Четыре уязвимости в Apache OpenOffice

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|1.1, Аноним (1), 09:23, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Вот такова суть "развития" Open Office под руководством Apache - функциональные изменения в мизерном количестве, да и те только лишь для прикрытия латания дыр.
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|2.2, я (?), 10:05, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И при чём же здесь, интересно, "руководство Apache"?
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|2.7, Аноним (7), 10:38, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Сразу видно, грамотный продукт, готовый для промышленного применения. Не удивительно, что пользуется таким спросом, когда лбропомойка с её глупыми багами никому не интересна.
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|2.8, ИмяХ (ok), 10:42, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А зачем ему какие-то изменения и развития? Он уже развит и полностью доделан.
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|3.16, нах. (?), 11:42, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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да уж, пожалуйста - отъе...тесь. Идите вон либретрэш переписывайте на нескучных язычках и с вкомпиленной зависимостью от systemd - его совершенно не жалко.
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|4.18, Аноним (18), 12:03, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>с вкомпиленной зависимостью от systemd
Балаболка, где ты в LibreOffice увидел зависимость от systemd?
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|5.21, Аноним (-), 12:28, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А это местный юродивый, не обращай внимание.
Это он тебе еще про "кнуты", "наказания" и "хозяев" не начал задвигать.
Может у человека травма была, так что, пожалуйста, не обижай его сильно.
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|7.24, 128557 (?), 13:05, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Доказательства? Многие, к примеру я и А.Невзоров, знают, что мир создали и им правят макаронные монстры.
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|8.33, Аноним (33), 17:39, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ссылаться на Глебыча в 2023 уходящем году, это значит прослыть слабоумным Глебы... текст свёрнут, показать
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|7.29, Аноним (-), 14:03, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ха, посмотрим как мои хозяева роботы, выбьют все #### из твоих рептилоидов!
В общем "слава роботам!"
Можешь поцеловать мой блестящий зад (с)
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|8.30, Аноним (30), 15:38, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ну да, отломать поддержку шрифтов Type1, потому что в левой либе смузихлёбы её н... текст свёрнут, показать
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|3.25, Аноним (25), 13:29, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А зачем ему какие-то изменения и развития? Он уже развит и полностью доделан.
Шутишь? Он уже много лет как мертв, в то время как LibreOffice развивается семимильными шагами: поддержка форматов (как ODT, так и MS Office), количество новых фич, багфиксов...
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|4.31, нах. (?), 16:06, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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точна! А до того как они свой форк придумали - он ни одт, ни форматы офиса не поддерживал.
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|5.32, Аноним (25), 16:39, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А до того как они свой форк придумали - он ни одт, ни форматы офиса не поддерживал.
Речь о том, что в LibreOffice эту поддержку эту постоянно улучшают, а в сабже она так и застыла 15 лет назад.
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|6.34, X86 (ok), 19:51, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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OO достаточно форкнуть поддержку ooxml из либры и могут еще на 15 лет остановиться)
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|1.10, Аноним (5), 10:58, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Повторю свой вопрос: какие свободные офисные пакеты известны вам?
Мне известны:
Apache OpenOffice
Ascensio System SIA Onlyoffice
KDE Calligra Suite
Star Division LibreOffice
Что ещё забыл?
Онлайн не предлагать.
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|2.12, нах. (?), 11:08, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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но как же ж ты мог забыть аналогвнеимеющий импортозамещенный онлиофис?!
(он может быть и не онлайн, если ты не в курсе)
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|3.13, Аноним (5), 11:17, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты про Ascensio System SIA Onlyoffice?
Из отечественных знаю МойОфис, Р7-Офис, ООО «ИТВА» RusWord, RusExel, Windows Paint.
Р7-Офис соотносится с Onlyoffice?
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|4.17, нах. (?), 11:45, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Р7-Офис соотносится с Onlyoffice?
то же самое но со штампом "одобрено!" от товарищмайора.
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|5.27, нах. (?), 13:54, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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этот как раз - вряд ли. Там капитан. Да и тот выслугой лет взял - врут что сидит там еще с "лексикона".
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|4.35, X86 (ok), 19:53, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ascensio System SIA Onlyoffice?
Это тоже самое, что и "голландский Яндекс".
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|2.26, Аноним (26), 13:52, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно ты забыл гном-офис... правда в нем приличным является только гнумерик
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|3.28, Аноним (5), 14:01, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я его не забыл. Я его не рассматриваю как Офисный пакет всерьез.
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