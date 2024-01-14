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Опубликован embedded-hal 1.0, инструментарий для создания драйверов на языке Rust

14.01.2024 10:43

Рабочая группа Rust Embedded, созданная для разработки технологий повышения качества и безопасности приложений, прошивок и драйверов к встраиваемым системам, представила первый выпуск фреймворка embedded-hal, предоставляющего набор программных интерфейсов для взаимодействия с периферией, обычно применяемой с микроконтроллерами (например, предоставляются типажи для работы с GPIO, UART, SPI и I2C). Наработки проекта написаны на языке Rust и распространяются под лицензией Apache 2.0.

Пакет подходит для написания на языке Rust универсальных драйверов для различных датчиков, экранов, приводов и сетевых адаптеров, не привязанных к конкретным моделям микроконтроллеров, т.е. созданный на базе embedded_hal драйвер можно использовать с любыми микроконтроллерами, для которых в пакете предоставляется HAL-прослойка. Пакетом также предоставляется гибкая встроенная система обработки ошибок - для каждого типа ошибок предусмотрено наличие типажа Error, поддерживающего средства для отладки и отслеживания причин появления ошибок.

Embedded-hal 1.0 помечен как первый стабильный выпуск проекта, который можно использовать для создания рабочих драйверов. Работа по стабилизации API продолжалась с 2020 года. Помимо embedded-hal также сформированы стабильные выпуски вспомогательных пакетов embedded-hal-async с компонентами для создания асинхронных обработчиков и embedded-hal-nb с реализацией модели опроса состояния в режиме полинга (polling). Также предложены пакеты: embedded-hal-bus с инструментами для работы с шинами SPI и I2C, embedded-can с поддержкой шины CAN (Controller Area Network) и embedded-io с реализацией типажей для байто-ориентированного ввода/вывода, пригодного для использования с UART.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-embedded.org...)
  2. OpenNews: Rust будет принят в состав ядра Linux 6.1. Создан Rust-драйвер для Ethernet-чипов Intel
  3. OpenNews: Переработка драйвера VGEM на языке Rust
  4. OpenNews: Для рецензирования предложен Linux-драйвер для GPU Apple AGX, написанный на Rust
  5. OpenNews: В ядро Linux 6.8 намечено включение первого сетевого драйвера на языке Rust
  6. OpenNews: Google переписал на языке Rust прошивку pvmfm, используемую в Android
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60435-rust
Ключевые слова: rust, hardware, embedded
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  • 1.1, Аноним (1), 11:07, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Изобрели велосипед, но зато на Расте.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:14, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    таки велосипед?
    а на других языках что есть?
    как удобно подключить к своему проекту?
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 11:44, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое древнее что приходит в голову это JavaME. Полная абстракция и безопасность.
     
  • 2.9, laindono (ok), 11:28, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что-то вроде std, но для встроенных систем.
     
     
  • 3.16, Аноним (21), 11:36, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть противоречащая самой природе embedded сущность.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 11:42, 14/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, пусть каждый пишет свой велосипед.
    Нужно же как обосновать сроки разработки (а заодно сделать себя более незаменимым)
     

  • 1.13, Аноним (21), 11:34, 14/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для embedded разработчиков и так вакансий немного, а уж на таком и подавно не найдешь. Но для домашних проектов сойдет, светодиодом поморгать.
     

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