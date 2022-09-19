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Facebook открыл код фреймворка для выявления утечек памяти в JavaScript

19.09.2022 20:01

Компания Facebook (запрещена в РФ) открыла исходные тексты инструментария memlab, предназначенного для анализа срезов состояния динамически распределяемой памяти (кучи), определения стратегии оптимизации работы с памятью и выявления утечек памяти, возникающих при выполнении кода на языке JavaScript. Код открыт под лицензией MIT.

Фреймворк был создан для разбора причин большого потребления памяти при работе с web-сайтами и web-приложениями. Например, с помощью memlab проводился анализ потребления памяти при использовании новой версии сайта Facebook.com, который позволил выявить утечки, приводившие к аварийному завершению браузера на стороне клиента из-за исчерпания свободной памяти.

Причинами утечек памяти при выполнении JavaScript-кода может быть наличие скрытых ссылок на объекты, из-за которых сборщик мусора не может высвободить занимаемую объектом память, неразумное кэширование значений или реализация бесконечной прокрутки без вытеснения старых элементов списка. Например в нижеприведённом коде в Chrome утечка памяти возникает из-за объекта "obj", несмотря на то, что ему присваивается значение null, так как Chrome сохраняет внутренние ссылки на выводимые объекты для предоставления возможности их последующего инспектирования в web-консоли. 


  var obj = {};
  console.log(obj);
  obj = null;

Основные возможности memlab:

  • Выявление утечек памяти в браузере. Memlab позволяет автоматически сравнивать слепки состояния динамической памяти, выявлять утечки памяти и агрегировать результаты.
  • Объектно-ориентированный API для перебора кучи, позволяющий воплощать собственные алгоритмы выявления утечек и реализовывать системы анализа слепков состояния кучи. Поддерживается анализ кучи для браузеров на основе движка Chromium, а также для платформ Node.js, Electron и Hermes.
  • Интерфейс командной строки и API для поиска возможностей по оптимизации использования памяти.
  • Система assert-ов для Node.js, позволяющая создавать unit-тесты и выполнять программы на базе Node.js для создания срезов собственного состояния, проверки своей памяти или написания расширенных assert-проверок.


  1. Главная ссылка к новости (https://engineering.fb.com/202...)
  2. OpenNews: Facebook выделил C++, Rust, Python и Hack в качестве предпочтительных языков программирования
  3. OpenNews: Facebook опубликовал модель для машинного перевода, поддерживающую 200 языков
  4. OpenNews: Facebook представил механизм TMO, позволяющий экономить 20-32% памяти на серверах
  5. OpenNews: Facebook открыл код Lexical, библиотеки для создания редакторов текста
  6. OpenNews: Facebook открыл код статического анализатора Mariana Trench
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57802-facebook
Ключевые слова: facebook, memory, debug, javascript
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (72) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ip1982 (ok), 20:39, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > obj = null;

    Это утечка памяти в Яваскрипте. Ок. После "1" + 1 и т. п. я ничему не удивляюсь. А также filter(None, ...) в питоне.

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 21:23, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А также filter(None, ...) в питоне.

    И что ты там не осилил понять? Прочитать одно предложение из документации?

     
  • 2.32, Аноним (32), 21:28, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В С# и Java тоже почему-то "1" + 1 равно "11"
    И в C++ для std::string
    Почему?
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 21:33, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что любят обмазываться неявным и несвежим и искать потом трудноуловимые баги)
     
     
  • 4.40, Аноним (32), 21:39, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это что за неуловимый бог от автоматического вызова toString() при конкатенации со строкой?
    Приведите реальный пример такого бага, например на java.
     
     
  • 5.66, Аноним (32), 22:13, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *неуловимый баг
     
     
  • 6.121, Аноним (121), 00:10, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и так нормально было
     
  • 3.90, Аноним (90), 23:11, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В C/C++ "1" + 1 равно "" (пустой строке).
     
     
  • 4.94, Аноним (90), 23:15, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А std::string("1") + 1 не скомпилируется.
     
  • 2.34, Аноним (36), 21:30, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раскройте мысль про фильтр в питоне? задокументированное поведение - которое оставит тру-объекты. не очень читаемо - да, но так и все фп в питоне по построению такое чтобы больше использовали классы и объекты с компрехеншнами. т.е. тут явная философия прослеживается
     
     
  • 3.41, Атятя (?), 21:44, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Раскройте мысль про фильтр в питоне?

    Дело функции высшего порядка - принимать функции. Например, identity.

    >не очень читаемо - да, но так и все фп в питоне по построению

    Это не проблема фп и тут это не проблема фп в питоне. Это проблема питоняш, которым сложна выучить три с половиной функции и проблема того, кто выпилил из питона expressions, заменив их statements (а потом судорожно впиливающего expressions назад в виде :=). То, что в питоне угробила ООП - это вина Россума, в это ФП не умеющего.

    >больше использовали классы

    Добро пожаловать на руби и смоллток, да и common lisp тут полущ будет.

    >философия

    Васик нашего времени как-то слабо тянет на философию.

     

  • 1.2, Аноним (2), 20:45, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
      var obj = {};
      console.log(obj);
      obj = null;

    И где тут утечка? Память, на к-ю указывал obj больше никем не используется, спокойно можно её удалять.

     
     
  • 2.4, Дубльджва (?), 20:47, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Типа должен появиться джин и исполнить твоё желание? Залезай в код движка и освобождай.
     
     
  • 3.7, Аноним (2), 20:51, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Типа gc вообще никогда там память не чистит, что даже в таком простейшем случае лажает?
     
     
  • 4.74, Дубльджва (?), 22:25, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кек, какой ещё gc?
    V8 is Google’s open source high-performance JavaScript and WebAssembly engine, written in C++
     
     
  • 5.92, Аноним (92), 23:14, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ок, а джаве тоже нету GC, она ведь тоже на С++ написана. Я тебя понял.
     
     
  • 6.117, Дубльджва (?), 00:04, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе сказали лезь в движок и исправляй код.
     
  • 3.47, Аноним (32), 21:49, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот волшебный джин называется Garbage collection
     
     
  • 4.48, Аноним (32), 21:51, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Garbage collector
     
  • 2.14, Аноним (14), 21:07, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Например в нижеприведённом коде в Chrome утечка памяти возникает из-за объекта "obj", несмотря на то, что ему присваивается значение null, так как Chrome сохраняет внутренние ссылки на выводимые объекты для предоставления возможности их последующего инспектирования в web-консоли.

    В новости написано же.

     
     
  • 3.18, НяшМяш (ok), 21:16, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это скорее не утечка, а поведение платформы. В принципе, чего ещё от хромиумных ожидать. /s
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 5.44, Аноним (32), 21:47, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чем ограничен мозг у предыдущего комментатора?
    Ни одной ссылки на обьект внутри js кода в примере из новости нет и сборщик мусора его должен удалить.
    Но не удаляет так как так как браузеру зачем-то нужно хранить вечную ссылку чтобы показать что-то в отладочной консоли.

    И вообще где в стандарте написано что console.log создаёт неудаляемый объект?

     
     
  • 6.51, Аноним (-), 21:58, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та вроде пишут что-то непонашему:

    Please be warned that if you log objects in the latest versions of Chrome and Firefox what you get logged on the console is a reference to the object, which is not necessarily the 'value' of the object at the moment in time you call console.log(), but it is the value of the object at the moment you open the console.

     
     
  • 7.64, Аноним (32), 22:11, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это в стандарте ecmascript так и написано Firefox и chrome должны навсегда сохранять объекты для которых был вызван console.log? А как же другие браузеры им то можно их удалить?
     
     
  • 8.72, Аноним (72), 22:19, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ECMAScript описывает базовые положения языка и ни про какой input-output включа... текст свёрнут, показать
     
  • 6.60, Аноним (72), 22:08, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А где написано, что не создает ссылки? В спеках вызов логгера - "implementation-defined side effect". В правильно настроенном сборщике все console.log вырезаются из продакшн-сборки, а линтер на них ругается или кидает ворнинг.
     
  • 4.115, Аноним (14), 23:51, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Утечка, которую создаёт поведение платформы.
     
  • 2.17, Аноним (28), 21:15, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот так сишники CVE и прогают, думая что область памяти и указатель на неё — одно и то же. А всего-то нужно было прочитать предыдущее предложение.
     
     
  • 3.118, Аноним (92), 00:06, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сишники в отличие от вэбмакак знают, что такое парсер, лексемы, абстрактное синтаксическое дерево и много чего еще, что позволяет им создавать новые ЯП на яишке. А вот ты даже не сможешь раскрыть свой коммент и сказать, чем область памяти отличается от указателя на нее я язык с автоматическим управлением памятью, коим JS и является.
     

  • 1.6, Аноним (2), 20:50, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    использовании новой версии сайта Facebook.com, приводившие к аварийному завершению браузера на стороне клиента

    Фейсбук рулит (нет)

     
  • 1.12, YetAnotherOnanym (ok), 21:04, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Сначала напихаем в веб-страницу кучу ненужнокода, а потом начнём выяснять где память утекает.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 21:22, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну конечно давай не будет ничего добавлять и дружно будем сидеть в консоли в консольных соцсеточках. Как перестать с тебя орать?
     

  • 1.13, Корец (?), 21:05, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Граждане, это что же получается, js в браузере теперь пора заменять на раст?

    На сишку. В сишке, если ты вызвал free(), то это железно. Все эти {полу-}автоматические управления памятью - полумеры. В сишке если ты забыл что-то, то виноват ты сам. В язычках, типа js, как выясняется, программист может только писать код и надеяться, что он будет работать так, как ожидается.

     
     
  • 2.31, Аноним (31), 21:27, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на html

    выполнять неконтролируемый (<<докапываться до орфографии здеся<<) чужой код на своём компе - изначально плохая идея

     
     
  • 3.71, Корец (?), 22:18, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты вещаешь так, как будто ты контролирешь весь тот js, который выполняется в твоём браузере ;)

    -Да, но ведь js выполняется в браузере и обёрнут в 100500 песочниц!
    -Но что нам мешает запустить таким же образом код на любом другом языке?

     
     
  • 4.75, Аноним (31), 22:28, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чукча не читатель?
     
  • 2.38, Аноним (38), 21:34, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зря минусите. Лучшего управления памятью чем вручную еще никто не придумал. Это железобетонный факт, смиритесь.
     
  • 2.49, Аноним (-), 21:52, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В сишке если ты забыл что-то, то виноват ты сам. В язычках, типа js, как выясняется, программист может только писать код и надеяться, что он будет работать так, как ожидается.

    Если ты не понимаешь, как работает сборщик мусора, то это _ты_ не понимаешь. Это твоя безграмотность светится, а не особенности сборщика мусора.

     
     
  • 3.62, Аноним (-), 22:10, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >это другое, понимать надо
     
  • 3.69, Корец (?), 22:15, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда просяти меня! Я полагаю, что сборщик мусора должен уничтожать всё, на что не осталось ни единой ссылки. Как раз как в коде в новости.
     
     
  • 4.104, Аноним (-), 23:27, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там в новости объяснено, что ссылка осталась. Читай внимательнее.
     
  • 2.52, Анонн (?), 22:00, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, в сишечке это железно. Вызвал free, а потом другой объект к обратился по этому указателю.
    И use-after-free получил. Железно!
     
     
  • 3.63, Корец (?), 22:11, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вызвал free, а потом другой объект к обратился по этому указателю. И use-after-free получил.
    >В сишке если ты забыл что-то, то виноват ты сам.
     
  • 3.97, Аноним (92), 23:18, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И нахер ты обращаешься к указателю, к-й уже указывает на невалидную память?
     
     
  • 4.120, Аноним (121), 00:09, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это ты сам решил, что на невалидную, или в школе рассказали?
     

  • 1.16, Аноним (28), 21:12, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И снова Facebook делает за день для opensource больше, чем все комментаторы опеннет вместе взятые за год. Но сейчас, конечно, зелёная элита нам расскажет, что на самом деле это JS и веб плохие, а в легендарной Сишечке настоящие программисты никогда в жизни утечку памяти не допустят.
     
     
  • 2.27, Аноним (25), 21:23, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А что комментаторы подряжались на работы в ФБ? ФБ за то деньги и платят рекламщики чтобы он делал всё за это деньги.
     
     
  • 3.30, Аноним (28), 21:26, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что комментаторы подряжались на работы в ФБ?

    Может и подряжались, но факт, что не прошли бы даже первый тур собеса.

    > ФБ за то деньги и платят рекламщики чтобы он делал всё за это деньги.

    Ага. А комментаторы с опеннет только бесплатные комменты пишут.

     

  • 1.35, Аноним (35), 21:31, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нет JS — нет утечек.
     
  • 1.37, Аноним (32), 21:34, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    var obj = {};
    console.log(obj);
    obj = null;
    так как Chrome сохраняет внутренние ссылки на выводимые объекты для предоставления возможности их последующего инспектирования в web-консоли.


    Какое-то совсем неожиданное проведение.

     
     
  • 2.42, Аноним (72), 21:44, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему неожиданное? можно позже щелкнуть в девтулзах по объекту правой кнопкой мыши и нажать "Store object as global variable" - и все, ссылка на объект снова восстановлена. IQ чуть выше, чем у хлебушка, подсказывает, что это было бы невозможно, если бы хром не сохранял ссылки на выводимые объекты.
     
     
  • 3.53, Аноним (32), 22:00, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пытаюсь проверить что местные эксперты знали ДО этой новости что console.log создаёт неудаляемый обьект, но что-то не получается.
    Наверное iq хлебушка не даёт.
     
  • 2.45, Аноним (45), 21:48, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вполне себе ожидаемое поведение.

    let a = {};
    let b = {};
    a.b = b;
    b.a = a;
    console.log(a)

    Попробуй помедитировать в консоли раскрывая эту структуру до бесконечности и подумать, как такое может быть реализовано.

     
     
  • 3.50, Аноним (-), 21:54, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В хромом они устаревают и очищаются.
     

  • 1.54, darkshvein (ok), 22:02, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >утечек памяти в JavaScript

    а я думал это design by default

     
     
  • 2.59, Аноним (-), 22:07, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто если часто в js массировать с помощью конкатенации простату, когда-нибудь память потечёт.
     

  • 1.77, Аноним (31), 22:32, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а как вообще в GC-языке возможны утечки памяти? (не забытые на сусеках объекты, а именно утечки)?

    там же типа забил болт на сущность - GC должен подметать, не?

    извиняюсь за тупой вопрос, я не веб-макака и не скрипт-кидди

     
     
  • 2.106, Аноним (-), 23:29, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а как вообще в GC-языке возможны утечки памяти? (не забытые на сусеках объекты, а именно утечки)?

    Никак. Поэтому в GC-языках утечками памяти называются забытые на сусеках объекты.

     
  • 2.109, Аноним (-), 23:35, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы кгутой Анон!
    Держите на примере джавы.
    Китайца переводила
    https://russianblogs.com/article/89352659932/
     
     
  • 3.113, Аноним (31), 23:45, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сорян, у меня все домены с подстрокой "russian" режутся к хренам собачьим. а под скриптами я джаву подразумевал в т.ч.
     
     
  • 4.126, Аноним (-), 00:13, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А шож дот ру не режется?
    Или ципсо выдает тикеты на опеннет?
     

  • 1.80, истина в последней инстанции (?), 22:46, 19/09/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
     
  • 2.85, Аноним (85), 22:57, 19/09/2022 Скрыто модератором
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  • 2.91, Аноним (91), 23:12, 19/09/2022 Скрыто модератором
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  • 3.95, Сишники (?), 23:15, 19/09/2022 Скрыто модератором
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  • 4.107, Аноним (107), 23:31, 19/09/2022 Скрыто модератором
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  • 5.119, Аноним (121), 00:06, 20/09/2022 Скрыто модератором
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  • 3.123, Аноним (121), 00:12, 20/09/2022 Скрыто модератором
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  • 3.124, Аноним (-), 00:12, 20/09/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (7)

  • 1.112, Alladin (?), 23:39, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    так Facebook или Meta, а то что-то непонятное.. но запрещенное.
     
     
  • 2.116, Аноним (85), 00:02, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    запретный фэйс сладок
     
     
  • 3.128, Аноним (-), 00:18, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как резиновая альтлинуксячья попа.
     

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