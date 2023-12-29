Четыре уязвимости в Apache OpenOffice

2.2 , я ( ? ), 10:05, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И при чём же здесь, интересно, "руководство Apache"?

3.4 , Аноним ( 4 ), 10:30, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так а кто все креветки съел?

4.5 , Аноним ( 5 ), 10:36, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну под Oracle конечно лучше было?

2.7 , Аноним ( 7 ), 10:38, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Сразу видно, грамотный продукт, готовый для промышленного применения. Не удивительно, что пользуется таким спросом, когда лбропомойка с её глупыми багами никому не интересна.

2.8 , ИмяХ ( ok ), 10:42, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А зачем ему какие-то изменения и развития? Он уже развит и полностью доделан.

3.16 , нах. ( ? ), 11:42, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – да уж, пожалуйста - отъе...тесь. Идите вон либретрэш переписывайте на нескучных язычках и с вкомпиленной зависимостью от systemd - его совершенно не жалко. 4.18 , Аноним ( 18 ), 12:03, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >с вкомпиленной зависимостью от systemd Балаболка, где ты в LibreOffice увидел зависимость от systemd?

5.21 , Аноним ( - ), 12:28, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – А это местный юродивый, не обращай внимание.

Это он тебе еще про "кнуты", "наказания" и "хозяев" не начал задвигать.

Может у человека травма была, так что, пожалуйста, не обижай его сильно.

6.23 , Аноним ( 5 ), 12:59, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Кстати о хозяевах.

Слава рептилоидам, хозяевам нашим!

7.24 , 128557 ( ? ), 13:05, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Доказательства? Многие, к примеру я и А.Невзоров, знают, что мир создали и им правят макаронные монстры.

8.33 , Аноним ( 33 ), 17:39, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ссылаться на Глебыча в 2023 уходящем году, это значит прослыть слабоумным Глебы... 7.29 , Аноним ( - ), 14:03, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ха, посмотрим как мои хозяева роботы, выбьют все #### из твоих рептилоидов!

В общем "слава роботам!" Можешь поцеловать мой блестящий зад (с)

8.30 , Аноним ( 30 ), 15:38, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Ну да, отломать поддержку шрифтов Type1, потому что в левой либе смузихлёбы её н... 3.25 , Аноним ( 25 ), 13:29, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А зачем ему какие-то изменения и развития? Он уже развит и полностью доделан. Шутишь? Он уже много лет как мертв, в то время как LibreOffice развивается семимильными шагами: поддержка форматов (как ODT, так и MS Office), количество новых фич, багфиксов...

4.31 , нах. ( ? ), 16:06, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – точна! А до того как они свой форк придумали - он ни одт, ни форматы офиса не поддерживал. 5.32 , Аноним ( 25 ), 16:39, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А до того как они свой форк придумали - он ни одт, ни форматы офиса не поддерживал. Речь о том, что в LibreOffice эту поддержку эту постоянно улучшают, а в сабже она так и застыла 15 лет назад.

6.34 , X86 ( ok ), 19:51, 29/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – OO достаточно форкнуть поддержку ooxml из либры и могут еще на 15 лет остановиться)

