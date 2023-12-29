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Четыре уязвимости в Apache OpenOffice

29.12.2023 08:45

В недавно представленном выпуске офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.15 без лишней огласки (информация раскрыта через несколько дней после релиза и изначально сведения об уязвимостях не упоминались в списке изменений) устранены четыре уязвимости:

  • Уязвимость CVE-2023-1183 позволяет записать данные в произвольный файл в системе, насколько это позволяют права доступа, при открытии специально оформленных файлов OBD (Office Binder Document) в OpenOffice Base. Атака осуществляется через добавление в документ файла "database/script" с командной SCRIPT, содержимое которого записывается в новый файл, путь к которому может быть задан атакующим.
  • Уязвимость CVE-2012-5639 позволяет автоматически загрузить и открыть внутренние или внешние ресурсы без вывода предупреждения пользователю. Уязвимость была выявлена в LibreOffice в 2012 году, но сообщение о проблеме было закрыто как некорректное. Тем не менее уязвимость была устранена в LibreOffice 4.2 в 2014 году, но была не замечена в OpenOffice.
  • Уязвимость CVE-2022-43680, потенциально позволяет добиться выполнения своего кода при открытии специально оформленных документов в ситуации нехватки памяти для их обработки. Уязвимость приводит к обращению к памяти после её освобождения (Use after free) из-за ошибки в библиотеке libexpat, применяемой для разбора данных в формате XML. Проблема устранена в libexpat 2.4.9.
  • Уязвимость CVE-2023-47804 позволяет разместить в документе ссылку, вызывающую макрос с произвольными аргументами, и добиться выполнения своего скрипта при нажатии пользователем на эту ссылку или при автоматическом срабатывании связанных с документом событий без предварительного подтверждения операции. Уязвимость определяет новый вектор атаки для проблемы CVE-2022-47502, исправленной в OpenOffice 4.1.14.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openoffice.org/sec...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Apache OpenOffice
  3. OpenNews: Уязвимости в LibreOffice и Apache OpenOffice, позволяющие обойти проверку цифровой подписи
  4. OpenNews: Уязвимость в OpenOffice, позволяющая выполнить код при открытии файла
  5. OpenNews: Выпуск Apache OpenOffice 4.1.10 с устранением уязвимости, затрагивающей и LibreOffice
  6. OpenNews: Уязвимость в Libreoffice и Openoffice, позволяющая выполнить код при открытии документа
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60361-openoffice
Ключевые слова: openoffice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:23, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот такова суть "развития" Open Office под руководством Apache - функциональные изменения в мизерном количестве, да и те только лишь для прикрытия латания дыр.
     
     
  • 2.2, я (?), 10:05, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И при чём же здесь, интересно, "руководство Apache"?
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:30, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так а кто все креветки съел?
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 10:36, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну под Oracle конечно лучше было?
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:38, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Сразу видно, грамотный продукт, готовый для промышленного применения. Не удивительно, что пользуется таким спросом, когда лбропомойка с её глупыми багами никому не интересна.
     
  • 2.8, ИмяХ (ok), 10:42, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А зачем ему какие-то изменения и развития? Он уже развит и полностью доделан.
     
     
  • 3.16, нах. (?), 11:42, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    да уж, пожалуйста - отъе...тесь. Идите вон либретрэш переписывайте на нескучных язычках и с вкомпиленной зависимостью от systemd - его совершенно не жалко.

     
     
  • 4.18, Аноним (18), 12:03, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >с вкомпиленной зависимостью от systemd

    Балаболка, где ты в LibreOffice увидел зависимость от systemd?

     
     
  • 5.21, Аноним (-), 12:28, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А это местный юродивый, не обращай внимание.
    Это он тебе еще про "кнуты", "наказания" и "хозяев" не начал задвигать.
    Может у человека травма была, так что, пожалуйста, не обижай его сильно.
     
     
  • 6.23, Аноним (5), 12:59, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кстати о хозяевах.
    Слава рептилоидам, хозяевам нашим!
     
     
  • 7.24, 128557 (?), 13:05, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Доказательства? Многие, к примеру я и А.Невзоров, знают, что мир создали и им правят макаронные монстры.
     
     
  • 8.33, Аноним (33), 17:39, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ссылаться на Глебыча в 2023 уходящем году, это значит прослыть слабоумным Глебы... текст свёрнут, показать
     
  • 7.29, Аноним (-), 14:03, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ха, посмотрим как мои хозяева роботы, выбьют все #### из твоих рептилоидов!
    В общем "слава роботам!"

    Можешь поцеловать мой блестящий зад (с)

     
     
  • 8.30, Аноним (30), 15:38, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да, отломать поддержку шрифтов Type1, потому что в левой либе смузихлёбы её н... текст свёрнут, показать
     
  • 3.25, Аноним (25), 13:29, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А зачем ему какие-то изменения и развития? Он уже развит и полностью доделан.

    Шутишь? Он уже много лет как мертв, в то время как LibreOffice развивается семимильными шагами: поддержка форматов (как ODT, так и MS Office), количество новых фич, багфиксов...

     
     
  • 4.31, нах. (?), 16:06, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    точна! А до того как они свой форк придумали - он ни одт, ни форматы офиса не поддерживал.

     
     
  • 5.32, Аноним (25), 16:39, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А до того как они свой форк придумали - он ни одт, ни форматы офиса не поддерживал.

    Речь о том, что в LibreOffice эту поддержку эту постоянно улучшают, а в сабже она так и застыла 15 лет назад.

     
     
  • 6.34, X86 (ok), 19:51, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OO достаточно форкнуть поддержку ooxml из либры и могут еще на 15 лет остановиться)
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:23, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хорошо, что еще не успел собрать.
    Сейчас перекачаю исходники.
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 10:37, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты на полном серьёзе собираешь из исходников?
     
     
  • 3.9, vantoo (ok), 10:58, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он серьезно собирает OpenOffice?
     
     
  • 4.11, Аноним (5), 10:59, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, думаешь собирает? Гентушник, Арчишник?
     
     
  • 5.14, Аноним (14), 11:20, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лфсник.
     
     
  • 6.15, Аноним (5), 11:21, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, не таких не бывает, это фантастика.
     

  • 1.10, Аноним (5), 10:58, 29/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Повторю свой вопрос: какие свободные офисные пакеты известны вам?
    Мне известны:
    Apache OpenOffice
    Ascensio System SIA Onlyoffice
    KDE Calligra Suite
    Star Division LibreOffice
    Что ещё забыл?
    Онлайн не предлагать.
     
     
  • 2.12, нах. (?), 11:08, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но как же ж ты мог забыть аналогвнеимеющий импортозамещенный онлиофис?!

    (он может быть и не онлайн, если ты не в курсе)

     
     
  • 3.13, Аноним (5), 11:17, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты про Ascensio System SIA Onlyoffice?
    Из отечественных знаю  МойОфис, Р7-Офис, ООО «ИТВА» RusWord,  RusExel, Windows Paint.
    Р7-Офис соотносится с Onlyoffice?
     
     
  • 4.17, нах. (?), 11:45, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  Р7-Офис соотносится с Onlyoffice?

    то же самое но со штампом "одобрено!" от товарищмайора.


      

     
  • 4.19, Аноним (18), 12:10, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >МойОфис

    Он точно твой? Я думал, ОфисМайора.

     
     
  • 5.27, нах. (?), 13:54, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    этот как раз - вряд ли. Там капитан. Да и тот выслугой лет взял - врут что сидит там еще с "лексикона".

     
  • 4.35, X86 (ok), 19:53, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ascensio System SIA Onlyoffice?

    Это тоже самое, что и "голландский Яндекс".

     
  • 2.20, Аноним (18), 12:13, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ascensio System CIA Onlyoffice
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:53, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ascensio System SIA Onlyoffice

    CIA Onlyoffice?

     
  • 2.26, Аноним (26), 13:52, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно ты забыл гном-офис... правда в нем приличным является только гнумерик
     
     
  • 3.28, Аноним (5), 14:01, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я его не забыл. Я его не рассматриваю как Офисный пакет всерьез.
     
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