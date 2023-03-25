Уязвимости в Apache OpenOffice

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|1.12, Аноним (11), 09:58, 25/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Погодите-ка, а разве весь смысл макросов не вызываться с произвольными аргументами или я что-то пропустил?
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|3.14, Аноним (11), 11:21, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Новость забыл прочитать? Он вызывается при нажатии на ссылку. Опять бухой?
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|4.16, iPony129412 (?), 11:32, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1) нажатие ссылки не должно выполнять левый скрипт
2) прочитав новость, я пошёл сразу читать оригинал, и на CVE базу в придачу
3) на себя смотри, <CENSORED>
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|5.20, Аноним (20), 13:07, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нажатие ссылки на веб странице может выполнить любой скрипт, и это уязвимостью не считается. Вопрос скорее в том, кчему имеет доступ этот скрипт. Если ему убрать доступ интернет и к файлам (как минимум за пределами папки, в которой находится документ, то всё будет нормально
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|6.21, Аноним (21), 14:49, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> без предварительного подтверждения операции
> The execution of such links must be subject to user approval.
Разобрался в твоем вопросе за меньшее количество времени, чем то, которое ты потратил на написание комментов.
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