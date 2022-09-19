Facebook открыл код фреймворка для выявления утечек памяти в JavaScript

2.4 , Дубльджва ( ? ), 20:47, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Типа должен появиться джин и исполнить твоё желание? Залезай в код движка и освобождай.

3.7 , Аноним ( 2 ), 20:51, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Типа gc вообще никогда там память не чистит, что даже в таком простейшем случае лажает?

4.74 , Дубльджва ( ? ), 22:25, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Кек, какой ещё gc?

V8 is Google’s open source high-performance JavaScript and WebAssembly engine, written in C++

5.92 , Аноним ( 92 ), 23:14, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну ок, а джаве тоже нету GC, она ведь тоже на С++ написана. Я тебя понял.

6.117 , Дубльджва ( ? ), 00:04, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тебе сказали лезь в движок и исправляй код.

3.47 , Аноним ( 32 ), 21:49, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Этот волшебный джин называется Garbage collection

4.48 , Аноним ( 32 ), 21:51, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Garbage collector

2.14 , Аноним ( 14 ), 21:07, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Например в нижеприведённом коде в Chrome утечка памяти возникает из-за объекта "obj", несмотря на то, что ему присваивается значение null, так как Chrome сохраняет внутренние ссылки на выводимые объекты для предоставления возможности их последующего инспектирования в web-консоли. В новости написано же.

3.18 , НяшМяш ( ok ), 21:16, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это скорее не утечка, а поведение платформы. В принципе, чего ещё от хромиумных ожидать. /s

Часть нити удалена модератором

5.44 , Аноним ( 32 ), 21:47, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А в чем ограничен мозг у предыдущего комментатора?

Ни одной ссылки на обьект внутри js кода в примере из новости нет и сборщик мусора его должен удалить.

Но не удаляет так как так как браузеру зачем-то нужно хранить вечную ссылку чтобы показать что-то в отладочной консоли. И вообще где в стандарте написано что console.log создаёт неудаляемый объект?

6.51 , Аноним ( - ), 21:58, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Та вроде пишут что-то непонашему: Please be warned that if you log objects in the latest versions of Chrome and Firefox what you get logged on the console is a reference to the object, which is not necessarily the 'value' of the object at the moment in time you call console.log(), but it is the value of the object at the moment you open the console.

7.64 , Аноним ( 32 ), 22:11, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Это в стандарте ecmascript так и написано Firefox и chrome должны навсегда сохранять объекты для которых был вызван console.log? А как же другие браузеры им то можно их удалить?

8.72 , Аноним ( 72 ), 22:19, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать ECMAScript описывает базовые положения языка и ни про какой input-output включа... 6.60 , Аноним ( 72 ), 22:08, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А где написано, что не создает ссылки? В спеках вызов логгера - "implementation-defined side effect". В правильно настроенном сборщике все console.log вырезаются из продакшн-сборки, а линтер на них ругается или кидает ворнинг.

4.115 , Аноним ( 14 ), 23:51, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Утечка, которую создаёт поведение платформы.

2.17 , Аноним ( 28 ), 21:15, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот так сишники CVE и прогают, думая что область памяти и указатель на неё — одно и то же. А всего-то нужно было прочитать предыдущее предложение.

3.118 , Аноним ( 92 ), 00:06, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сишники в отличие от вэбмакак знают, что такое парсер, лексемы, абстрактное синтаксическое дерево и много чего еще, что позволяет им создавать новые ЯП на яишке. А вот ты даже не сможешь раскрыть свой коммент и сказать, чем область памяти отличается от указателя на нее я язык с автоматическим управлением памятью, коим JS и является.

