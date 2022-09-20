Rust будет принят в состав ядра Linux 6.1. Создан Rust-драйвер для Ethernet-чипов Intel

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|1.5, Аноним (5), 07:04, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Там же для того, чтобы писать дрова на расте, нужны обертки для ВСЕХ заголовочных файлов ядра? Это же какой объем мусора
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|2.18, Аноним (18), 07:33, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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да, фря, прими их, и не отпускай. а то из дурки отпустили - и вот ...
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|1.13, Аноним (4), 07:23, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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кстати, в телеге новость потёрли, самое то и здесь это сделать, пока не поздно!
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|1.14, Аноним (18), 07:30, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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можно вечно смотреть на огонь, воду и то, как у икспертов опеннет бомбит от раста
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|2.19, Аноним (19), 07:34, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> можно вечно смотреть на огонь, воду
Любишь смотреть часами на огонь, воду? Это нездоровая фигня, требуется консультация специалиста.
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|1.15, Аноним (15), 07:30, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Пропал линуксовый дом
Рыбка принялась гнить с головы.
Печально.
Интересно, насколько интенсивными будут темпы деградации?! Лет 5-10 нужно на это или же быстрее больше?
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|2.16, Аноним (18), 07:32, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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как же хорошо, от того, что тебе плохо. раст следовало бы придумать только ради траллинга икспертов опеннет
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|1.21, Аноним (5), 07:39, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А когда склепают очередной супер-безопасный язык, как они обоснуют отказ от его включении в ядро линукс?
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|2.22, Аноним (18), 07:43, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ты, как бездарь, не будешь принимать участия ни в одном из этапов, поэтому узнаешь последним
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|3.24, Аноним (5), 07:47, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты своей слюной под каждым комментом брызгать будешь, бешеный растоман?
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|4.27, Аноним (18), 07:50, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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а я не растоман. но гнид вроде тебя, выражаясь твоим скудным словарем - да, заплюю с большим удовольствием. хххр тьфу тебе прямо в глаз
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|5.29, Аноним (5), 07:52, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лол, вот до чего доводит использование раста, ломает людям психику)
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|6.33, Аноним (-), 07:57, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да он не использует раст, да и любой другой язык тоже, в дурку просто инет провели
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|6.35, Аноним (18), 07:58, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ты не очень умный, да? даже одно предложение не осилил. ну так и быть, повторю для кретинов вроде тебя - я не растоман, мне просто нравится, когда у местных икспертов вроде тебя бомбит
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|10.47, Аноним (18), 08:15, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
в этом невозможно усомниться в твоем случае это классика психиатрии отсутсвие ... текст свёрнут, показать
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|2.25, Аноним (18), 07:48, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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тебе не нужен ответ на собственный вопрос, потому что он как и ты глуп
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|2.32, Ann (??), 07:56, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Расскажи, чем BSD не угодили?
В свете новостей о пропихивании Rust в Linux уже год как перелез на них, и не нарадуюсь.
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|1.30, Аноним (30), 07:52, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не забудьте в следующий раз включить в ядро Яву и дрова на ней написать. Не, ну а почему одну смузихлебку можно, а поделие мамонта нельзя?
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|2.38, Аноним (18), 08:00, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты и твоей тупой "совет" - последнее, чем воспользуются в при любом исходе
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|2.67, Alladin (?), 08:59, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может быть из-за GC и виртуальной машины? Туда даже Go не очень пихать, а вы про Java...
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|3.41, Аноним (5), 08:04, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это щигорин походу обиделся, пытается доказать, что не бесполезен
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|3.42, bOOster (ok), 08:04, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пробовал? Помогло? Судя по предложению - только до дегенерата и долечился...
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|4.45, Аноним (18), 08:12, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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понимаю, как вам, безмозглым, тяжело. главное - не отчаивайся, цианид быстро, а главное, окончательно решит все твои проблемы
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|1.48, Аноним (46), 08:18, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Местные эксперты не пишут ни на си, ни на rust, но почему-то столько истерик и ненависти, как будто у них начался приступ психоза.
Почему так происходит?
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|3.60, Аноним (46), 08:46, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень легко. Свой код смогли показать всего 3 человека, один из них компилятор на rust.
Остальные эксперты ничего показать не смогли, но зато подробно расписывают что "смузихлебы", по их мнению, не знают и плохо пишут
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|2.53, Аноним (5), 08:29, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Откинулся чтоли? Когда тебя спросили "Вилкой в глаз или в ж раз?" что ты выбрал?
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|1.52, bOOster (ok), 08:29, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда в ключевые части операционки попадает код который сам по себе "черный ящик" - это начало конца.
И это ЖЖЖЖ неспроста. Звезднополосатые спецорганы денюшки не просто так получают.
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|2.55, Аноним (5), 08:32, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Выше посмотри, там растоман на примере показал, что бывает с людьми после использования языка
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|2.58, th3m3 (ok), 08:45, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всё с Rust нормально. Это обычные хейтеры с опеннета, ноют по любому поводу.
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|3.65, Аноним (5), 08:54, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем твое "все нормально" отличается от "все плохо"? Ноль обоснования
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|1.56, Иваня (?), 08:43, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я сразу говорю, что на Rust писать не стану! Ужасный синтаксис, но выучить видимо придётся, чтоб хоть понимать, что другие написали... Капец блин, за что мне такие страдания? >:(
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|1.57, Full Master (?), 08:45, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В текущем виде драйвер успешно проходит ping-тест при запуске в QEMU, но пока не работает с реальным оборудованием.
Все что нужно знать о проектах на Rust.
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|1.62, Аноним (62), 08:48, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>мы стареем и седеем
И что? Си и си++ изучаются в современных вузах, откуда взялся этот бред про незнающих си молодых программистах? Какой-то галимый аутотреринг, кто-то явно проталкивает rust, а Порвальдс просто пытается найти оправдания этому, подмасливая уважаемым людям.
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|2.66, Трушный (?), 08:57, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В вузах учат (учат?) всякой шляпе. Точнее берут твои деньги в обмен на то, что ты в конце получишь диплом, который никому не нужен.Бюджетных мест 10%, которые кроме всяких олимпиадников, занимают блатные, инвалиды и тд.Зайди на киберфорум в раздел Си и посмотри сколько там студентоа пасется в надежде, что им кто-то лабу решит.При этом сами они учить ничего не хотя да и учат иж через одно место, что те даже не отличают Си от С++ и суют крестовые заголовки в программы на Си.
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