The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Rust будет принят в состав ядра Linux 6.1. Создан Rust-драйвер для Ethernet-чипов Intel

20.09.2022 06:18

На мероприятии Kernel Maintainers Summit Линус Торвальдс объявил, что, если не всплывут непредвиденные проблемы, патчи для поддержки разработки драйверов на языке Rust будут включены в состав ядра Linux 6.1, релиз которого ожидается в декабре.

Из преимуществ появления поддержки Rust в ядре называется упрощение написания безопасных драйверов устройств за счёт снижения вероятности совершения ошибок при работе с памятью и мотивирование новых разработчиков включаться в работу над ядром. "Rust - это одна из тех вещей, которые, как я думаю, привлекут новые лица... мы стареем и седеем" сказал Линус.

Линус также объявил что в версии ядра 6.1 будут улучшены некоторые самые старые и фундаментальные части ядра, такие как функция printk(). Кроме того Линус напомнил, что несколько десятилетий назад компания Intel пыталась убедить его, сто будущее за процессорами Itanium, но он ответил "Нет, этого не произойдёт, поскольку для него нет платформы для разработки. ARM делает всё правильно".

Другой проблемой Торвальдс обозначил разнобой в производстве ARM процессоров: "сумасшедшие компании по производству оборудования из Дикого Запада, делающие специализированные чипы под различные задачи". Он добавил, что "это было большой проблемой когда появлялись первые процессоры, сегодня существуют достаточно стандартов для того, чтобы сделать простым портирование ядер на новые ARM процессоры".

Дополнительно можно отметить публикацию начальной реализации драйвера rust-e1000 для Ethernet-адаптеров Intel, частично написанного на языке Rust. В коде пока остаётся прямой вызов некоторых привязок на Си, но ведётся постепенная работа по их замене и добавлению Rust-абстракций, необходимых для написания сетевых драйверов (для доступа к PCI, DMA и сетевым API ядра). В текущем виде драйвер успешно проходит ping-тест при запуске в QEMU, но пока не работает с реальным оборудованием.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zdnet.com/article/...)
  2. OpenNews: В GStreamer реализована возможность поставки плагинов, написанных на Rust
  3. OpenNews: Cloudflare перешёл с NGINX на собственный прокcи Pingora, написанный на языке Rust
  4. OpenNews: Уязвимости в пакетном менеджере Cargo, применяемом для проектов на языке Rust
  5. OpenNews: WD разрабатывает NVMe-драйвер на языке Rust. Эксперименты с Rust во FreeBSD
  6. OpenNews: Первый стабильный выпуск Arti, официальной реализации Tor на языке Rust
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57804-rust
Ключевые слова: rust, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (63) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 07:03, 20/09/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 07:04, 20/09/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.6, Аноним (6), 07:11, 20/09/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.5, Аноним (5), 07:04, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Там же для того, чтобы писать дрова на расте, нужны обертки для ВСЕХ заголовочных файлов ядра? Это же какой объем мусора
     
  • 1.9, Аноним (-), 07:17, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    ляяяяяяяяяяя это 3.14ИЗДЕЦ!
     
  • 1.10, Аноним (-), 07:17, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    А Щигорин чмо!
     
     
  • 2.12, Аноним (5), 07:22, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Синдром вахтера у ослиной морды
     

  • 1.11, Аноним (4), 07:19, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пропал линукс! фря, прими нас!
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 07:33, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    да, фря, прими их, и не отпускай. а то из дурки отпустили - и вот ...
     
  • 2.61, bnm (?), 08:47, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57774
     

  • 1.13, Аноним (4), 07:23, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кстати, в телеге новость потёрли, самое то и здесь это сделать, пока не поздно!
     
  • 1.14, Аноним (18), 07:30, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    можно вечно смотреть на огонь, воду и то, как у икспертов опеннет бомбит от раста
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 07:34, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > можно вечно смотреть на огонь, воду

    Любишь смотреть часами на огонь, воду? Это нездоровая фигня, требуется консультация специалиста.

     
     
  • 3.20, Аноним (18), 07:36, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты жалок, даже не пробуй в следующий раз
     

  • 1.15, Аноним (15), 07:30, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Пропал линуксовый дом

    Рыбка принялась гнить с головы.

    Печально.

    Интересно, насколько интенсивными будут темпы деградации?! Лет 5-10 нужно на это или же быстрее больше?

     
     
  • 2.16, Аноним (18), 07:32, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    как же хорошо, от того, что тебе плохо. раст следовало бы придумать только ради траллинга икспертов опеннет
     

  • 1.17, Аноним (17), 07:32, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    LLVM онли?
     
  • 1.21, Аноним (5), 07:39, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А когда склепают очередной супер-безопасный язык, как они обоснуют отказ от его включении в ядро линукс?
     
     
  • 2.22, Аноним (18), 07:43, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ты, как бездарь, не будешь принимать участия ни в одном из этапов, поэтому узнаешь последним
     
     
  • 3.24, Аноним (5), 07:47, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты своей слюной под каждым комментом брызгать будешь, бешеный растоман?
     
     
  • 4.27, Аноним (18), 07:50, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    а я не растоман. но гнид вроде тебя, выражаясь твоим скудным словарем - да, заплюю с большим удовольствием. хххр тьфу тебе прямо в глаз
     
     
  • 5.28, Аноним (4), 07:52, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да ты просто больной yблюд0к! ничем не лучше растохейтеров!
     
  • 5.29, Аноним (5), 07:52, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лол, вот до чего доводит использование раста, ломает людям психику)
     
     
  • 6.33, Аноним (-), 07:57, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да он не использует раст, да и любой другой язык тоже, в дурку просто инет провели
     
  • 6.35, Аноним (18), 07:58, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ты не очень умный, да? даже одно предложение не осилил. ну так и быть, повторю для кретинов вроде тебя - я не растоман, мне просто нравится, когда у местных икспертов вроде тебя бомбит
     
     
  • 7.36, Аноним (5), 08:00, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Во всем треде бомбит только у тебя
     
     
  • 8.40, Аноним (18), 08:02, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты жалок тебя зарежут... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.43, Аноним (17), 08:06, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сколько же грязи нас окружает, всё-таки ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.47, Аноним (18), 08:15, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в этом невозможно усомниться в твоем случае это классика психиатрии отсутсвие ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.49, Аноним (17), 08:27, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты меня с кем-то перепутал, видимо ПЫСЫ По твоим ответам слишком очевидно, что... текст свёрнут, показать
     

  • 1.23, ryoken (ok), 07:43, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Мда... Надо искать запасной аэродром (не *bsd). Что там у Plan9?
     
     
  • 2.25, Аноним (18), 07:48, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    тебе не нужен ответ на собственный вопрос, потому что он как и ты глуп
     
  • 2.26, Анноним (?), 07:49, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    HURD?
     
  • 2.31, beck (??), 07:53, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Haiku? SerenityOS? Colibri?
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 07:57, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    TempleOS
     
  • 2.32, Ann (??), 07:56, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Расскажи, чем BSD не угодили?
    В свете новостей о пропихивании Rust в Linux уже год как перелез на них, и не нарадуюсь.
     
     
  • 3.59, bnm (?), 08:46, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57774
     
  • 2.46, Аноним (46), 08:12, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На винду. Там нет страшного rust
     

  • 1.30, Аноним (30), 07:52, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Не забудьте в следующий раз включить в ядро Яву и дрова на ней написать. Не, ну а почему одну смузихлебку можно, а поделие мамонта нельзя?
     
     
  • 2.38, Аноним (18), 08:00, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты и твоей тупой "совет" - последнее, чем воспользуются в при любом исходе
     
  • 2.67, Alladin (?), 08:59, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может быть из-за GC и виртуальной машины? Туда даже Go не очень пихать, а вы про Java...
     

  • 1.37, bOOster (ok), 08:00, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если мозгов в голове нет - растом это не вылечить....
     
     
  • 2.39, Аноним (18), 08:01, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бедняга. попробуй цианидом полечись
     
     
  • 3.41, Аноним (5), 08:04, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это щигорин походу обиделся, пытается доказать, что не бесполезен
     
  • 3.42, bOOster (ok), 08:04, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пробовал? Помогло? Судя по предложению - только до дегенерата и долечился...
     
     
  • 4.44, Аноним (-), 08:07, 20/09/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.45, Аноним (18), 08:12, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    понимаю, как вам, безмозглым, тяжело. главное - не отчаивайся, цианид быстро, а главное, окончательно решит все твои проблемы
     

  • 1.48, Аноним (46), 08:18, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Местные эксперты не пишут ни на си, ни на rust, но почему-то столько истерик и ненависти, как будто у них начался приступ психоза.
    Почему так происходит?
     
     
  • 2.51, Аноним (5), 08:28, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как ты определил кто на чем пишет или не пишет?
     
     
  • 3.60, Аноним (46), 08:46, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень легко. Свой код смогли показать всего 3 человека, один из них компилятор на rust.
    Остальные эксперты ничего показать не смогли, но зато подробно расписывают что "смузихлебы", по их мнению, не знают и плохо пишут
     

  • 1.50, Трушный (?), 08:28, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Rust и смузи или Си  и прокисший компот?
     
     
  • 2.53, Аноним (5), 08:29, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Откинулся чтоли? Когда тебя спросили "Вилкой в глаз или в ж раз?" что ты выбрал?
     
     
  • 3.64, Трушный (?), 08:49, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда я дал тебе вилкой в глаз. Твоя,грязная жопа мне не нужна.
     

  • 1.52, bOOster (ok), 08:29, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда в ключевые части операционки попадает код который сам по себе "черный ящик" - это начало конца.
    И это ЖЖЖЖ неспроста. Звезднополосатые спецорганы денюшки не просто так получают.
     
  • 1.54, Сергей (??), 08:30, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По человечески объясните, что с растом не так?
     
     
  • 2.55, Аноним (5), 08:32, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выше посмотри, там растоман на примере показал, что бывает с людьми после использования языка
     
  • 2.58, th3m3 (ok), 08:45, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё с Rust нормально. Это обычные хейтеры с опеннета, ноют по любому поводу.
     
     
  • 3.65, Аноним (5), 08:54, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем твое "все нормально" отличается от "все плохо"? Ноль обоснования
     
  • 2.63, ZeeKirill (?), 08:48, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто забей. Обычный синдром утёнка.
     

  • 1.56, Иваня (?), 08:43, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я сразу говорю, что на Rust писать не стану! Ужасный синтаксис, но выучить видимо придётся, чтоб хоть понимать, что другие написали... Капец блин, за что мне такие страдания? >:(
     
  • 1.57, Full Master (?), 08:45, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В текущем виде драйвер успешно проходит ping-тест при запуске в QEMU, но пока не работает с реальным оборудованием.

    Все что нужно знать о проектах на Rust.

     
  • 1.62, Аноним (62), 08:48, 20/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >мы стареем и седеем

    И что? Си и си++ изучаются в современных вузах, откуда взялся этот бред про незнающих си молодых программистах? Какой-то галимый аутотреринг, кто-то явно проталкивает rust, а Порвальдс просто пытается найти оправдания этому, подмасливая уважаемым людям.

     
     
  • 2.66, Трушный (?), 08:57, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В вузах учат (учат?) всякой шляпе.  Точнее берут твои деньги в обмен на то, что ты в конце получишь диплом, который никому не нужен.Бюджетных мест 10%, которые кроме всяких олимпиадников, занимают блатные, инвалиды и тд.Зайди на киберфорум в раздел Си и посмотри сколько там студентоа пасется в надежде, что им кто-то лабу решит.При этом сами они учить ничего не хотя да и учат иж через одно место, что те даже не отличают Си от С++ и суют крестовые заголовки в программы на Си.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру