитетно заявляют, что
> "У проекта не было ни одного коммерческого заказчика. "
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|5.46, Аноним (44), 14:06, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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НДА - это не факт, а соглашение. Ты не можешь предъявить неустановленному лицу нарушение соглашения.
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|5.64, Клапауций (ok), 14:39, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Они могли продать свой продукт нескольким компаний, но говорить об этом не могут.
Они могли. Только слиент тогда пошёл странный - пишет на Rust и не просто просто стесняется, а и активно противодействует разглашению сего безусловно комрометирующего факта. Не продукт с потециалом мирового доминирования, а язык разработки. Люди в черном какие-то.
Очевидный и часто повторяющийся процесс выдавливания коммерчески не взлетевшего продукта в open source банально более вероятен. Я вам больше скажу - они этот продукт будет "Available for Purchase Later This Year", настолько качественно существующие клиенты зашифровались!
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|2.17, Аноним (40), 13:08, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Собственно также, как и Мозилла отправила Раст на вольные хлеба:)
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|3.20, Аноним (31), 13:13, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И знамя подхватили гугл и майкрософт - на минуточку Gold и Platinum members организации Linux Foundation !
Давай просто порадуемся, что язык попал в добрые руки компаний, которые продвигают опенсорс.
А то отдали бы каким-то васянам из 'сообщества', которые мало того сами почти ничего не пишут, так еще и бедные как церковные мыши и нанять нормальных разработчиков не смогут.
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|4.27, Аноним (39), 13:35, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У Micro$oft руки недобрые. А у Гуглага они всё чаще становятся недобрыми.
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|5.36, Аноним (31), 13:52, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какой смелый Аноним!
Вот покритикуешь Microsoft и гугл, они обидятся и не будут писать ядро линукса.
И кто будет фиксить баги и реализовывать фичи? Неужели ты?
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|6.42, Аноним (40), 14:01, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> и не будут писать ядро линукса. <<<
Ох, горе то какое; когда-то и без этих паразитов прекрасно обходились!
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|7.57, zog (??), 14:27, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ох, горе то какое; когда-то и без этих паразитов прекрасно обходились!
Это когда же? Без корпораций ядро Linux было полностью непригодным для продакшена. Ну хотя бы из-за того, что Торвальдс и сообщество, в одиночку, не осилили нормальный SMP.
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|8.62, Аноним (40), 14:35, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Так и запишем паразиты не захотели писать своё, а решили сэкономить кучу денег,... текст свёрнут, показать
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|9.65, Аноним (31), 14:40, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Так если бы он был готовый Он был сырым и багованным, несмотря на усилия IBM пр... текст свёрнут, показать
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|8.87, Аноним (87), 15:43, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да ладно, а как же свой велосипед под названием Windows Корпорация так и не пот... текст свёрнут, показать
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|7.63, Анонимусс (?), 14:37, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И получился бы GNU Hurd.
Как, кстати, там он поживает? Уже готов к daily usage? Про прод даже молчу))
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|8.67, Аноним (40), 14:44, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Скажите за это спасибо тем самым корпарасам, которые взяли под крылышко линукс ... текст свёрнут, показать
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|6.43, Аноним (39), 14:01, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие тебе фичи нужны в ядре от Micro$oft: Hyper-V, код поддержки WSL2? Лично мне, ни то, ни другое. Да и Ондроедом я тоже не пользуюсь от слова совсем.
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|7.66, Аноним (31), 14:42, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ты купил себе айфон? это смело!
или ты по старинке, с дисковым телефоном ходишь?
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|4.30, Аноним (40), 13:37, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> И знамя подхватили гугл и майкрософт <<<
нашли чему радоваться
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|4.50, Аноним (10), 14:10, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какая незадача. Вчера вечером правил свою программу. И не знал, что мной руководили названные вами голды и платинумы.
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|1.2, Аноним (2), 12:29, 06/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> проприетарного дистрибутива с Rust-компилятором для критически важных систем,
> Ferrocene как можно ближе к upstream (в идеале вообще без изменений)
Т.е. в идеале получать бабло и ничего не далать?
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|2.4, Аноним (4), 12:31, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Вполне благородная цель, достичь которой получается мало у кого. У этих вот не получается.
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|3.6, Аноним (1), 12:37, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну тут конечно дело не в компании. Дело в том что язык раст не подходит для критически важных систем.
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|4.9, Аноним (9), 12:44, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Да, я бы тоже для критически важных систем вместо раста взял язык с гигантским количеством UB. Еще желательно, чтобы в нем не было strsplit.
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|6.35, Анонин (?), 13:51, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> strtok()
Нет! Это не путь настоящего сишника!
Он напишет свой сплит и закоммитит его в ядро.
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|7.88, Аноним (87), 15:45, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И за границы буфера не забудет выйти? Иначе какой же он тру сисшник без этого!
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|4.11, Аноним (11), 12:49, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Всегда было любопытно, какой сорт маргарина в голове у тех, кто делает подобные комментарии, и у тех, кто их плюсует.
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|5.13, Аноним (31), 12:54, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Троллинг just fun?
Тут сайт анонимов, можно писать почти все что угодно.
И никто не узнает какие позорные кода тебе самому приходилось писать))
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|6.18, Аноним (18), 13:09, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно из года в год формировать мнение о чем либо у анонимов Пресли дуя свои цели.
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|5.14, Аноним (44), 12:59, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это называется троллинг тупостью. Добро пожаловать в интернет.
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|6.19, Аноним (18), 13:12, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Добро пожаловать в интернет.
Я практикую в IRL на работе и дома.
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|4.28, пох. (?), 13:36, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зочем вы так? Конечно же подходит - просто пока получилось только помигать светодиодиком, и то через сишные объектники - зато безопастно!
Остальное на подходе. Еще чуть чуть, вот-вот, немного подождать... щасщасщас - клиппи опять чем-то недовольна.
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|5.49, Аноним (44), 14:09, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какой-то ты поехавший. Кучи проектов, комьюнити инженеров, вливания бабла - это для тебя помигать светодиодиком? Ты тогда видимо занимаешься стуком по кнопкам?
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|6.53, пох. (?), 14:18, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кучи - это да.
Кучи у вас получаются хорошо. А вот ресдох - почему-то сдох. Что же могло пойти не так?
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|7.74, Аноним (44), 14:57, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Воздуханство какое-то, родители тебя не воспитывали, в лесу рос? Тот сдох, с этим ничего не получается, те ничего не делают. Один ты сидишь на куче навоза и воняешь, что есть мочи. Молодец!
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|8.98, пох. (?), 17:02, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А я чем виноват Я их не убивал мне визу не дают, а то б, конечно Этим вот,... текст свёрнут, показать
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|5.69, Аноним (31), 14:50, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А если взять много светодиодиков, то получится монитор?
Если так считать - то ты прав (сам в шоке что с тобой соглашаюсь)
"Microsoft Windows graphics interface device is currently being ported to Rust"
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|6.76, пох. (?), 14:59, 06/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Повторяю - то что кто-то там в MS нашел себе хорошо оплачиваемую бесполезную работу - совершенно ничего не говорит о том что его поделка не отложена на полочку бесполезных достижений народного хозяйства.
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