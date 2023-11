Выпуск языка программирования Rust 1.74. Аудит RustVMM. Переписывание Binder на Rust

struct Wrapper<'a, T>(&'a T); // Opaque return types that mention `Self`: impl Wrapper<'_, ()> { async fn async_fn() -> Self { /* ... */ } fn impl_trait() -> impl Iterator { /* ... */ } } trait Trait<'a> { type Assoc; fn new() -> Self::Assoc; } impl Trait<'_> for () { type Assoc = (); fn new() {} } // Opaque return types that mention an associated type: impl<'a, T: Trait<'a>> Wrapper<'a, T> { async fn mk_assoc() -> T::Assoc { /* ... */ } fn a_few_assocs() -> impl Iterator<Item = T::Assoc> { /* ... */ } }