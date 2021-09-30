Facebook открыл код статического анализатора Mariana Trench

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|1.2, InuYasha (??), 13:11, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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"Big business работает на Java" - говорили они... Ан, вот, настоящий performance-critical big-biz почему-то плюшевый. )
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|2.3, InuYasha (??), 13:12, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Жаль только, что анализатор не для самих плюсов. Но для них и так анализаторы есть.
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|2.8, Аноним (8), 13:35, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это для того, чтобы сам себя не мог проверить. Если Анализатор может проверить и сам себя, то выявленные ошибки на кого писать?
А если серьезно надо отличать софт используемый бизнесом и софт на котором делается бизнес.
Требования к ним могут оказаться совсем разными.
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|1.6, Аноним (-), 13:29, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Стал неконкурентоспособным перед свободными решениями, вот и решили открыть код.
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|2.7, QwertyReg (ok), 13:32, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Типичная реакция "свободного сообщества". Корпорация открывает код, фактически, дарит коммерческий продукт, написанный профессионалами, всем желающим, но наших фанатиков не проведёшь, тут есть подвох, нам подачек не надо. Правда, фанатик скромно умалчивает, что это за "свободное решение" такое и также предпочитает не замечать, что весь Linux построен на подобных "подачках", начиная от CUPS и заканчивая Firefox.
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|2.10, Аноним (10), 13:48, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> перед свободными решениями
Не будем говорить о конкурентоспособности, но таковые существуют ли вообще хотя бы?
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|1.20, Аноним (24), 15:35, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Заметьте, дырени не сишные, раст тоже так можно анализировать и находить там такое же, но нафиг надо.
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|1.21, Аноним (24), 15:41, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>CMake 3.19.3 or higher is required. You are running version 3.18.4
В Ubuntu, как всегда, CMake протухший
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|2.26, Аноним (26), 17:03, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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рвстаманы, похоже, вообще не в курсе что к чему в этом мире и почему их любимый раст - конкурент Си, но не жабы.
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|2.27, Ordu (ok), 17:13, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, они отслеживают пути данных. Борроу-чекер не запрещает взять пароль и скинуть его в лог.
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|3.29, Аноним (24), 18:43, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но как программа узнает, что пароль - это пароль, без предварительной аннотации. Машинным обучением?
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|4.30, Ordu (ok), 18:48, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но как программа узнает, что пароль - это пароль, без предварительной аннотации.
> Машинным обучением?
По источнику данных. Пароль не берётся ниоткуда.
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