Уязвимости в Apache OpenOffice

2.13 , iPony129412 ( ? ), 10:16, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тут ключевые слова «запуск скрипта без спроса».

3.14 , Аноним ( 11 ), 11:21, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Новость забыл прочитать? Он вызывается при нажатии на ссылку. Опять бухой?

4.16 , iPony129412 ( ? ), 11:32, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 1) нажатие ссылки не должно выполнять левый скрипт

2) прочитав новость, я пошёл сразу читать оригинал, и на CVE базу в придачу

5.20 , Аноним ( 20 ), 13:07, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нажатие ссылки на веб странице может выполнить любой скрипт, и это уязвимостью не считается. Вопрос скорее в том, кчему имеет доступ этот скрипт. Если ему убрать доступ интернет и к файлам (как минимум за пределами папки, в которой находится документ, то всё будет нормально

6.21 , Аноним ( 21 ), 14:49, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > без предварительного подтверждения операции

> The execution of such links must be subject to user approval. Разобрался в твоем вопросе за меньшее количество времени, чем то, которое ты потратил на написание комментов.