Facebook открыл код фреймворка для выявления утечек памяти в JavaScript

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|1.1, ip1982 (ok), 20:39, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> obj = null;
Это утечка памяти в Яваскрипте. Ок. После "1" + 1 и т. п. я ничему не удивляюсь. А также filter(None, ...) в питоне.
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|2.28, Аноним (28), 21:23, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А также filter(None, ...) в питоне.
И что ты там не осилил понять? Прочитать одно предложение из документации?
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|2.32, Аноним (32), 21:28, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В С# и Java тоже почему-то "1" + 1 равно "11"
И в C++ для std::string
Почему?
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|3.36, Аноним (36), 21:33, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что любят обмазываться неявным и несвежим и искать потом трудноуловимые баги)
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|4.40, Аноним (32), 21:39, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это что за неуловимый бог от автоматического вызова toString() при конкатенации со строкой?
Приведите реальный пример такого бага, например на java.
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|2.34, Аноним (36), 21:30, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раскройте мысль про фильтр в питоне? задокументированное поведение - которое оставит тру-объекты. не очень читаемо - да, но так и все фп в питоне по построению такое чтобы больше использовали классы и объекты с компрехеншнами. т.е. тут явная философия прослеживается
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|3.41, Атятя (?), 21:44, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Раскройте мысль про фильтр в питоне?
Дело функции высшего порядка - принимать функции. Например, identity.
>не очень читаемо - да, но так и все фп в питоне по построению
Это не проблема фп и тут это не проблема фп в питоне. Это проблема питоняш, которым сложна выучить три с половиной функции и проблема того, кто выпилил из питона expressions, заменив их statements (а потом судорожно впиливающего expressions назад в виде :=). То, что в питоне угробила ООП - это вина Россума, в это ФП не умеющего.
>больше использовали классы
Добро пожаловать на руби и смоллток, да и common lisp тут полущ будет.
>философия
Васик нашего времени как-то слабо тянет на философию.
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|1.2, Аноним (2), 20:45, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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var obj = {};
console.log(obj);
obj = null;
И где тут утечка? Память, на к-ю указывал obj больше никем не используется, спокойно можно её удалять.
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|2.4, Дубльджва (?), 20:47, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Типа должен появиться джин и исполнить твоё желание? Залезай в код движка и освобождай.
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|3.7, Аноним (2), 20:51, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Типа gc вообще никогда там память не чистит, что даже в таком простейшем случае лажает?
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|4.74, Дубльджва (?), 22:25, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Кек, какой ещё gc?
V8 is Google’s open source high-performance JavaScript and WebAssembly engine, written in C++
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|5.92, Аноним (92), 23:14, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну ок, а джаве тоже нету GC, она ведь тоже на С++ написана. Я тебя понял.
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|2.14, Аноним (14), 21:07, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Например в нижеприведённом коде в Chrome утечка памяти возникает из-за объекта "obj", несмотря на то, что ему присваивается значение null, так как Chrome сохраняет внутренние ссылки на выводимые объекты для предоставления возможности их последующего инспектирования в web-консоли.
В новости написано же.
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|3.18, НяшМяш (ok), 21:16, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это скорее не утечка, а поведение платформы. В принципе, чего ещё от хромиумных ожидать. /s
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|Часть нити удалена модератором
|5.44, Аноним (32), 21:47, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в чем ограничен мозг у предыдущего комментатора?
Ни одной ссылки на обьект внутри js кода в примере из новости нет и сборщик мусора его должен удалить.
Но не удаляет так как так как браузеру зачем-то нужно хранить вечную ссылку чтобы показать что-то в отладочной консоли.
И вообще где в стандарте написано что console.log создаёт неудаляемый объект?
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|6.51, Аноним (-), 21:58, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Та вроде пишут что-то непонашему:
Please be warned that if you log objects in the latest versions of Chrome and Firefox what you get logged on the console is a reference to the object, which is not necessarily the 'value' of the object at the moment in time you call console.log(), but it is the value of the object at the moment you open the console.
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|7.64, Аноним (32), 22:11, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это в стандарте ecmascript так и написано Firefox и chrome должны навсегда сохранять объекты для которых был вызван console.log? А как же другие браузеры им то можно их удалить?
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|8.72, Аноним (72), 22:19, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ECMAScript описывает базовые положения языка и ни про какой input-output включа... текст свёрнут, показать
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|6.60, Аноним (72), 22:08, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А где написано, что не создает ссылки? В спеках вызов логгера - "implementation-defined side effect". В правильно настроенном сборщике все console.log вырезаются из продакшн-сборки, а линтер на них ругается или кидает ворнинг.
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|2.17, Аноним (28), 21:15, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот так сишники CVE и прогают, думая что область памяти и указатель на неё — одно и то же. А всего-то нужно было прочитать предыдущее предложение.
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|3.118, Аноним (92), 00:06, 20/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сишники в отличие от вэбмакак знают, что такое парсер, лексемы, абстрактное синтаксическое дерево и много чего еще, что позволяет им создавать новые ЯП на яишке. А вот ты даже не сможешь раскрыть свой коммент и сказать, чем область памяти отличается от указателя на нее я язык с автоматическим управлением памятью, коим JS и является.
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|1.6, Аноним (2), 20:50, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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использовании новой версии сайта Facebook.com, приводившие к аварийному завершению браузера на стороне клиента
Фейсбук рулит (нет)
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|2.25, Аноним (25), 21:22, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну конечно давай не будет ничего добавлять и дружно будем сидеть в консоли в консольных соцсеточках. Как перестать с тебя орать?
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|1.13, Корец (?), 21:05, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Граждане, это что же получается, js в браузере теперь пора заменять на раст?
На сишку. В сишке, если ты вызвал free(), то это железно. Все эти {полу-}автоматические управления памятью - полумеры. В сишке если ты забыл что-то, то виноват ты сам. В язычках, типа js, как выясняется, программист может только писать код и надеяться, что он будет работать так, как ожидается.
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|2.31, Аноним (31), 21:27, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на html
выполнять неконтролируемый (<<докапываться до орфографии здеся<<) чужой код на своём компе - изначально плохая идея
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|3.71, Корец (?), 22:18, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты вещаешь так, как будто ты контролирешь весь тот js, который выполняется в твоём браузере ;)
-Да, но ведь js выполняется в браузере и обёрнут в 100500 песочниц!
-Но что нам мешает запустить таким же образом код на любом другом языке?
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|2.38, Аноним (38), 21:34, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зря минусите. Лучшего управления памятью чем вручную еще никто не придумал. Это железобетонный факт, смиритесь.
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|2.49, Аноним (-), 21:52, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В сишке если ты забыл что-то, то виноват ты сам. В язычках, типа js, как выясняется, программист может только писать код и надеяться, что он будет работать так, как ожидается.
Если ты не понимаешь, как работает сборщик мусора, то это _ты_ не понимаешь. Это твоя безграмотность светится, а не особенности сборщика мусора.
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|3.69, Корец (?), 22:15, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тогда просяти меня! Я полагаю, что сборщик мусора должен уничтожать всё, на что не осталось ни единой ссылки. Как раз как в коде в новости.
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|2.52, Анонн (?), 22:00, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, в сишечке это железно. Вызвал free, а потом другой объект к обратился по этому указателю.
И use-after-free получил. Железно!
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|3.63, Корец (?), 22:11, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Вызвал free, а потом другой объект к обратился по этому указателю. И use-after-free получил.
>В сишке если ты забыл что-то, то виноват ты сам.
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|3.97, Аноним (92), 23:18, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И нахер ты обращаешься к указателю, к-й уже указывает на невалидную память?
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|1.16, Аноним (28), 21:12, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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И снова Facebook делает за день для opensource больше, чем все комментаторы опеннет вместе взятые за год. Но сейчас, конечно, зелёная элита нам расскажет, что на самом деле это JS и веб плохие, а в легендарной Сишечке настоящие программисты никогда в жизни утечку памяти не допустят.
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|2.27, Аноним (25), 21:23, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А что комментаторы подряжались на работы в ФБ? ФБ за то деньги и платят рекламщики чтобы он делал всё за это деньги.
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|3.30, Аноним (28), 21:26, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что комментаторы подряжались на работы в ФБ?
Может и подряжались, но факт, что не прошли бы даже первый тур собеса.
> ФБ за то деньги и платят рекламщики чтобы он делал всё за это деньги.
Ага. А комментаторы с опеннет только бесплатные комменты пишут.
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|1.37, Аноним (32), 21:34, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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var obj = {};
console.log(obj);
obj = null;
так как Chrome сохраняет внутренние ссылки на выводимые объекты для предоставления возможности их последующего инспектирования в web-консоли.
Какое-то совсем неожиданное проведение.
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|2.42, Аноним (72), 21:44, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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почему неожиданное? можно позже щелкнуть в девтулзах по объекту правой кнопкой мыши и нажать "Store object as global variable" - и все, ссылка на объект снова восстановлена. IQ чуть выше, чем у хлебушка, подсказывает, что это было бы невозможно, если бы хром не сохранял ссылки на выводимые объекты.
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|3.53, Аноним (32), 22:00, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пытаюсь проверить что местные эксперты знали ДО этой новости что console.log создаёт неудаляемый обьект, но что-то не получается.
Наверное iq хлебушка не даёт.
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|2.45, Аноним (45), 21:48, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вполне себе ожидаемое поведение.
let a = {};
let b = {};
a.b = b;
b.a = a;
console.log(a)
Попробуй помедитировать в консоли раскрывая эту структуру до бесконечности и подумать, как такое может быть реализовано.
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|2.59, Аноним (-), 22:07, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто если часто в js массировать с помощью конкатенации простату, когда-нибудь память потечёт.
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|1.77, Аноним (31), 22:32, 19/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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а как вообще в GC-языке возможны утечки памяти? (не забытые на сусеках объекты, а именно утечки)?
там же типа забил болт на сущность - GC должен подметать, не?
извиняюсь за тупой вопрос, я не веб-макака и не скрипт-кидди
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|2.106, Аноним (-), 23:29, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> а как вообще в GC-языке возможны утечки памяти? (не забытые на сусеках объекты, а именно утечки)?
Никак. Поэтому в GC-языках утечками памяти называются забытые на сусеках объекты.
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|3.113, Аноним (31), 23:45, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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сорян, у меня все домены с подстрокой "russian" режутся к хренам собачьим. а под скриптами я джаву подразумевал в т.ч.
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