Уязвимость в oFono, эксплуатируемая через SMS

> Пруфы будут?

Без проблем, вот их блог opensource googleblog com/2023/06/rust-fact-vs-fiction-5-insights-from-googles-rust-journey-2022.html

Смотрим раздел "Rumor 1: Rust takes more than 6 months to learn – Debunked !"

Они взяли программистов с опытом C/C++, Python, Java, Go, or Dart и дали им писать на новом языке.

Причем с Растом раньше имели дело только 13%.

И посмотрели сколько из них освоились без потери продуктивноси.

more than 2/3 of respondents are confident in contributing to a Rust codebase within two months or less when learning Rust.

Т.е 27% увернно писали за 2-3 недели, и еще почти 40% - за два месяца.

Потерь продуктивности при этом замечено не было.

we’ve seen no data to indicate that there is any productivity penalty for Rust relative to any other language these developers previously used at Google

> даже в ядре фучсии без плюсов не обошлось.

Может у них сидит менеджер растохейтер, как анноны тут.

Почему-то для последнего проекта Open Se Cura (который программно-аппаратный) она взяла ядро seL4 (думаю из-за верификации), а поверх все системное окружение пишется на Раст.