Уязвимость в oFono, эксплуатируемая через SMS

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|2.11, Аноним (11), 12:16, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А аврорку то обновлять никто не будут она как вышла сертифицированная так и стоит.
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|3.17, Аноним (17), 13:17, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аврорка под пристальным оком товарища майора. Враги туда не пройдут!
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|5.28, ИмяХ (ok), 14:08, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это и не уязвимость вовсе, а намерено оставленный бэкдор как раз для товарищ мaйopa
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|1.4, Аноним (4), 11:49, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Что интересно, обе уязвимости выявлены с помощью AddressSanitizer, а нам кто-то напевал, что такие инструменты неэффективны и прям срочно нужно из-за этого перейти на новый язык.
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|2.5, Анонимус3000 (?), 11:59, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а нам кто-то напевал, что такие инструменты неэффективны и прям срочно нужно из-за этого перейти на новый язык
Тот факт, что уязвимости этими инструментами могут быть выявлены никто не оспаривал, мне кажется, иначе зачем их используют? Но сколько времени уязвимость присутствовала в коде? Сколько ещё осталось?
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|3.15, Аноним (15), 12:56, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Но сколько времени уязвимость присутствовала в коде? Сколько ещё осталось?
сколько говорят что надо на раст переписывать - и удобно и быстро и безопасно - вжух-вжух и готово! Но когда доходит до дела магия лапши растворяется.
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|4.16, Анонимусс (?), 13:07, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хм... какое интересно и, главное, безосновательное утверждение.
У гугл получается перевести разработчиков на Раст, с других языков, за 1-2 месяца, а у тебя магия растворяется...
Предположу, что ты просто неосилятор.
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|5.18, Аноним (15), 13:17, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У гугл получается перевести разработчиков на Раст, с других языков, за 1-2 месяца
так у них магия денег - плати мне и я тоже начну переписывать на раст
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|6.29, Анонимусс (?), 14:10, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пруфы будут?
Без проблем, вот их блог opensource googleblog com/2023/06/rust-fact-vs-fiction-5-insights-from-googles-rust-journey-2022.html
Смотрим раздел "Rumor 1: Rust takes more than 6 months to learn – Debunked !"
Они взяли программистов с опытом C/C++, Python, Java, Go, or Dart и дали им писать на новом языке.
Причем с Растом раньше имели дело только 13%.
И посмотрели сколько из них освоились без потери продуктивноси.
more than 2/3 of respondents are confident in contributing to a Rust codebase within two months or less when learning Rust.
Т.е 27% увернно писали за 2-3 недели, и еще почти 40% - за два месяца.
Потерь продуктивности при этом замечено не было.
we’ve seen no data to indicate that there is any productivity penalty for Rust relative to any other language these developers previously used at Google
> даже в ядре фучсии без плюсов не обошлось.
Может у них сидит менеджер растохейтер, как анноны тут.
Почему-то для последнего проекта Open Se Cura (который программно-аппаратный) она взяла ядро seL4 (думаю из-за верификации), а поверх все системное окружение пишется на Раст.
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|2.9, Аноним (9), 12:12, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Между «выявлены» и «не допущены» есть существенная разница.
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|3.12, Аноним (4), 12:16, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Добавь в makefile -fsanitize=address и эта "существенная" разница сводится к нулю.
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|2.14, Анонимусс (?), 12:41, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мой опыт показывает "если что-то делать не обязательно - то это делаться не будет"
Это можно решить только 'насилием' со стороны например лида, корорый делает CI так, что без прохождения тестов вмерджить ПР будет невозможно.
Это отлично работает в проприетаре, где есть четкая иерархия 'кто главный' и мотивация денежкой.
Можно придумывать правила и заставлять всех им следовать.
А вот в опенсорсе с этим сложнее, если будешь вводить какие-то жесткие правила, то разработчики могут просто свалить.
Или просто будут массово забивать.
В общем инструмент отличный, а вот применение как получится.
Почти как с ремнями безопасности в автомобиле))
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|3.24, Andrey (??), 13:45, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В OpenSource и Free Software проектах ничто не мешает добавить санитайзеры в CI и сделать прохождение тестов необходимым условием принятия PR.
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|3.26, Аноним (25), 13:53, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Это можно решить только 'насилием'
>где есть четкая иерархия 'кто главный'
>Можно придумывать правила и заставлять всех им следовать.
А латексный костюмчик, ошейничек и плёточку покажете?
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|1.7, Аноним (11), 12:07, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Телефонный стек настолько сложный что никто кроме большой компании не может его развивать в том числе и из-за патентов.
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|1.8, Анонимусс (?), 12:11, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Первая
extract_bcd_number(pdu + *offset, byte_len, out->address); // overflow within extract_bcd_number(), addr_len is from SMS PDU
Вторая
memcpy(out->submit_err_report.ud, pdu + offset, expected); // overflow here
А впрочем я совершенно не удивлен (с)
В этой истории радует то, что кто-то начал использовать санитайзеры.
Осталось только сделать их применение обязательным, например на СІ.
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|1.13, Аноним (-), 12:17, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Жалко только не написали сколько эта "незакладка" спокойненько жила в коде.
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