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Facebook представил Pysa, статический анализатор для языка Python

08.08.2020 10:58

Facebook представил открытый статический анализатор Pysa (Python Static Analyzer), предназначенный для выявления потенциальных уязвимостей в коде на языке Python. Новый анализатор оформлен в виде надстройки над инструментарием для проверки типов Pyre и размещён в его репозитории. Код опубликован под лицензией MIT.

Pysa обеспечивает анализ потоков данных в результате выполнения кода, что позволяет выявлять многие потенциальные уязвимости и проблемы с конфиденциальностью, связанные с использованием данных в тех местах, где они не должны фигурировать. Например, Pysa может отследить использование неочищенных внешних данных в вызовах, приводящих к запуску внешних программ, в файловых операциях и в конструкциях SQL.

Работа анализатора сводится к определению источников поступления данных и опасных вызовов, в которых исходные данные не должны применяться. В качестве источника рассматриваются данные из web-запросов (например, словарь HttpRequest.GET в Django), а в качестве опасных применений вызовы типа eval и os.open. Pysa отслеживает прохождение данных по цепочке вызовов функций и связывает исходные данные с потенциально опасными местами в коде. В качестве типовой уязвимости, выявленной при помощи Pysa, упоминается проблема с открытым редиректом (CVE-2019-19775) в платформе обмена сообщениями Zulip, вызванная передачей неочищенных внешних параметров при выводе миниатюр.

Возможности Pysa по отслеживанию потоков данных могут применяться для проверки корректности использования дополнительных фреймворков и для определения соответствия политики использования данных пользователя. Например, Pysa без дополнительных настроек может применяться для проверки проектов, использующих фреймворки Django и Tornado. Pysa также может выявлять типовые уязвимости в web-приложениях, такие как подстановка SQL-кода и межсайтовый скриптинг (XSS).

В Facebook анализатор применяется для проверки кода сервиса Instagram. За первый квартал 2020 года Pysa помог выявить 44% из всех проблем, найденных инженерами Facebook в серверной кодовой базе Instagram. Всего в процессе автоматизированной проверки изменений при помощи Pysa было выявлено 330 проблем, 49 (15%) из которых были оценены как значительные, а 131 (40%) неопасные. В 150 случаях (45%) проблемы были отнесены к ложным срабатываниям.

  1. Главная ссылка к новости (https://engineering.fb.com/sec...)
  2. OpenNews: Выпуск Psalm 3.12, статического анализатора для языка PHP. Альфа выпуск PHP 8.0
  3. OpenNews: Yandex опубликовал статический анализатор файлов конфигурации nginx
  4. OpenNews: Facebook открыл RacerD, статический анализатор для многопоточного кода на Java
  5. OpenNews: Релиз свободного статического анализатора кода frama-clang 0.0.5
  6. OpenNews: Релиз статического анализатора cppcheck 2.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53516-python
Ключевые слова: python, facebook, pysa
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, InuYasha (??), 11:20, 08/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Пыса...
     
  • 1.4, Панас (?), 11:29, 08/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Спрячьте детей.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:39, 08/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    И не показывайте им своего питона.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:15, 08/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Показывайте его Пысе.
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:52, 08/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    pyre-check.org уже запозорили.
     
  • 2.18, iPony129412 (?), 14:06, 08/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да всё цензурно же

    https://derpicdn.net/img/view/2020/6/25/2383191__artist+needed_source+needed_s

     

  • 1.6, Иваня (?), 11:50, 08/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Отлично, добавил в закладки
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:55, 08/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > выявленной при помощи Pysa, упоминается проблема с открытым редиректом (CVE-2019-19775) в платформе обмена сообщениями Zulip

    Pysa + Zulip = ❤

     
     
  • 2.10, Туретта Хуюндберг (?), 12:10, 08/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Pysa + Zulip = Sukapura
     
     
  • 3.13, Gogi (??), 12:32, 08/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Zulip + Pysa = Zalupysa :)
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:04, 08/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Гусары, молчать!
     
  • 1.12, Nonymous (?), 12:31, 08/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Pysa check
     
  • 1.14, Карабьян (?), 12:52, 08/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тут меченые данные фильтруют - то, что делал Перл с ключом -t еще в прошлом веке. У меня вопрос: в Питоне это что-ли не было из коробки?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:54, 08/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тебе пхп что ли? Многие не в курсе, что данным нельзя верить. Или просто не могут верно оценить риски.
     

  • 1.16, Аноним (16), 13:00, 08/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    В резюме:
    Skills: Python, Pysa, Zope.
     
  • 1.17, YetAnotherOnanym (ok), 13:49, 08/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вот странный народ, им дали полезный инструмент, а они над названием изгаляются.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 14:22, 08/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > им дали полезный инструмент для языка Python

    Спасибо, пусть пока на балконе полежит.

     

  • 1.19, Fracta1L (ok), 14:19, 08/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фейсбук показал Писю
     
  • 1.21, Аноним (21), 14:26, 08/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Петону - Pysa!
     
  • 1.22, user90 (?), 14:42, 08/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надоели своими новостями про быдлопетонм. А он именно быдло-, т. е. мейнстримный. Только попробуйте сказать, что это не синонимы)
     
  • 1.23, Аноним (23), 14:50, 08/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Реально пися какая-то...
     

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